Индексная книга CNews*
Транспорт Беспилотный автомобиль Автопилот Беспилотная транспортная система (БПТС) Технологии автономного транспорта Автономные транспортные системы
Публикаций - 844, упоминаний - 1033
Транспорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ускова Ольга 155 38
|Путин Владимир 2750 22
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 251 15
|Медведев Дмитрий 1631 13
|Волож Аркадий 228 12
|Полищук Дмитрий 14 10
|Минкин Юрий 14 10
|Осеевский Михаил 275 8
|Levandowski Anthony - Левандовски Энтони 13 8
|Мишустин Михаил 490 7
|Повалко Александр 36 7
|Левкевич Михаил 60 6
|Шадаев Максут 649 6
|Никифоров Николай 1172 6
|Черногоров Андрей 65 6
|Кудрин Алексей 108 5
|Дегтев Геннадий 168 5
|Brin Sergey - Сергей Брин 184 5
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 5
|Вексельберг Виктор 153 5
|Худавердян Тигран 82 5
|Мурадян Артур 17 5
|Mitchell Scott - Митчелл Скотт 5 5
|Серебряникова Анна 61 5
|Чернышенко Дмитрий 444 5
|Владимиров Дмитрий 10 4
|Песков Дмитрий 97 4
|Фредерик Ваносчуйзе 25 4
|Богачев Игорь 178 4
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 4
|Акимов Максим 178 4
|Тер-Степанов Дмитрий 22 4
|Ефимов Альберт 40 4
|Чаркин Евгений 240 3
|Ведяхин Александр 67 3
|Старовойт Роман 18 3
|Гольцов Александр 69 3
|Лысенко Эдуард 272 3
|Тихонов Александр 65 3
|Паршин Константин 60 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223168, в очереди разбора - 874460.
Создано именных указателей - 113347.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223168, в очереди разбора - 874460.
Создано именных указателей - 113347.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.