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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Тинькофф банк
Тинькофф Кредитные Системы
ТКС банк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 642, упоминаний - 1757
Тинькофф банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цыганов Вячеслав 54 36
|Четвернин Алексей 651 30
|Тиньков Олег 38 25
|Суровец Дмитрий 44 22
|Трояновский Владимир 40 20
|Hughes Oliver - Хьюз Оливер 20 17
|Натрусов Артем 121 16
|Урьяс Вадим 76 15
|Арлазаров Владимир 118 15
|Шевченко Владимир 135 14
|Демидов Сергей 50 13
|Нуйкин Андрей 27 13
|Левиков Антон 68 13
|Борисов Илья 26 13
|Гущин Александр 15 13
|Леушев Андрей 63 13
|Мусич Роман 16 13
|Калинкин Алексей 16 13
|Курбатов Владимир 19 13
|Сычев Артем 48 13
|Евдокимов Максим 21 13
|Контемиров Юрий 27 13
|Михина Анна 12 12
|Чаркин Евгений 182 12
|Остапенко Григорий 26 12
|Горбатько Александр 90 12
|Палей Лев 31 12
|Серебряникова Анна 47 11
|Дьяченко Валерий 66 11
|Макешин Анатолий 16 11
|Поляков Сергей 60 11
|Соколов Алексей 121 10
|Путин Сергей 36 10
|Хромов Сергей 12 10
|Клепиков Алексей 77 10
|Асратян Петр 35 10
|Емешев Александр 10 10
|Сапунов Михаил 9 9
|Панферов Алексей 22 9
|Абакумов Евгений 103 9
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756123, в очереди разбора - 659813.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756123, в очереди разбора - 659813.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru