Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport

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|06.05.2024
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Аналитика «МегаФона»: какие спортивные события тамбовчане любят больше всего
ле изучения обезличенных данных пользовательских обращений к 12 востребованным сайтам. В среднем на спортивные порталы ежедневно приходится около 40 ГБ данных из Тамбовской области. Этот объем
|18.04.2024
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«Дзен» запустил спортивный раздел в «Новостях» — в нем матч-центр, турнирные таблицы и актуальные события из мира спорта
Контентная платформа «Дзен» представила обновленную рубрику «Спорт» в «Новостях». Теперь пользователи смогут быстро погрузиться в спортивную тематику: пол
|10.04.2024
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В России вырос спрос на спортивные приложения
н.аналитики» изучили обезличенные данные интернет-трафика абонентов оператора со всей России. Самый спортивный город – Москва, где популярность онлайн-фитнеса выросла на 30% по сравнению с прош
|28.03.2024
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«Умная» стелька плюс искусственный интеллект: в Сеченовском Университете сумели оцифровать физическое состояние спортсменов
нжиниринга НТПБ Сеченовского Университета Мария Елизарова. «Это может глобально изменить российский спорт. «Цифровой паспорт спортсмена» позволяет не только оптимизировать восстановление после
|07.03.2024
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Каждый второй россиянин сталкивается с болью в спине. ИТ-специалисты тоже
поддержание здоровья (78%), а также хорошей физической формы. Кроме того, по мнению 52% опрошенных, спорт помогает эффективно справляться со стрессом. Треть (30%) занимаются спортивными нагрузк
|20.02.2024
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От Уфы до Самары: кто болел за биатлонистов в Челябинской области
овим нашу инфраструктуру связи к увеличению нагрузки, когда тысячи болельщиков приезжают на крупные спортивные соревнования – местным жителям и гостям из других регионов доступен высокоскоростн
|09.02.2024
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«Ростелеком» на Южном Урале обеспечил связью и освещением площадки II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта
или нормативы освещенности соревнований до всероссийского уровня. На примере еще одного масштабного спортивного мероприятия наша компания подтвердила, что является надежным партнером в реализац
|09.02.2024
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Умные часы, которые не подведут: лучшие защищенные модели
лезным гаджетом для дайверов — с ними можно погружаться до 30 м. Устройство поддерживает свыше 160 спортивных тренировок, причем в некоторых доступно указание групп тренируемых мышц. Также гад
|25.01.2024
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В российский стандарт по спортивному программированию вошли бег и наклоны
ставитель Минспорта. Документ вступил в силу, как выяснило издание, 22 января 2024 г. Фото: Freepik Спортсмены-программисты должны держать себя в хорошей физической форме, согласно федеральному
|17.01.2024
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Вице-губернатор Московской области презентовала ИТ-разработки региона
работу. В рамках тестирования функционала системы видеонаблюдения средний процент распознавания лиц спортсменов достиг 85%. «Теперь посетителям ФОКа не нужно прикладывать карточки, в ручном уче
|28.12.2023
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Спорт в Okko стали смотреть на 61% больше
В 2023 г. число пользователей, смотрящих спорт в Okko, выросло на 25%. Общее время смотрения спортивного контента при этом выросло на
|22.12.2023
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Компания «Росэлектроники» оборудовала киберспортивные зоны в пяти городах России
ральному проекту «Бизнес-спринт». В связи с этим мы продолжаем активную работу по развитию цифровой спортивной инфраструктуры и созданию фиджитал-центров на всей территории России и надеемся, ч
|18.12.2023
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«Ростелеком» обеспечит покрытие зоны «слез и поцелуев» сетью Wi-Fi на Чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске
исты вместе с тренером ждут оценок судей. Это "уголок слез и поцелуев" от англ. kiss and cry. Здесь спортсмены могут дать волю радости или огорчению, позволить себе снять стресс и напряжение. Д
|08.12.2023
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Компьютеры X-Com в Спортивной школе олимпийского резерва Новосибирска
труктуры Государственного автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта». Об этом CNews сообщили представит
|24.11.2023
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«Адмикс спорт» модернизировала склад совместно с Axelot
Специалисты Axelot разработали для новой площадки «Адмикс спорт» технологический проект склада, также компании совместно внедряют решения Axelot для автоматизации складской и транспортной логистики «Адмикс спорт». В начале осени компании заверш
|23.11.2023
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МТС провела связь на самой большой ледовой арене мира — «СКА арене»
диона, к открытию система будет работать в полную силу. То есть в дни первых матчей и болельщики, и спортсмены, и сотрудники арены смогут пользоваться интернет-сервисам и оставаться на связи»,
|22.11.2023
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Власти предлагают отчислять разработчикам игр процент от ставок на киберспорт
становка. А если они не обратятся, например, в течение трех лет, их можно будет перераспределять на спорт, федерациям или российским разработчикам игр», — сказал Хамитов. Игры могут запретить П
|16.11.2023
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«Яндекс плюс» представил решение для спортивной статистики и аналитики
тренерами и аналитиками, но и в трансляциях, СМИ, клубных соцсетях», — сказал директор по развитию спортивного направления Яндекс плюса Сергей Бархударьян. Движения футболистов фиксируют четыр
|13.11.2023
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Игорь Хомич, Лига Цифровой Экономики — о разработке ГИС «Спорт» на платформе «ГосТех»
раструктура и программные сервисы платформы «ГосТех» во многом определили возможность создания ГИС «Спорт». Главное, что мы получили возможность начать пересборку всей системы управления физиче
|02.11.2023
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МТС оцифровала ДЮСШ «Арена» в Кинешме перед осенне-зимними турнирами
ября 2023 г. здесь пройдет городской турнир по волейболу среди мужских команд, 11-12 ноября 2023 г. спортивная площадка соберет со всей Ивановской области женские команды по волейболу. Далее за
|20.10.2023
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Уникальную спортивную ИТ-платформу презентовали в Перми
остребован всем рынком спорта, чтобы оцифровывать и систематизировать одно из важнейших направлений спортивного маркетинга», — сказал Игорь Столяров. *** «Игры будущего» — международный мультис
|12.09.2023
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«Росэлектроника» займется развитием цифровой спортивной инфраструктуры на Дальнем Востоке
в. «Для нас на Камчатке принципиальное значение имеет развитие спортивной инфраструктуры. Запрос на спорт – базовое пожелание жителей региона, особенно это касается нашей молодежи. Уверен, что
|12.09.2023
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МТС разогнала мобильный интернет на стадионе «Авангард» в Атамановке
го образа жизни разного возраста, проходят районные соревнования и турниры. После проведенных работ спортсмены и физкультурники могут пользоваться спортивными приложениями для определения нагру
|08.09.2023
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«Росэлектроника» оборудовала первую «умную» спортплощадку в Еврейской автономной области
снащен цифровыми сервисами, которые позволяют эффективно выстроить индивидуальную тренировку. Новая спортивная площадка разместилась на территории Центра образования им. В. И. Пеллера в Биробид
|25.08.2023
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«Ростелеком» в Екатеринбурге обеспечил цифровой инфраструктурой Международный фестиваль университетского спорта
развернул виртуальный центр обработки данных (ВЦОД). В нем разместились все вычислительные мощности спортивного мероприятия. «Работа по оснащению телеком-инфраструктурой Новокольцовского района
|23.08.2023
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В столице Урала к международному фестивалю студенческого спорта построили новые станции связи
ечатление от мероприятия. Поэтому нашей задачей было заранее подготовить все объекты международного спортивного события к повышенной нагрузке, а также провести апгрейд сети в основных городских
|19.07.2023
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Во время финала Суперкубка «супервышка» билайна дала скачать в 16 раз больше трафика
проходили матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. А для того, чтобы связь была во всех уголках спортивного объекта – в каждом секторе и на каждом зрительском месте – технические специалист
|18.07.2023
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Sitronics Group обеспечит умными спортивными комплексами регионы России
ртивные площадки строятся в регионах России в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» с января 2023 г.
|22.06.2023
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Холдинг «Т1» и Федерация спортивного программирования заключили соглашение о сотрудничестве
преле 2022 г. Россия стала первой страной в мире, официально признавшей спортивное программирование видом спорта. Сегодня отделения Федерации представлены в 87 регионах России. Партнеры Федерац
|14.06.2023
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Гигантский Мост-батут в Париже: новый символ спортивной инновации
создан с использованием самых современных технологий и материалов, и он является примером того, как спортивная индустрия может использовать инновации, чтобы создавать новые и уникальные объекты
|09.06.2023
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В Подмосковье провели более 100 тыс. цифровых проверок спортплощадок
держание раздевалок, выявлять наличие мусора и посторонних предметов, фиксировать наличие QR-кодов «Спорт Подмосковья». Специалист управляющей компании каждый день проводит осмотр и фотофиксаци
|08.06.2023
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Бесплатный городской Wi-Fi появился еще в 15 столичных спортивных учреждениях
боевых искусств, стадионе «Янтарь», бассейне «Южный» и спортивном комплексе «Восточный» Московской спортивной школы олимпийского резерва, а также в аквастудии «На Береговой». Доступ к интернет
|22.05.2023
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Россия впервые проведет международные соревнования по спортивному программированию
р «Код мира». Россия стала первой страной в мире, официально признавшей спортивное программирование видом спорта. В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов из 11 стран. Призовой фонд
|18.05.2023
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Компания INSYTE заменила импортную систему автоматизации крупного спортивного объекта в Олимпийском парке
ремя Олимпийских игр 2014 г. там проводились соревнования по керлингу. Объект реконструировали в 2021 г., сегодня это комплекс для занятия единоборствами с тренировочными залами, гостиницей и центром спортивной медицины. INSYTE Electronics — производитель оборудования для создания «умных домов» и автоматизации зданий с 2001 г. Компания насчитывает более 500 представительств и 15 филиалов по
|17.05.2023
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GR-директор холдинга «Т1» назначен вице-президентом Федерации спортивного программирования России
онных технологий. Россия – первая страна в мире, признавшая спортивное программирование официальным видом спорта. «Соревнования — это мотивация, привлекающая молодых людей, дополнительный стиму
|16.05.2023
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В России откроют первую магистратуру по подготовке управленцев в сфере фиджитал-спорта
структурами, развивающими фиджитал направление в спорте. *** «Игры будущего» — новый международный спортивный проект, инициированный Правительством России, специализирующийся на организации со
|04.05.2023
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Преподаватель единственного в России факультета киберспорта вышел в финал чемпионата РФ по компьютерному спорту
оната РФ по компьютерному спорту, который состоится в Уфе 20–21 мая на площадке специализированного спортивного комплекса «Уфа-Арена». Ребята из столичного региона сразятся с тремя другими прет
|24.04.2023
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Сервис Сбера «Спорт Рядом» собрал 70 спортивных объектов в 24 регионах России в одном приложении
жении спортивных объектов в своем районе и даже другом городе стало возможным благодаря приложению «Спорт Рядом», разработку которого Сбер запустил в 2020 году. Механика проста: после прохожден
|04.04.2023
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Лучшие Telegram-боты для занятий спортом: выбор ZOOM
ыбрать предпочтительный формат тренировок: инструкция в чате или видео. Также бот «спросит», что из спортивного инвентаря есть у вас под рукой: гантели, турник, фитбол или тренажеры. Исходя из
|27.03.2023
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МТС модернизировала сеть в районе спортивного комплекса «Торпедо» во Владимире
, «Луки-Энергия» (Великие Луки), «Звезда» (Санкт-Петербург), «Ленинградец» (Ленинградская область). Спортивный комплекс «Торпедо» включает несколько футбольных и волейбольных полей, спортивных
Спорт и организации, системы, технологии, персоны:
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