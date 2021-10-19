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Росатом
Государственная корпорация по атомной энергии


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 2
14.10.2021 «Росатом» переводит контроль теплоотвода на АЭС с софта Oracle и Windows на российское ПО 3
13.10.2021 В Глазове введен в работу цифровой диспетчерский центр городского водоканала 2
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 2
08.10.2021 Первый клиентский семинар «Умный город. Росатом» прошел в Москве 3
06.10.2021 «Росатом» потратит восемь миллиардов на квантовые вычисления 4
05.10.2021 Российская ЕММ-платформа «Аврора Центр»: развитие в интересах заказчика 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
30.09.2021 В России готовится строительство линейки суперкомпьютеров на «Эльбрусах» до 100 петафлопс 1
23.09.2021 Собственное академическое облако МИФИ создано на базе платформы виртуализации «Рустэк» и оркестратора «Рустэк ЕСУ» 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 2
20.09.2021 Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России 2
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 2
14.09.2021 Российский разработчик «железа» выпускает чип собственной микроархитектуры. Не ARM 2
13.09.2021 Росатом и Вологда оснастят интеллектом транспортную инфраструктуру города 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 2
10.09.2021 Российскую СУБД на замену Oracle госрегулировщику воздушного движения продаст старинный поставщик «Эльбрусов» 1
06.09.2021 «Росатом» зарегистрировал в реестре российского ПО модули импортонезависимой кадровой системы 4
03.09.2021 Российский разработчик «железа» наращивает штат в полтора раза. Открыты сотни вакансий 1
01.09.2021 Минцифры придумало, как в разы увеличить продажи российского «железа» 2
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
26.08.2021 Удостоверяющий центр Росатома аккредитован для выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи 6
25.08.2021 «Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft 15
17.08.2021 СУБД «Линтер бастион» вошла в экосистему ПО на базе ОС «Альт» 1
09.08.2021 Главу НИИ «Восход» заменили через неделю после назначения 1
09.08.2021 Российских учителей и чиновников переведут на отечественные мессенджеры 2
09.08.2021 Названы российские и зарубежные лидеры поставок САПР в госсектор 4
06.08.2021 «Дочка» «Росатома» массово закупает российскую ОС, сделав ее безальтернативной 4
06.08.2021 CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
06.08.2021 Росатом, «Лаборатория Касперского» и Ассоциация «Доверенная платформа» объединились для внедрения принципов сквозной безопасности 4
04.08.2021 Авиакомпания «Победа» переходит на российскую СУБД взамен американского ПО 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
30.07.2021 Мишустин распорядился написать план создания и внедрения российских САПР 4
30.07.2021 Бывший глава НИИ «Восход» стал вице-президентом «Транснефти» 1
30.07.2021 Руководителем НИИ «Восход» назначили выходца из «Росатома» 1
28.07.2021 Утверждена дорожная карта по развитию высокотехнологичной области «Новые производственные технологии» 3
28.07.2021 Минцифры будет координировать развитие новых производственных и коммуникационных технологий 3
28.07.2021 Минцифры возглавит борьбу с дипфейками, и станет координировать игры и досуг в интернете 1
28.07.2021 У российской промышленности экстренно отбирают иностранное ПО. На импортозамещение выделено всего 2,5 года 2
27.07.2021 «Росатом» и Ростовская область трансформируют Волгодонск в «умный город» 2

Публикаций - 705, упоминаний - 1600

Росатом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 126
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 76
Ростех - Ростехнологии 2230 59
Microsoft Corporation 10997 48
VK - Mail.ru Group 2482 45
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 40
SAP SE 3207 39
Yandex - Яндекс 4098 36
3726 33
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 33
Крок 1219 26
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 25
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 24
IBM 3524 22
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 19
Schneider Electric Secure Power 44 19
Schneider Electric 408 19
Rimini Street 38 18
Ланит ГК 1154 18
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 17
Veeam Software 250 15
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 15
Naumen - Наумен 341 15
Rambler Group - Рамблер ГК 483 15
Google LLC 7124 15
Dynatrace 46 14
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 14
Cinimex - Синимекс 160 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Ситилабс 25 13
Центр2М - Center2М 47 13
NtechLab - НтехЛаб 78 13
Такском - Taxcom 119 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 12
SAP CIS - САП СНГ 753 12
Softline - Софтлайн 1472 12
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 11
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 112
РЖД - Российские железные дороги 1081 103
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 48
Газпромбанк - ГПБ 692 45
X5 Group - Пятерочка 559 36
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 36
Аэрофлот 492 34
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 34
Ингосстрах СПАО 210 32
Альфа-Банк 1122 31
X5 Group 599 30
Газпром нефть 380 30
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 27
Уралсиб Банк 389 27
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 24
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 24
Почта России ПАО 1570 22
Русагро Группа Компаний 139 21
РВК - Российская венчурная компания 476 21
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 21
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 20
Норникель - Норильский никель 177 20
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 20
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 20
Транснефть 159 19
Segezha Group - Сегежа Групп 85 18
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 18
Интер РАО ПАО 158 17
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 16
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 15
Траско - Trasko 27 14
Газпром ПАО 518 14
PepsiCo - Пепсико 93 14
Победа - Кондитерская фабрика 16 14
Совкомбанк ПАО 147 14
OKS Group 31 14
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 14
МТС банк 254 14
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 14
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 117
Президент Российской Федерации 1439 36
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 35
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 34
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 32
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 31
Правительство РФ 2198 31
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 27
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 26
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 25
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 22
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 20
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 18
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 18
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 14
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 13
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 13
Счётная палата РФ 459 11
Федеральное казначейство России 766 10
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 9
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 7
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 6
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 6
Администрация Новосибирской области - Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области 16 6
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 22
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 3
АФТ - Ассоциация Финтех 76 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 33 1
AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 1 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности 5 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
Руссофт - Russoft 250 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 7 1
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Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 5
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 17
Google Android 10750 17
Linux OS 4236 16
Apple iOS 5741 15
Microsoft Windows 10 6602 14
1С:ERP Управление предприятием 203 14
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 14
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 13
Microsoft SQL Server 789 10
Nvidia GeForce GTX 2048 8
Intel x86 - Архитектура процессора 990 8
Новые облачные технологии - МойОфис 311 8
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 274 7
Росэнергоатом ЦОД Калининский 23 7
Microsoft Office 1916 6
OpenText Documentum 188 6
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 6
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 5
SQL - Язык программирования 432 5
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 5
Microsoft Windows 849 5
Microsoft Azure 1171 5
Microsoft Office 365 769 5
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 5
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 4
Microsoft Windows 8 1228 4
Microsoft Windows 7 1662 4
Java - Язык программирования 1166 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 4
НКТ - Р7-Офис 73 3
MobilityLab WorksPad 36 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 3
Microsoft Excel 435 3
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 3
Абакумов Евгений 103 71
Чаркин Евгений 182 51
Путин Владимир 1820 44
Дьяченко Валерий 66 35
Прохорова Алла 45 31
Урьяс Вадим 76 30
Четвернин Алексей 651 29
Сотин Денис 102 27
Поляков Сергей 60 25
Слышкин Василий 54 24
Богданов Кирилл 90 24
Савцов Игорь 27 24
Антонов Александр 73 24
Путятинский Сергей 53 24
Валчев Стоян 44 24
Шевченко Владимир 135 23
Семенихин Игорь 37 23
Клепиков Алексей 77 23
Егоров Владимир 52 22
Нестеров Алексей 79 22
Ямщиков Владимир 32 22
Халматов Максим 45 21
Петров Михаил 88 19
Соловьев Алексей 60 19
Медведев Дмитрий 1433 19
Трофимова Людмила 31 19
Вахнин Павел 51 18
Рубин Адар 28 18
Мискевич Евгений 29 18
Солнцева Екатерина 29 17
Гордиенко Ростислав 17 16
Сирота Юрий 38 16
Гаранин Евгений 22 16
Лебедев Антон 28 16
Ковнир Евгений 71 16
Суровец Дмитрий 44 15
Казарин Станислав 100 15
Клявин Владимир 26 14
Рыстенко Михаил 57 14
Хомков Игорь 40 14
Россия - Российская федерация - РФ 57124 490
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 48
Восточная Европа 1667 46
Казахстан - Республика 2618 29
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 12
Индия - Республика 2156 12
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 10
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Россия - Челябинская область 658 9
Россия - Ростовская область 859 8
Россия - Нижегородская область 736 8
Россия - Удомля 41 7
Россия - Тверская область 246 7
Россия - СФО - Новосибирск 1954 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 6
Россия - Иннополис 292 6
Россия - Калининградская область 531 6
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Ближний Восток 1466 5
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Россия - ПФО - Казань 1507 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 88
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 88
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 64
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 35
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