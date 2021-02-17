Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Здравоохранение
Фарминдустрия
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Публикаций - 48, упоминаний - 49
Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 24
|Попов Андрей 72 19
|Чаркин Евгений 182 18
|Ушацкий Андрей 100 15
|Сотин Денис 102 14
|Нестеров Алексей 79 12
|Дьяченко Валерий 66 11
|Абакумов Евгений 103 11
|Лысенко Эдуард 209 11
|Прохорова Алла 45 11
|Натрусов Артем 121 11
|Лигачев Глеб 60 11
|Ягнятинский Евгений 32 10
|Шипов Савва 70 10
|Аксаков Анатолий 98 10
|Воронин Петр 35 9
|Белоусов Максим 59 9
|Кузьмич Всеволод 30 9
|Айвазов Армен 449 9
|Эпштейн Герман 27 8
|Бокучава Тариэл 21 8
|Кучугин Илья 41 8
|Нагаев Олег 30 8
|Бычков Александр 39 8
|Сергеев Сергей 63 8
|Беляев Владислав 65 8
|Ушаков Анатолий 15 8
|Клепиков Алексей 77 8
|Меньшов Кирилл 72 7
|Егоров Владимир 52 7
|Емельченков Сергей 83 7
|Потапкин Михаил 26 7
|Чамара Денис 57 7
|Суворов Антон 20 7
|Рыбаков Александр 24 6
|Садовенко Илья 60 6
|Соловьев Алексей 60 6
|Самедов Тимур 19 6
|Чикунов Андрей 16 6
|Суровец Дмитрий 44 6
|CNews Analytics 1991 2
|FireEye Intelligence 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru