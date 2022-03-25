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25.03.2022 ВТБ запустил функцию определителя номера для входящих звонков 1
22.02.2022 В ОЭЗ «Технополис Москва» запустили в производство новое оборудование для дезинфекции медизделий 3
22.02.2022 7 предсказаний футуристов — перспективы следующего тысячелетия 1
22.02.2022 «Сбер» подключил ИТ-холдинг «Тензор» к SberBusiness API 1
21.02.2022 Россиянам запретили выбрасывать в мусор ПК и мобильники 1
08.02.2022 «Heineken Россия» внедрила BI-модуль для повышения эффективности работы полевых команд 1
19.01.2022 Древняя юридическая лазейка позволяет спецслужбам США следить за российскими пользователями WhatsApp 1
08.12.2021 Премии за разработку новых технологий получили лучшие изобретатели Москвы 1
07.12.2021 Apple завалит рынок десятками новых устройств. Среди них будет одно уникальное 1
09.11.2021 Navicon завершил первую фазу внедрения CRM-системы Creatio в клинике академика Ройтберга 1
05.11.2021 Что такое угроза нулевого дня и чем она опасна 1
27.09.2021 «Тэк-торг» запустила новые электронные сервисы для оптимизации работы заказчиков по 44-ФЗ 1
21.09.2021 Navicon завершил масштабирование системы для управления полевыми сотрудниками в Stada 1
22.07.2021 Алексей Парабучев, Агентство инноваций Москвы: В Москве создана крупнейшая в мире сеть площадок для тестирования инноваций 1
29.06.2021 Определены победители премии для изобретателей «Новатор Москвы» 1
15.06.2021 В финал конкурса «Новатор Москвы» вышли 36 технологичных проектов 1
14.06.2021 Определились финалисты конкурса для изобретателей «Новатор Москвы» 1
11.06.2021 В финал конкурса «Новатор Москвы» вышли 36 технологичных проектов 1
08.04.2021 «Лаборатория Касперского»: доля спам-звонков в первом квартале 2021 года составила 70% 1
04.03.2021 Компания Navicon подвела итоги 2020 года 1
20.02.2021 Боремся с туннельным синдромом: чем заменить мышь? 1
17.02.2021 Более 100 площадок для испытания современных технологий доступны московским инноваторам 1
03.02.2021 В столице стартовал приём заявок на премию для изобретателей «Новатор Москвы» 1
22.01.2021 CDTO Белгородской области Евгений Мирошников в интервью CNews — о самых интересных региональных ИТ-проектах 5
31.12.2020 Власти допустят к онлайн-торговле лекарствами маркетплейсы и крошечные аптечные сети 5
30.12.2020 Минцифры хочет из бюджета платить российским разработчикам половину цены ПО 1
30.12.2020 Три технологии ИИ 2020 года, которые определят будущее отрасли 1
29.12.2020 Робот по противодействию COVID-19 начал работу в Новгородской области 1
29.12.2020 Выручка маленьких разработчиков ПО в России взлетела на 65% 1
29.12.2020 Создана образовательная программа для реабилитации пациентов с помощью экзоскелетов 2
29.12.2020 Венчурный фонд НТИ инвестирует в платформу для медицинской диагностики на базе ИИ «Цельс» 1
29.12.2020 «Лаборатория Касперского» обнаружила кибератаки на разработчиков вакцины против коронавируса 1
28.12.2020 «Сбер» и «Сколтех» создают экосистему искусственного интеллекта для нужд медицины 3
25.12.2020 Merlion стала официальным дистрибьютором омниканальной диалоговой платформы Digital2Speech 1
25.12.2020 Как власти помогут отечественным производителям беспилотников и владельцам электромобилей 3
25.12.2020 «Сколково» и «Новартис» отберут перспективные разработки в области цифрового здравоохранения 3
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
23.12.2020 Анатолий Безрядин, ОТР: Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза 1
23.12.2020 Александр Шведов, «Билайн Бизнес»: Пандемия помогла российским регионам осознать преимущества цифровизации 2
23.12.2020 «Интеллоджик» привлекла 160 млн рублей на развитие платформы Botkin.AI 3

Публикаций - 1740, упоминаний - 2914

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2484 100
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8706 70
Yandex - Яндекс 4900 64
Барс груп 475 54
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8234 43
SAP SE 4507 43
VK - Mail.ru Group 2991 43
Oracle Corporation 5964 36
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7647 30
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3853 27
Meta Platforms - Facebook 4205 26
Apple Inc 10518 26
Intel Corporation 11142 26
Крок - Croc 1606 23
Microsoft Corporation 22282 23
5775 20
Huawei 3130 20
Cisco Systems 4699 20
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2317 17
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 183 16
1С-ИжТиСи 22 16
1С-Битрикс - Bitrix 421 16
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 291 16
Netrika - Нетрика 99 13
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 881 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1159 12
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 12
Schneider Electric 489 10
Корус Консалтинг ГК 1006 10
Программный продукт ГК 3811 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6423 9
Navicon - Навикон 231 8
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 21 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5394 8
Cinimex - Синимекс 166 8
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 222 7
IBM - International Business Machines Corp 8865 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 217 7
Inline Group - Инлайн Груп 79 7
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 230 6
X5 Group 679 53
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5112 43
РЖД - Российские железные дороги 1431 34
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2062 24
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 238 24
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 49 24
Мегаполис ТК 138 22
Procter&Gamble - P&G 201 21
Societe Generale - Росбанк 434 21
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 822 20
Уралсиб Банк 474 19
Ингосстрах СПАО 300 18
Банк Зенит 208 18
Лента - Сеть розничной торговли 653 18
Черкизово ГК 74 18
UBS AG 293 18
Coca-Cola Company 235 16
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Геобанк КБ 38 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 119 13
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 620 13
ТМХ - Трансмашхолдинг 75 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1623 12
Окей - О'Кей - Гипермаркет 130 11
Сургутнефтегаз - СНГ 192 11
Балтика - Пивоваренная компания 154 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 843 10
АТАК - сеть магазинов 1885 9
Еврохим МХК 70 9
Societe Generale - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 56 9
ПСБ - Промсвязьбанк 665 9
Аэрофлот 636 8
Газпром ПАО 938 8
О2О Delivery club 166 8
МКБ - Московский кредитный банк 317 8
Альфа-Банк Казахстан 17 7
Почта России ПАО 1839 7
Mary Kay - Мэри Кэй 87 7
ЦУМ ТД - Торговый дом 58 7
Правительство РФ 7598 172
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1026 168
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7817 163
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 10123 105
Президент Российской Федерации 3358 91
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2117 74
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2667 62
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 275 59
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2197 40
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2435 40
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1423 35
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2407 32
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1296 28
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1608 28
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1436 28
Правительство Москвы 1557 20
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1198 19
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 172 19
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 953 18
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 558 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2244 14
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 504 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2120 8
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 172 8
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 361 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1298 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2001 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3121 7
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 572 6
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2313 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1881 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 101 5
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1086 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 105 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 143 3
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 163 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 268 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 234 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2117 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 81 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 242 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 270 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2501 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 8 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 67 1
РФС - Российский футбольный союз 17 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 104 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 21811 630
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 14519 541
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6063 272
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6317 220
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4048 191
Сервер - Серверные платформы 6718 180
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5317 155
Website - Вебсайт 6132 144
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 2575 138
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 1701 126
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 3959 119
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 9399 117
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 4333 111
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 8476 106
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 7542 102
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 8756 100
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5G - Пятое поколение мобильной связи 1984 32
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2264 139
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 409 126
Google Android 11797 77
Apple iOS 6346 63
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 166 48
ЕМИАС Электронный рецепт 41 28
IBM Watson 140 23
Depositphotos - фотобанк 281 18
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 237 16
Microsoft Office 3210 15
Linux OS 7561 14
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 25 9
Apache Hadoop 351 9
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 444 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 398 8
WhatsApp Messenger 725 7
Программы и технологии - Инфоклиника.RU 19 7
Microsoft Windows 10 11343 6
Google Play - Google Store - Android Market 2690 6
1С:ERP Управление предприятием 248 6
РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 6 5
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 405 5
Microsoft Teams 292 5
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 325 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 653 4
СП.АРМ 23 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1242 4
Apple - App Store 2402 4
Google TensorFlow 69 4
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 131 4
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 64 3
Microsoft Office Excel 768 3
ТехЛАБ Galenos Онкопаспорт пациента 4 3
Nvidia Volta GV 28 3
Microsoft Azure 1253 3
Microsoft SQL Server 1411 3
Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 50 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 160 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 683 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 142 3
Чаркин Евгений 202 34
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 24
Натрусов Артем 141 22
Воронин Петр 35 22
Лигачев Глеб 61 22
Ягнятинский Евгений 32 21
Шипов Савва 74 21
Сотин Денис 106 21
Аксаков Анатолий 103 20
Чамара Денис 58 19
Попов Андрей 80 19
Кузьмич Всеволод 31 18
Бокучава Тариэл 21 18
Нагаев Олег 30 18
Беляев Владислав 66 18
Кучугин Илья 42 18
Клепиков Алексей 80 18
Путин Владимир 2510 17
Лысенко Эдуард 232 16
Потапкин Михаил 26 16
Мишустин Михаил 360 16
Меньшов Кирилл 75 15
Ушацкий Андрей 102 15
Суворов Антон 20 15
Белоусов Максим 72 13
Бычков Александр 39 13
Прохорова Алла 48 13
Абакумов Евгений 110 13
Дьяченко Валерий 69 13
Эпштейн Герман 32 12
Сергеев Сергей 65 12
Нестеров Алексей 84 12
Ушаков Анатолий 26 12
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Волков Никита 54 11
Хасин Михаил 26 11
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Чернышенко Дмитрий 300 9
Чибисов Владимир 22 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32812 109
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12932 97
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13115 84
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11308 69
Россия - Российская федерация - РФ 104840 68
Германия - Федеративная Республика 8511 43
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45041 42
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Европа 10972 27
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 989 25
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1888 25
Земля - планета Солнечной системы 7146 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12407 22
Россия - ПФО - Самарская область 906 22
Россия - ЦФО - Тульская область 955 22
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 414 21
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1291 21
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Россия - УФО - Тюменская область 823 20
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Франция - Французская Республика 5501 10
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Россия - ДФО - Бурятия Республика 401 9
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 508 9
Россия - ПФО - Оренбургская область 433 8
Россия - СФО - Кемеровская область 671 8
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 310 8
Канада 3171 8
Испания - Королевство 2823 7
Польша - Республика 1533 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 4582 165
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2517 148
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1837 57
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2999 41
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3224 41
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 286 36
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 198 35
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1484 35
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 11824 35
ДМС - Добровольное медицинское страхование 75 33
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 11597 32
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2265 31
Мошенничество - Махинации 1333 30
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 417 27
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 862 26
Образование в России 328 25
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 8852 18
Страхование - Страховое дело 1233 16
Русский язык 4416 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1094 8
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 10 7
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 1137 7
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1834 7
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1559 7
Спам - Spam 486 6
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 64 5
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 129 5
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 134 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1123 5
Инвестиции венчурные 475 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1909 4
Цифровой регион - Федеральный проект 51 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3794 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 3809 3
Сельское хозяйство 186 3
Федеральное законодательство 1520 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 522 3
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы 26 3
Пиратство - Авторское право 419 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 162 3
TAdviser - Центр выбора технологий 239 3
Прайм - Агентство экономической информации 686 2
Парламентская газета 10 2
23ABC News 142 2
Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 16 1
Digital Trends - Издание 31 1
Росбалт ИА 60 1
SiliconAngle 3 1
Деловой Петербург 22 1
Nature 767 1
Известия ИД 292 1
Associated Press 1973 1
Inquirer 462 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 89 1
AnandTech 68 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 325 1
Tom’s Hardware 123 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10429 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 570 1
Forbes - Форбс 584 1
IDC - International Data Corporation 4612 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3139 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 158 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 1
Data Insight - Исследовательское агентство 84 1
BCG - Boston Consulting Group 82 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 680 1
Trellix - FireEye Intelligence 1 1
ResearchMe 13 1
500 Startups 2299 1
ARC Advisory Group 19 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 1
RepTrak Global 100 4 1
Forrester Wave 30 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 121 5
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 218 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1153 2
ТПУ - Томский политехнический университет 106 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 51 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 63 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 29 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 3 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 98 1
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
ETH Zurich - Institute of Robotics and Intelligent Systems - Sensory-motor systems - Институт робототехники и интеллектуальных системы Швейцарской высшей технической школы Цюриха 1 1
НИОПИК ФГУП Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей 2 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 351 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 159 1
РАН - Российская академия наук 1341 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 601 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 815 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 764 44
CNews AWARDS - награда 344 34
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 357 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1439 1
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Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 10 1
Хрустальный атом 3 1
BRICS Solutions Awards 5 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 2602 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 72 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178195, в очереди разбора - 980625.
Создано именных указателей - 72296.
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