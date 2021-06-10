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10.06.2021 В российском метро включили бесплатное 5G 1
10.06.2021 Tele2 запустила 5G в Казанском метро 1
07.06.2021 Как выбрать роутер для дачи: Wi-Fi на всем участке 1
29.05.2021 Доступные 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM 4
29.04.2021 Россияне создали компактный сверхзащищенный планшет на отечественной ОС 1
28.04.2021 Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России 1
09.04.2021 Nokia отказалась от всех старых смартфонов в пользу совершенно нового модельного ряда. Цены в России 2
15.03.2021 Mercusys представила новый усилитель сигнала Wi-Fi. Цена. Фото 1
24.02.2021 «Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую платформу Wi-Fi 2.0 1
01.02.2021 Россияне выпустили дешевый смартфон с квадрокамерой. Фото 1
20.01.2021 Microsoft показала пять ноутбуков на полноценной Windows 10 дешевле китайских смартфонов 2
12.01.2021 Выпущен первый в мире гаджет на революционном дисплее, который лучше и безопаснее ЖК и E-Ink. Цена 1
09.01.2021 Как подключить смартфон к телевизору: советы ZOOM 1
29.12.2020 Microsoft придумала, как вылечить Windows 10 от «забывчивости» паролей 1
28.12.2020 Найдена проблема в роутерах Cisco, позволяющая удаленно останавливать их работу 1
23.12.2020 Лучшие ноутбуки 2020 года: выбор ZOOM 1
21.12.2020 Проверка дисков стандартным инструментом «убивает» Windows 10 1
02.12.2020 «Дом.ru» представил новые цены на роутеры и скидки на тарифы 1
27.11.2020 Первый в мире ноутбук с гибким экраном вышел в России по невероятно высокой цене. Видео 1
26.11.2020 Обзор коммутаторов Aruba Instant On 1930 1
25.11.2020 «Яндекс» выпустил мощную флагманскую смарт-колонку «Станция макс». Цена, видео 1
25.11.2020 Легендарный бренд Xiaomi выпустил сверхдешевый смартфон с рекордной батареей и объявил о своей независимости. Видео 1
19.11.2020 Новая версия Eset NOD32 Mobile Security защитит онлайн-платежи пользователей Android 1
17.11.2020 «Ростелеком» и Huawei представили роутер «Игровой» с искусственным интеллектом 2
29.10.2020 TCL расширяет линейку сетевых решений Alcatel и представляет 4G Wi-Fi-роутер Alcatel LINKZONE MW45V 1
05.10.2020 После 10 лет разработки появятся смартфоны на Fedora Linux 1
01.10.2020 Mercusys представила новый двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi-роутер MR50G. Цена. Фото 2
30.09.2020 Ван Хуэй, Huawei: Через пять лет 85% глобальных корпоративных приложений будут развернуты в облаке 1
14.09.2020 Выпущен один из самых больших в мире смартфонов с поистине гигантским экраном. Цена 1
14.09.2020 «ЭР-Телеком Холдинг» запустил линейку скоростных тарифных планов «Дом.ru» 1
14.09.2020 Почему SD-WAN стал так популярен и что ждет его дальше 1
25.08.2020 После обновления Windows 10 «тормозит» и показывает «синий экран смерти». Как это починить 1
21.08.2020 В России начались продажи суперфлагманских смартфонов и премиальных планшетов Samsung. Видео 1
20.08.2020 Новороссийск стал первым умным городом на Черноморском побережье с помощью «Ростелекома» 1
17.08.2020 Игры на скорости 5G: жители Санкт-Петербурга смогут в течение месяца тестировать связь пятого поколения от «Билайн» 1
14.08.2020 Главный конкурент Xiaomi выпустил дешевый смартфон с большим аккумулятором. Видео 1
06.08.2020 В России вышел сверхдешевый антикризисный смартфон Xiaomi 1
31.07.2020 Xiaomi начала продавать в России свой самый дешевый смартфон. Видео 1
20.07.2020 Wifire выпустил сервис умного дома c охранной системой 2
14.07.2020 Роутеры с поддержкой частоты 5 ГГц: хиты продаж 2020 года 2

Публикаций - 262, упоминаний - 314

Роутер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5633 25
Xiaomi 904 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 24
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 22
Apple Inc - Эппл Рус 7680 22
Microsoft Corporation 11017 18
Google LLC 7128 16
Lenovo Group 1636 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 9
Nvidia Corp 2011 7
Cisco Systems 2037 7
OPPO Electronics 222 6
Huawei 2726 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 6
Realme 79 6
MediaTek 314 5
Yandex - Яндекс 4099 5
Qualcomm Technologies 1001 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 4
Nokia Corporation 2416 4
SEC Consult Services 929 4
IBM 3527 4
D-Link 189 3
Intel Corporation 4152 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 3
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 101 3
Mali 54 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 2
Merlion - Мерлион 273 2
Крок 1219 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
GS Group - General Satellite 145 2
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 303 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
TRENDnet 49 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 777 2
Lenovo Motorola 996 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Ford 173 1
Ростелеком-Розничные Системы - РРС 20 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 1
Связной ГК 877 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Tesla Motors 241 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Uber Technologies 258 1
Uber 257 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
KGI Securities 47 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 7
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Управление федеральной антимонопольной службы по Новгородской области - Новгородское УФАС 3 1
Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области - Саратовское УФАС 2 1
Главная военная прокуратура Российской Федерации 11 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Правительство Москвы 649 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 83 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 139
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 77
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 45
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 36
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 35
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 30
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 29
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 28
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 27
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 21
3G - Стандарт мобильной связи 3709 16
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 15
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 15
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 377 14
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 14
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 542 13
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 11
USB Type-C - USB-C 901 11
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 599 10
Smartphone - Смартфон 773 8
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 8
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 8
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 7
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 698 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 6
TimeShift - функция отложенного просмотра 33 5
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 33 5
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 5
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 204 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 5
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 437 5
DDR - Double data rate 1066 5
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 334 5
ToF camera - Time-of-flight камера 54 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 4
Google Android 10750 49
Apple iOS 5741 23
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 22
Microsoft Windows 10 6612 19
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 14
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 12
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 11
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 11
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 10
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 10
Apple iPad 3263 9
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 9
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 8
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 8
Corning Gorilla Glass 496 8
Nvidia GeForce GTX 2054 8
Google Android 10 172 7
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 166 7
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 7
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 109 7
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 125 7
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 6
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 6
Samsung Galaxy Note 558 6
Apple iPad Pro 226 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
Apple macOS 922 5
Microsoft Windows 850 5
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 5
PowerVR GE - серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 13 5
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 4
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