Индексная книга CNews*
Социальная инженерия Человеческий фактор Human factor
Публикаций - 1567, упоминаний - 1650
Социальная инженерия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Демидов Сергей 80 14
|Нуйкин Андрей 41 12
|Путин Сергей 51 11
|Палей Лев 46 11
|Лысенко Юрий 31 11
|Курбатов Владимир 34 10
|Цыганов Вячеслав 63 10
|Трояновский Владимир 51 10
|Медведев Дмитрий 1631 10
|Контемиров Юрий 32 10
|Путин Владимир 2731 10
|Ускова Ольга 155 9
|Соколов Алексей 130 9
|Мусич Роман 27 9
|Остапенко Григорий 27 9
|Калинкин Алексей 16 9
|Гущин Александр 15 9
|Суровец Дмитрий 44 9
|Горбатько Александр 103 9
|Сычев Артем 56 9
|Борисов Илья 26 9
|Чаркин Евгений 240 8
|Макаров Станислав 117 8
|Коптелов Андрей 98 8
|Садовенко Илья 64 7
|Зенкин Денис 262 7
|Деточкин Андрей 6 6
|Яковлев Сергей 41 6
|Холинов Андрей 18 6
|Лобанов Михаил 9 6
|Шевченко Александр 10 6
|Дилбарян Павел 25 6
|Мешков Александр 6 6
|Ковалев Александр 158 6
|Сотин Денис 144 6
|Ромашов Андрей 6 6
|Матвеев Лев 57 6
|Чемериский Максим 6 6
|Чулков Олег 11 6
|Натрусов Артем 192 6
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217794, в очереди разбора - 882439.
Создано именных указателей - 110449.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217794, в очереди разбора - 882439.
Создано именных указателей - 110449.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.