Прогнозирование и планирование продаж Прогнозирование спроса Demand forecasting S&OP Sales&Operations Planning планирование продаж и операций Sales planning and forecasting
Суть концепции S&OP (Sales & Operations Planning — планирование продаж и операций), заключается в следующем: деятельность предприятия планируется комплексно. Что происходит в противном случае? Если стратегии подразделений разрабатываются отдельно, между ними могут возникать нестыковки, и тогда «слабое звено» тормозит работу всей компании. Когда отдел закупок не обеспечил достаточно сырья, это ведет к срыву планов по производству. Когда отдел сбыта не успевает реализовать выпущенную продукцию, она накапливается на складе, что влечет за собой дополнительные издержки. S&OP помогает избежать подобных накладок.
|
Спрос рождает предложение: как появился российский корпоративный межсетевой экран
латформ). Лишь 20% были представлены российскими — и то зачастую на зарубежных процессорах.При этом ажиотажный спрос на серверы, возникший еще в 2021 г. (по итогам года рынок вырос на 34% и сос
|21.09.2022
|
«Мегафон» зафиксировал ажиотажный спрос на детские умные часы
Накануне учебного года и в первую неделю сентября продажи детских умных часов в розничной сети «Мегафона» выросли в шесть раз. Об этом CNews сообщил представитель оператора. Ажиотажный спрос аналитики «Мегафона» связывают с запретом на использование мобильных телефонов в школах, о котором стало известно в последний день лета. Пик интереса к детским смарт-часам приш
|06.01.2017
|
Samsung ожидает рекордную прибыль благодаря спросу на полупроводники
1 млрд, что на 10,64% больше показателя за предыдущий год. Из этой суммы около $4,14 млрд будет получено от бизнеса по производству полупроводников, который демонстрирует хорошие показатели благодаря спросу на чипы с памятью типа NAND. Напомним, что в сентябре 2016 г. Samsung выпустила сверхскоростные накопители для планшетов, а в октябре – первые в мире 10 нм чипы.Вклад мобильного бизнеса
|05.03.2011
|
Серверы и СХД в России: рост за счет отложенного спроса
около 10%. Едва ли не основным стимулом для роста продаж серверного оборудования в 2010 г. выступил отложенный спрос, говорят эксперты. Именно поэтому снижение темпов роста рынка к концу года в
|29.10.2010
|
«Спортмастер» автоматизировал товарно-финансовое планирование и прогнозирование спроса на базе Oracle Retail
роса и ожиданий покупателей в разрезе представленных брендов и коллекций. В итоге для решения данных задач «Спортмастер» выбрал приложения Oracle Retail. Продукты «Товарно-финансовое планирование» и «Прогнозирование спроса» помогают «Спортмастеру» оптимизировать процедуры планирования и прогнозирования, делая их неотъемлемой частью общего бизнес-процесса, рассматриваемого в качестве ключево
Прогнозирование и планирование продаж и организации, системы, технологии, персоны:
|Гуцериев Михаил 111 10
|Серова Елена 319 10
|Jobs Steve - Джобс Стив 1005 8
|Barrett Craig - Барретт Крейг 124 8
|Макаренков Константин 41 7
|Путин Владимир 3012 7
|Демидов Михаил 133 7
|Шевченко Владимир 145 6
|Шадаев Максут 875 6
|Андреев Владимир 93 6
|Аншина Марина 78 6
|Янкин Андрей 31 6
|Ананьин Алексей 78 5
|Мякишева Марина 84 5
|Попова Мария 140 5
|Ершова Элеонора 67 5
|Файнбойм Александр 10 5
|Помозов Алексей 31 5
|Смирнов Дмитрий 86 5
|Зинкевич Сергей 44 4
|Макаров Валентин 213 4
|Кусков Денис 221 4
|Бухар Виктория 12 4
|Федоров Дмитрий 22 4
|Мишустин Михаил 613 4
|Рудаков Денис 31 4
|Новицкий Сергей 25 4
|Трофимов Дмитрий 38 4
|Самойлов Юрий 74 4
|Васильев Дмитрий 61 4
|Дрожжинов Владимир 30 4
|Голощапов Александр 15 4
|Никифоров Николай 1134 4
|Ксенин Алекс 311 4
|Толкачева Екатерина 43 4
|Чаркин Евгений 277 4
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 905 3
|Дуров Павел 268 3
|Велесевич Евгений 13 3
|Дергилёв Никита 44 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1291180, в очереди разбора - 802778.
Создано именных указателей - 147846.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.