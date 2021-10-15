Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Росстат
Федеральная служба государственной статистики
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 506, упоминаний - 818
Росстат упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 39
|Малков Павел 38 24
|Паршин Максим 141 21
|Ципорин Павел 51 20
|Семенов Алексей 67 20
|Лысенко Эдуард 209 20
|Албычев Александр 74 18
|Кудрин Алексей 63 18
|Горбатько Александр 90 17
|Терещенко Денис 38 17
|Рымар Максим 36 17
|Путин Владимир 1820 16
|Хайруллин Айрат 39 15
|Песчанских Георгий 37 14
|Петрушин Андрей 64 13
|Калинкин Алексей 16 12
|Сычев Артем 48 12
|Трояновский Владимир 40 12
|Контемиров Юрий 27 12
|Мусич Роман 16 12
|Борисов Илья 26 12
|Цыганов Вячеслав 54 12
|Никифоров Николай 1126 12
|Казарин Станислав 100 12
|Палей Лев 31 12
|Рудзевич Мария 34 12
|Соколов Алексей 121 12
|Осипов Владимир 17 11
|Шипов Савва 70 11
|Кирюшин Сергей 52 11
|Власов Сергей 76 11
|Малахов Александр 16 11
|Катамадзе Анна 72 11
|Суровец Дмитрий 44 11
|Егоров Максим 23 11
|Гущин Александр 15 11
|Демидов Сергей 50 11
|Нуйкин Андрей 27 11
|Меджитов Тимур 56 11
|Симаков Олег 106 11
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755843, в очереди разбора - 659533.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755843, в очереди разбора - 659533.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru