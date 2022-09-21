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Индексная книга (каталог) CNews*
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Прогнозирование и планирование продаж Прогнозирование спроса Demand forecasting S&OP Sales&Operations Planning планирование продаж и операций Sales planning and forecasting


Суть концепции S&OP (Sales & Operations Planning — планирование продаж и операций), заключается в следующем: деятельность предприятия планируется комплексно. Что происходит в противном случае? Если стратегии подразделений разрабатываются отдельно, между ними могут возникать нестыковки, и тогда «слабое звено» тормозит работу всей компании. Когда отдел закупок не обеспечил достаточно сырья, это ведет к срыву планов по производству. Когда отдел сбыта не успевает реализовать выпущенную продукцию, она накапливается на складе, что влечет за собой дополнительные издержки. S&OP помогает избежать подобных накладок.


Спрос рождает предложение: как появился российский корпоративный межсетевой экран

латформ). Лишь 20% были представлены российскими — и то зачастую на зарубежных процессорах.При этом ажиотажный спрос на серверы, возникший еще в 2021 г. (по итогам года рынок вырос на 34% и сос
21.09.2022 «Мегафон» зафиксировал ажиотажный спрос на детские умные часы

Накануне учебного года и в первую неделю сентября продажи детских умных часов в розничной сети «Мегафона» выросли в шесть раз. Об этом CNews сообщил представитель оператора. Ажиотажный спрос аналитики «Мегафона» связывают с запретом на использование мобильных телефонов в школах, о котором стало известно в последний день лета. Пик интереса к детским смарт-часам приш
06.01.2017 Samsung ожидает рекордную прибыль благодаря спросу на полупроводники

1 млрд, что на 10,64% больше показателя за предыдущий год. Из этой суммы около $4,14 млрд будет получено от бизнеса по производству полупроводников, который демонстрирует хорошие показатели благодаря спросу на чипы с памятью типа NAND. Напомним, что в сентябре 2016 г. Samsung выпустила сверхскоростные накопители для планшетов, а в октябре – первые в мире 10 нм чипы.Вклад мобильного бизнеса

05.03.2011 Серверы и СХД в России: рост за счет отложенного спроса

около 10%. Едва ли не основным стимулом для роста продаж серверного оборудования в 2010 г. выступил отложенный спрос, говорят эксперты. Именно поэтому снижение темпов роста рынка к концу года в
29.10.2010 «Спортмастер» автоматизировал товарно-финансовое планирование и прогнозирование спроса на базе Oracle Retail

роса и ожиданий покупателей в разрезе представленных брендов и коллекций. В итоге для решения данных задач «Спортмастер» выбрал приложения Oracle Retail. Продукты «Товарно-финансовое планирование» и «Прогнозирование спроса» помогают «Спортмастеру» оптимизировать процедуры планирования и прогнозирования, делая их неотъемлемой частью общего бизнес-процесса, рассматриваемого в качестве ключево

Публикаций - 1144, упоминаний - 1191

Прогнозирование и планирование продаж и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24240 123
Samsung Electronics 10052 123
Apple Inc 11765 117
7816 86
HP Inc. 5639 83
IBM - International Business Machines Corp 9372 81
Intel Corporation 11983 73
Dell EMC 4989 68
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11308 63
Oracle Corporation 6563 59
SAP SE 5154 54
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2479 47
Lenovo Group 2252 45
Huawei 3757 45
Sony 6506 44
Крок - Croc 1767 43
Cisco Systems 5042 42
Google LLC 11497 41
Прогноз 1599 39
ASUS - AsusTek Computer Inc 2011 37
Ростелеком 10896 35
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5654 35
МегаФон 8104 35
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2101 33
Softline - Софтлайн 2491 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8507 31
Цифра ГК 2318 30
AMD - Advanced Micro Devices 4060 28
Yandex - Яндекс 6690 28
Xiaomi 1564 28
LG Electronics 3584 27
Toshiba Corporation 2919 24
HP - Hewlett-Packard 3617 23
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1047 23
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 512 22
Amazon Inc - Amazon.com 2932 22
Dell Technologies - Dell Computer 2122 21
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 21
Lenovo Motorola 3495 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4629 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2107 56
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6742 32
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 28
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6842 24
Связной ГК 1360 16
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1181 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 957 14
Газпром ПАО 1273 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2683 14
РЖД - Российские железные дороги 1821 13
Евросеть 1403 12
Лента - Сеть розничной торговли 1954 12
Альфа-Банк 1703 11
Май - Майский чай - российская торговая компания 1152 11
Магнит - Тандер - сеть магазинов 780 11
Почта России ПАО 2040 10
Открытие ФК - Банк Открытие 528 10
Белый Ветер 346 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1530 9
НСПК - Национальная система платежных карт 761 9
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 534 9
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 79 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1936 8
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 528 8
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 416 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 695 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1058 7
Uber 323 7
ГПБ - Газпромбанк 1039 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 632 7
eBay Inc 1610 7
Walmart - Wal-Mart Stores 373 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 774 6
Merrill Lynch 433 6
Coca-Cola Company 253 5
Auchan Holding - Ашан Ритейл 268 5
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 194 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 569 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 426 5
X5 Group - Перекрёсток 502 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10851 40
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4442 35
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5551 22
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4794 20
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5202 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3620 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2417 16
Федеральное казначейство России 1682 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4243 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2992 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2619 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2904 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 764 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1852 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1326 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3162 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1320 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1641 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2707 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1424 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1848 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2313 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3187 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 990 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1023 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1105 5
Судебная власть - Judicial power 2239 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 336 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2872 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1785 5
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 294 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 364 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1743 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1143 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 301 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1316 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 746 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 743 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2596 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1034 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6196 19
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2668 12
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1005 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 611 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 683 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 5
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 82 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1402 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 200 4
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 3
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 15 3
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 3
Linux Foundation 179 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 293 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 121 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 113 2
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 2
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 87 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 277 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 248 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
OpenCAPI Consortium 13 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 282 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 63 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 451 1
OWASP - Open Web Application Security Project 86 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 233 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 88 1
Единая Россия - Политическая партия 287 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60968 404
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46340 286
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19938 219
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28847 204
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16683 180
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28230 174
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15060 171
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23135 155
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27189 140
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13938 126
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 24786 122
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9289 117
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13639 114
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20147 93
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8899 78
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 2922 75
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5156 74
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23083 74
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7134 71
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4208 69
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4287 68
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6937 67
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14898 66
Microsoft Windows 15213 57
Apple iPhone - серия смартфонов 6923 48
Google Android 13569 46
Linux OS 9330 30
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2209 29
Microsoft Windows 2000 8661 23
Apple iOS 7454 22
Apple iPhone 6 4862 20
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 433 20
Intel x86 - архитектура процессора 1762 19
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4880 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4751 17
Microsoft Office 3600 16
Samsung Galaxy 926 16
Oracle Java - язык программирования 2929 15
Microsoft Azure 1376 15
Apple iPad 3818 15
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1039 14
Microsoft Windows 7 1961 13
ВГТРК - Смотрим 592 13
Microsoft Dynamics 1169 13
Microsoft Office 365 914 12
Apple Mac - Apple Macintosh 2937 12
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 254 12
Microsoft SQL Server 1543 12
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1888 11
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2387 11
Яндекс.Маркет 823 11
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3976 11
Samsung Galaxy Note 692 10
Apple - App Store 2800 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1231 10
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 441 10
Microsoft SharePoint Server 698 10
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1307 10
FreePik 675 10
Intel Centrino - Intel Sonoma 579 9
Microsoft Windows XP 2543 9
Apple iPhone 14 124 9
Microsoft SharePoint Products and Technologies 793 9
Гуцериев Михаил 111 10
Серова Елена 319 10
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 8
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 8
Макаренков Константин 41 7
Путин Владимир 3012 7
Демидов Михаил 133 7
Шевченко Владимир 145 6
Шадаев Максут 875 6
Андреев Владимир 93 6
Аншина Марина 78 6
Янкин Андрей 31 6
Ананьин Алексей 78 5
Мякишева Марина 84 5
Попова Мария 140 5
Ершова Элеонора 67 5
Файнбойм Александр 10 5
Помозов Алексей 31 5
Смирнов Дмитрий 86 5
Зинкевич Сергей 44 4
Макаров Валентин 213 4
Кусков Денис 221 4
Бухар Виктория 12 4
Федоров Дмитрий 22 4
Мишустин Михаил 613 4
Рудаков Денис 31 4
Новицкий Сергей 25 4
Трофимов Дмитрий 38 4
Самойлов Юрий 74 4
Васильев Дмитрий 61 4
Дрожжинов Владимир 30 4
Голощапов Александр 15 4
Никифоров Николай 1134 4
Ксенин Алекс 311 4
Толкачева Екатерина 43 4
Чаркин Евгений 277 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 905 3
Дуров Павел 268 3
Велесевич Евгений 13 3
Дергилёв Никита 44 3
Россия - РФ - Российская федерация 136405 716
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51263 280
Европа 21492 174
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16316 156
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41486 145
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13993 108
Япония 13157 103
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13895 101
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16601 82
Южная Корея - Республика 6521 73
Азия - Азиатский регион 5341 51
Америка Северная - Североамериканский регион 3293 49
Германия - Федеративная Республика 12453 48
Европа Восточная 3044 46
Китай - Тайвань 3883 44
Европа Западная 1476 44
Индия - Bharat 5301 42
Африка - Африканский регион 3402 42
Ближний Восток 2873 40
Украина 7483 37
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 37
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1757 37
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13169 35
Америка Латинская 1779 33
Америка - Американский регион 2119 30
Франция - Французская Республика 7723 30
Казахстан - Республика 5358 29
Швеция - Королевство 3591 28
Беларусь - Белоруссия 5427 24
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7029 23
Канада 4805 22
Россия - СФО - Новосибирск 4073 20
Финляндия - Финляндская Республика 3563 18
Бразилия - Федеративная Республика 2307 17
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2798 17
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2785 17
Россия - УФО - Екатеринбург 3720 17
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3485 16
Италия - Итальянская Республика 4292 16
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2982 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 46019 297
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22807 270
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12984 239
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48473 228
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10480 133
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15677 125
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3530 122
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12465 121
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27239 104
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7279 102
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4622 99
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17294 93
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4497 89
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5171 82
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7584 81
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5206 77
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2969 74
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6629 67
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6360 66
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5734 60
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2705 59
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5389 55
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2779 54
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6953 51
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9523 49
Логистика сбытовая - Сбыт 2328 46
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9234 45
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5763 45
Кредитование - Сrediting - Заём 6457 44
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2296 40
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2810 39
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4292 37
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2940 37
Страхование - Страховое дело - Insurance 5544 37
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8043 36
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2192 36
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2569 36
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4495 35
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4801 35
Энергетика - Energy - Energetically 4820 35
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5850 58
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11125 43
Коммерсантъ - Издательский дом 1638 18
DigiTimes - Издание 1309 11
CNews - ZOOM.CNews 1818 10
Tom’s Hardware 321 9
TAdviser - Центр выбора технологий 369 9
AP - Associated Press 1995 8
Ведомости 838 8
Bloomberg 1216 8
FT - Financial Times 1198 7
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 604 6
Times 607 5
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The Register - The Register Hardware 1466 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 834 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1268 4
CNET Networks - CNET News 1642 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 514 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 931 3
The Verge - Издание 531 3
CNews RND - R&D.CNews 2273 3
ZDnet 597 3
Silicon.com 364 3
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 113 2
Fortune 203 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2686 2
Dow Jones - MarketWatch 311 2
PC Magazine - PCMag 85 2
Nature 805 2
CNews Северо-Запад 24 2
TheStreet 26 2
San Francisco Chronicle 29 2
Silicon 481 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 2
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 2
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ITResearch 118 8
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GfK Rus - ГФК-Русь 213 7
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 318 7
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 5
Fortune Global 500 285 5
Gartner - Dataquest 347 5
ABI Research 233 4
IDC EMEA 19 3
Strategy Analytics 284 3
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Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 3
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Jon Peddie Research 36 3
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Mercury Research 66 2
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S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
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Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 2
Aragon Research 5 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 754 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1426 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 902 7
РАН - Российская академия наук 1789 6
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 114 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 822 3
VK Skillbox - Скилбокс 100 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 339 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 116 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 232 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 498 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 547 2
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 48 2
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 52 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 140 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 194 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 387 2
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 99 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 68 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 31 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 282 1
GW, GWU - George Washington University - Университет Джорджа Вашингтона 25 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 46 1
МЭИ - Московский энергетический институт 122 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 267 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 329 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 33 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 223 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 91 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 185 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 159 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 195 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 310 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 504 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 18 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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