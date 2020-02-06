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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Беспилотный автомобиль Автопилот Беспилотная транспортная система (БПТС) Технологии автономного транспорта Автономные транспортные системы



06.02.2020 Гаджет стоимостью $300 сводит с ума «лучший в мире» автопилот Tesla. Видео
31.10.2019 «Вокорд» проверит беспилотный транспорт на соблюдение ПДД
11.04.2019 Автопилот Tesla удалось заманить на встречную полосу с помощью рисунка на асфальте
10.10.2014 Официально: Tesla представила полноприводный электромобиль с функциями автопилота
24.02.2011 БИТ автоматизировал автошколу «Автопилот»
01.02.2006 Фото дня: первая серийная машина с автопилотом

Публикаций - 73, упоминаний - 92

Беспилотный автомобиль упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7949 5
McKinsey & Company 160 4
Ростех - Ростехнологии 2453 4
SAP SE 4468 3
Google LLC 9925 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6400 3
5597 3
Intel Corporation 11085 3
Microsoft Corporation 22130 3
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IBM - International Business Machines Corp 8835 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 2
Tencent Keen Security Lab 3 2
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21 век – ТВ - Народный телефон 964 2
Нейронные сети ООО 258 2
Oracle Corporation 5923 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис 293 1
Cinimex - Синимекс 166 1
Biocad - Биокад 43 1
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SAS Institute Russia - САС институт Россия 143 1
Avast Software 134 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 803 1
Bitdefender 144 1
Avira 53 1
Tesla Motors 269 4
Traft - Трафт 23 3
Открытие ФК 2159 3
Газпром нефть 412 2
Hyundai Mobis 10 2
Hyundai Motor 296 2
РЖД - Российские железные дороги 1419 2
РВК - Российская венчурная компания 520 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5067 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 307 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 236 2
Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 3 1
ЕВРАЗ НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 7 1
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 5 1
Химпром 10 1
Honda Motor Company 218 1
ЭПМ ГК - Энергопром 3 1
Prostor Capital 28 1
Распадская угольная компания 5 1
Tata Steel 3 1
Открытие ФК - Росгосстрах Жизнь - Эрго Жизнь 6 1
РусВинил 4 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 9 1
Авто-РТК - РТК-Авто 2 1
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 271 1
Вперед ММЗ - Московский машиностроительный завод 2 1
ЕВРАЗ ЕвразТехника 4 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Росэксимбанк - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 9 1
Ford Motor 166 1
Bakulin Motors Group - Бакулин Моторс Групп - VolgaBus 7 1
ЕВРАЗ ЕвразРуда 3 1
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 1
Intouch - Интач Страхование 24 1
Силовые машины 66 1
KIA Motors 88 1
PepsiCo - Пепсико 148 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 72 1
Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 7 1
Walmart - Wal-Mart Stores 359 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 42 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1918 5
Правительство РФ 7255 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 8357 4
Президент Российской Федерации 3202 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7710 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1282 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 96 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3292 2
Правительство Москвы 1522 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1286 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3038 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2645 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2108 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2320 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 304 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 360 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 127 1
Минюст РФ ФПП - Федеральная Пробирная Палата 2 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 125 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 627 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 162 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 70 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 892 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1253 1
Цифровая экономика Кузбасса АНО - Развитие цифровой экономики Кузбасса - Информационный центр Кузбасса 2 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 686 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 453 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2421 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 817 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2098 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1402 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 208 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2187 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1853 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 207 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - Комитет по внутреннему транспорту 1 1
Общегородской контакт-центр Правительства Москвы 7 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 222 1
АФТ - Ассоциация Финтех 135 1
SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
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Tesla FSDC - Full Self-Driving Computer - Процессор для беспилотных авто 2 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 189 2
Tesla Model S 63 2
ЭОС Дело СЭД 2168 2
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Microsoft Kinect 193 1
Nvidia Drive Xavier 2 1
IBM SPSS Statistics 53 1
Pokémon Go 72 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 98 1
Хоулмонт - Тезис 114 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 329 1
Merlion MerliOnCloud 31 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 609 1
Microsoft Skype 1900 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2177 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 513 1
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 2 1
УЗТМ Ростсельмаш АКРОС - ACROS - российский зерноуборочный комбайн 1 1
ДИАТЕХ Safe Plant - Платформа диагностики и предиктивной аналитики ТОиР 2 1
Пушкинская карта 1 1
Единая сервисная платформа науки 1 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 4 1
Росреестр - Национальная система пространственных данных 3 1
Kaspersky Free 5 1
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 39 1
Tesla Model X 16 1
Цифра ГК Foreman - Система мониторинга промышленного оборудования 5 1
Rambler Price.ru 43 1
Avast Antivirus 7 1
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 903 1
ЕВРАЗ - Evraz Reporting System (ERS) 3 1
Vocord MicroCyclops 2 1
Vocord Cyclops 3 1
Мурадян Артур 17 3
Исанин Антон 3582 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 170 3
Ускова Ольга 153 2
Воронцов Анатолий 7 2
Фредерик Ваносчуйзе 25 2
Евтушенко Олег 125 2
Савин Андрей 12 2
Осеевский Михаил 258 2
Малинин Александр 40 1
Мацук Игорь 3 1
Серебрякова Владлена 1 1
Клебанов Алексей 1 1
Крейтор Татьяна 3 1
Лаврикова Марина 2 1
Денисова Виктория 3 1
Тураев Владимир 2 1
Колесов Николай 19 1
Смирнов Федор 4 1
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Вексельберг Виктор 143 1
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Колесов Александр 20 1
Абрамов Алексей 29 1
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Вильде Александр 6 1
Чепа Алексей 2 1
Годунов Николай 5 1
Корнеев Алексей 7 1
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Радовский Николай 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 102972 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44672 12
Того - Тоголезская Республика 14361 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12665 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12723 6
Европа 10368 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11999 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32251 5
Франция - Французская Республика 5432 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11023 3
Япония 9578 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1905 3
Россия - СФО - Новосибирск 3179 3
Финляндия - Финляндская Республика 1687 3
Южная Корея - Республика 3937 3
Израиль 1725 3
Индия - Республика 4183 2
Германия - Федеративная Республика 8362 2
США - Калифорния 3361 2
Земля - планета Солнечной системы 7001 2
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 776 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12334 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1336 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 138 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5120 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 330 1
Литва - Литовская Республика 535 1
Россия - УФО - Курганская область 361 1
Россия - ЦФО - Белгородская область 489 1
Финляндия - Хельсинки 245 1
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 644 1
Азия - Азиатский регион 3603 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2066 1
Солнце - звезда Солнечной системы 1149 1
Болгария - Республика 651 1
Бразилия - Федеративная Республика 1919 1
Молдавия - Республика Молдова 662 1
Марокко - Королевство 173 1
США - Джорджия 243 1
Белиз 55 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2363 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура 1682 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 6537 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 1197 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление 3304 4
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 264 4
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 534 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 6992 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1146 3
Человеческий фактор 630 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 7323 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 337 3
Банковский сектор экономики 3490 3
Инвестиции - Инвестирование 798 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 331 2
Экономический эффект 594 2
Страхование - Страховое дело 785 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 2
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 84 2
ВВП - Валовой внутренний продукт 108 2
Образование в России 1777 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 1568 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 171 2
Образование - Наука - Научная деятельность 2336 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 1632 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 921 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 123 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 14 1
СРО - саморегулируемые организации 49 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 258 1
Финансовый сектор - Банковский сектор - Сектор финансовых корпораций 2398 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 474 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия 114 1
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 179 1
Алгоритм Шора - квантовый алгоритм факторизации (разложения числа на простые множители) 3 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 423 1
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 14 1
Физика - область естествознания 682 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 504 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 616 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2248 2
Flight Global 78 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 567 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1147 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 546 1
CNews - ZOOM.CNews 1388 1
Муз-ТВ - телеканал 36 1
Компьютерра 38 1
IDC - International Data Corporation 4586 3
500 Startups 1079 3
Gartner 3269 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2961 1
BCG - Boston Consulting Group 82 1
AV-Test Institute 30 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 1700 5
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 216 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 815 2
ИПФ РАН - Институт прикладной физики Российской Академии наук 6 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 17 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 3 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 99 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 46 1
Академгородок Новосибирск 75 1
СПбГУ - Высшая школа менеджмента 6 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 70 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 348 1
РАН - Российская академия наук 1295 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 434 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 594 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1137 1
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 219 1
100+ Forum Russia 2233 6
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 1222 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 357 1
Startup Village - международная стартап-конференция 46 1
Up Great - серия технологических конкурсов 9 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
Autonomy Day 1 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 51 1
Up Great - Зимний город - конкурс 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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