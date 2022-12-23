FinTech ДБО Дистанционное банковское обслуживание Дистанционные банковские сервисы Мобильный банк Мобильные финансовые сервисы
FinTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Патешман Виталий 37 33
|Леушев Андрей 69 26
|Шадаев Максут 627 23
|Иевлев Евгений 28 23
|Фомичев Андрей 69 23
|Солопов Вячеслав 36 23
|Сотин Денис 144 22
|Натрусов Артем 192 21
|Алексахин Андрей 21 20
|Масарская Наталия 36 20
|Чаркин Евгений 239 19
|Сачков Илья 111 19
|Шестаков Александр 37 19
|Чугунов Никита 63 19
|Островский Святослав 46 19
|Меденцев Константин 50 18
|Шакманас Алгирдас 40 18
|Александров Александр 36 18
|Скородумов Анатолий 65 18
|Теплицкий Дмитрий 36 17
|Абакумов Евгений 136 17
|Пиляр Елена 21 17
|Орловский Виктор 345 17
|Калемберг Денис 24 17
|Михалев Павел 20 16
|Арлазаров Владимир 157 16
|Алябьев Андрей 27 16
|Потёмкин Роман 20 15
|Прохоров Фёдор 82 15
|Феоктистов Вадим 34 15
|Свиридов Владимир 26 15
|Слесаренко Марина 22 15
|Патрин Максим 31 15
|Пустарнаков Роман 24 15
|Витязь Александр 43 15
|Чурсин Дмитрий 31 15
|Каштанов Дмитрий 27 15
|Трофимов Дмитрий 32 15
|Харитонов Дмитрий 23 15
|Богданов Андрей 39 15
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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