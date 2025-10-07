Разделы

Бизнес Кадры
|

Юлиана Павлова назначена директором департамента корпоративного ПО в Tera IT Distributor

Компания Tera IT Distributor, дистрибьютор ИТ-инфраструктурных решений, объявляет о назначении Юлианы Павловой на должность директора департамента корпоративного ПО. Об этом CNews сообщили представители Tera IT Distributor.

В новой роли Юлиана Павлова будет отвечать за стратегическое развитие программного направления бизнеса компании. В ее зону ответственности входит выполнение планов продаж, расширение портфеля продуктов за счет привлечения новых вендоров, а также укрепление долгосрочных отношений с ключевыми партнерами и поставщиками.

yuliana_pavlova.jpg

Tera IT Distributor

Ключевыми задачами Юлианы станут формирование конкурентоспособного продуктового предложения, отвечающего актуальным потребностям российского рынка, и развитие партнерского канала для эффективного продвижения программных решений.

«Усиление команды в сегменте корпоративного ПО — наш стратегический приоритет. Мы уверены, что опыт и экспертиза Юлианы позволят Tera IT Distributor укрепить свои позиции и предложить нашим партнерам новые возможности для роста их бизнеса», — сказали представители компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

Хозяева ботов-пробивщиков массово скупают данные россиян для перепродажи на теневых площадках

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов

Начался суд над экс-главой поставщика электроники в НИИ Минобороны. Утверждают, что цены были завышены втрое

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR

«Убийца» «Википедии» без ограничений и цензуры появится в общем доступе в октябре 2025 года

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще