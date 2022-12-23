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Индексная книга CNews*
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FinTech ДБО Дистанционное банковское обслуживание Дистанционные банковские сервисы Мобильный банк Мобильные финансовые сервисы

FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы


23.12.2022 «Абсолют банк» обновил интерфейс интернет-банка для частных клиентов
15.12.2022 Сбербанк реализовал для предпринимателей возможность перевода на карты физических лиц из интернет-банка «Сбербизнес»
14.11.2022 Интернет-банк ВТБ Бизнес стал проектом года по версии CNews AWARDS
07.11.2022 «Русский стандарт» обновил мобильный банк для iOS и Android
26.10.2022 Сбербанк запустил автоматическое формирование платежных поручений в интернет-банке для предпринимателей
12.10.2022 Банк «Россия» внедрил технологию распознавания QR-кодов в веб-версию интернет-банка
14.09.2022 ВТБ запускает оплату по QR-коду через СБП в интернет-банке
26.07.2022 R-Style Softlab заменит СУБД Oracle на Apache Cassandra в системах ДБО
07.07.2022 «Абсолют банк» запустил депозит-онлайн для корпоративных клиентов в интернет-банке
17.06.2022 Цифровые новинки ВТБ: от биометрии для веб-версии до банка в Telegram
24.05.2022 ВТБ запустил в интернет-банке оплату счетов по QR-кодам
18.04.2022 Клиенты ВТБ могут принимать оплату по QR-коду в мобильном банке для бизнеса
18.04.2022 ВТБ значительно улучшил новую версию интернет-банка
22.03.2022 Технологии распознавания Smart Engines позволят пользователям вводить данные карт «Мир»-UnionPay в мобильном банке
16.03.2022 Аудитория web-версии «ВТБ онлайн» выросла в 2,5 раза
31.01.2022 Специалисты «Инфосистемы Джет» провели анализ уязвимостей системы интернет-банка в Челябинвестбанке
15.12.2021 Клиенты ВТБ могут заблокировать мобильный и интернет-банк из-за угрозы мошенников
09.12.2021 Райффайзенбанк внедрил технологию Smart Engines для сканирования QR-кодов в мобильном банке
09.12.2021 Интернет-банк ВТБ для предпринимателей получил две премии в области цифровизации
03.12.2021 СКБ-банк усилил безопасность каналов ДБО и процессинга банковских карт с помощью Jet Detective
29.11.2021 Клиенты ВТБ могут получить справки в интернет-банке для бизнеса
24.11.2021 Клиенты ВТБ могут управлять торговым эквайрингом онлайн
24.11.2021 Банк «Санкт-Петербург» выпустил обновленную версию мобильного банка «БСПБ 2021»
30.08.2021 В интернет-банке «SBI бизнес» появилась проверка надежности контрагентов
30.08.2021 Артем Каличкин, Faktura.ru, в интервью CNews — о цифровом быте и аутсорсинге головной боли
06.08.2021 Банк «Открытие» упростил доступ предпринимателей к брокерским услугам в интернет-банке
30.07.2021 Альфа-Банк представил принципиально новый интернет-банк
15.06.2021 ВТБ адаптирует свой интернет-банк для людей с ограниченными возможностями
31.05.2021 «РГС банк» запустил новый мобильный банк для бизнеса на базе решения BSS
27.05.2021 В интернет-банке «Сбербизнес» появилась международная доставка
27.05.2021 Оксана Сивокобильска, банк «Санкт-Петербург»: Российские банки занимают лидирующие позиции в мире по глубине цифровизации
11.05.2021 «Актив» и «Юнисаб» объявлили о старте технологического партнерства
29.04.2021 Банк «Открытие» расширил функциональность интернет-банка для малого и среднего бизнеса
28.04.2021 Банк «Открытие» добавил в мобильный банк переводы с бизнес-карт клиентам сторонних банков
19.04.2021 В мобильном банке ВТБ появилась темная тема
08.04.2021 ВТБ ускорил работу чат-бота в интернет-банке на треть
07.04.2021 Райффайзенбанк внедрил функцию валютного контроля в мобильный банк для бизнеса
02.04.2021 Банк «Открытие» улучшил функциональность интернет-банка для предпринимателей
11.03.2021 ВТБ обновил мобильный банк для предпринимателей
17.02.2021 Онлайн-банкинг «Сбербизнес» предложил клиентам возможность объединять несколько учетных записей

Публикаций - 3456, упоминаний - 5453

FinTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

BSS - Банк Софт Системс - БСС 540 228
6974 146
1С-ИжТиСи 6292 140
Microsoft Corporation 23458 131
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 585 131
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 501 113
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9397 106
R-Style - Эр-Стайл ГК 680 100
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6245 98
Oracle Corporation 6294 96
Yandex - Яндекс 5633 95
IBM - International Business Machines Corp 9183 89
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8024 83
Google LLC 10914 79
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4139 75
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 91 72
Webmoney 523 70
Apple Inc 11163 69
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10037 68
Group-IB - Группа информационной безопасности 462 67
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6911 66
Diasoft - Диасофт 595 63
SAP SE 4866 60
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 601 59
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2603 57
Meta Platforms - Facebook 4334 57
Бифит - Bifit 83 52
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1020 51
ЦФТ Золотая Корона 357 50
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1107 48
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 282 48
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1780 44
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 953 36
SafeTech - СэйфТек 51 34
Cisco Systems 4867 33
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 178 33
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1345 32
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 689 32
Цифра ГК 2140 31
Dr.Web - Доктор Веб 1210 30
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5752 443
Альфа-Банк 1591 328
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2360 219
Visa International 1870 191
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1767 187
ПСБ - Промсвязьбанк 729 156
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 840 137
Открытие ФК - Банк Открытие 2832 112
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 873 109
Русский стандарт Банк 384 102
Точка 3792 100
ВТБ - ВТБ24 660 100
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 95
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 561 76
Qiwi 922 75
ГПБ - Газпромбанк 935 72
Societe Generale - Росбанк АКБ 504 65
МДМ Банк 259 65
ПриватБанк - PrivatBank 196 64
МКБ - Московский кредитный банк 400 63
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6170 55
Почта Банк 346 53
UniCredit - ЮниКредит Банк 226 51
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 390 49
Бинбанк 193 47
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 308 47
Пробизнесбанк АКБ 132 46
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 340 46
Citi - Citibank - Ситибанк 293 43
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 159 43
РСХБ - Россельхозбанк 282 42
Лайф ФГ - Финансовая группа 155 41
НСПК - Национальная система платежных карт 607 41
Абсолют Банк 154 39
Банк24.ру 59 38
Лента - Сеть розничной торговли 1690 38
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 34
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 234 34
Открытие ФК - Номос-банк 104 34
OTP Group - ОТП Банк 177 33
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3670 260
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17888 159
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1170 101
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2681 85
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2376 83
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9030 70
Федеральное казначейство России 1547 67
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2364 47
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2824 45
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10352 41
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1589 40
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3054 40
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2991 38
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1640 32
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 673 28
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4290 24
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1537 23
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1385 22
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 177 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2428 14
Президент Российской Федерации 3693 13
Правительство Москвы 1982 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 680 12
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 11
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 397 10
Судебная власть - Judicial power 2084 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 688 9
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 9
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 8
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 820 7
МВД РФ Управление К 118 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2329 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 857 7
НПС - Национальный платежный совет 26 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1196 7
Таможня - Таможенная служба 1025 7
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 280 7
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 71 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2496 6
АРБ - Ассоциация российских банков 200 35
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6045 18
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2565 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1360 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 9
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 36 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 247 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 6
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 5
РСА - Российский союз автостраховщиков 111 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1792 4
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 4
АФТ - Ассоциация Финтех 60 4
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 16 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 3
Россия Ассоциация - АРБР - Ассоциация региональных банков России 27 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 425 3
ФИО - Федерация Интернет Образования 64 2
ABA - Australian Banking Association - Австралийская банковская ассоциация 2 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 37 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 33 2
АБСЗ - Ассоциация банков Северо-Запада - АКБ СПб - Ассоциация коммерческих банков Санкт-Петербурга 2 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 242 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 2
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 10 1
BRASCOM - Бразильская ассоциаци компаний компьютерных технологий и телекоммуникаций 2 1
ABECS - Бразильская ассоциация кредитных карт и услуг 1 1
АСКОНД - Ассоциация предприятий кондитерской промышленности 1 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 6 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
АУВЕР - Ассоциация Участников Вексельного Рынка 2 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79023 1717
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52989 783
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7782 630
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 2311 547
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19652 542
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7462 526
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38654 512
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24921 492
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4367 485
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25851 470
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9005 447
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21280 437
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12913 383
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2044 376
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13560 368
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22092 342
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17272 338
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 3866 319
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10879 317
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9673 314
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25570 272
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11075 256
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10745 249
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17033 247
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2785 238
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5415 234
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11613 231
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11269 222
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24979 221
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 867 217
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21865 215
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11666 212
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8851 198
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7918 195
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 3105 191
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3731 189
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11325 187
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3490 178
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10123 174
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8206 159
Google Android 12505 472
Apple iOS 6772 359
Google Play - Google Store - Android Market 2915 184
Apple - App Store 2584 181
Apple iPhone - серия смартфонов 6603 164
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 596 158
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6494 141
BSS BS-Client ДБО 136 127
Microsoft Windows 14407 122
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 128 114
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4079 106
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3156 95
Apple iPad 3735 90
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 765 85
Сбер - СберБизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 257 84
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 160 75
Microsoft Windows 2000 12651 73
РСХБ - R-Style Softlab - InterBank 128 71
Альфа-Мобайл 78 68
Oracle Java - язык программирования 2757 65
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1561 64
СБП - Система быстрых платежей Банка России 386 62
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 536 62
Apple iPhone 6 6161 62
ПриватБанк Приват24 116 54
ВТБ Онлайн 168 54
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1969 51
Aladdin JaCarta СКЗИ 328 48
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 140 45
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 179 43
BSS CORREQTS Corporate 47 42
Linux OS 8208 42
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 228 42
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 894 39
Apple Pay 458 38
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 35
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 59 34
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1748 33
ПСБ PSB-Retail 38 33
Бифит iBank 53 33
Патешман Виталий 37 33
Леушев Андрей 69 26
Шадаев Максут 627 23
Иевлев Евгений 28 23
Фомичев Андрей 69 23
Солопов Вячеслав 36 23
Сотин Денис 144 22
Натрусов Артем 192 21
Алексахин Андрей 21 20
Масарская Наталия 36 20
Чаркин Евгений 239 19
Сачков Илья 111 19
Шестаков Александр 37 19
Чугунов Никита 63 19
Островский Святослав 46 19
Меденцев Константин 50 18
Шакманас Алгирдас 40 18
Александров Александр 36 18
Скородумов Анатолий 65 18
Теплицкий Дмитрий 36 17
Абакумов Евгений 136 17
Пиляр Елена 21 17
Орловский Виктор 345 17
Калемберг Денис 24 17
Михалев Павел 20 16
Арлазаров Владимир 157 16
Алябьев Андрей 27 16
Потёмкин Роман 20 15
Прохоров Фёдор 82 15
Феоктистов Вадим 34 15
Свиридов Владимир 26 15
Слесаренко Марина 22 15
Патрин Максим 31 15
Пустарнаков Роман 24 15
Витязь Александр 43 15
Чурсин Дмитрий 31 15
Каштанов Дмитрий 27 15
Трофимов Дмитрий 32 15
Харитонов Дмитрий 23 15
Богданов Андрей 39 15
Россия - РФ - Российская федерация 122289 1709
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39214 513
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50101 268
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14897 211
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17030 180
Европа 21284 167
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13119 164
Украина 7251 123
Казахстан - Республика 4826 94
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12799 88
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15028 83
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6264 71
Германия - Федеративная Республика 11998 67
Беларусь - Белоруссия 4223 57
Россия - УФО - Екатеринбург 3302 50
Россия - СФО - Новосибирск 3691 47
Франция - Французская Республика 7079 46
Индия - Республика 5060 44
Япония 12864 42
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2551 35
Европа Восточная 2996 34
Азия - Азиатский регион 4649 32
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2481 32
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3424 31
Турция - Турецкая республика 2062 31
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2299 30
Грузия 1121 29
Россия - ПФО - Казань 2355 28
Азербайджан - Азербайджанская Республика 865 26
Латвия - Латвийская Республика 792 26
Польша - Республика 1770 25
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2006 22
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 947 22
Южная Корея - Республика 6275 22
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2867 22
Америка Северная 2830 21
Узбекистан - Республика 1397 21
Земля - планета Солнечной системы 9686 21
Испания - Королевство 3598 21
Россия - УФО - Челябинская область 986 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41751 3075
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19939 622
Кредитование - Сrediting 5091 513
Физическое лицо - Физлицо 3118 464
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4887 436
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41522 378
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8988 268
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3035 267
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13893 213
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5224 211
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10625 203
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5009 200
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10191 194
Страхование - Страховое дело - Insurance 5144 175
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 978 174
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6005 154
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4606 136
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8848 134
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14987 133
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9906 133
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2677 131
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23864 126
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6469 111
Юриспруденция - Jurisprudence 6198 103
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4451 103
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4910 97
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4117 93
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2448 92
Платёжное поручение - Payment order 212 89
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5645 77
Паспорт - Паспортные данные 2068 76
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 3959 76
Internet Economy - Интернет-экономика 5472 74
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2452 71
Юриспруденция - Законодательство 4545 66
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4540 63
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4227 62
Финансовые показатели 2068 58
Аудит 1888 57
Общественный транспорт - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation 2176 54
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10994 51
91Mobiles 1693 15
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 789 9
Thomson Reuters - Рейтер 5770 8
Коммерсантъ - Издательский дом 1200 7
Банки.ру - Banki.ru 51 6
Bloomberg 1105 5
TAdviser - Центр выбора технологий 292 4
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 4
Известия ИД 461 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 664 4
Forbes - Форбс 627 4
Мобильные системы 113 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1244 3
Ведомости 524 3
Из рук в руки - irr.ru 62 3
Vivendi SA - Vivendi Universal 318 3
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 459 3
Открытые системы ИД 173 3
Times 645 3
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 299 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 569 3
FT - Financial Times 1163 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 3
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1180 2
Автокод (портал) 31 2
Ananova 250 2
CNews - ZOOM.CNews 1757 2
Прайм - Агентство экономической информации 857 2
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 51 2
ТАСС Телеком 38 2
NEWSru.com 229 2
Apps4All 26 2
WikiLeaks 114 2
Инфобизнес 22 2
CNews TV 747 1
Госрасходы - портал 61 1
Юность - радиостанция 32 1
NBC News 176 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7436 156
500 Startups 14287 149
Gartner - Гартнер 3471 63
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 59 45
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2079 30
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 24
IDC - International Data Corporation 4846 22
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 527 19
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 179 12
Forrester Research 812 11
Juniper Research 502 10
Moody's Investors Service 135 9
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 7
OWASP Top - Open Web Application Security Project 57 6
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 101 6
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 388 5
Datamonitor 83 5
Strategy Analytics 283 5
Frost & Sullivan 200 5
Интерфакс-100 18 4
B2B International 50 4
comScore 389 4
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 3
BCG - Boston Consulting Group 99 3
GfK Rus - ГФК-Русь 206 3
Technavio 25 3
CNews Рынок ИТ-услуг 113 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 3
eMarketer 201 2
CNews Инновация года - награда 70 2
CNews Mobile - рейтинг 14 2
CNews Мишень 158 2
Data Insight - Исследовательское агентство 91 2
ABI Research 233 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 94 2
In-Stat 115 2
Wainhouse Research 40 2
Vanson Bourne 48 2
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 1
Dimensional Research 12 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 17
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1285 8
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 59 8
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 131 6
РАН - Российская академия наук 1794 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 711 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 4
Информзащита Учебный центр 38 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 287 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 143 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 136 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 112 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 481 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 2
ЦФТ УЦ - учебный центр 6 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 39 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 55 1
University of Oxford - Оксфордский университет 192 1
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 39 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 107 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 63 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 132 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 10 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 67 1
КГПУ им. В. П. Астафьева - Красноярский Государственный Педагогический университет им. В. П. Астафьева 6 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 35 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 197 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 9 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 61 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 22 1
Positive Technologies - Positive Education 5 1
КубГТУ - Кубанский государственный технологический университет 7 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 7 1
СПбГУ ЦТРР - Центр компетенций НТИ Центр технологий распределенных реестров 5 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 9 1
НИУ ВШЭ - Банковский институт 1 1
ВНИИРТ - Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11593 83
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1717 64
CNews FORUM Информационные технологии завтра 871 46
CNews AWARDS - награда 407 35
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2059 28
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 35 18
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 9
CNews APPWards 36 9
День молодёжи - 27 июня 687 8
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 7
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 216 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 6
Positive Hack Days - PHDays 20 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 3
Чёрная пятница (распродажи) 117 3
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 21 3
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 3
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 3
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 22 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 412 2
Infosecurity - выставка 63 2
CNews FORUM Кейсы 95 2
РИФ - Российский Интернет Форум 57 2
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 33 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 2
Global Banking Finance Awards 3 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 22 1
The Standoff 12 1
МТС Телеком Идея 52 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
IT World Awards 2 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 85 1
CCWF - Call Center World Forum 17 1
Experian Anti-Fraud Day 1 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 22 1
Infobez-Expo - ИнфоБезопасность 5 1
День смеха - 1 апреля 5 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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