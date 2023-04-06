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Видеонаблюдение МТС обеспечит безопасность промышленных предприятий Красноярского края

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о росте числа продаж сервисов видеонаблюдения МТС в Красноярском крае. За первые три месяца 2023 г. предприятия региона установили в пять раз больше интеллектуальных систем видеонаблюдения, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным МТС, чаще всего с запросом на внедрение сервисов видеоаналитики и видеонаблюдения обращаются крупные промышленные предприятия региона. Их доля составляет 60%, 25% от числа обращений приходится на долю ритейла, 8% - на долю охранных предприятий, остальные 7% - на предприятия энергетики и сферу грузоперевозок.

Основной причиной роста спроса на умное видеонаблюдение МТС стало повышение требований к безопасности производственных помещений, персонала и технологических процессов. Крупные застройщики и охранные предприятия в основном заинтересованы в защите объектов от несанкционированного проникновения. Ритейлеры внедряют сервисы МТС для аналитики числа посетителей в магазинах, а логистические компании – для контроля за грузами и персоналом. На крупных предприятиях региона умное видеонаблюдение обеспечивает мониторинг производственных площадок и соблюдение техники безопасности.

«Все чаще компании обращаются к нам с запросом на установку систем видеонаблюдения с учетом сложных климатических условий Крайнего Севера или экстремальных температур в производственных помещениях. Мы прорабатываем и возможность установки камер на открытых пространствах, где бывает шквалистый ветер и температура опускается до минус 60 градусов, например, на крышах зданий, и в плавильных цехах, в которых оборудование нужно защищать специальными кожухами, выдерживающими до плюс 100 градусов. Экспертиза МТС позволяет решать любые технические задачи, а сервисы нашей экосистемы способствуют цифровизации промышленных площадок, даже тех, что находятся в отдаленных и северных районах», - сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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