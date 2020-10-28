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Социальная инженерия Человеческий фактор Human factor

Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor


28.10.2020 Елена Черникова, «Ростелеком-Солар» -

Усилия государства по сохранности персональных данных разрушает человеческий фактор
17.04.2019 Каким должен быть ЦОД для цифровой экономики
20.02.2019 Внедрение BPM тормозит «человеческий фактор»
27.09.2017 Eset представила решение Safetica для защиты от угроз с человеческим фактором
06.07.2017 Eset: 84% компаний недооценивают риски, связанные с человеческим фактором
27.06.2014 CyberArk: решая основную проблему ИБ – человеческий фактор
13.06.2013 Причина большинства утечек информации — сбои системы и человеческий фактор
14.04.2009 Преимущества ИТ в авиации "смазывает" человеческий фактор
11.02.2008 Исследован человеческий фактор в защите информации
31.08.2007 Легальные Vista превратил в пиратские человеческий фактор
24.01.2006 Новый поисковик использует "человеческий фактор"
24.01.2006 Новый поисковик использует "человеческий фактор"
14.02.2005 "Гута-Банк": Главное в ИТ – человеческий фактор
17.09.2002 В2В: Ошибки и решения
29.09.2000 По мнению Кевина Митника, самым уязвимым звеном для хакерских атак является человеческий фактор

Публикаций - 1567, упоминаний - 1650

Социальная инженерия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

7006 169
1С-ИжТиСи 6322 165
Microsoft Corporation 23502 137
SAP SE 4881 97
Oracle Corporation 6307 70
IBM - International Business Machines Corp 9194 69
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6265 66
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10076 58
Крок - Croc 1708 47
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4158 43
Google LLC 10941 42
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8048 37
Cisco Systems 4875 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9443 33
Цифра ГК 2149 33
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2784 33
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 956 32
1С-Рарус 802 30
InfoWatch - Инфовотч 916 29
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1144 28
Yandex - Яндекс 5677 28
Softline - Софтлайн 2084 27
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1348 27
Apple Inc 11195 26
SAP CIS - САП СНГ 831 25
Ростех - Автоматика Концерн 1487 24
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 647 24
Корус Консалтинг ГК 1070 23
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1793 23
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 899 22
VMware 2134 21
HP Inc. 5520 21
Meta Platforms - Facebook 4339 20
Intel Corporation 11671 20
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 702 20
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 20
Directum - Директум 909 20
Docsvision - ДоксВижн 968 19
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1048 19
Dell EMC 4915 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5819 87
РЖД - Российские железные дороги 1621 41
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2385 31
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 887 31
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6634 27
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 324 25
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 25
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1185 25
Альфа-Банк 1598 24
Лента - Сеть розничной торговли 1701 23
НСПК - Национальная система платежных карт 612 21
X5 Group 816 20
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6195 20
ГПБ - Газпромбанк 941 18
Почта России ПАО 1991 17
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2519 16
Газпром ПАО 1153 15
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 218 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 845 12
Росводоканал 79 12
X5 Group - Перекрёсток 453 12
Газпром нефть 498 12
Магнит - Тандер - сеть магазинов 659 11
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 194 11
Северсталь ПАО - Severstal 368 11
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 52 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 392 11
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 353 10
Societe Generale - Росбанк АКБ 505 10
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 330 10
ОМК - Объединенная металлургическая компания 145 10
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 201 9
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 9
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 65 9
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 153 9
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 417 9
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 347 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 564 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1828 9
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 30 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17967 176
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3695 63
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9113 52
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2855 49
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10385 48
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2387 45
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4387 38
Федеральное казначейство России 1548 32
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2697 28
Президент Российской Федерации 3717 27
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2399 25
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1394 23
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 21
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 693 19
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1178 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2997 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3063 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 17
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2340 17
Судебная власть - Judicial power 2096 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2510 14
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 863 12
Правительство Москвы 1991 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1215 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1655 11
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1038 11
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 39 10
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 10
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 522 10
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 723 9
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 354 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 9
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 8
World Bank Group - Всемирный банк 298 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 822 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1753 7
Правительство Москвы - Департамент строительства 17 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6051 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 7
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 50 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 980 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 432 4
Единая Россия - Политическая партия 263 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 3
АРБ - Ассоциация российских банков 203 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 2
ASF - Apache Software Foundation 105 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 67 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 2
TIA - Telecommunications Industry Association 86 2
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 14 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 50 2
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 2
АФТ - Ассоциация Финтех 60 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2571 2
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 2 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 33 1
CIS - Center for Internet Security 6 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
Российская Ассоциация Телемедицины 18 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53296 755
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25984 737
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38991 420
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79220 388
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19842 311
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 7976 260
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17217 258
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13000 228
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25668 228
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10844 226
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8136 210
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10046 201
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3871 175
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11834 173
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11372 171
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10929 170
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10158 169
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9055 167
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17327 167
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9115 167
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5257 165
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5193 155
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25057 147
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11190 144
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4067 138
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9505 138
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13580 137
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5451 134
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7781 131
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8750 128
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11647 126
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5463 119
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8135 115
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15082 111
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21961 106
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5103 103
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7877 100
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 8157 99
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 3295 96
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4522 95
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6527 171
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3227 66
Microsoft Windows 14449 63
Microsoft Office 3440 58
Microsoft Windows 2000 12679 54
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1972 46
Google Android 12556 41
Apple iPhone 6 6175 41
Apple iOS 6806 34
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4110 33
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 32
Linux OS 8251 32
Microsoft Dynamics 1171 31
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 808 26
1С:Бухгалтерия 848 25
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2904 23
Microsoft Azure 1321 22
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4358 21
Depositphotos - фотобанк 433 21
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2510 19
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 18
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1244 18
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1052 18
Microsoft SharePoint Products and Technologies 803 17
Microsoft SQL Server 1474 17
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 294 17
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 400 17
Microsoft Office Excel 943 16
Microsoft Skype 1976 16
Abbyy FlexiCapture 144 16
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 535 15
1С:WMS Логистика. Управление складом 60 15
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 387 15
Apple macOS 1715 14
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 550 14
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1756 14
Microsoft Dynamics CRM 531 13
Microsoft Office 365 861 13
Microsoft SharePoint Server 687 13
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 400 13
Демидов Сергей 80 14
Нуйкин Андрей 41 12
Путин Сергей 51 11
Палей Лев 46 11
Лысенко Юрий 31 11
Курбатов Владимир 34 10
Цыганов Вячеслав 63 10
Трояновский Владимир 51 10
Медведев Дмитрий 1631 10
Контемиров Юрий 32 10
Путин Владимир 2731 10
Ускова Ольга 155 9
Соколов Алексей 130 9
Мусич Роман 27 9
Остапенко Григорий 27 9
Калинкин Алексей 16 9
Гущин Александр 15 9
Суровец Дмитрий 44 9
Горбатько Александр 103 9
Сычев Артем 56 9
Борисов Илья 26 9
Чаркин Евгений 240 8
Макаров Станислав 117 8
Коптелов Андрей 98 8
Садовенко Илья 64 7
Зенкин Денис 262 7
Деточкин Андрей 6 6
Яковлев Сергей 41 6
Холинов Андрей 18 6
Лобанов Михаил 9 6
Шевченко Александр 10 6
Дилбарян Павел 25 6
Мешков Александр 6 6
Ковалев Александр 158 6
Сотин Денис 144 6
Ромашов Андрей 6 6
Матвеев Лев 57 6
Чемериский Максим 6 6
Чулков Олег 11 6
Натрусов Артем 192 6
Россия - РФ - Российская федерация 122915 937
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39360 265
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50184 201
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13153 138
Европа 21312 116
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14983 95
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17143 86
Германия - Федеративная Республика 12013 65
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12816 51
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15083 46
Казахстан - Республика 4845 45
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6309 42
Земля - планета Солнечной системы 9705 40
Беларусь - Белоруссия 4259 33
Япония 12880 31
Украина 7270 30
Франция - Французская Республика 7084 29
Азия - Азиатский регион 4659 27
Индия - Республика 5069 24
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3429 21
Канада 4710 21
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2324 20
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2618 19
Европа Восточная 2997 19
Швеция - Королевство 3460 17
Бразилия - Федеративная Республика 2239 17
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2319 16
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2368 16
Россия - СФО - Новосибирск 3706 15
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1286 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2493 14
Израиль 2607 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1287 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2313 14
Великобритания - Лондон 2367 13
Польша - Республика 1775 13
Россия - УФО - Екатеринбург 3319 13
Россия - Сибирь 2010 12
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 796 12
Испания - Королевство 3601 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41997 498
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41693 345
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15070 243
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 20017 212
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10687 204
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10288 166
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23997 157
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5202 126
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4637 107
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2956 106
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6037 106
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4485 100
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4928 84
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4027 71
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2686 65
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3204 62
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3780 62
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2463 61
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2597 58
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5299 57
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2166 56
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1901 55
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3134 55
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3458 54
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91Mobiles 1697 6
Ведомости 547 5
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Коммерсантъ - Издательский дом 1227 4
NYT - The New York Times 1001 4
РИА Новости 804 4
Thomson Reuters - Рейтер 5773 4
Forbes - Форбс 630 4
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 174 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1247 3
Silicon.com 364 3
Wikipedia - Википедия 440 3
WikiLeaks 114 3
Wired - Издание 225 3
IDG - International Data Group 99 2
ComputerWorld 146 2
Газпром ГПМХ радио - Газпром-Медиа Радио 4 2
Phys.org 973 2
Из рук в руки - irr.ru 62 2
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CNews TV 747 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 666 2
TAdviser - Центр выбора технологий 297 2
Bloomberg 1110 2
The Economist 44 1
Банки.ру - Banki.ru 51 1
Der Spiegel 145 1
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Парламентская газета 12 1
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Gartner Critical Capabilities for Operational Database Management Systems - Критические возможности операционных СУБД 3 2
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НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 49 2
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Wainhouse Research 40 2
ABI Research 233 2
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Frost & Sullivan 200 2
Forrester Wave 45 2
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ARC Advisory Group 20 1
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Keypoint Intelligence 7 1
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РАН - Российская академия наук 1801 10
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РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 144 3
АИС - Академия информационных систем 56 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 107 3
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 61 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 22 2
НИЦ Курчатовский институт - Прометей ЦНИИ КМ имени И.В. Горынина - Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов 13 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 33 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 419 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 39 2
МЭИ - Московский энергетический институт 91 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 2
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 70 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 23 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 484 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 250 2
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 2
Информзащита Учебный центр 38 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 136 2
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 44 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 113 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 2
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Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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