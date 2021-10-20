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Тинькофф банк
Тинькофф Кредитные Системы
ТКС банк


20.10.2021 Xiaomi привезла в Россию планшет, который ждали много лет 1
19.10.2021 В «Тинькофф» назначен директор по электронной коммерции 7
15.10.2021 «Тинькофф» и «Циан» запустили первый в России сервис для дистанционных сделок с недвижимостью 4
15.10.2021 Выходя на биржу, «Циан» раскрыл все свои секреты. Разбор CNews 1
12.10.2021 «Авто.ру» запустил услугу, которая поможет сделать покупку и продажу подержанной машины безопаснее 4
12.10.2021 «Яндекс» создал систему безопасной покупки и продажи подержанных автомобилей 6
04.10.2021 Главное — не стоять на месте: правила успешного ИТ-разработчика 4
29.09.2021 Открылся «Яндекс банк» 2
17.09.2021 Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года 1
10.09.2021 «Тинькофф» запустил диджитал-банк Tinkoff Private 7
30.08.2021 «Яндекс» начал продавать в рассрочку спорттовары и бытовую технику 1
24.08.2021 В офисах «Связного» появилась возможность подписания кредитных документов 1
16.08.2021 Сбербанк разрывает партнерство с «Ростелекомом». Его заменят восемь других банков 1
12.08.2021 «Тинькофф мобайл» запустился в Республике Алтай 2
05.08.2021 От новых правил по работе с биометрией пострадают «Яндекс» и Avito 1
05.08.2021 «Яндекс.маркет» запустил покупки в кредит 4
05.08.2021 «Тинькофф» подключил сервис «Привязка счета» для моментальной оплаты товаров и услуг через СБП 4
03.08.2021 G-Core Labs вошел в топ-3 рейтинга глобальных облачных провайдеров CNews Global Cloud 2021 1
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир» 1
20.07.2021 В России появилось приложение для продаж в рассрочку 1
20.07.2021 «Тинькофф» запускает 9 новых Центров разработки в России и Беларуси 7
20.07.2021 «Тинькофф» подключил Apple Pay держателям карт «Мир» 2
30.06.2021 Объявлены 12 банков, которые станут первыми тестировать цифровой рубль 1
29.06.2021 «Эвотор» интегрировал сервис «Плати QR» от «Сбера» в приложение «Мобильный кассир» для iOS 1
21.06.2021 Smart Engines предоставила безопасную альтернативу сервисам распознавания документов в Интернете 2
18.06.2021 Минэкономразвития обрушилось с критикой на порядок предустановки отечественного ПО на гаджеты 1
17.06.2021 Исследование «Крок»: пятую часть клиентов банки теряют из-за низкой автоматизации контактных центров 1
16.06.2021 «Тинькофф» выдал 10 тысяч электронных закладных с помощью SmartDeal 5
16.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля 1
04.06.2021 «Тинькофф» представил сервис оплаты через СБП в приложении «Кошелек» 2
04.06.2021 ВТБ покупает кусочек «Делимобиля» 1
04.06.2021 Власти сговорились с «Билайном», МТС, «Мегафоном» и Tele2 вместе убить телефонный спам 2
31.05.2021 Решена «фундаментальная проблема» распознавания российского паспорта искусственным интеллектом 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
20.05.2021 Сервис «Всегда.да» запустил лимит на покупки в рассрочку 1
17.05.2021 Исследование Tinkoff Data: более 90% россиян сталкиваются со звонками спамеров и мошенников 2
12.05.2021 Дизайнеры интерьеров теперь могут получать электронные чаевые 1
11.05.2021 Финансовые результаты группы «Тинькофф» за первый квартал 2021 4
30.04.2021 Новая версия Smart Code Engine распознает данные банковских карт 21 платежной системы 1
29.04.2021 «Тинькофф» купил сервис «Кошелек» 1

Публикаций - 642, упоминаний - 1757

Тинькофф банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 81
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 74
Yandex - Яндекс 4099 65
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 48
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 47
VK - Mail.ru Group 2482 41
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 30
Google LLC 7128 28
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 26
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 21
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 18
Samsung Electronics 5633 17
Webmoney 329 16
Apple Inc - Эппл Рус 7680 16
Microsoft Corporation 11017 16
Amazon Inc - Amazon.com 1467 14
oneFactor 24 14
Facebook 3765 13
CloudPayments - Клаудпэйментс 28 11
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 11
IBM 3527 10
3727 10
Telegram Group 702 10
Huawei 2726 9
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 9
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 9
NetApp 485 9
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 8
Ланит ГК 1155 8
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 8
АТОЛ ГК 168 8
Softline - Софтлайн 1473 8
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 837 8
Инфосистемы Джет 675 8
PayPal 438 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 8
Oracle Corporation 3331 8
СКБ Контур 416 8
Cisco Systems 2037 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 142
Альфа-Банк 1123 100
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 72
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 59
Почта Банк 289 56
Газпромбанк - ГПБ 692 52
Совкомбанк ПАО 147 51
ПСБ - Промсвязьбанк 613 48
Открытие ФК 538 37
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 36
Qiwi 783 34
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 31
АльфаСтрахование СГ 207 31
НСПК - Национальная система платежных карт 257 30
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 28
Visa International 1344 27
Ак Барс Банк 173 27
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 26
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 26
Бинбанк 184 25
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 25
СКБ-банк 86 25
Русский стандарт Банк 302 23
Уралсиб Банк 389 22
ВТБ24 583 22
МКБ - Московский кредитный банк 268 22
Аэрофлот 492 21
РСХБ - Россельхозбанк 183 20
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 18
X5 Group 599 18
МТС банк 254 18
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 18
X5 Group - Пятерочка 559 16
Ингосстрах СПАО 210 16
Почта России ПАО 1570 15
Металлинвестбанк 39 15
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 15
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 15
Русагро Группа Компаний 139 15
ВТБ Банк Москвы 371 15
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 60
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 40
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 20
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 17
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 14
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 14
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 13
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 23 13
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 11
Правительство РФ 2200 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 10
ПФР Департамент информационных технологий 102 10
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 8
Счётная палата РФ 460 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 8
Президент Российской Федерации 1439 7
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 6
Правительство Москвы - Департамент строительства 9 6
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 6
Московская безопасность ГКУ 7 6
Федеральное казначейство России 766 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 6 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 3
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 19 3
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
Администрация Президента РФ 267 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 13
АФТ - Ассоциация Финтех 76 7
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 3
Единая Россия - Политическая партия 171 3
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
Руссофт - Russoft 250 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 2
SDSN - Sustainable Development Solutions Network 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 59
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 28
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 24
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 23
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 21
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 18
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 18
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 17
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ARM64 - Архитектура процессора 1017 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 13
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 12
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 11
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ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 11
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 10
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DevOps - Development и Operations 296 8
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 6
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 6
Kubernetes 307 6
Google Android 10750 87
Apple iOS 5741 73
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 30
Google Play - Google Store - Android Market 2515 27
Apple Pay 385 24
Microsoft Windows 10 6612 23
Тинькофф Инвестиции 28 23
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 23
Тинькофф Бизнес 25 20
Apple - App Store 2198 19
Google Pay - Google Android Pay 297 18
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 17
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 17
Linux OS 4243 17
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 16
Samsung Pay 238 16
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 16
Тинькофф банк - Tinkoff Black - Дебетовая карта 16 15
Intel x86 - Архитектура процессора 991 13
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 13
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 13
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 12
Apple macOS 922 12
Купибилет - Kupibilet 13 11
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 10
MoneyTalk 10 10
Microsoft Windows Phone OS 1472 10
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 9
Штрафы ГИБДД 16 8
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 8
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 7
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 7
Apple Touch ID 207 7
Samsung Galaxy Note 558 7
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 7
АТОЛ Онлайн-кассы 54 7
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 7
Java - Язык программирования 1167 7
NetApp ONTAP 34 7
Цыганов Вячеслав 54 36
Четвернин Алексей 651 30
Тиньков Олег 38 25
Суровец Дмитрий 44 22
Трояновский Владимир 40 20
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 20 17
Натрусов Артем 121 16
Урьяс Вадим 76 15
Арлазаров Владимир 118 15
Шевченко Владимир 135 14
Демидов Сергей 50 13
Нуйкин Андрей 27 13
Левиков Антон 68 13
Борисов Илья 26 13
Гущин Александр 15 13
Леушев Андрей 63 13
Мусич Роман 16 13
Калинкин Алексей 16 13
Курбатов Владимир 19 13
Сычев Артем 48 13
Евдокимов Максим 21 13
Контемиров Юрий 27 13
Михина Анна 12 12
Чаркин Евгений 182 12
Остапенко Григорий 26 12
Горбатько Александр 90 12
Палей Лев 31 12
Серебряникова Анна 47 11
Дьяченко Валерий 66 11
Макешин Анатолий 16 11
Поляков Сергей 60 11
Соколов Алексей 121 10
Путин Сергей 36 10
Хромов Сергей 12 10
Клепиков Алексей 77 10
Асратян Петр 35 10
Емешев Александр 10 10
Сапунов Михаил 9 9
Панферов Алексей 22 9
Абакумов Евгений 103 9
Россия - Российская федерация - РФ 57180 406
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 113
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 57
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 53
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 42
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 27
Германия - Федеративная Республика 3614 25
Восточная Европа 1669 18
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Россия - УФО - Екатеринбург 2055 17
Казахстан - Республика 2621 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 13
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 13
Европа 3730 13
Россия - СФО - Новосибирск 1956 13
Беларусь - Белоруссия 2081 12
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 9
Россия - Челябинская область 658 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 9
Франция - Французская Республика 2112 8
Россия - ПФО - Казань 1510 8
Россия - Сочи 910 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 7
Финляндия - Финляндская Республика 812 7
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 6
Индия - Республика 2161 6
Россия - Краснодар 1031 5
Россия - Владивосток 864 5
Россия - ПФО - Самара 1287 5
Россия - Иннополис 292 5
Россия - Саратов 399 5
Япония 2760 5
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Специальный административный район Гонконг 546 4
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White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 3
Банковский сектор 21 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 3
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НДС - Налог на добавленную стоимость 534 3
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ВВП - Валовой внутренний продукт 11 3
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