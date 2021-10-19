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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Правительство Москвы
Департамент информационных технологий
ДИТ Москвы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1094, упоминаний - 1947
Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 116
|Ермолаев Артем 340 102
|Лысенко Эдуард 209 90
|Горбатько Александр 90 67
|Бойко Елена 151 56
|Шадаев Максут 384 51
|Чукарин Алексей 56 47
|Чаркин Евгений 182 41
|Елистратов Николай 90 41
|Евраев Михаил 222 38
|Соколов Алексей 121 38
|Петрушин Андрей 64 38
|Матвеева Татьяна 83 37
|Власов Сергей 76 36
|Дюбанов Анатолий 86 36
|Албычев Александр 74 33
|Сотин Денис 102 32
|Бутенко Юрий 64 31
|Гуральников Сергей 161 30
|Демидов Сергей 50 30
|Богачев Игорь 172 30
|Калина Роман 60 29
|Ципорин Павел 51 29
|Суровец Дмитрий 44 28
|Меджитов Тимур 56 28
|Бетсис Павел 84 28
|Песчанских Георгий 37 28
|Казарин Станислав 100 26
|Нестеров Алексей 79 26
|Собянин Сергей 211 26
|Палей Лев 31 25
|Фомичев Олег 107 25
|Катамадзе Анна 72 25
|Козырев Алексей 270 25
|Хайруллин Айрат 39 25
|Абакумов Евгений 103 24
|Козлов Александр 54 24
|Остапенко Григорий 26 24
|Контемиров Юрий 27 24
|Рудзевич Мария 34 24
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755104, в очереди разбора - 658794.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755104, в очереди разбора - 658794.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru