Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 64391
ИКТ 5815
Организации 3877
Ведомства 1383
Ассоциации 448
Технологии 2280
Системы 13796
Персоны 23442
География 1137
Статьи 760
Пресса 661
ИАА 466
НИИ, ВУЗы и библиотеки 859
Мероприятия 688

Yadro
КНС Групп



29.12.2021 Холдинг Мацоцкого получает долю в компании «Ростелекома» и Yadro
28.12.2021 «ГС-Инвест» присоединится к «Облачной платформе», созданной «Ростелекомом» и Yadro
16.12.2021 Отечественная компания Syntacore вошла в состав правления глобального консорциума RISC-V International
23.11.2021 Разработчик российского «железа» строит под Москвой огромное собственное производство
15.10.2021 Yadro присоединилась к международному сообществу Open Compute Project
14.09.2021 Российский разработчик «железа» выпускает чип собственной микроархитектуры. Не ARM
08.09.2021 Yadro покажет школьникам, как проектировать процессоры с открытой архитектурой
06.09.2021 МВД не дали закупить российские СХД на чипах IBM, а теперь мешают поставке на «Эльбрусах»
03.09.2021 Российский разработчик «железа» наращивает штат в полтора раза. Открыты сотни вакансий
26.07.2021 Подтверждена совместимость облачной платформы ECP VeiL с серверами и СХД YADRO
19.07.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с серверами Yadro Vegman
16.07.2021 BPS начала сотрудничество с производителем платформ обработки и хранения данных Yadro
14.07.2021 Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей
05.07.2021 МВД не дали купить партию российских СХД на 300 миллионов
30.06.2021 СХД Yadro на чипах IBM больше не считаются отечественными. Им грозит удаление из реестра российского «железа»
28.06.2021 Росатом внедряет отечественное серверное оборудование YADRO
22.06.2021 В Реестр российской электроники загадочно просочилось «железо» на чипах IBM
04.06.2021 Sbercloud и Yadro создают центр компетенций по разработке и испытаниям оборудования для облачных решений
16.09.2020 «Ростелеком» создает облачное СП с поставщиком «железа» для «закона Яровой»
16.09.2020 «Ростелеком» и Yadro будут предоставлять облачные услуги в рамках СП
11.09.2020 Исследование IDC: Huawei и Yadro стали лидерами российского рынка СХД во втором квартале 2020 года
29.06.2020 Российский рынок СХД вырос более, чем на треть
19.03.2020 Выручка компании YADRO по итогам 2019 года составила 18 млрд рублей
25.11.2019 Производитель отечественных серверов и СХД купил разработчика облачной платформы
25.11.2019 Yadro приобрела контрольную долю в Digital Energy
05.11.2019 Поставщик «железа» для «закона Яровой» купил российского разработчика микропроцессорных ядер
01.07.2019 РЖД закупают российские серверы на полтора миллиарда
24.06.2019 ВТБ покупает у своей «дочки» российские серверы Yadro на 430 миллионов
06.06.2019 Yadro создаст инфраструктурные продукты для «Мегафона» на базе технологий Intel
06.06.2019 Sbercloud и Yadro займутся разработкой облачных решений на базе российского ПО и «железа»
24.04.2019 Yadro подтвердила полный цикл производства СХД в России
05.04.2019 Поставщик «железа» для «закона Яровой» впервые рассекретил данные о выручке
04.04.2019 Yadro стала лидером российского рынка RISC-систем обработки и хранения данных по версии IDC
29.01.2019 Российский производитель серверов и СХД в три хода продается в холдинг, которому два месяца
22.10.2018 Банк «Открытие» и Yadro создадут инновационную лабораторию
19.10.2018 Банк «Открытие» и Yadro создадут инновационную лабораторию
14.09.2016 Компания Yadro начинает в России сборку серверов IBM
14.09.2016 Yadro стала сертифицированным OEM-партнером IBM в России
21.04.2015 НКК устала от Intel x86
22.01.2002 Открылась специализированная баннерная сеть для маркетинговых ресурсов

Публикаций - 163, упоминаний - 381

Yadro упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 176 50
Huawei 2999 38
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6248 38
IBM - International Business Machines Corp 8704 34
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7841 33
Ростех - Ростехнологии 2356 33
Intel Corporation 10799 29
HPE - Hewlett Packard Enterprise 458 28
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 993 21
Microsoft Corporation 21055 18
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 443 17
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 254 17
Dell Technologies - Dell Computer 841 17
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 255 17
DEPO Computers - Депо Электроникс 426 16
Red Hat 1126 16
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 220 15
НКК - Национальная компьютерная корпорация 234 15
Lenovo Group 2001 15
SUSE 311 15
Национальные Технологии 26 14
ИКС холдинг - Форпост 35 13
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 469 13
Syntacore 14 13
Broadcom Inc - Avago Technologies 459 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 13
ИКС холдинг - Цитадель ГК 37 13
Микрон - Micron 576 13
MSI - Micro-Star International 484 13
Базальт СПО 220 12
Samsung Electronics 8963 12
Норси-Транс (НТ) 52 12
Dell EMC 4479 12
РусБИТех - ГК Astra Linux 490 11
Seagate Technology 653 11
Toshiba Corporation 2760 11
Microsemi 14 11
Molex 26 11
Ростех - Автоматика Концерн 421 11
NetApp - Network Appliance 600 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1951 25
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4879 22
РЖД - Российские железные дороги 1333 22
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 228 11
ПГК - Первая грузовая компания 113 11
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 112 11
ГПБ - Газпромбанк 803 10
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 141 9
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 14 9
Почта России ПАО 1802 8
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 107 8
Транснефть 211 8
X5 Group 649 7
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 74 7
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 301 6
ESforce 22 5
Открытие ФК 524 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 725 3
ПСБ - Промсвязьбанк 635 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 51 3
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 92 3
Virtus.pro 20 3
Газпром ПАО 774 2
ВТБ - ВТБ24 641 2
Возрождение - Коммерческий банк 122 2
ПромСвязьКапитал 66 2
Газпром нефть 401 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 60 2
ТС-инжиниринг 6 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 172 2
Миландр ПКК 29 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 44 2
ППФ - Пермская печатная фабрика 13 2
Daimler AG 173 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 253 2
Бинбанк 188 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 275 1
Альфа-Капитал УК 50 1
Открытие ФК - Номос-банк 98 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1194 45
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7434 33
Правительство РФ 2918 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2355 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1144 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1665 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2049 10
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2048 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1252 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1991 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 430 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1833 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 335 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1778 6
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1135 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1845 5
Федеральное казначейство России 892 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 510 5
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2382 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 597 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2042 4
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 23 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2789 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 3
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 81 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 3
Президент Российской Федерации 1798 3
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 50 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 827 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 125 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1192 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 197 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 742 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 931 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 940 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 155 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 950 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 481 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 57 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 38 16
Linux Foundation 163 11
SNIA - Storage Networking Industry Association 27 11
Gen-Z Consortium 11 11
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 48 11
OpenCAPI Consortium 13 11
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 60 8
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 9 3
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 8 3
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 3 2
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 19 1
OSI - Open Source Initiative 53 1
ASF - Apache Software Foundation 80 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 36 1
OIN - Open Invention Network 22 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 202 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1485 45
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12396 33
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 102 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2489 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 2142 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4570 16
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2011 15
ARM64 - Архитектура процессора 1212 15
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 3018 14
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 316 13
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 329 12
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 177 11
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1223 10
Big Data - Большие данные 1429 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1113 8
5G - Пятое поколение мобильной связи 1517 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12869 8
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 544 8
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 679 8
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 127 7
Kubernetes 368 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 991 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1580 7
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 303 6
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 421 5
DDR - Double data rate 2077 5
Сервер - Серверные платформы 371 4
DevOps - Development и Operations 351 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 824 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2558 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1222 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 862 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 310 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 345 3
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 429 3
Low-code - Low Coding - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 102 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2265 3
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 532 3
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 801 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 652 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 545 28
Intel x86 - архитектура процессора 1258 22
Yadro Tatlin.archive - платформа хранения данных (СХД) 22 21
Yadro Vesnin - Сервер 15 15
Linux OS 7247 14
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 74 11
Microsoft Windows 10 10120 11
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 207 10
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 18 9
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 139 9
IBM Public Cloud 8 8
Скала-Р - Гиперконвергентная инфраструктура 63 8
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 140 7
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 74 7
Yadro Vegman - Сервер 7 7
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 349 5
Huawei Kunpeng ARM-процессор 51 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 306 5
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 29 4
Cavium ThunderX 4 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 582 4
Национальные Технологии - СХД Купол 36 4
Google Android 11570 4
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 127 4
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 194 4
Новые облачные технологии - МойОфис 330 4
IBM Power8 27 4
Ростех - НИИ Масштаб - Enterprise Cloud Platform Veil - ECP Veil 28 4
IBM System Z - IBM eServer zSeries 147 3
NetApp ONTAP 53 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 971 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 63 3
Microsoft Power BI 118 3
Т-Платформы - Таволга терминал 27 3
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 199 3
IBM Power Systems - Серия серверов 192 3
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 138 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 678 3
Ред ОС 271 3
Apple iOS 6249 3
Черепенников Антон 56 27
Шпак Василий 61 16
Усманов Алишер 257 15
Лебедев Михаил 41 15
Паршин Максим 176 13
Шадаев Максут 425 12
Шелобков Алексей 16 11
Касаев Сергей 11 11
Чаркин Евгений 199 11
Натрусов Артем 134 11
Агапкин Алексей 23 11
Урусов Виктор 56 10
Врацкий Андрей 14 10
Данилов Михаил 9 9
Соловьев Сергей 43 9
Мингова Валерия 10 9
Смирнова Татьяна 13 9
Матвиенко Нина 10 9
Романов Кирилл 11 9
Барилкин Виктор 12 9
Синельников Александр 10 9
Барсуков Сергей 13 9
Тавадзе Марина 9 9
Лазарев Илья 10 9
Спиридонов Иван 9 9
Ушаков Анатолий 24 9
Мацыгин Юрий 17 9
Икоев Артем 10 9
Тутаев Михаил 10 9
Костин Сергей 11 9
Покровский Иван 59 9
Виноградов Артём 9 8
Легостаева Светлана 25 8
Казарин Станислав 111 8
Гваришвили Владимир 8 8
Бадалов Андрей 35 8
Козак Николай 23 8
Носенко Артем 12 8
Копосов Максим 9 6
Богданов Виталий 12 6
Россия - Российская федерация - РФ 83823 127
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26955 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12050 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11642 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10963 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3873 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34253 11
Казахстан - Республика 4146 7
Европа 7289 7
Россия - ЮФО - Республика Крым 679 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11634 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2905 5
Европа Восточная 2819 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 869 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2138 4
Ближний Восток 2496 4
Азия - Азиатский регион 3167 4
Беларусь - Белоруссия 3210 4
Россия - СФО - Новосибирск 2933 3
Африка - Африканский регион 2670 3
Израиль 1685 3
Россия - УФО - Челябинская область 853 3
Китай - Тайвань 1590 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1617 3
Армения - Республика 1047 3
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 306 3
Земля - планета Солнечной системы 6518 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 457 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 193 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 586 2
Украина 5531 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 444 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1168 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1225 2
Узбекистан - Республика 1256 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1126 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 359 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 39 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 906 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9600 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4240 31
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 171 16
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 628 15
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1515 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2754 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1780 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5082 7
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1061 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3665 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 783 6
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 237 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 206 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 839 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 151 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 156 3
ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 7 2
Национальная стратегия развития электронной промышленности России 11 2
Госзаказчик - Государственный заказчик 11 2
Русский язык 1703 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1508 2
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 128 2
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 17 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 320 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 170 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 375 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 317 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1270 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1867 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 302 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 430 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 755 2
Кодекс этики использования данных 10 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 106 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 205 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2247 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1117 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 74 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 33 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 88 1
Коммерсантъ - Издательский дом 798 11
Ведомости 277 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10338 3
TAdviser - Центр выбора технологий 227 1
FT - Financial Times 1095 1
The Bell - Издание 34 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 1
Комсомольская Правда - Газета 53 1
Известия ИД 211 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 25 1
IDC - International Data Corporation 4535 25
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 14 11
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 22 10
IDC Russia - IDC Россия 145 8
Gartner 3200 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2699 3
Juniper Research 420 2
IDC EMEA 21 2
BCG - Boston Consulting Group 77 2
Markets&Markets Research 92 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 116 2
Forrester Wave 25 1
Медиалогия 45 1
Analysys Mason 26 1
IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 2 1
Mordor Intelligence 14 1
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 9 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 547 3
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 102 3
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 213 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 300 2
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 94 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1063 1
РАН - Российская академия наук 977 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 79 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 54 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 182 1
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 21 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 741 12
CNews AWARDS - награда 334 10
Формула Русь - Чемпионат 3 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 354 1
Олимпийские игры - Olympic Games 490 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 403 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 61 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 8 1
Криптонит Startup Challenge 13 1
Red Dot Design Award 49 1
UK Finance Financial Innovation Awards 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Что делать, если вас шантажируют в Сети, и как этого избежать

Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM

Выбираем защищенный внешний жесткий диск: 8 лучших моделей

Показать еще

Наука

В нанопроводной транзистор встроили память для суперкомпьютеров будущего

Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях

Вселенная сама может нарушать законы физики
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022