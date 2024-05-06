Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 146027
ИКТ 11538
Организации 9124
Ведомства 1428
Ассоциации 875
Технологии 3232
Системы 22740
Персоны 60345
География 2300
Статьи 1460
Пресса 1085
ИАА 652
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2354
Мероприятия 830

Спорт Спортивная сфера Спортивные мероприятия Спортинвентарь Sport

Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport

 

«Спорт — в массы!» Советский плакат о стремлении к высоким достижениям в спорте. Красицкая А. Н., 1959 год. «Спорт — в массы!» Советский плакат о стремлении к высоким достижениям в спорте. Красицкая А. Н., 1959 год.
«Спорт — верный помощник в труде!» Советский плакат о развитии труда и спорта. Бабин Н., Масляков О., 1973 год. «Спорт — верный помощник в труде!» Советский плакат о развитии труда и спорта. Бабин Н., Масляков О., 1973 год.
«Нет на свете прекрасней одежи, чем бронза мускулов и свежесть кожи» Советский плакат о развитии физкультуры и спорта. Терещенко Н., 1955 год. «Нет на свете прекрасней одежи, чем бронза мускулов и свежесть кожи» Советский плакат о развитии физкультуры и спорта. Терещенко Н., 1955 год.
«ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ» От недугов и болезней физкультуры нет полезней! Познавайте с юных лет долголетия секрет! «ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ» От недугов и болезней физкультуры нет полезней! Познавайте с юных лет долголетия секрет!
«К труду и обороне будь готов!» Ежедневная физкультурная зарядка – необходимая подготовка к сдаче норм на значок ГТО. Корецкий В., 1934 год. «К труду и обороне будь готов!» Ежедневная физкультурная зарядка – необходимая подготовка к сдаче норм на значок ГТО. Корецкий В., 1934 год.
"Гимнастика (из серии «Юные спортсмены»)" 1983 Автор:Волков Анатолий Валентинович "Гимнастика (из серии «Юные спортсмены»)" 1983 Автор:Волков Анатолий Валентинович
«Акробатика» Плакат СССР по популяризации спортивной акробатики. Неизвестный художник, год не определён. «Акробатика» Плакат СССР по популяризации спортивной акробатики. Неизвестный художник, год не определён.
Юные гимнастки, 1950-е Витинг Н.И. Юные гимнастки, 1950-е Витинг Н.И.
Сельский гимнаст. 1979 г. Измаил Варсонофьевич Ефимов (род. 1946) Сельский гимнаст. 1979 г. Измаил Варсонофьевич Ефимов (род. 1946)
Будущие чемпионы 1957 г. Богатырёв Михаил Григорьевич Будущие чемпионы 1957 г. Богатырёв Михаил Григорьевич
«Советские физкультурники — гордость нашей страны» Плакат о спорте. Корецкий В., 1935 год. «Советские физкультурники — гордость нашей страны» Плакат о спорте. Корецкий В., 1935 год.
"Праздничная эстафета", 1990 г. Автор: Титов Ярослав Викторович "Праздничная эстафета", 1990 г. Автор: Титов Ярослав Викторович
«Эстафета по кольцу Б» 1947 г. Александр Дейнека «Эстафета по кольцу Б» 1947 г. Александр Дейнека
На старте. 1958г. Городецкая Инна Александровна (1914 - 1972) На старте. 1958г. Городецкая Инна Александровна (1914 - 1972)
«Эстафета на приз ''Вечерней Москвы''.» Советский плакат о спорте. Иванов В., 1947 год. «Эстафета на приз ''Вечерней Москвы''.» Советский плакат о спорте. Иванов В., 1947 год.
«Работать, строить и не ныть!» Работать, стоить и не ныть! Нам к новой жизни путь указан. Атлетом можешь ты не быть, Но физкультурником — обязан. Дейнека А., 1933 год. «Работать, строить и не ныть!» Работать, стоить и не ныть! Нам к новой жизни путь указан. Атлетом можешь ты не быть, Но физкультурником — обязан. Дейнека А., 1933 год.
«К новым победам в труде и спорте!» Плакат о развитии любительского спорта в нашей стране. Кокорекин А., 1955 год. «К новым победам в труде и спорте!» Плакат о развитии любительского спорта в нашей стране. Кокорекин А., 1955 год.
"Атлеты" 2009 г. Евгений Уткин "Атлеты" 2009 г. Евгений Уткин
"На старте" 1933 Автор:Кустодиев Кирилл Борисович "На старте" 1933 Автор:Кустодиев Кирилл Борисович
«Учитесь плавать!» Плакат направлен на развитие спорта и плаванья. Голованов А. 1950 год. «Учитесь плавать!» Плакат направлен на развитие спорта и плаванья. Голованов А. 1950 год.
«Молодежь, занимайся гребным спортом!» Плакат направлен на популяризацию спорта. Глейх М., 1958 год. «Молодежь, занимайся гребным спортом!» Плакат направлен на популяризацию спорта. Глейх М., 1958 год.
«Прыжки в воду» Плакат, направленный на развитие водного спорта. Дергелев И., 1955 год. «Прыжки в воду» Плакат, направленный на развитие водного спорта. Дергелев И., 1955 год.
«Да здравствуют советские физкультурники!» Советский плакат о гордости за нашу страну за ее достижения в области спорта. Храповицкий В., 1947 год. «Да здравствуют советские физкультурники!» Советский плакат о гордости за нашу страну за ее достижения в области спорта. Храповицкий В., 1947 год.
"Вышка для прыжков" 1952 Автор:Нисский Георгий Григорьевич "Вышка для прыжков" 1952 Автор:Нисский Георгий Григорьевич
Тренировка 1983г. Виталий Мягков Тренировка 1983г. Виталий Мягков
«Занимайтесь водным спортом!» Советский спортивный плакат плакат о развитии водных видов спорта в стране. Тутеволь К., 1949 год. «Занимайтесь водным спортом!» Советский спортивный плакат плакат о развитии водных видов спорта в стране. Тутеволь К., 1949 год.
«Свежий ветер» 1964 Автор:Молтенинов Константин Георгиевич «Свежий ветер» 1964 Автор:Молтенинов Константин Георгиевич
«Занимайтесь гребным и парусным спортом!» Советский плакат о развитии массовости спорта в стране. Савостюк О., Успенский Б., 1956 год. «Занимайтесь гребным и парусным спортом!» Советский плакат о развитии массовости спорта в стране. Савостюк О., Успенский Б., 1956 год.
«Зима пришла» 1950 Автор:Жолток Валериана Константиновна «Зима пришла» 1950 Автор:Жолток Валериана Константиновна
"Юные фигуристы", 1950 г. Сергеева Нина Алексеевна "Юные фигуристы", 1950 г. Сергеева Нина Алексеевна
"На ледяной дорожке" 1958 Автор:Преображенский Виктор Петрович "На ледяной дорожке" 1958 Автор:Преображенский Виктор Петрович
«Советская молодежь, занимайся боксом!» Плакат направлен на пропаганду спорта. Банников М., 1956 год. «Советская молодежь, занимайся боксом!» Плакат направлен на пропаганду спорта. Банников М., 1956 год.
"Впервые на ринге", 1954 г. Автор: Козлов А.Ф. "Впервые на ринге", 1954 г. Автор: Козлов А.Ф.
Боксёры, 1960-e Фот. Рюмкин Яков Израилевич Боксёры, 1960-e Фот. Рюмкин Яков Израилевич
«В боксерском зале» Уткин Евгений «В боксерском зале» Уткин Евгений
«Бокс — спорт мужества и силы», 1948 Худ. А. Банников «Бокс — спорт мужества и силы», 1948 Худ. А. Банников
Вольная борьба. 1978 Николай Витинг Вольная борьба. 1978 Николай Витинг
"Дзюдоисты", 1979 г. Пономаренко Олег Григорьевич (род. 1948) "Дзюдоисты", 1979 г. Пономаренко Олег Григорьевич (род. 1948)
"Борьба", 1988 г. Яркин Владимир Петрович (род. 1939) "Борьба", 1988 г. Яркин Владимир Петрович (род. 1939)
«Мы спортивная семья - папа, мама, брат и я!» Советский плакат о спорте. Лукьянов М., год не определен. «Мы спортивная семья - папа, мама, брат и я!» Советский плакат о спорте. Лукьянов М., год не определен.
Тальберг Борис Александрович (1930 - 1984) "Спорт" 1979 Тальберг Борис Александрович (1930 - 1984) "Спорт" 1979
Тальберг Борис Александрович (1930 - 1984) "Спорт" 1979 Тальберг Борис Александрович (1930 - 1984) "Спорт" 1979
Тальберг Борис Александрович (1930 - 1984) "Спорт" 1979 Тальберг Борис Александрович (1930 - 1984) "Спорт" 1979


06.05.2024 Аналитика «МегаФона»: какие спортивные события тамбовчане любят больше всего

ле изучения обезличенных данных пользовательских обращений к 12 востребованным сайтам. В среднем на спортивные порталы ежедневно приходится около 40 ГБ данных из Тамбовской области. Этот объем

18.04.2024 «Дзен» запустил спортивный раздел в «Новостях» — в нем матч-центр, турнирные таблицы и актуальные события из мира спорта

Контентная платформа «Дзен» представила обновленную рубрику «Спорт» в «Новостях». Теперь пользователи смогут быстро погрузиться в спортивную тематику: пол
10.04.2024 В России вырос спрос на спортивные приложения

н.аналитики» изучили обезличенные данные интернет-трафика абонентов оператора со всей России. Самый спортивный город – Москва, где популярность онлайн-фитнеса выросла на 30% по сравнению с прош
28.03.2024 «Умная» стелька плюс искусственный интеллект: в Сеченовском Университете сумели оцифровать физическое состояние спортсменов

нжиниринга НТПБ Сеченовского Университета Мария Елизарова. «Это может глобально изменить российский спорт. «Цифровой паспорт спортсмена» позволяет не только оптимизировать восстановление после

07.03.2024 Каждый второй россиянин сталкивается с болью в спине. ИТ-специалисты тоже

поддержание здоровья (78%), а также хорошей физической формы. Кроме того, по мнению 52% опрошенных, спорт помогает эффективно справляться со стрессом. Треть (30%) занимаются спортивными нагрузк
20.02.2024 От Уфы до Самары: кто болел за биатлонистов в Челябинской области

овим нашу инфраструктуру связи к увеличению нагрузки, когда тысячи болельщиков приезжают на крупные спортивные соревнования – местным жителям и гостям из других регионов доступен высокоскоростн
09.02.2024 «Ростелеком» на Южном Урале обеспечил связью и освещением площадки II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта

или нормативы освещенности соревнований до всероссийского уровня. На примере еще одного масштабного спортивного мероприятия наша компания подтвердила, что является надежным партнером в реализац
09.02.2024 Умные часы, которые не подведут: лучшие защищенные модели

лезным гаджетом для дайверов — с ними можно погружаться до 30 м.  Устройство поддерживает свыше 160 спортивных тренировок, причем в некоторых доступно указание групп тренируемых мышц. Также гад
25.01.2024 В российский стандарт по спортивному программированию вошли бег и наклоны

ставитель Минспорта. Документ вступил в силу, как выяснило издание, 22 января 2024 г. Фото: Freepik Спортсмены-программисты должны держать себя в хорошей физической форме, согласно федеральному
17.01.2024 Вице-губернатор Московской области презентовала ИТ-разработки региона

работу. В рамках тестирования функционала системы видеонаблюдения средний процент распознавания лиц спортсменов достиг 85%. «Теперь посетителям ФОКа не нужно прикладывать карточки, в ручном уче
28.12.2023 Спорт в Okko стали смотреть на 61% больше

В 2023 г. число пользователей, смотрящих спорт в Okko, выросло на 25%. Общее время смотрения спортивного контента при этом выросло на

22.12.2023 Компания «Росэлектроники» оборудовала киберспортивные зоны в пяти городах России

ральному проекту «Бизнес-спринт». В связи с этим мы продолжаем активную работу по развитию цифровой спортивной инфраструктуры и созданию фиджитал-центров на всей территории России и надеемся, ч
18.12.2023 «Ростелеком» обеспечит покрытие зоны «слез и поцелуев» сетью Wi-Fi на Чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске

исты вместе с тренером ждут оценок судей. Это "уголок слез и поцелуев" от англ. kiss and cry. Здесь спортсмены могут дать волю радости или огорчению, позволить себе снять стресс и напряжение. Д
08.12.2023 Компьютеры X-Com в Спортивной школе олимпийского резерва Новосибирска

труктуры Государственного автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта». Об этом CNews сообщили представит
24.11.2023 «Адмикс спорт» модернизировала склад совместно с Axelot

Специалисты Axelot разработали для новой площадки «Адмикс спорт» технологический проект склада, также компании совместно внедряют решения Axelot для автоматизации складской и транспортной логистики «Адмикс спорт». В начале осени компании заверш
23.11.2023 МТС провела связь на самой большой ледовой арене мира — «СКА арене»

диона, к открытию система будет работать в полную силу. То есть в дни первых матчей и болельщики, и спортсмены, и сотрудники арены смогут пользоваться интернет-сервисам и оставаться на связи»,

22.11.2023 Власти предлагают отчислять разработчикам игр процент от ставок на киберспорт

становка. А если они не обратятся, например, в течение трех лет, их можно будет перераспределять на спорт, федерациям или российским разработчикам игр», — сказал Хамитов. Игры могут запретить П
16.11.2023 «Яндекс плюс» представил решение для спортивной статистики и аналитики

тренерами и аналитиками, но и в трансляциях, СМИ, клубных соцсетях», — сказал директор по развитию спортивного направления Яндекс плюса Сергей Бархударьян. Движения футболистов фиксируют четыр
13.11.2023 Игорь Хомич, Лига Цифровой Экономики — о разработке ГИС «Спорт» на платформе «ГосТех»

раструктура и программные сервисы платформы «ГосТех» во многом определили возможность создания ГИС «Спорт». Главное, что мы получили возможность начать пересборку всей системы управления физиче
02.11.2023 МТС оцифровала ДЮСШ «Арена» в Кинешме перед осенне-зимними турнирами

ября 2023 г. здесь пройдет городской турнир по волейболу среди мужских команд, 11-12 ноября 2023 г. спортивная площадка соберет со всей Ивановской области женские команды по волейболу. Далее за
20.10.2023 Уникальную спортивную ИТ-платформу презентовали в Перми

остребован всем рынком спорта, чтобы оцифровывать и систематизировать одно из важнейших направлений спортивного маркетинга», — сказал Игорь Столяров. *** «Игры будущего» — международный мультис
12.09.2023 «Росэлектроника» займется развитием цифровой спортивной инфраструктуры на Дальнем Востоке

в. «Для нас на Камчатке принципиальное значение имеет развитие спортивной инфраструктуры. Запрос на спорт – базовое пожелание жителей региона, особенно это касается нашей молодежи. Уверен, что

12.09.2023 МТС разогнала мобильный интернет на стадионе «Авангард» в Атамановке

го образа жизни разного возраста, проходят районные соревнования и турниры. После проведенных работ спортсмены и физкультурники могут пользоваться спортивными приложениями для определения нагру
08.09.2023 «Росэлектроника» оборудовала первую «умную» спортплощадку в Еврейской автономной области

снащен цифровыми сервисами, которые позволяют эффективно выстроить индивидуальную тренировку. Новая спортивная площадка разместилась на территории Центра образования им. В. И. Пеллера в Биробид
25.08.2023 «Ростелеком» в Екатеринбурге обеспечил цифровой инфраструктурой Международный фестиваль университетского спорта

развернул виртуальный центр обработки данных (ВЦОД). В нем разместились все вычислительные мощности спортивного мероприятия. «Работа по оснащению телеком-инфраструктурой Новокольцовского района
23.08.2023 В столице Урала к международному фестивалю студенческого спорта построили новые станции связи

ечатление от мероприятия. Поэтому нашей задачей было заранее подготовить все объекты международного спортивного события к повышенной нагрузке, а также провести апгрейд сети в основных городских
19.07.2023 Во время финала Суперкубка «супервышка» билайна дала скачать в 16 раз больше трафика

проходили матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. А для того, чтобы связь была во всех уголках спортивного объекта – в каждом секторе и на каждом зрительском месте – технические специалист
18.07.2023 Sitronics Group обеспечит умными спортивными комплексами регионы России

ртивные площадки строятся в регионах России в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» с января 2023 г.
22.06.2023 Холдинг «Т1» и Федерация спортивного программирования заключили соглашение о сотрудничестве

преле 2022 г. Россия стала первой страной в мире, официально признавшей спортивное программирование видом спорта. Сегодня отделения Федерации представлены в 87 регионах России. Партнеры Федерац
14.06.2023 Гигантский Мост-батут в Париже: новый символ спортивной инновации

создан с использованием самых современных технологий и материалов, и он является примером того, как спортивная индустрия может использовать инновации, чтобы создавать новые и уникальные объекты
09.06.2023 В Подмосковье провели более 100 тыс. цифровых проверок спортплощадок

держание раздевалок, выявлять наличие мусора и посторонних предметов, фиксировать наличие QR-кодов «Спорт Подмосковья». Специалист управляющей компании каждый день проводит осмотр и фотофиксаци
08.06.2023 Бесплатный городской Wi-Fi появился еще в 15 столичных спортивных учреждениях

боевых искусств, стадионе «Янтарь», бассейне «Южный» и спортивном комплексе «Восточный» Московской спортивной школы олимпийского резерва, а также в аквастудии «На Береговой». Доступ к интернет
22.05.2023 Россия впервые проведет международные соревнования по спортивному программированию

р «Код мира». Россия стала первой страной в мире, официально признавшей спортивное программирование видом спорта. В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов из 11 стран. Призовой фонд
18.05.2023 Компания INSYTE заменила импортную систему автоматизации крупного спортивного объекта в Олимпийском парке

ремя Олимпийских игр 2014 г. там проводились соревнования по керлингу. Объект реконструировали в 2021 г., сегодня это комплекс для занятия единоборствами с тренировочными залами, гостиницей и центром спортивной медицины. INSYTE Electronics — производитель оборудования для создания «умных домов» и автоматизации зданий с 2001 г. Компания насчитывает более 500 представительств и 15 филиалов по
17.05.2023 GR-директор холдинга «Т1» назначен вице-президентом Федерации спортивного программирования России

онных технологий. Россия – первая страна в мире, признавшая спортивное программирование официальным видом спорта. «Соревнования — это мотивация, привлекающая молодых людей, дополнительный стиму
16.05.2023 В России откроют первую магистратуру по подготовке управленцев в сфере фиджитал-спорта

структурами, развивающими фиджитал направление в спорте. *** «Игры будущего» — новый международный спортивный проект, инициированный Правительством России, специализирующийся на организации со
04.05.2023 Преподаватель единственного в России факультета киберспорта вышел в финал чемпионата РФ по компьютерному спорту

оната РФ по компьютерному спорту, который состоится в Уфе 20–21 мая на площадке специализированного спортивного комплекса «Уфа-Арена». Ребята из столичного региона сразятся с тремя другими прет
24.04.2023 Сервис Сбера «Спорт Рядом» собрал 70 спортивных объектов в 24 регионах России в одном приложении

жении спортивных объектов в своем районе и даже другом городе стало возможным благодаря приложению «Спорт Рядом», разработку которого Сбер запустил в 2020 году. Механика проста: после прохожден
04.04.2023 Лучшие Telegram-боты для занятий спортом: выбор ZOOM

ыбрать предпочтительный формат тренировок: инструкция в чате или видео. Также бот «спросит», что из спортивного инвентаря есть у вас под рукой: гантели, турник, фитбол или тренажеры. Исходя из

27.03.2023 МТС модернизировала сеть в районе спортивного комплекса «Торпедо» во Владимире

, «Луки-Энергия» (Великие Луки), «Звезда» (Санкт-Петербург), «Ленинградец» (Ленинградская область). Спортивный комплекс «Торпедо» включает несколько футбольных и волейбольных полей, спортивных


Публикаций - 5366, упоминаний - 7690

Спорт и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11184 345
Samsung Electronics 10034 257
МегаФон 8044 225
Microsoft Corporation 24198 223
Apple Inc 11735 214
Sony 6503 207
Ростелеком 10849 202
Google LLC 11470 180
Yandex - Яндекс 6644 168
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8484 152
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3399 126
LG Electronics 3579 120
Huawei 3741 116
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2630 106
Meta Platforms - Facebook 4389 102
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5649 98
Intel Corporation 11966 88
7774 87
VK - Mail.ru Group 3295 76
Yahoo! 3690 74
Xiaomi 1555 69
Ростех - Автоматика Концерн 1586 66
X Corp - Twitter 2819 66
SAP SE 5142 65
Canon 1383 64
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3105 63
Zoom Int - Zoom Video Communications 1388 61
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2984 61
Цифра ГК 2306 61
Siemens AG - Siemens Group 2569 60
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 329 59
Amazon Inc - Amazon.com 2928 58
IBM - International Business Machines Corp 9367 58
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1410 56
EA - Electronic Arts 1284 54
Garmin - Гармин 196 54
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2750 52
Lenovo Motorola 3494 50
Philips 2039 48
Oracle Corporation 6553 46
Лента - Сеть розничной торговли 1938 190
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6690 142
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6831 123
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 79
Nike 181 60
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2086 57
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2673 53
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 113 52
Россети Ленэнерго 1700 43
РЖД - Российские железные дороги 1808 39
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 78 36
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1865 36
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1070 35
Walt Disney Company 577 35
Газпром ПАО 1265 34
Открытие ФК - Банк Открытие 528 34
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 380 33
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 229 33
Adidas - Адидас 156 32
Связной ГК 1360 31
Visa International 1932 31
BMW Group 429 30
Netflix - онлайн-кинотеатр 465 29
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 55 28
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 330 28
eBay Inc 1609 26
Почта России ПАО 2024 25
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1173 25
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 527 24
Май - Майский чай - российская торговая компания 1127 24
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 189 24
Магнит - Тандер - сеть магазинов 770 24
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 370 23
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 33 23
101Hotels.com 455 22
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 204 22
Carl Zeiss AG 292 22
Альфа-Банк 1700 22
Tesla Motors 374 21
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 43 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10745 179
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2272 125
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5189 116
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4762 114
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5527 113
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4222 102
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1779 93
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4410 69
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2694 58
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2591 58
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2864 55
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 102 53
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3154 47
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1319 46
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2976 43
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1833 43
Судебная власть - Judicial power 2233 42
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3183 42
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2613 40
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2866 38
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1317 37
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 942 36
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 511 36
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1289 34
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1309 34
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3562 32
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1143 27
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1837 25
Федеральное казначейство России 1671 25
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 763 24
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2381 22
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 269 21
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1639 21
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 252 20
Правительство Москвы - Москомспорт - Департамент спорта города Москвы 26 19
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 558 19
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2120 19
МИК - Московский инновационный кластер 135 18
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 166 18
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 145 18
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1401 112
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 90
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 82
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6193 80
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 22
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 43 19
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2666 16
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 30 13
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 13 13
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 22 11
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 213 9
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 12 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 280 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 274 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 451 7
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 109 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 247 7
ФСП - Федерация спортивного программирования 8 7
ФНЛ - Футбольная национальная лига 6 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1004 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 5
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 5
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 8 5
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 5
AFA - Asociación del Fútbol Argentino - Аргентинская футбольная ассоциация - Ассоциация футбола Аргентины 5 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 278 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 233 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 668 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 589 4
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 3
OIN - Open Invention Network 22 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 39 3
Талант и успех - Общественный фонд 17 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 63 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 3
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 3
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 3
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 8 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45822 1447
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60440 1108
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16609 760
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23045 692
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9183 610
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27089 579
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20690 521
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23569 475
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14769 443
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12196 434
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22996 423
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9199 414
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28678 392
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6927 387
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12096 385
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13380 383
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7088 375
Аксессуары 3737 366
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19771 365
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10226 345
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7114 343
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13599 340
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11837 334
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3829 313
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9842 309
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11905 301
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10705 297
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6723 287
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10456 285
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11817 282
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5818 281
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20092 281
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7237 279
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16392 277
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9703 273
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11144 273
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15683 269
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6997 263
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9694 263
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23941 260
Google Android 13527 327
Apple iOS 7430 237
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3974 229
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4871 218
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1802 186
Nintendo Wii - игровая консоль 759 172
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4720 153
Adobe Photoshop 713 152
Sony Playstation Portable - Sony PSP 655 151
Microsoft Office Excel 1150 145
Nintendo DS - игровая консоль 328 142
Apple iPhone - серия смартфонов 6914 134
Microsoft Windows 15167 117
Google YouTube - Видеохостинг 2603 112
Microsoft Windows 2000 8661 97
Apple - App Store 2788 90
Google Play - Google Store - Android Market 3177 87
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 715 85
Apple iPhone 6 4862 82
Apple iPad 3812 77
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 468 70
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 61
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2612 56
VK - Mail.ru Одноклассники 1683 55
Linux OS 9265 54
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 919 44
Apple iPod 1534 41
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 211 41
Microsoft Skype 2017 41
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1336 38
Huawei Watch GT - Умные часы 67 37
Microsoft Office 3593 35
Oracle Java - язык программирования 2920 34
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1435 34
Google Android Wear OS 95 34
Яндекс.Маркет 811 34
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3048 33
Apple Siri - Голосовой помощник 376 33
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 740 33
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1613 31
Сергунина Наталья 354 54
Путин Владимир 2996 50
Чернышенко Дмитрий 539 32
Мишустин Михаил 603 21
Медведев Дмитрий 1644 20
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 905 19
Газаров Артур 77 18
Лаптева Марина 114 17
Фурсин Алексей 156 16
Шадаев Максут 853 16
Никифоров Николай 1134 15
Лысенко Эдуард 295 14
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 374 14
Рейман Леонид 1040 14
Шелепов Владимир 24 14
Дырмовский Дмитрий 120 14
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 13
Попов Алексей 332 12
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 290 12
Орловский Виктор 364 12
Симонов Игорь 102 12
Собянин Сергей 320 11
Носков Константин 232 10
Греф Герман 396 10
Сельский Андрей 21 10
Белоусов Сергей 238 10
Соловенчук Александр 86 9
Сысоева Евгения 47 9
Линник Иван 55 9
Харитонов Александр 67 9
Ермолаев Артем 370 9
Зорин Александр 51 9
Бобровников Борис 103 9
Щеголев Игорь 696 9
Ляк Александр 43 8
Ушацкий Андрей 105 8
Хрулев Андрей 13 7
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 327 7
Погосян Тигран 22 7
Бусаргин Андрей 26 7
Россия - РФ - Российская федерация 135531 2781
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41326 1163
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51190 745
Европа 21468 403
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16521 392
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16255 309
Германия - Федеративная Республика 12439 264
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13973 253
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13156 245
Япония 13146 212
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13854 206
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1441 193
Солнце - звезда Солнечной системы 5030 185
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6987 176
Беларусь - Белоруссия 5359 173
Южная Корея - Республика 6508 162
Франция - Французская Республика 7715 162
Италия - Итальянская Республика 4286 146
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2708 139
Земля - планета Солнечной системы 10195 132
Украина 7472 118
Азия - Азиатский регион 5330 105
Казахстан - Республика 5335 102
Россия - УФО - Екатеринбург 3690 101
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2664 101
Россия - СФО - Новосибирск 4038 97
Армения - Республика 2230 95
Испания - Королевство 3669 91
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2781 83
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2874 81
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2451 81
Канада 4798 77
Финляндия - Финляндская Республика 3556 75
Великобритания - Лондон 2376 71
Индия - Bharat 5290 71
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2562 70
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2256 69
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2507 67
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2090 67
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3484 66
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27012 885
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48197 805
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45841 635
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17185 531
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22678 524
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10442 414
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7977 404
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5410 340
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12364 338
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9182 328
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2387 309
Английский язык 6427 306
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9475 266
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4601 250
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15616 236
Спорт - Футбол 618 229
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2703 225
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5180 207
Спорт - Хоккей 240 204
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1222 204
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 629 203
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4659 191
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1493 190
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4684 185
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 969 183
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12780 183
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4428 172
Абонентская база - Абонентская плата 5713 158
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4920 158
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6306 150
Спорт автомобильный - Автоспорт - Мотоспорт - Автомотоспорт - Motorsport - Водно-моторный спорт 161 144
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10419 143
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4598 143
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5662 142
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3772 137
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7118 134
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8393 129
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6593 126
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7135 123
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1498 121
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 260 118
CNews - ZOOM.CNews 1818 115
CNews Журнал 166 112
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 467 72
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11121 71
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5845 51
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 45
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 42
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2685 33
Спорт 1 HD - телеканал 44 32
Коммерсантъ - Издательский дом 1617 31
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 133 30
National Geographic 84 21
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 62 20
Forbes - Форбс 729 19
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 640 19
Walt Disney Company - ESPN 56 19
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 18
Bloomberg 1212 18
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 17
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 17
New Scientist 1447 16
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 108 16
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 76 16
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1200 16
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1267 16
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 108 15
Ведомости 819 15
Известия ИД 570 15
NYT - The New York Times 1016 14
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 821 14
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 14
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 35 13
Discovery Channel 33 13
Sports.ru - Спортс.ру 27 12
РИА Новости 853 11
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 170 11
AP - Associated Press 1995 11
Rambler - Чемпионат.com - Championat.com 31 11
Радио России - радиостанция 49 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7825 252
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2909 57
IDC - International Data Corporation 4888 39
Gartner - Гартнер 3518 30
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 959 15
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 14
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 566 12
Juniper Research 516 10
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 294 10
comScore 379 10
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 10
Forrester Research 819 9
GfK Rus - ГФК-Русь 210 8
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 316 7
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 104 7
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 109 7
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 178 7
eMarketer 203 6
S&P 500 555 5
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 209 5
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 105 5
Strategy Analytics 284 4
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 83 4
Fortune Global 500 285 4
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 4
Markets&Markets Research 109 4
Internet Stock Report 994 3
Gartner - Dataquest 347 3
data.ai - App Annie State of Mobile 6 3
CNews Мишень 162 3
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 3
Медиалогия 21 3
FRVT - Face Recognition Vendor Test 14 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
comScore Networks 35 3
Frost & Sullivan 202 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 73 2
NPD DisplaySearch 284 2
ABI Research 233 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1421 35
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 883 27
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 813 25
РАН - Российская академия наук 1784 23
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 503 20
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 378 19
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 745 17
РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 15 15
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 494 15
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 943 14
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 14
Правительство Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 35 11
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 10
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 152 10
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 261 9
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 549 9
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 320 9
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 261 9
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 214 8
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 157 8
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 192 8
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 111 7
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 254 7
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 278 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 306 6
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 119 6
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 277 6
РГСУ - Российский государственный социальный университет 46 6
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 80 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 335 6
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 151 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 546 5
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 231 5
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 159 5
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 269 5
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 40 5
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 40 5
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 192 5
VK Skillbox - Скилбокс 99 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1171 327
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 701 237
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 113
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 60
День молодёжи - 27 июня 745 51
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2295 45
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 45
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 30
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 28
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 30 22
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 916 21
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 78 21
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 273 17
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 16
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1927 14
CeBIT 611 14
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 14
Международный женский день - 8 марта 319 14
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 13
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 523 13
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 10
Рождество Христово - Рождественские каникулы 626 10
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 365 10
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1004 9
Цифровая прокачка региона 29 9
ISR - Integrated Systems Russia 24 9
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 10 8
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 7
CSTB Telecom & Media 58 7
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 167 7
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 72 7
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 104 6
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 6
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 8 6
TopCoder Open 14 6
РИФ - Российский инвестиционный форум 53 5
Чемпионат Италии по футболу 12 5
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 24 5
ИнфоКом 93 5
ABB FIA Formula E World Championship - Формула E - Класс автогонок электромобилей 8 5
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1287465, в очереди разбора - 805484.
Создано именных указателей - 146027.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Может, все-таки не смартфон? Правила безопасности при мобильной фото- и видеосъемке

Не только автомобиль: на чем кататься по городу

Роботы-собаки, которых можно купить в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс

Ликбез RnD.CNews: сколько воды содержится в земной коре
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024