Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Здравоохранение Фарминдустрия Медицина и фармацевтика Медицинские услуги
Публикаций - 1740, упоминаний - 2914
Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 202 34
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 24
|Натрусов Артем 141 22
|Воронин Петр 35 22
|Лигачев Глеб 61 22
|Ягнятинский Евгений 32 21
|Шипов Савва 74 21
|Сотин Денис 106 21
|Аксаков Анатолий 103 20
|Чамара Денис 58 19
|Попов Андрей 80 19
|Кузьмич Всеволод 31 18
|Бокучава Тариэл 21 18
|Нагаев Олег 30 18
|Беляев Владислав 66 18
|Кучугин Илья 42 18
|Клепиков Алексей 80 18
|Путин Владимир 2510 17
|Лысенко Эдуард 232 16
|Потапкин Михаил 26 16
|Мишустин Михаил 360 16
|Меньшов Кирилл 75 15
|Ушацкий Андрей 102 15
|Суворов Антон 20 15
|Белоусов Максим 72 13
|Бычков Александр 39 13
|Прохорова Алла 48 13
|Абакумов Евгений 110 13
|Дьяченко Валерий 69 13
|Эпштейн Герман 32 12
|Сергеев Сергей 65 12
|Нестеров Алексей 84 12
|Ушаков Анатолий 26 12
|Гимранов Ринат 61 11
|Волков Никита 54 11
|Хасин Михаил 26 11
|Размахаев Сергей 42 11
|Шадаев Максут 444 10
|Чернышенко Дмитрий 300 9
|Чибисов Владимир 22 9
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178195, в очереди разбора - 980625.
Создано именных указателей - 72296.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1178195, в очереди разбора - 980625.
Создано именных указателей - 72296.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru