Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Yadro
КНС Групп
Публикаций - 163, упоминаний - 381
Yadro упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Черепенников Антон 56 27
|Шпак Василий 61 16
|Усманов Алишер 257 15
|Лебедев Михаил 41 15
|Паршин Максим 176 13
|Шадаев Максут 425 12
|Шелобков Алексей 16 11
|Касаев Сергей 11 11
|Чаркин Евгений 199 11
|Натрусов Артем 134 11
|Агапкин Алексей 23 11
|Урусов Виктор 56 10
|Врацкий Андрей 14 10
|Данилов Михаил 9 9
|Соловьев Сергей 43 9
|Мингова Валерия 10 9
|Смирнова Татьяна 13 9
|Матвиенко Нина 10 9
|Романов Кирилл 11 9
|Барилкин Виктор 12 9
|Синельников Александр 10 9
|Барсуков Сергей 13 9
|Тавадзе Марина 9 9
|Лазарев Илья 10 9
|Спиридонов Иван 9 9
|Ушаков Анатолий 24 9
|Мацыгин Юрий 17 9
|Икоев Артем 10 9
|Тутаев Михаил 10 9
|Костин Сергей 11 9
|Покровский Иван 59 9
|Виноградов Артём 9 8
|Легостаева Светлана 25 8
|Казарин Станислав 111 8
|Гваришвили Владимир 8 8
|Бадалов Андрей 35 8
|Козак Николай 23 8
|Носенко Артем 12 8
|Копосов Максим 9 6
|Богданов Виталий 12 6
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru