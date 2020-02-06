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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Беспилотный автомобиль Автопилот Беспилотная транспортная система (БПТС) Технологии автономного транспорта Автономные транспортные системы
Публикаций - 73, упоминаний - 92
Беспилотный автомобиль упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 222 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 135 1
|SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
|Мурадян Артур 17 3
|Исанин Антон 3582 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 170 3
|Ускова Ольга 153 2
|Воронцов Анатолий 7 2
|Фредерик Ваносчуйзе 25 2
|Евтушенко Олег 125 2
|Савин Андрей 12 2
|Осеевский Михаил 258 2
|Малинин Александр 40 1
|Мацук Игорь 3 1
|Серебрякова Владлена 1 1
|Клебанов Алексей 1 1
|Крейтор Татьяна 3 1
|Лаврикова Марина 2 1
|Денисова Виктория 3 1
|Тураев Владимир 2 1
|Колесов Николай 19 1
|Смирнов Федор 4 1
|Ping Guo - Пин Го 23 1
|Ватрак Валентина 10 1
|Владимиров Дмитрий 9 1
|Вексельберг Виктор 143 1
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
|Лебедев Михаил 41 1
|Колесов Александр 20 1
|Абрамов Алексей 29 1
|Сыкулев Андрей 67 1
|Калганов Игорь 6 1
|Корнильев Кирилл 64 1
|Морейнис Аркадий 16 1
|Вильде Александр 6 1
|Чепа Алексей 2 1
|Годунов Николай 5 1
|Корнеев Алексей 7 1
|Морозов Александр 17 1
|Мирин Станислав 6 1
|Кочепасов Сергей 4 1
|Голубев Антон 1 1
|Радовский Николай 5 1
|IDC - International Data Corporation 4586 3
|500 Startups 1079 3
|Gartner 3269 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2961 1
|BCG - Boston Consulting Group 82 1
|AV-Test Institute 30 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176295, в очереди разбора - 985898.
Создано именных указателей - 71233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176295, в очереди разбора - 985898.
Создано именных указателей - 71233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru