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Росстат
Федеральная служба государственной статистики


15.10.2021 «Ростелеком» обеспечит круглосуточную техническую поддержку Всероссийской переписи населения 1
15.10.2021 «Мегафон» создал новый сервис для вахтовиков 1
12.10.2021 «Сбер» начал бесплатно предлагать малому бизнесу продукты экосистемы 1
11.10.2021 Власти потратят 44 миллиарда на «Гостех» и другие облака для чиновников 1
30.09.2021 В России найдены 30 миллионов потенциальных хакеров 1
28.09.2021 Начинающим программистам в России платят больше, чем они ожидают 1
22.09.2021 В PROF-IT SRM появилась возможность проверки поставщиков с помощью API «Контур.Фокуса» 1
16.09.2021 Названы языки программирования, приносящие ИТ-шникам самые высокие зарплаты. Python в пролете 1
16.09.2021 Власти заказали новую методику подсчета и прогнозирования числа россиян за чертой бедности 8
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
13.09.2021 Зарплаты ИТ-специалистов в России выросли на 20% за три месяца 1
08.09.2021 Касперская против электронных паспортов: Это угроза всероссийских масштабов 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
06.09.2021 Вице-премьер Чернышенко провел совещание по организации сбора и анализа статистических данных для управления туристической отраслью 4
03.09.2021 МТС поднимает цены на архивных тарифах 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
26.08.2021 У огромной ГИС нет ни концепции, ни ТЗ, но уже есть обоснование запрета на российское ПО 1
24.08.2021 «Ростелеком» адаптировал портал системы дистанционного электронного голосования для слабовидящих 1
18.08.2021 Программисты в России получают в 2,33 раза больше средней зарплаты по стране 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
02.08.2021 Как устроены российские UC-платформы 1
15.07.2021 Создатели «Эльбрусов» нарастили прибыль в 12 раз, задним числом изменив ее прошлый показатель в 22 раза 1
14.07.2021 Количество открытых данных в России растет, а их качество — нет 1
09.07.2021 В российских деревнях появятся сети 4G. Без них у операторов отберут лицензию 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 1
05.07.2021 «Билайн» поможет Росстату провести перепись населения страны 6
01.07.2021 Сотрудников ФСБ и ФСО оставили без QR-кодов для походов в кафе 1
29.06.2021 Создатели истребителей «Сухой» спрятались от ИТ-подрядчика, бросив на полдороге многомиллионный госпроект 1
25.06.2021 В России в 2022 г. построят единый сервис госстатистики 2
10.06.2021 Список техники с предустановленным российским ПО станет длиннее, а отечественной ОС обяжут пользоваться даже врачей 1
31.05.2021 Таинственные незнакомцы отбросили Камчатку в «темные века». Тысячи людей остались без интернета, денег и связи 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
26.05.2021 Дым над Рунетом: нелегальный рынок онлайн-продаж табака в 2020 году превысил 500 млн рублей 1
24.05.2021 Павел Пугачев, замминистра здравоохранения РФ, в интервью CNews — о ходе цифровизации здравоохранения в России 1
18.05.2021 В России создадут государственного гиганта, торгующего большими данными 1
30.04.2021 «Аквариус» удвоил выручку благодаря госконтрактам 1
30.04.2021 «Аквариус» удвоила выручку по итогам 2020 года 1
14.04.2021 «Сбер» запустил сервис взыскания просроченной дебиторской задолженности 1
14.04.2021 Торговые сети продолжили внедрение инноваций в условиях пандемии 1
14.04.2021 Расходы ритейла на ИТ в пандемию выросли больше чем на 40% 1

Публикаций - 506, упоминаний - 818

Росстат упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 74
Microsoft Corporation 10997 23
Крок 1219 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 18
Ланит ГК 1154 13
АйТи 748 12
Yandex - Яндекс 4098 12
Восход ФГБУ НИИ 365 12
IBM 3524 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 9
Инфосистемы Джет 675 9
VK - Mail.ru Group 2482 9
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 9
Merlion - Мерлион 273 8
Softline - Софтлайн 1472 8
БайтЭрг 24 7
Aquarius - Аквариус 209 7
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 6
SAP SE 3207 6
Ланит Интеграция 101 6
SAP CIS - САП СНГ 753 6
ОТР 133 5
Rambler Group - Рамблер ГК 483 5
Google LLC 7124 5
iTeco - Ай-Теко 713 4
Jolla - Sailfish Holding 58 4
Infotecs - ИнфоТеКС 249 4
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 4
Directum - Директум 643 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 4
Программный продукт ГК 92 4
1С-Рарус 535 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 3
ФОРС - Центр разработки 179 3
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 25
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 14
НСПК - Национальная система платежных карт 257 13
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 12
Лукойл-Информ 71 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 12
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 12
Металлинвестбанк 39 11
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 42 10
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 9
РСХБ-Страхование жизни 9 9
РЖД - Российские железные дороги 1081 9
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 9
Росводоканал 44 9
Открытие ФК 538 7
Takeda Pharmaceutical 15 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 6
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 6
НС-Банк 6 6
Алеф-Банк 12 6
Почта России ПАО 1570 6
Донстрой - Дон-Строй Инвест 14 5
Магнит - Сеть магазинов 269 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 5
X5 Group 599 4
HeadHunter Group - HH Group 336 4
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 4
Wildberries 128 4
ВТБ24 583 3
IKEA - ИКЕА 81 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
Газпром ПАО 518 3
Почта Банк 289 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 3
Лента - Сеть розничной торговли 188 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 3
Auchan Holding - Ашан 148 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 93
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 89
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 49
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 48
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 40
Правительство РФ 2198 29
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 29
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 28
Федеральное казначейство России 766 27
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 26
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 25
Счётная палата РФ 459 25
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 24
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 24
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 22
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 19
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 19
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 17
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 16
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 16
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 14
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 14
ПФР Департамент информационных технологий 102 14
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 14
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 14
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 14
Президент Российской Федерации 1439 13
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 12
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 12
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 23 12
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 11
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 16
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
Руссофт - Russoft 250 2
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
Союз машиностроителей России 26 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 44
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 29
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 15
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 12
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 12
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 11
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 10
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 10
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 9
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 9
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 16 9
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 9
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 9
3G - Стандарт мобильной связи 3699 8
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 6
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 6
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 5
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 5
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 5
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 32
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 15
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 10
Google Android 10750 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 7
Microsoft Windows 10 6602 7
Apple iOS 5741 6
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 6
HTC Desire - серия смартфонов 101 5
Сбербанк E-invoicing ЭДО 68 5
Linux OS 4236 5
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 5
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 5
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 4
Java - Язык программирования 1166 4
Microsoft Excel 435 4
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 4
Microsoft SQL Server 789 3
ЭОС Дело СЭД 619 3
SQL - Язык программирования 432 3
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 3
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 36 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 3
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 3
Microsoft Office 1916 3
Росстат ИВС - АС ВПН - Автоматизированная система подготовки и проведения переписи, обработки материалов и подведения итогов переписи населения 4 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 3
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Apple - App Store 2198 3
VK - Mail.ru Одноклассники 848 3
Яндекс.Маркет 439 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 43 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 2
Intel x86 - Архитектура процессора 990 2
Linux MeeGo Core Software Platform 236 2
Четвернин Алексей 651 39
Малков Павел 38 24
Паршин Максим 141 21
Ципорин Павел 51 20
Семенов Алексей 67 20
Лысенко Эдуард 209 20
Албычев Александр 74 18
Кудрин Алексей 63 18
Горбатько Александр 90 17
Терещенко Денис 38 17
Рымар Максим 36 17
Путин Владимир 1820 16
Хайруллин Айрат 39 15
Песчанских Георгий 37 14
Петрушин Андрей 64 13
Калинкин Алексей 16 12
Сычев Артем 48 12
Трояновский Владимир 40 12
Контемиров Юрий 27 12
Мусич Роман 16 12
Борисов Илья 26 12
Цыганов Вячеслав 54 12
Никифоров Николай 1126 12
Казарин Станислав 100 12
Палей Лев 31 12
Рудзевич Мария 34 12
Соколов Алексей 121 12
Осипов Владимир 17 11
Шипов Савва 70 11
Кирюшин Сергей 52 11
Власов Сергей 76 11
Малахов Александр 16 11
Катамадзе Анна 72 11
Суровец Дмитрий 44 11
Егоров Максим 23 11
Гущин Александр 15 11
Демидов Сергей 50 11
Нуйкин Андрей 27 11
Меджитов Тимур 56 11
Симаков Олег 106 11
Россия - Российская федерация - РФ 57124 366
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 130
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 64
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 43
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 36
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 24
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 19
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 13
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 13
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 13
Россия - Тульская область 752 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 10
Казахстан - Республика 2618 9
Россия - Калужская область 568 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 9
Россия - ПФО - Казань 1507 8
Россия - Новосибирская область 810 8
Европа 3725 8
Германия - Федеративная Республика 3606 8
Франция - Французская Республика 2109 7
Россия - СФО - Новосибирск 1954 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 7
Украина 3344 6
Беларусь - Белоруссия 2079 6
Россия - Республика Крым 625 6
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 6
Россия - Краснодарский край 913 6
Арктика 141 6
Россия - Республика Алтай 681 6
Россия - Волгоградская область 395 6
Россия - Республика Тыва 143 5
Россия - Республика Ингушетия 188 5
Россия - Забайкальский край 356 5
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 5
Россия - Калининградская область 531 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 32
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 24
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 24
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 16
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 15
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 15
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 14
Всероссийская перепись населения 31 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 7
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