Индексная книга (каталог) CNews*
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EA Enterprise Architecture
Публикаций - 346, упоминаний - 386
EA и организации, системы, технологии, персоны:
|Ачкасов Евгений 24 14
|Коптелов Андрей 109 6
|Расколов Сергей 43 3
|Кравчук Илья 16 2
|Ковригин Олег 3 2
|Макаров Станислав 117 2
|Виноградов Дмитрий 74 2
|Баланова Светлана 31 2
|Гонтарев Павел 83 2
|Рустамов Рустам 331 2
|Залманов Андрей 37 2
|Нартов Максим 8 2
|Чернов Даниил 78 1
|Егоров Александр 82 1
|Федечкин Эдуард 41 1
|Клепиков Алексей 109 1
|Волков Владимир 50 1
|Андрианов Павел 84 1
|Никитин Сергей 54 1
|Кузнецов Максим 18 1
|Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 1
|Хомков Игорь 45 1
|Сентябрев Евгений 13 1
|Смирнов Алексей 224 1
|Кравченко Константин 82 1
|Летунов Илья 49 1
|Ройфман Роман 16 1
|Сизов Алексей 14 1
|Володкович Вячеслав 93 1
|Тимашев Ратмир 69 1
|Золотов Денис 3 1
|Бутыркин Вячеслав 14 1
|Кузин Вадим 35 1
|Борисов Алексей 24 1
|Лукутина Елена 13 1
|Волков Максим 33 1
|Будин Алексей 22 1
|Амириди Юлия 19 1
|Реймер Денис 54 1
|Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 360 1
|Bloomberg 1198 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 917 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 596 1
|PC Magazine - PCMag 84 1
|Intelligent Enterprise 27 1
|Телепортал.ру - Teleportal.ru 7 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1281847, в очереди разбора - 806899.
Создано именных указателей - 144525.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1281847, в очереди разбора - 806899.
Создано именных указателей - 144525.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.