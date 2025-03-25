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В приложении «Честный Знак» появилась возможность сравнивать цены и бронировать лекарства в аптеках 

Пользователи приложения «Честный Знак» могут посмотреть наличие препарата в аптеках своего населенного пункта, сравнить цены, а затем забронировать лекарство, наиболее подходящее по цене и местоположению. Это особенно удобно для родителей с маленькими детьми и людей с ограниченными возможностями здоровья. Оплатить товар можно уже на месте – при получении в аптеке. Об этом CNews сообщили представители «Честный Знак».

Бронь доступна только на лекарственные препараты – проанализировать и оформить резерв на БАДы, косметику, медицинские изделия и прочие товары, которые обычно можно встретить в аптеке, не получится.

Как отмечают в Центре развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный Знак»), новая функция охватывает аптеки всех сетей, что делает выборку значительно шире. Человеку достаточно предоставить доступ к своей геолокации и вбить название лекарства – все остальное приложение сделает за него.

Помимо этого, в приложении можно настроить «будильник лекарств» – он будет напоминать о приеме необходимого лекарственного средства или БАДа и подскажет, если срок его годности подходит к концу.

«Честный Знак» – мобильное приложение одноименной государственной системы маркировки, созданной в России в 2019 г. С его помощью можно проверить подлинность товаров – от молочной продукции до обуви и одежды – и сообщить о нарушении. Например, если в продаже найден просроченный товар или на нем нет специализированной маркировки.

Сегодня приложением «Честный Знак» пользуются более 27 млн пользователей. В 2024 г. они проверили свыше 96 млн товаров.

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