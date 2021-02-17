Здравоохранение

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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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17.02.2021 Более 100 площадок для испытания современных технологий доступны московским инноваторам 1
06.11.2019 ИК «Фридом Финанс» выступит спонсором CNews Forum 2019: Информационные технологии завтра 1
05.11.2019 Завтра пройдет CNews FORUM. Присоединяйтесь к лидерам ИТ-рынка 1
31.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.10.2019 ТУРБО расскажет о бизнес-системе поколения Z на CNews Forum 2019 1
29.10.2019 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2019. Успейте подать заявку 1
24.10.2019 На CNews FORUM солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
22.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
15.10.2019 Руководители Минкомсвязи, Минэка, Казначейства, ДИТ Москвы, РЖД, Росатома выступят на CNews FORUM 2019 1
08.10.2019 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2019 1
03.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
26.09.2019 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2019 1
18.09.2019 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2019 1
11.09.2019 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2019 1
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 1
23.08.2019 Китайские хакеры похитили почти 7 миллионов единиц медицинских данных в Индии 1
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
16.07.2019 Качеством медицинской помощи по системе ОМС занялся искусственный интеллект 1
03.07.2019 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2019 года 1
03.12.2018 Что болит у фарминдустрии? 2
26.11.2018 CNews Forum 2018 установил новый рекорд посещаемости. Фото 1
07.11.2018 Последний день регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
06.11.2018 ИТ-компании: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
02.11.2018 Торговля: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
31.10.2018 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
25.10.2018 Банки: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
23.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
19.10.2018 Фарминдустрия: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
16.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
12.10.2018 Госсектор: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
09.10.2018 Информационная безопасность: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
04.10.2018 Облачные технологии: Главные докладчики CNews Forum 2018 1
28.09.2018 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum 2018 1
21.09.2018 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2018 1
13.09.2018 Ключевые персоны ИТ в ритейле на CNews Forum 2018 1
07.09.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
17.07.2018 ИТ-директора Coca-Cola, Procter & Gamble, «Балтики», других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2018 1
25.06.2018 Глава комитета Госдумы по финполитике Анатолий Аксаков выступит на CNews FORUM 1
19.06.2018 CNews FORUM 2018: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
28.05.2018 Сбербанк представил роботов-помощников для людей с инвалидностью 1

Публикаций - 48, упоминаний - 49

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 15
3770 12
Сбербанк Технологии - СберТех 203 7
IBM 3554 6
Schneider Electric Secure Power 44 5
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 5
Rimini Street 38 5
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 3
Программный продукт ГК 92 3
Галактика - Корпорация 250 3
Cinimex - Синимекс 160 2
Schneider Electric 409 2
Ланит ГК 1160 2
SAP SE 3218 2
Сбербанк Лаборатория робототехники 10 1
IBM Европа 7 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 19 1
Saprun - Сапран групп 38 1
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 1
Ланит Омни 17 1
Vocord - Вокорд 99 1
DTG - Digital Transformation Group 11 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 374 1
Neurobotics - Нейроботикс 4 1
Data Matrix 52 1
Microsoft Corporation 11143 1
Accenture - Аксенчер 533 1
Код Безопасности 365 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 34 1
Zecurion - Зекурион 148 1
ICL Services 51 1
Navicon - Навикон 198 1
Selectel - Селектел 137 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 46 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 34
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 20
X5 Group 599 20
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 20
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 20
Procter&Gamble - P&G 94 18
UBS AG 119 17
Уралсиб Банк 390 14
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 12
X5 Group - Пятерочка 559 12
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 11
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 11
Балтика - Пивоваренная компания 112 11
Мегаполис ТК 90 9
Лента - Сеть розничной торговли 189 9
МКБ - Московский кредитный банк 268 8
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 8
Геобанк КБ 30 8
Черкизово ГК 73 8
Банк Зенит 131 8
Ингосстрах СПАО 210 8
Альфа-Банк 1127 7
Coca-Cola Company 112 7
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 7
Альфа-Банк Казахстан 16 7
Mary Kay - Мэри Кэй 82 7
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 6
Еврохим МХК 43 6
Мелстон ГК 11 6
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 6
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 6
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 6
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 4
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 4
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 3
О’Кей - Сеть магазинов 61 3
Сургутнефтегаз - СНГ 123 3
CarPrice - Карпрайс 31 2
Аэрофлот 493 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 36
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 21
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 18
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 8
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 7
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 5
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Правительство РФ 2207 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
Правительство Москвы 653 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Федеральное казначейство России 766 1
Росздравнадзор РФ - Управление организации государственного контроля качества медицинской продукции 1 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по финансовому рынку 5 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 1 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 41
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 36
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 10
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 5
Big Data - Большие данные 1136 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 3
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
Network Edge - Защита сетевой периферии - Защита сетевой инфраструктуры 4 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 219 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 427 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 1
FireEye 51 1
Sales Force KPI 1 1
ДИЦ - Турбо Бухгалтер 19 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 24
Попов Андрей 72 19
Чаркин Евгений 182 18
Ушацкий Андрей 100 15
Сотин Денис 102 14
Нестеров Алексей 79 12
Дьяченко Валерий 66 11
Абакумов Евгений 103 11
Лысенко Эдуард 209 11
Прохорова Алла 45 11
Натрусов Артем 121 11
Лигачев Глеб 60 11
Ягнятинский Евгений 32 10
Шипов Савва 70 10
Аксаков Анатолий 98 10
Воронин Петр 35 9
Белоусов Максим 59 9
Кузьмич Всеволод 30 9
Айвазов Армен 449 9
Эпштейн Герман 27 8
Бокучава Тариэл 21 8
Кучугин Илья 41 8
Нагаев Олег 30 8
Бычков Александр 39 8
Сергеев Сергей 63 8
Беляев Владислав 65 8
Ушаков Анатолий 15 8
Клепиков Алексей 77 8
Меньшов Кирилл 72 7
Егоров Владимир 52 7
Емельченков Сергей 83 7
Потапкин Михаил 26 7
Чамара Денис 57 7
Суворов Антон 20 7
Рыбаков Александр 24 6
Садовенко Илья 60 6
Соловьев Алексей 60 6
Самедов Тимур 19 6
Чикунов Андрей 16 6
Суровец Дмитрий 44 6
Россия - Российская федерация - РФ 57617 43
Восточная Европа 1688 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 16
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Россия - Республика Крым 626 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
Швейцария - Цюрих 105 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 40
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 29
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
Великая Отечественная война 123 1
Космодром Байконур 97 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
Страхование - Страховое дело 43 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 25 1
Парламентская газета 7 1
CNews Analytics 1991 2
FireEye Intelligence 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
НИОПИК ФГУП Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей 2 1
ETH Zurich - Institute of Robotics and Intelligent Systems - Sensory-motor systems - Институт робототехники и интеллектуальных системы Швейцарской высшей технической школы Цюриха 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 42
CNews AWARDS 292 33
CNews Мисс ИТ России 12 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 8 1
Хрустальный атом 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
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