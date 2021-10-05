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Яндекс.Алиса
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05.10.2021 «Яндекс» выпустил супермощную компактную колонку и приставку, превращающую обычный телевизор в «умный» 2
01.10.2021 «Яндекс» выложил в открытый доступ библиотеку машинного обучения Catboost 1.0.0 1
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 1
09.09.2021 «Яндекс» начал показывать регистрационные данные о компаниях и ИП прямо в поисковой выдаче 2
07.09.2021 «Яндекс» снабдил англоязычные видео закадровым переводом 1
06.09.2021 Обзор Roborock S7: робот-пылесос с инновационной системой влажной уборки 1
03.09.2021 Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM 1
30.08.2021 Россияне рассказали, какие сферы жизни готовы доверить роботам 1
23.08.2021 Приложение «Яндекса» избавит от ненужных звонков 2
05.08.2021 Лучшие роботы-пылесосы с функцией влажной уборки: выбор ZOOM 2
04.08.2021 Водители смогут использовать «Яндекс.карты» и «Навигатор» в Apple CarPlay и Android Auto 1
01.08.2021 8 компактных водонагревателей для маленькой ванной комнаты 1
28.07.2021 «Яндекс» показал колоссальный рост выручки и снижение убытков 1
26.07.2021 Россияне устроили тотальную слежку друг за другом с помощью иностранного приложения 1
16.07.2021 «Яндекс» создал автоматический перевод видеороликов на русский язык. Аналогов в мире нет 1
12.07.2021 Yandex.Cloud запустила сервис для создания фирменных голосов компаний 2
12.07.2021 «Яндекс» готов платить СМИ за новости 1
06.07.2021 «Яндекс» выпустил дешевую смарт-колонку «Станция лайт» 5
02.07.2021 Обзор робота-пылесоса 360 C50-1: бюджетная модель с высокой мощностью 1
22.06.2021 Краудфандинговая платформа Boomstarter запустила голосовой помощник 3
21.06.2021 Обзор робота-пылесоса Viomi SE: сухая и влажная уборка с управлением со смартфона 1
10.06.2021 «Яндекс» радикально обновил свой поиск. Самые интересные изменения 1
10.06.2021 «Яндекс» представил большое обновление поиска 2
01.06.2021 Пользователи «Яндекса» получили инструмент для управления своими данными 2
28.05.2021 «ЛитРес» первым интегрировал аудиокниги в умные колонки «Яндекса» с «Алисой» и запустил оплату в навыке 3
15.05.2021 Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM 1
11.05.2021 10 умных розеток для управления техникой: выбор ZOOM 3
02.05.2021 Выбираем Smart TV: какая платформа лучше? 1
28.04.2021 Реклама впервые перестала быть для «Яндекса» главным источником денег. Теперь это «Такси» 1
21.04.2021 Исследование «Сбера»: энергичная музыка ускоряет доставку 1
13.04.2021 Лучшие увлажнители воздуха для дома: выбор ZOOM 1
02.04.2021 LG выпустила смарт-ТВ с операционкой специально для России 1
01.04.2021 Irbis представила единую систему для умного дома из девяти устройств 1
26.03.2021 «Алиса» научилась оформлять страховку через «Альфастрахование» 5
22.03.2021 Управление бытовой техникой со смартфона: удобно или бесполезно? 1
19.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
11.03.2021 Продажи умных колонок с «Алисой» превысили миллион устройств 5
04.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
04.03.2021 Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 1
18.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1

Публикаций - 225, упоминаний - 524

Яндекс.Алиса упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4099 145
Google LLC 7128 21
VK - Mail.ru Group 2482 16
Apple Inc - Эппл Рус 7680 15
Samsung Electronics 5633 13
Xiaomi 904 12
EA - Electronic Arts 906 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 8
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 8
Microsoft Corporation 11017 8
Telegram Group 702 7
Facebook 3765 7
Philips 695 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 5
Rubetek 12 4
Ланит ГК 1155 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 4
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 4
ELARI 19 4
SAP SE 3207 4
Nvidia Corp 2011 4
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 6 3
Legrand 46 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 3
Ситилинк - Citilink 190 3
Sony 2319 3
Redmond - Инновационные решения 49 3
RedMadRobot - Рэдмэдробот 45 3
Abbyy 793 3
Agima 13 3
Huawei 2726 3
JBL 98 3
Harman Kardon 164 2
Datana - Датана 6 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 2
DEXP 27 2
App Annie 73 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 17
Яндекс.Такси 271 16
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 16
Связной ГК 877 9
Уралсиб Банк 389 8
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 8
Uber 257 7
Почта России ПАО 1570 7
Uber Technologies 258 7
Hyundai Motor 144 6
Газпром нефть 380 6
Яндекс.Еда 93 6
Газпромбанк - ГПБ 692 6
Авто.ру - Auto.ru 67 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 6
AliExpress 275 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
KIA Motors 72 4
Nissan - Японский автопроизводитель 136 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 4
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 4
Renault - Рено Россия 87 4
АвтоВАЗ 118 4
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 3
Евросеть 883 3
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 3
Skoda - Škoda Auto 24 3
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 3
Русагро Группа Компаний 139 3
АльфаСтрахование СГ 207 3
ВсеИнструменты.ру 10 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 104 3
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 3
BMW 248 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Музей Яндекса 4 3
Nespresso 15 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Wildberries 128 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Президент Российской Федерации 1439 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 4
Счётная палата РФ 460 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
Правительство РФ 2200 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 2
Басманный районный суд города Москвы 47 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Тверской районный суд города Москвы 15 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
Администрация Президента РФ 267 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 3
Руссофт - Russoft 250 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 27
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 18
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 15
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 11
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 11
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 11
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 10
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 10
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 9
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 7
Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 22 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 6
Умные платформы 496 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 5
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 4
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 4
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 20 4
Пылесос - Vacuum cleaner 84 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
e-Commerce - Электронная коммерция 299 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 4
NLU - Natural-language understanding - Обработка естественного языка 19 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 3
HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 53 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 3
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 131 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 2
Google Android 10750 46
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 42 29
Apple iOS 5741 26
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 21
Яндекс.Музыка 131 19
Microsoft Windows 10 6612 18
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Яндекс.Навигатор 108 14
Яндекс.Станция Мини 19 13
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 13
Apple Siri - Голосовой помощник 302 12
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 11
Яндекс.Диалоги 13 11
Google Play - Google Store - Android Market 2515 10
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 10
Яндекс.Телефон 16 10
DEXP Smartbox - Умная колонка 11 10
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 9
Яндекс.Карты и Транспорт 293 8
Яндекс.Плюс 44 7
Google YouTube - Видеохостинг 1706 7
Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit Box 39 7
Яндекс.Дзен 66 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 7
Яндекс.Авто 33 6
Amazon Alexa 138 6
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 24 6
Apple macOS 922 6
ELARI SmartBeat 7 6
ELARI KidPhone 3G 6 5
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 5
Лаборатория Наносемантика SOVA - Smart Open Virtual Assistant 8 5
Rakuten Viber 429 5
Nvidia GeForce GTX 2054 5
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 4
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WhatsApp Messenger 654 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 4
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Волож Аркадий 181 6
Сирота Юрий 38 6
Аршавский Анджей 27 6
Валиуллин Адель 8 5
Ашманов Станислав 8 4
Шингарев Павел 8 4
Зингерман Борис 35 4
Круглов Константин 21 4
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Милек Таня 7 4
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Шитова Татьяна 5 4
Sachs Yosef - Закс Йосеф 3 3
Полунина Полина 5 3
Андрианов Павел 31 3
Johansson Scarlett - Йоханссон Скарлетт 4 3
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Скатин Алексей 33 3
Хорошилов Иван 4 3
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Абакумов Евгений 103 3
Суворов Дмитрий 3 2
Петров Кирилл 14 2
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Попов Михаил 51 2
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Казахстан - Республика 2621 9
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