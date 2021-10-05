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Человеческий фактор


05.10.2021 Принципы Генса. ИТ-рынок вспоминает основателя «Ланит» 1
17.05.2021 Самое опасное ПО в апреле 2021: троян Dridex лидирует в рейтинге 1
17.03.2021 Ramax Group автоматизировала выдачу больничных листов для медицинского центра «Аэрофлота» на базе SAP HCM 2
08.02.2021 «Техносерв» помог «Ростелекому» оптимизировать техподдержку абонентов по всей России 1
21.12.2020 В «Логика: ЮЗ ЭДО» релиза 2.5 появилась конвертация документов в различные форматы 1
23.11.2020 «Сигма» выпустила новые ИТ-решения для российской энергетики 1
20.10.2020 «Техносерв» внедрила систему интеллектуального видеонаблюдения в Распадской угольной компании 1
30.07.2020 «РЖД Логистика» запустила в опытную эксплуатацию CRM-системы 1
14.07.2020 «Тионикс» обучит специалистов работе с облачными платформами 1
07.07.2020 ElectroNeek RPA повышает качество обработки данных с помощью технологии Yandex Vision 1
22.04.2020 Сбербанк автоматизировал формирование налоговых деклараций по налогу на имущество 1
20.04.2020 Сбербанк автоматизировал формирование налоговых деклараций по налогу на имущество 1
16.04.2020 Агрохолдинг «Русское поле» внедряет систему управления Morigan.Lean 1
16.03.2020 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ 1
06.03.2020 Как использовать роботов в закупках 2
29.01.2020 «Мегафон» начинает продавать электронную замену юристов и бухгалтеров 1
12.12.2019 Как быстро и недорого создать цифровую медицину 1
03.12.2019 Как государство тратит 555 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру, и в чем не повезло «Ростелекому» 1
18.10.2019 В МТС начали подбирать сотрудников с помощью VR-технологий 1
11.07.2019 КРОК представила промышленную видеоаналитику 1
16.05.2019 82% россиян готовы консультироваться с врачом дистанционно 1
17.04.2019 Каким должен быть ЦОД для цифровой экономики 10
11.04.2019 «ЭЛАР» создаст технологическую платформу для «Тотального диктанта» 2
04.03.2019 За периметром: как собственные сотрудники ставят под угрозу безопасность компаний 1
03.12.2018 ITPS внедрила системы АСУПИМ и АСУМО в «Лукойле» 1
17.09.2018 Как решить проблему управления имущественным комплексом в бюджетных организациях 1
29.08.2018 Когда победа в конкурсе – не главное. Как организовывалось телевещание на объектах ЧМ-2018 1
17.08.2018 В Калининградской области запущен открытый портал информации о государственных и муниципальных закупках 1
06.08.2018 Россия закрепит беспилотные автомобили в международном законодательстве 1
06.06.2018 Кто есть кто на рынке операторов фискальных данных 1
07.03.2018 ant Technologies внедрила систему управления складом Logistics Vision Suite на складах Simple 1
28.02.2018 «Нетрика» разработала автоматизированную систему согласования маршрутов 1
14.02.2018 «Иннодата» представила систему ценообразования для крупного бизнеса 2
04.12.2017 Техносерв Cloud предоставил Aldo Coppola услуги виртуального ЦОДа 1
24.10.2017 Как управлять бизнес-процессами при цифровой трансформации? 2
19.10.2017 «Макс-Авиа» выбрала Smart IDReader для распознавания паспортов и загранпаспортов 1
05.10.2017 «СёрчИнформ» представила первый в России автоматизированный модуль профайлинга в составе DLP 2
19.06.2017 Как выбрать источник бесперебойного питания? Практические советы с нюансами на примере ИБП APC BX650LI-GR 1
18.05.2017 Navicon внедрил систему планирования продаж для фармкомпании «Ипсен» 1
11.05.2017 «Росэлектроника» создала «универсального разведчика» для артиллерийских расчетов 1

Публикаций - 126, упоминаний - 145

Человеческий фактор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3215 7
Microsoft Corporation 11095 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 5
АвтоТрекер 95 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
SAP CIS - САП СНГ 754 3
Хомнет Лизинг 25 2
Google LLC 7154 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 2
Samsung Electronics 5677 2
Хомнет Консалтинг 126 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 208 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
Royal Philips 30 1
Saprun - Сапран групп 38 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
ОТВ - Открытые технологии виртуализации 11 1
ant Technologies - АНТ Технолоджис 41 1
Микротест 177 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
ОФД-Я - Ярус 18 1
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 1
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 10 1
Логика Бизнеса 141 1
Астерос - Asteros 531 1
Logitech 166 1
Navicon - Навикон 198 1
Synology Inc 130 1
IBM 3544 1
InfoWatch - Инфовотч 611 1
Крок 1220 1
K-Systems - К-Системс 48 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 121 1
Инталев 168 1
Астерос Информационная безопасность - Кабест 57 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Аэроклуб 13 1
Sanofi - Санофи 33 1
Нанолек 9 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 27 1
Uber 257 1
РЖД Логистика 12 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 5 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
Aldo Coppola 2 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 7 1
ВТБ Факторинг 22 1
Uber Technologies 258 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Альфа-Банк 1125 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
Модульбанк - Modulbank 95 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Почта России ПАО 1574 1
British Airways - British Midland International 39 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Ренессанс Страхование 51 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 451 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 7 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - Комитет по внутреннему транспорту 1 1
Национальная служба здравоохранения Великобритании - The National Health Service - NHS 9 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Счётная палата РФ 460 1
Правительство Москвы 653 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 544 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 180 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 2
СЗИ - Средства защиты информации 140 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 383 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 1
OpenStack 347 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
NVR - Network Video Recorder - Видеорегистратор 33 1
Проверка контрагентов 53 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 1
MAC-адрес - Media Access Control - Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 100 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 11 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 40 1
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 1
DNN - Deep Neural Network - Глубинные нейронные сети - Нейронная сеть глубокого обучения 13 1
Google Android 10751 5
Apple iOS 5742 3
Microsoft Azure 1171 2
Microsoft Excel 436 2
ЭОС Дело СЭД 622 2
Microsoft Windows 853 2
Aladdin eToken Management System 71 2
Microsoft Windows 10 6645 2
Microsoft SQL Server 795 2
Федеральная телемедицинская сеть Минздрава России - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС 2 1
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 1
British Airways ЦОД 1 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 1
Крок - Цифровой рабочий 13 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 1
Strava 8 1
SAP ASAP - AcceleratedSAP 2 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
IBM Cognos BI 142 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
ВТБ Мультикарта 147 1
Microsoft WinUI - Windows UI Library - Библиотека пользовательского интерфейса 9 1
SearchInform Database Monitor 3 1
ВымпелКом - Билайн BeelineMED 1 1
Хомнет Лизинг - программный комплекс для лизинговых компаний 20 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 27 1
ITPS AVIST Oil&Gas - Asset Virtualization System Oil&Gas 2 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
МегаФон Цифровой юрист 3 1
BioLink FingerPass 31 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
Астерос Securix 8 1
Aldo Coppola VDC 1 1
Abbyy PassportReader 10 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 1
SEC Consult - IoT Inspector 8 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 16 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Нечаев Иван 57 2
Синицына Жанна 1 1
Гурко Александр 129 1
Басин Илья 1 1
Шубин Иван 3 1
Арсентьев Сергей 1 1
Белик Сергей 15 1
Габова Ольга 3 1
Ребковец Ольга 2 1
Никитенко Дмитрий 2 1
Лобовко Дмитрий 2 1
Папура Михаил 5 1
Сытников Максим 1 1
Амирах Андрей 1 1
Семеняк Алексей 9 1
Рыжий Алексей 4 1
Левашов Александр 88 1
Голяндрина Мария 4 1
Павлова Татьяна 3 1
Михайленко Александр 4 1
Тукалевский Денис 3 1
Хабибуллин Азат 1 1
Гюлназарян Давид 1 1
Дараселия Леван 1 1
Larner Michael - Лернер Майкл 1 1
Holste Martin - Хольсте Мартин 1 1
Комиссаров Роман 2 1
Смирнов Олег 11 1
Дробышевский Михаил 50 1
Вагнер Юлия 9 1
Кудинов Алексей 3 1
Телушкин Александр 2 1
Макаров Станислав 111 1
Образцов Алексей 8 1
Акимов Максим 167 1
Кузнецов Николай 18 1
Сергеенко Егор 11 1
Румянцев Антон 46 1
Баров Алексей 25 1
Набоков Федор 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 5
Германия - Федеративная Республика 3643 3
Казахстан - Республика 2632 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 3
Европа 3759 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Россия - ПФО - Самара 1289 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 2
Беларусь - Белоруссия 2090 2
Россия - Калининградская область 538 2
Россия - СФО - Новосибирск 1969 2
Украина 3372 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Япония 2788 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Франция - Французская Республика 2126 2
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Индия - Республика 2173 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Бразилия - Федеративная Республика 1127 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - Воронежская область 397 1
Россия - Калужская область 572 1
Россия - Сочи 912 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 8
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 11 1
АРНУ - Автоматизированные регистры налогового учета 13 1
М-3 Украина - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Калуга-Брянск-государственная граница с Украиной 3 1
М-4 Дон - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск 4 1
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 1
Всероссийский тотальный диктант 4 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 84 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
The Verge - Издание 448 1
FT - Financial Times 247 1
CNews Analytics 1990 3
Juniper Research 278 1
Gartner 2192 1
Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 1
Ponemon Institute Global Analysis - Cost of Data Breach Study 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 1
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 1
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
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