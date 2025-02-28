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Цифровая ИИ-клиника для лечения волос iHairium

iHairium — первая в России нейросеть, разработанная для диагностики проблем с волосами и кожей головы. В основе – уникальный датасет и передовые ИИ-технологии, не имеющие аналогов в мире. Об этом CNews сообщили представители iHairium.

Нейросети, которые используются приложением, обучены на базе более чем 45 тыс. фотографий и анамнезов, собранных при участии врачей и клиник по всему миру. Такого объема данных нет ни у одного проекта в этой области.

В основе разработки шесть уникальных нейронных сетей, каждая из которых решает свою задачу. Одна — проверяет качество загружаемых фотографий, другая определяет тип и стадию облысения, третья диагностирует заболевания кожи головы, например, себорея или дерматит. Четвертая создает 3D-визуализацию, позволяя пользователю увидеть, как будет выглядеть его голова после лечения или пересадки волос. Пятая нейросеть подбирает методы лечения и рассчитывает количество графтов для пересадки волос, а шестая — чат-бот — помогает пользователю на всех этапах диагностики.

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Пользователь регистрируется на платформе «Ихариум», выбирает направление — лечение, уход, консультация или подбор клиники — и проходит диагностику: отвечает на вопросы, загружает фотографии кожи головы и зоны волос. Нейросеть анализирует данные и выдает предварительный диагноз и рекомендации, план лечения. Кроме того, есть возможность подобрать и купить рекомендованные уходовые средства для волос. Также можно получить подборку из рейтинга клиник по лечению и пересадке волос, связаться с клиниками с помощью агрегатора и сделать пересадку волос, получая комплексное сопровождение и консультационную поддержку до, вовремя и после операции.

На данный момент диагнозы перепроверяются врачами-трихологами, точность работы достигает 98%. Миллионы людей не могут получить качественную диагностику из-за нехватки специалистов или высокой стоимости услуг. «iHairium — это возможность для каждого человека получить доступ к качественной диагностике и лечению. На данный момент через сервис «Ихариум» проведено более 50 тыс. диагностик для мужчин и женщин, около 400 онлайн-консультаций, а пересадку волос сделали более 230 человек», — сказал основатель проекта Илья Кравченко.

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