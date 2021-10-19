Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ПФР
Пенсионный фонд Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 910, упоминаний - 1899
ПФР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 71
|Елистратов Николай 90 70
|Козырев Алексей 270 45
|Путин Владимир 1820 35
|Иванов Алексей 76 34
|Песчанских Георгий 37 32
|Скляр Алексей 49 32
|Нестеров Алексей 79 28
|Власов Сергей 76 26
|Раков Ярослав 48 26
|Албычев Александр 74 26
|Акимов Максим 167 24
|Чамара Денис 57 23
|Бойко Елена 151 23
|Бутенко Юрий 64 23
|Петрушин Андрей 64 22
|Паршин Максим 141 22
|Турчак Евгений 23 22
|Медведев Дмитрий 1433 22
|Лысенко Эдуард 209 21
|Левин Леонид 83 21
|Фомичев Олег 107 20
|Калина Роман 60 20
|Шадаев Максут 384 20
|Рудзевич Мария 34 20
|Меджитов Тимур 56 20
|Евстигнеев Сергей 21 19
|Катамадзе Анна 72 19
|Герасимюк Максим 20 19
|Цариковский Федор 31 19
|Матвеева Татьяна 83 19
|Чернякова Елена 26 19
|Ципорин Павел 51 18
|Семенов Алексей 67 18
|Марич Игорь 18 18
|Звягина Наталья 64 17
|Малков Павел 38 17
|Селиванов Дмитрий 48 17
|Ермолаев Артем 340 17
|Приданкин Андрей 30 17
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755046, в очереди разбора - 658736.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755046, в очереди разбора - 658736.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru