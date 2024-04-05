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Индексная книга (каталог) CNews*
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EA Enterprise Architecture



05.04.2024 По мнению 45% россиян, через пять лет вся работа с документами будет полностью автоматизирована 1

02.04.2024 Конференция Foresight Day 2024: инновации, модернизация, импортозамещение в бизнес-аналитике и корпоративной мобильности 1

20.03.2024 MANGO OFFICE выпустил Ловец Инсайтов для крупного бизнеса 1

12.03.2024 Что дает внедрение среды общих данных: опыт крупного девелопера 1

11.03.2024 Внедрение новых HR-технологий: как избавиться от «зоопарка систем» и создать единое рабочее пространство с помощью интранета? 1

26.02.2024 Merlion и RakTek подписали дистрибьюторское соглашение 1

Не SAP-ом единым: как на российских предприятиях замещают западные системы 1

21.02.2024 Платформа «Штурвал» получила обновление до версии 2.5 1

21.02.2024 Константин Прокопенко возглавил консалтинговое подразделение в ИТ-компании «DатаРу» 1

06.02.2024 Merlion — официальный дистрибьютор OpenYard 1

06.02.2024 70% ИТ-специалистов развивают soft skills  1

01.02.2024 Merlion и российский производитель комплексных решений для построения ЦОД 1

23.01.2024 «Национальная компьютерная корпорация» в рамках партнерского соглашения будет внедрять систему Global ERP 1

19.01.2024 Nexign выпустила новое полностью импортозамещенное поколение Nexign BSS 1

15.01.2024 Как выбрать провайдера DBaaS, чтобы сэкономить? 7 советов от эксперта 1

29.12.2023 Рынок ERP в России в 2024 г. может превысить 100 млрд рублей 1

27.12.2023 Отечественному железу не хватает «тяжелых» высокопроизводительных систем 1

26.12.2023 Платформа «Штурвал» в топ-3 рейтинга CNews Kubernetes 2023 1

25.12.2023 Выручка Sellty выросла в 15 раз 1

20.12.2023 Merlion и «Гравитон» объявили о начале сотрудничества 1

20.12.2023 7 главных технологических прорывов 2023 года: выбор CNews 1

20.12.2023 «К2тех»: импортозамещение инфраструктурного ПО актуально для 89% российских компаний 1

15.12.2023 «Инфосистемы джет» открыла модернизированный шоурум российских решений ВКС и унифицированных коммуникаций 1

07.12.2023 Дмитрий Исаев, Softline: У нас есть замена и Veeam, и VMware 1

04.12.2023 WSS-Consulting выпустила ECM-платформу WSS Docs 5 1

23.11.2023 Merlion и EMILINK подписали дистрибьюторское соглашение 1

17.11.2023 38% россиян считают, что автоматизация рутины поможет им продвигаться по карьерной лестнице  1

14.11.2023 Merlion и «Агат-софт» подписали партнерское соглашение 1

Как производители российского ПО замещают Jira и Confluence 2

13.11.2023 Крупные компании переходят на облачные сервисы для создания B2B-порталов 1

13.11.2023 Алексей Кубарев, T1 Cloud: Важное преимущество облачных технологий — в применяемом к ним комплексе зрелых ИБ-решений 1

09.11.2023 Nexign усовершенствовала корпоративный портал «Мегафона» 1

08.11.2023 Nexign и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов для телеком-операторов 1

07.11.2023 «Айтеко» и «Dатару» заключили партнерское соглашение 1

07.11.2023 Илья Мамлеев, «Импульс Телеком»: Одним параллельным импортом проблемы не решить 1

03.11.2023 Первой российской Kubernetes-платформе исполнилось 6 лет 1

02.11.2023 Какая CRM-система нужна крупному бизнесу? Экспертный разбор для Enterprise-сегмента 2

30.10.2023 На CNews Forum 2023 эксперт Nexign расскажет об эффективном подходе к импортозамещению ИТ-решений 1

26.10.2023 Компания «Флант» поделится практическим опытом использования Kubernetes-платформы Deckhouse на CNews FORUM 2023 1

26.10.2023 Компания «Флант» поделится практическим опытом использования Kubernetes-платформы Deckhouse на CNews FORUM 2023 1


Публикаций - 346, упоминаний - 386

EA и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион 699 15
Microsoft Corporation 24139 11
SAP SE 5130 10
Oracle Corporation 6536 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11007 10
IBM - International Business Machines Corp 9353 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4565 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8459 7
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 242 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3357 5
7723 5
Рексофт - Reksoft 404 4
Google LLC 11438 4
Software AG & IDS Scheer 199 4
SAS Institute 941 4
Orbus Software 4 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 629 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 3
Dell EMC - Greenplum 76 3
Intel Corporation 11936 3
Yandex - Яндекс 6566 3
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 238 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 293 3
HP Inc. 5632 3
Red Hat 1283 3
VK - Mail.ru Group 3287 3
Cisco Systems 5022 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 330 2
Apple Inc 11703 2
Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 144 2
Softline - Софтлайн 2424 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1586 2
VK Tech - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 157 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1037 2
Atlassian 98 2
Genesys 206 2
Nvidia Corp 3329 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 152 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 916 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1376 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6630 5
Открытие ФК - Бинбанк 210 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 946 3
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 297 2
ГПБ - Газпромбанк 1026 2
Слобода 23 2
Верный - торговая сеть 272 2
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 2
BP - British Petroleum 181 2
Bank of America - Банк Америки 259 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 448 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 261 2
BMW Group 426 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2641 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 211 2
Открытие ФК - Банк Открытие 526 2
Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 28 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 629 2
Газпром ПАО 1257 2
Tesco 81 1
Ростехноком ПК 1 1
ОК ОФД - Объединенные консультанты ФДП - Объединенные консультанты Финправо - ФДП Инжиниринг 5 1
Спектр ОКБ ФГУП 1 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 673 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2053 1
Лента - Утконос 174 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 380 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1864 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 375 1
Ренессанс Страхование 143 1
Continental Airlines 30 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 26 1
Meta Group 54 1
СБ Банк - Судостроительный банк 58 1
Теплоэнерго 7 1
Випсервис - В.И.П. Сервис - V.I.P. Сервис - Вип Корпорейт Тревел - VIP Corporate Travel 16 1
Алианта Групп - Alianta Group - Виноторговая компания 2 1
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 17 1
Лукойл Калининградморнефть 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10647 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2346 10
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1805 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4348 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3504 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4738 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 357 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5130 1
Администрация Ижевска 7 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 39 1
ЦСП ФГБУ - Центр Сертификации Поставщиков 13 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 282 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 80 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 166 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 22 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 143 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3395 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1137 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4184 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 189 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1315 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1636 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5498 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 277 2
АФТ - Ассоциация Финтех 113 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 63 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 233 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 187 1
OWASP - Open Web Application Security Project 81 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 243 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 59780 184
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 24205 53
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45214 24
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Кузин Вадим 35 1
Борисов Алексей 24 1
Лукутина Елена 13 1
Волков Максим 33 1
Будин Алексей 22 1
Амириди Юлия 19 1
Реймер Денис 54 1
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Россия - РФ - Российская федерация 134454 214
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51076 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13804 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41040 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16387 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2835 7
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Россия - УФО - Екатеринбург 3656 7
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6930 6
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1435 1
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Россия - ЦФО - Ивановская область 485 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 518 1
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Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 374 1
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Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 96 1
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Израиль 2678 1
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2902 12
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Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3459 5
Недвижимость - Архитектурное проектирование 11 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2695 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5469 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4756 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2952 4
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 877 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2555 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1255 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6135 3
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 168 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2094 3
VAD - Value Added Distribution 87 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6235 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1252 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 778 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2713 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5392 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4729 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 676 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 522 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5623 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2266 2
TAdviser - Центр выбора технологий 360 1
Bloomberg 1198 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 917 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 596 1
PC Magazine - PCMag 84 1
Intelligent Enterprise 27 1
Телепортал.ру - Teleportal.ru 7 1
Gartner - Гартнер 3512 18
IDC - International Data Corporation 4886 8
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 333 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2864 4
Forrester Research 819 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7801 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 958 1
Forrester Wave 45 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 40 1
Forrester Consulting 26 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 291 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Architecture Tools 1 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 71 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 561 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Backup and Recovery Software Solutions 5 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 180 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1411 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 214 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 261 1
РАН - Российская академия наук 1776 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 125 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 329 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 546 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 120 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 75 1
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 12 1
ДВГУПС - Дальневосточный государственный университет путей сообщения - Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта 9 1
TU/e - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 18 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 26 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1166 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1916 1
CNews FORUM Кейсы 169 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 19 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 1
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SAP TechEd 9 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 269 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2024 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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