Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Яндекс.Алиса
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 225, упоминаний - 524
Яндекс.Алиса упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Теличева Наталья 125 11
|Путин Владимир 1820 6
|Волож Аркадий 181 6
|Сирота Юрий 38 6
|Аршавский Анджей 27 6
|Валиуллин Адель 8 5
|Ашманов Станислав 8 4
|Шингарев Павел 8 4
|Зингерман Борис 35 4
|Круглов Константин 21 4
|Василевский Андрей 18 4
|Гаранин Евгений 22 4
|Милек Таня 7 4
|Осокин Андрей 10 4
|Лебедев Георгий 39 4
|Филиппов Денис 12 4
|Биленко Михаил 7 4
|Гордиенко Татьяна 8 4
|Щиров Илья 26 4
|Шитова Татьяна 5 4
|Sachs Yosef - Закс Йосеф 3 3
|Полунина Полина 5 3
|Андрианов Павел 31 3
|Johansson Scarlett - Йоханссон Скарлетт 4 3
|Петров Михаил 88 3
|Скатин Алексей 33 3
|Хорошилов Иван 4 3
|Селихов Дмитрий 12 3
|Законов Андрей 3 3
|Абакумов Евгений 103 3
|Суворов Дмитрий 3 2
|Петров Кирилл 14 2
|Стыскин Андрей 9 2
|Касперская Наталья 197 2
|Попов Михаил 51 2
|Гевак Андрей 4 2
|Шебалков Михаил 6 2
|Ашманов Игорь 26 2
|Вайнер Всеволод 24 2
|Щербинин Сергей 13 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756482, в очереди разбора - 660172.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756482, в очереди разбора - 660172.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru