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ПФР
Пенсионный фонд Российской Федерации


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей 14
14.10.2021 ПФР по Москве и МО и «Крок» автоматизировали документооборот по проверке заявлений от граждан на новое пособие 5
13.10.2021 «Ростелеком» организовал единый контакт-центр по мерам социальной поддержки граждан 3
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
12.10.2021 «Сбер» начал бесплатно предлагать малому бизнесу продукты экосистемы 1
08.10.2021 МИД России скрытно переходит на российское офисное ПО 2
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
27.09.2021 Ирина Змановская, МФЦ Волгоградской области: Полностью отказаться от личного взаимодействия с гражданами будет очень сложно 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
22.09.2021 Экс-руководители Пенсионного фонда и «Техносерва» получили по четыре года строгого режима 12
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 Власти заказали новую методику подсчета и прогнозирования числа россиян за чертой бедности 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 2
09.09.2021 Мошенники придумали, как выманить у россиян деньги с помощью «Госуслуг» 1
07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
10.08.2021 «Ростелеком» стал безальтернативным создателем госплатформы для назначения пенсий и соцпособий онлайн 5
06.08.2021 Клиенты ВТБ смогут оформить назначение пенсии онлайн 3
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
12.07.2021 Госуслуги уведомили 12,5 млн родителей, имеющих право на получение выплаты на детей школьного возраста 1
08.07.2021 Идея властей повысить налоги больно ударит по зарплатам ИТ-шников 5
08.07.2021 ВТБ запустил онлайн-погашение ипотеки средствами маткапитала 1
06.07.2021 ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда 1
05.07.2021 На портале госуслуг стал доступен новый сервис ПФР 6
05.07.2021 Госуслуги можно будет получать в приложениях банков и мобильных операторов 1
02.07.2021 Число обращений к электронным услугам для бизнеса на портале mos.ru достигло миллиона в год 1
01.07.2021 На Госуслугах можно оформить новые социальные выплаты 1
23.06.2021 Поставщик серверов для главного ЦОДа МВД сбил цену контракта в 3,5 раза и оставил ни с чем «Техносерв», «Ростех» и «Ростелеком» 1
21.06.2021 Минцифры переманило в штат топ-менеджера знаменитой ИБ-компании 1
21.06.2021 Клиенты ВТБ смогут оформить получение пенсии на карту банка онлайн 1
21.06.2021 Новым замглавы Минцифры стал ветеран министерства 1
15.06.2021 Jacarta Management System 3.7 сертифицирована ФСТЭК России 1
02.06.2021 Замминистра цифрового развития покинул пост. Он будет работать в Пенсионном фонде 11
21.05.2021 ПСБ предоставил возможность подтвердить учетную запись на портале госуслуг 1
20.05.2021 За год работы цифрового профиля дано 3,5 млн согласий на предоставление различных сведений 1
18.05.2021 ПСБ перешел на взаимодействие с ГИС ГМП с использованием «коннектора» R-Style Softlab 1
22.04.2021 Павел Калугин, МФЦ Орловской области: Бытует мнение, что российские ИТ-разработки отличает низкое качество, но это вовсе не так 2
22.04.2021 Утвержден состав Правкомиссии по аккредитации удостоверяющих центров для выдачи электронных подписей 1
20.04.2021 ИТ-компаниям скостят пенсионные взносы. Госдума одобрила 2

Публикаций - 910, упоминаний - 1899

ПФР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 198
Microsoft Corporation 10997 67
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 49
IBM 3524 43
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 26
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 25
Восход ФГБУ НИИ 365 18
Ростех - Ростехнологии 2230 17
АйТи 748 16
Yandex - Яндекс 4098 15
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 441 15
Samsung Electronics 5627 15
Ланит ГК 1154 14
VK - Mail.ru Group 2482 12
3726 12
Крок 1219 11
RedSys - РедСис 67 11
SAP SE 3207 11
Программный продукт ГК 92 11
Google LLC 7124 10
Diasoft - Диасофт 353 10
ОТР 133 10
РТЛабс 145 10
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 9
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 9
Red Hat 664 8
Softline - Софтлайн 1472 8
iTeco - Ай-Теко 713 8
Бинго-Софт - Акцент 10 8
R-Style - Эр-Стайл ГК 153 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 7
Центр2М - Center2М 47 7
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 7
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 7
Базальт СПО 206 7
Rambler Group - Рамблер ГК 483 7
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 7
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 70
РЖД - Российские железные дороги 1081 56
Газпромбанк - ГПБ 692 39
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 38
ПСБ - Промсвязьбанк 613 25
Почта России ПАО 1570 24
X5 Group 599 14
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 12
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 12
ВТБ24 583 12
Открытие ФК 538 12
X5 Group - Пятерочка 559 11
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 10
Альфа-Банк 1122 10
Уралсиб Банк 389 10
Почта Банк 289 10
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 8
Газпром ПАО 518 8
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 8
Аэрофлот 492 8
Медскан 12 7
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 7
Сургутнефтегаз - СНГ 123 6
Совкомбанк ПАО 147 6
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 6
ПромСвязьКапитал 61 6
Возрождение - Коммерческий банк 98 5
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 5
Ингосстрах СПАО 210 5
Ак Барс Банк 173 5
Глобэкс банк 28 5
Сентинел Кредит Менеджмент 13 5
Газпром нефть 380 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 5
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 4
Норникель - Норильский никель 177 4
Черкизово ГК 73 4
СКБ-банк 86 4
Мелстон ГК 11 4
РСХБ - Россельхозбанк 183 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 171
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 107
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 97
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 81
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 76
Федеральное казначейство России 766 64
Правительство РФ 2198 63
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 62
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 54
ПФР Департамент информационных технологий 102 50
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 43
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 37
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 37
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 35
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 35
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 34
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 32
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 31
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 29
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 29
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 28
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 28
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 27
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 26
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 26
Президент Российской Федерации 1439 26
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 26
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 26
Счётная палата РФ 459 25
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 25
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 24
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 24
Правительство Москвы 649 22
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 21
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 20
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 20
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 19
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 18
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 17
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 30
АФТ - Ассоциация Финтех 76 7
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 5
OpenCAPI Consortium 13 5
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 5
Gen-Z Consortium 11 5
Linux Foundation 157 4
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 4
Союз пенсионеров России 2 2
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 3 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
4CIO 12 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
ЛДПР 68 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
Руссофт - Russoft 250 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 64
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 38
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 32
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Google Android 10750 17
Apple iOS 5741 16
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 15
Microsoft Windows 10 6602 15
Linux OS 4236 15
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Новые облачные технологии - МойОфис 311 12
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ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 9
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PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 8
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 7
Java - Язык программирования 1166 7
Intel x86 - Архитектура процессора 990 7
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Сбербанк E-invoicing ЭДО 68 6
Microsoft Windows 849 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 6
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Microsoft Office 365 769 5
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Apple macOS 921 5
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 5
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Калина Роман 60 20
Шадаев Максут 384 20
Рудзевич Мария 34 20
Меджитов Тимур 56 20
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Цариковский Федор 31 19
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