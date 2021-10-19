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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Росатом
Государственная корпорация по атомной энергии
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 705, упоминаний - 1600
Росатом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Абакумов Евгений 103 71
|Чаркин Евгений 182 51
|Путин Владимир 1820 44
|Дьяченко Валерий 66 35
|Прохорова Алла 45 31
|Урьяс Вадим 76 30
|Четвернин Алексей 651 29
|Сотин Денис 102 27
|Поляков Сергей 60 25
|Слышкин Василий 54 24
|Богданов Кирилл 90 24
|Савцов Игорь 27 24
|Антонов Александр 73 24
|Путятинский Сергей 53 24
|Валчев Стоян 44 24
|Шевченко Владимир 135 23
|Семенихин Игорь 37 23
|Клепиков Алексей 77 23
|Егоров Владимир 52 22
|Нестеров Алексей 79 22
|Ямщиков Владимир 32 22
|Халматов Максим 45 21
|Петров Михаил 88 19
|Соловьев Алексей 60 19
|Медведев Дмитрий 1433 19
|Трофимова Людмила 31 19
|Вахнин Павел 51 18
|Рубин Адар 28 18
|Мискевич Евгений 29 18
|Солнцева Екатерина 29 17
|Гордиенко Ростислав 17 16
|Сирота Юрий 38 16
|Гаранин Евгений 22 16
|Лебедев Антон 28 16
|Ковнир Евгений 71 16
|Суровец Дмитрий 44 15
|Казарин Станислав 100 15
|Клявин Владимир 26 14
|Рыстенко Михаил 57 14
|Хомков Игорь 40 14
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755188, в очереди разбора - 658878.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755188, в очереди разбора - 658878.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru