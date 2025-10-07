Юлиана Павлова назначена директором департамента корпоративного ПО в Tera IT Distributor

Компания Tera IT Distributor, дистрибьютор ИТ-инфраструктурных решений, объявляет о назначении Юлианы Павловой на должность директора департамента корпоративного ПО. Об этом CNews сообщили представители Tera IT Distributor.

В новой роли Юлиана Павлова будет отвечать за стратегическое развитие программного направления бизнеса компании. В ее зону ответственности входит выполнение планов продаж, расширение портфеля продуктов за счет привлечения новых вендоров, а также укрепление долгосрочных отношений с ключевыми партнерами и поставщиками.

Ключевыми задачами Юлианы станут формирование конкурентоспособного продуктового предложения, отвечающего актуальным потребностям российского рынка, и развитие партнерского канала для эффективного продвижения программных решений.

«Усиление команды в сегменте корпоративного ПО — наш стратегический приоритет. Мы уверены, что опыт и экспертиза Юлианы позволят Tera IT Distributor укрепить свои позиции и предложить нашим партнерам новые возможности для роста их бизнеса», — сказали представители компании.