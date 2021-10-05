Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Человеческий фактор
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 126, упоминаний - 145
Человеческий фактор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Нечаев Иван 57 2
|Синицына Жанна 1 1
|Гурко Александр 129 1
|Басин Илья 1 1
|Шубин Иван 3 1
|Арсентьев Сергей 1 1
|Белик Сергей 15 1
|Габова Ольга 3 1
|Ребковец Ольга 2 1
|Никитенко Дмитрий 2 1
|Лобовко Дмитрий 2 1
|Папура Михаил 5 1
|Сытников Максим 1 1
|Амирах Андрей 1 1
|Семеняк Алексей 9 1
|Рыжий Алексей 4 1
|Левашов Александр 88 1
|Голяндрина Мария 4 1
|Павлова Татьяна 3 1
|Михайленко Александр 4 1
|Тукалевский Денис 3 1
|Хабибуллин Азат 1 1
|Гюлназарян Давид 1 1
|Дараселия Леван 1 1
|Larner Michael - Лернер Майкл 1 1
|Holste Martin - Хольсте Мартин 1 1
|Комиссаров Роман 2 1
|Смирнов Олег 11 1
|Дробышевский Михаил 50 1
|Вагнер Юлия 9 1
|Кудинов Алексей 3 1
|Телушкин Александр 2 1
|Макаров Станислав 111 1
|Образцов Алексей 8 1
|Акимов Максим 167 1
|Кузнецов Николай 18 1
|Сергеенко Егор 11 1
|Румянцев Антон 46 1
|Баров Алексей 25 1
|Набоков Федор 1 1
|The Verge - Издание 448 1
|FT - Financial Times 247 1
|CNews Analytics 1990 3
|Juniper Research 278 1
|Gartner 2192 1
|Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 1
|Ponemon Institute Global Analysis - Cost of Data Breach Study 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru