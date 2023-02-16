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Транспорт Беспилотный автомобиль Автопилот Беспилотная транспортная система (БПТС) Технологии автономного транспорта Автономные транспортные системы

Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы


16.02.2023 С создателями российской госсистемы беспилотного управления кораблями расплатятся через два года после сдачи работ
09.11.2022 В России появились ГОСТы для беспилотных автомобилей
08.11.2022 Самые интересные технологии для электромобилей: выбор ZOOM
12.10.2022 Московский Политех запустит в серийное производство системы для беспилотного управления смарт-шаттлами
20.09.2022 Шутка над беспилотными автомобилями выявила у машин серьезные проблемы
16.08.2022 Кикшеринг «Юрент» тестирует самокаты с автопилотом
11.08.2022 «Яндекс» перевозит разработку беспилотников в Израиль
26.07.2022 В Санкт-Петербурге стартовали испытания беспилотного грузовика НПО «Старлайн»
08.07.2022 На трассе М-11 «Нева» будет введен экспериментальный правовой режим для беспилотного грузового автотранспорта
04.04.2022 «Аэроскрипт» и DJI 4vision будут сотрудничать в сфере беспилотного воздушного движения
01.04.2022 МТС поддержит 14 стартапов в сфере AR/VR, беспилотного транспорта и машинного зрения
17.03.2022 Правительство России утвердило программу ЭПР по эксплуатации беспилотного транспорта
15.03.2022 Резидент «Сколково» представил обновление цифровой платформы для беспилотного воздушного движения «Небосвод»
16.02.2022 НИЦ «Аэроскрипт» создаст экспериментальную зону для полетов беспилотников в Белгородской области
29.12.2021 Китайский стартап выпускает сверхдешевую систему беспилотного вождения
15.09.2021 Грузоперевозчики: Беспилотный грузовик обходится в 2,5 раза дороже обычного
15.09.2021 ФСБ запретит беспилотникам ездить у Кремля
10.09.2021 Александр Гольцов -

Технологически все готово для запуска беспилотного поезда
10.09.2021 Рынок цифровизации транспорта и логистики к 2030 г. вырастет в 7 раз
22.07.2021 «Яндекс» открыл набор данных беспилотных автомобилей
05.04.2021 Разработку «гугломобиля» возглавил выходец из России
05.03.2021 Intel Mobileye, Transdev ATS и Lohr Group совместно создадут беспилотный шаттл
30.11.2020 В ОЭЗ «Иннополис» разработают систему беспилотного движения в метро и единую платформу для зарядки электромобилей
27.11.2020 В ОЭЗ «Технополис Москва» увеличат производство компонентов для электромобильного и беспилотного транспорта
22.10.2020 Придуман способ взламывать автопилот Tesla, не вторгаясь в ее ИТ-систему
04.09.2020 «Яндекс» выделит направление беспилотных автомобилей в отдельную компанию
06.08.2020 «Яндекс» тестирует беспилотные автомобили в США
06.02.2020 Гаджет стоимостью $300 сводит с ума «лучший в мире» автопилот Tesla. Видео
28.01.2020 Zenuity и HPE займутся разработкой беспилотных автомобилей
07.11.2019 «Яндекс» создал беспилотного робота-курьера. Видео
31.10.2019 «Вокорд» проверит беспилотный транспорт на соблюдение ПДД
19.09.2019 Orange Business Services поможет Mobileye запустить беспилотный транспорт
23.04.2019 Tesla выпустила собственный чип для беспилотных автомобилей. Он быстрее чипов Nvidia в семь раз
11.04.2019 Автопилот Tesla удалось заманить на встречную полосу с помощью рисунка на асфальте
19.03.2019 Hyundai решил строить беспилотные автомобили на технологиях «Яндекса»
24.01.2019 РВК отобрала команды для участия в первых в России испытаниях беспилотных автомобилей для зимних дорог
01.10.2018 «Ростелеком», НАМИ и «Сколково» запустили опытную зону беспилотного транспорта на сети 5G
24.09.2018 Фонд «Сколково», Ростелеком и НАМИ представляют инфраструктуру для беспилотного транспорта
28.08.2018 «Яндекс» создаст в Иннополисе тестовую зону для беспилотного транспорта
20.08.2018 Frost & Sullivan: беспилотники займут 40% рынка легковых машин к 2025 году

Публикаций - 844, упоминаний - 1033

Транспорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5753 86
Google LLC 10993 63
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 53
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10132 43
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9565 43
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7013 30
Apple Inc 11251 29
Microsoft Corporation 23573 27
Intel Corporation 11691 24
Nvidia Corp 3223 23
Amazon Inc - Amazon.com 2812 22
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5597 21
Cognitive Pilot - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 44 21
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2812 20
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2969 19
Huawei 3530 18
Samsung Electronics 9762 14
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 23 14
IBM - International Business Machines Corp 9209 14
7055 14
Meta Platforms - Facebook 4346 14
Цифра ГК 2164 14
Alphabet - Waymo 20 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8091 13
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1031 13
Ростех - Автоматика Концерн 1500 12
1С-ИжТиСи 6370 12
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2525 12
Qualcomm Technologies 1708 11
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 716 11
Sony 6486 11
Прогноз 1663 10
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 41 10
Alphabet 93 9
McKinsey & Company Int 213 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4196 8
AMD - Advanced Micro Devices 3878 8
Cisco Systems 4889 8
Крок - Croc 1714 8
Oracle Corporation 6330 8
Tesla Motors 342 44
КамАЗ - Камский автомобильный завод 386 43
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5881 42
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6655 37
Uber 307 35
Boeing 988 33
Volvo Cars 250 30
BMW Group 413 30
НТИ - Национальная технологическая инициатива 249 26
Lockheed Martin 751 24
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 253 23
Northrop Grumman 201 23
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6222 23
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 250 22
Volkswagen Audi Group 196 22
Яндекс.Такси 328 22
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2527 21
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 290 18
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 17
РЖД - Российские железные дороги 1637 16
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 76 16
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 170 15
GM - General Motors 448 14
BAE Systems 169 12
РВК - Российская венчурная компания 538 12
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 12
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 610 11
Ford 399 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2424 11
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 163 11
Россети Ленэнерго 2359 9
X5 Group - Перекрёсток 454 9
Газпром ПАО 1163 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 714 8
Honda Motor Company 230 8
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 103 8
Hyundai Motor 342 7
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 567 7
Почта России ПАО 2005 7
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18130 79
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2419 64
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 63
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10431 52
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3396 41
Президент Российской Федерации 3741 33
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9227 29
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 504 23
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2443 22
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 526 22
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4602 21
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1874 19
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1181 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2521 17
Правительство Москвы 2005 17
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1252 17
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 607 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3075 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1562 12
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 190 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2720 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1757 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3736 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 689 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3008 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1409 10
Автодор - Российские автомобильные дороги 65 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2432 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1605 8
Судебная власть - Judicial power 2110 8
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 295 7
Администрация Президента РФ 983 6
Совет при президенте Российской Федерации 192 6
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 704 6
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 433 6
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 388 6
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 6
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 144 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 9
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 253 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 8
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 28 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2579 5
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 232 3
ФОИ - Фонд общественных интересов 17 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 249 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 67 3
4CIO 713 2
8K Association - Ассоциация 8K 161 2
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 8 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 53 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
Талант и успех - Общественный фонд 16 1
Умный город - Национальный консорциум развития и внедрения цифровых технологий в сфере городского управления 1 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 7 1
Коммунистические партии 56 1
OSI - Open Source Initiative 65 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 6 1
АЭТИ - Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры 1 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 32 1
SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 59 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 557 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 445 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1364 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2327 420
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53818 237
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39444 195
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8294 194
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10281 166
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79567 156
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4116 117
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5G - пятое поколение мобильной связи 3466 88
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12177 87
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17407 85
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 1824 83
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21526 67
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25231 64
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12652 44
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26023 41
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4366 57
Microsoft Windows 2000 12709 29
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2518 25
Apple iPhone 6 6200 24
Google Android 12640 21
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4156 16
Northrop Grumman - X серия БПЛА 38 15
Tesla Model S 67 14
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4814 14
Acer Predator 190 14
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 409 13
Яндекс.Лавка 152 13
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6581 12
Cognitive Agro Pilot 34 12
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1483 11
Яндекс.Маркет 574 11
Amazon Scout 35 11
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 343 10
Apple iOS 6859 10
Age of Kings 3450 10
Яндекс.Навигатор 501 10
NVision Барьер 552 10
Apple iPhone - серия смартфонов 6653 9
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 119 9
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 531 9
Linux OS 8321 9
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 224 8
Microsoft Azure 1324 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1444 8
GM Cadillac 29 8
VK - Яндекс.Дзен 115 8
Intel Core - Семейство процессоров 1750 7
Toyota Prius 45 7
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 735 7
ВГТРК Смотрим 521 7
Яндекс.Доставка - Яндекс.Ровер 35 7
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 172 7
Boeing X-37 - X-37B Orbital Test Vehicle (OTV) - орбитальный испытательный корабль 28 7
СКБ Контур - Контур.Светофор 153 6
Ускова Ольга 155 38
Путин Владимир 2750 22
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 251 15
Медведев Дмитрий 1631 13
Волож Аркадий 228 12
Полищук Дмитрий 14 10
Минкин Юрий 14 10
Осеевский Михаил 275 8
Levandowski Anthony - Левандовски Энтони 13 8
Мишустин Михаил 490 7
Повалко Александр 36 7
Левкевич Михаил 60 6
Шадаев Максут 649 6
Никифоров Николай 1172 6
Черногоров Андрей 65 6
Кудрин Алексей 108 5
Дегтев Геннадий 168 5
Brin Sergey - Сергей Брин 184 5
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 5
Вексельберг Виктор 153 5
Худавердян Тигран 82 5
Мурадян Артур 17 5
Mitchell Scott - Митчелл Скотт 5 5
Серебряникова Анна 61 5
Чернышенко Дмитрий 444 5
Владимиров Дмитрий 10 4
Песков Дмитрий 97 4
Фредерик Ваносчуйзе 25 4
Богачев Игорь 178 4
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 4
Акимов Максим 178 4
Тер-Степанов Дмитрий 22 4
Ефимов Альберт 40 4
Чаркин Евгений 240 3
Ведяхин Александр 67 3
Старовойт Роман 18 3
Гольцов Александр 69 3
Лысенко Эдуард 272 3
Тихонов Александр 65 3
Паршин Константин 60 3
Россия - РФ - Российская федерация 123862 435
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50324 272
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39594 142
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