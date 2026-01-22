Разделы

Прикладное ПО Hmisko от «НЭК.Тех» внесено в реестр Минцифры

Разработанное научно-техническим центром «НЭК.Тех» (входит в группу «НЭК») прикладное ПО Hmisko, предназначенное для использования совместно с устройствами УПАСК ПКУС СКО в системах автоматизации, контроля и мониторинга промышленных и энергетических объектов, внесено в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры РФ. Этот статус подтверждает отечественное происхождение ПО и расширяет возможности его применения на стратегических объектах. Об этом CNews сообщил представитель «НЭК.Тех».

Hmisko – прикладное программное обеспечение мониторинга и параметрирования, предназначено для конфигурирования устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) в системах релейной защиты и автоматики (РЗА) модели «ПКУС СКО версия 3», а также для определения текущего состояния системы и чтения регистраторов событий устройства.

Основными функциями разработанного «НЭК.Тех» прикладного программного обеспечения мониторинга и параметрирования Hmisko являются: настройка оборудования; контроль текущего состояния; чтение регистраторов событий; хранение конфигурации и журналов данных; отображение актуальной информации в реальном времени; встроенные механизмы защиты и аутентификации для предотвращения несанкционированного доступа; широкие возможности интеграции.

Внедрение Hmisko помогает решать конкретные задачи на промышленных и энергетических объектах: повышает эффективность обслуживания оборудования. ПО минимизирует ошибки при настройке и обеспечивает своевременный контроль за состоянием устройств; оптимизирует рабочие процессы. В соответствии с требованиями к дискретным входам устройств РЗА, действующими в российской электроэнергетике, Hmisko способствует снижению времени реагирования на возникшие сбои и повышению общей надёжности системы автоматизированного контроля; сокращает затраты на обслуживание за счёт автоматизации процессов контроля и настройки.

Внесение разработанного «НЭК.Тех» прикладного программного обеспечения Hmisko по классу «Средства мониторинга и управления» в реестр российского программного обеспечения позволит заказчикам продукции под брендом «НЭК» применять этот продукт в системах автоматизации, контроля и мониторинга промышленных и энергетических объектов, а также при техническом обслуживании.

