Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Роутер
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Публикаций - 262, упоминаний - 314
Роутер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Телков Алексей 21 2
|Назаров Алексей 69 1
|Давыдова Ольга 3 1
|Жевак Сергей 3 1
|Смирнов Павел 35 1
|Ormandy Tavis - Орманди Тевис 11 1
|Ильина Татьяна 1 1
|Joswiak Greg - Джозвиак Грег 3 1
|Тяпаев Денис 9 1
|Чазов Андрей 18 1
|Хуэй Ван 1 1
|Безруков Андрей 26 1
|Савицкий Олег 6 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Черменин Артем 6 1
|Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 1
|Scheidler Balázs - Шейдлер Болаж 2 1
|Корняков Арслан 18 1
|Серкин Александр 2 1
|Варшавский Александр 1 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Гостев Дмитрий 20 1
|Мельникова Анастасия 166 1
|Лацанич Василь 92 1
|Иванов Олег 124 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Фредерик Ваносчуйзе 25 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Залманов Дмитрий 22 1
|Вольфсон Влад 55 1
|Круглов Константин 21 1
|Галушкин Олег 168 1
|Клебанова Юлия 16 1
|Кулаковский Дмитрий 67 1
|Голованов Сергей 37 1
|Давыдов Александр 36 1
|Петропавловская Екатерина 10 1
|Alutis Arvidas - Алутис Арвидас 16 1
|Оглоблин Александр 2 1
|Филимончик Михаил 3 1
|CNews - ZOOM.CNews 1089 9
|Wikipedia - Википедия 274 1
|Reddit 198 1
|КиноПоиск - Портал о кино 118 1
|Windowslatest 12 1
|CNews Analytics 1988 7
|Nielsen Holdings 78 1
|Superdata 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru