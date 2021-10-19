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Правительство Москвы
Департамент информационных технологий
ДИТ Москвы


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
13.10.2021 Москва отдаст фото пользователей своих госуслуг в систему распознавания лиц 4
09.10.2021 Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 3
08.10.2021 МИД России скрытно переходит на российское офисное ПО 2
07.10.2021 Туристический сервис Russpass представил мобильное приложение 1
06.10.2021 В Москве начали строить ИТ-платформу, о готовности которой Собянин отрапортовал два месяца назад 1
05.10.2021 За год в Москве установили 1,7 тыс. новых точек доступа к бесплатному городскому Wi-Fi 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Москвичи предложат идеи по развитию экосистемы МИК для физлиц 1
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 1
28.09.2021 Власти Москвы строят систему распознавания лиц на Linux Ubuntu и СУБД Tarantool 5
24.09.2021 «Ситроникс» заработает миллиарды на установке системы слежки в московских школах 4
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
20.09.2021 Борцы за права в интернете наказали ДИТ Москвы 5
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
13.09.2021 С октября поездку на метро в Москве можно будет оплатить «лицом» 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 2
10.09.2021 Москва создаст первый в России индустриальный 5G-полигон на базе Боткинской больницы 2
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
06.09.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
25.08.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября 1
23.08.2021 В московских школах установят тысячи видеокамер за миллиарды рублей 4
18.08.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября 1
13.08.2021 Следить за критикой властей Москвы в соцсетях за 535 млн руб. будет стремительно богатеющая ИТ-компания женщины-фармацевта 3
09.08.2021 Российских учителей и чиновников переведут на отечественные мессенджеры 2
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
20.07.2021 Минобороны потратит 320 миллионов на «Катюшу» для мониторинга СМИ 1
08.07.2021 Российские ИТ-разработчики получили миллионы рублей на онлайн-хакатоне Moscow City Hack 1
06.07.2021 Робот ускорил предоставление услуг и сервисов по имущественно-земельным вопросам 2
05.07.2021 РАЭК и ДИТ рассказали о трендах в цифровом поведении горожан 1
05.07.2021 Портал поставщиков начал автоматически определять регион пользователя 1
29.06.2021 Для защиты от мошенников москвичам порекомендовали пользоваться мобильными приложениями при проверке QR-кодов 3
22.06.2021 Какие цифровые платформы нужны госсектору 3
22.06.2021 В благотворительном сервисе mos.ru появился раздел фондов 1
11.06.2021 На выборах через интернет в Москве можно будет неограниченное число раз передумать и переголосовать 3
11.06.2021 На хакатон Moscow City Hack зарегистрировались свыше 1,2 тыс. разработчиков со всей России 1
04.06.2021 В Москве будет создан первый индустриальный 5G-полигон с участием «Ростелекома» 1

Публикаций - 1094, упоминаний - 1947

Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 94
Microsoft Corporation 10997 80
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 64
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 51
3726 37
IBM 3524 32
VK - Mail.ru Group 2482 29
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 25
Yandex - Яндекс 4098 25
МГТС - Московская городская телефонная сеть 836 22
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 22
Акадо Телеком - Комкор 605 21
Программный продукт ГК 92 20
Samsung Electronics 5627 20
ОТР 133 19
Google LLC 7124 19
Huawei 2723 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 17
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 17
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 16
Diasoft - Диасофт 353 16
Центр2М - Center2М 47 15
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 15
Cisco Systems 2035 14
Крок 1219 14
АйТи 748 14
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 14
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 13
Facebook 3764 12
Naumen - Наумен 341 12
Ланит ГК 1154 12
SAP SE 3207 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 12
Oracle Corporation 3331 12
Ростех - Ростехнологии 2230 11
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 11
Abbyy 793 10
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 10
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 62
РЖД - Российские железные дороги 1081 58
Почта России ПАО 1570 44
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 43
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 40
Уралсиб Банк 389 37
Открытие ФК 538 37
Газпромбанк - ГПБ 692 36
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 36
ПСБ - Промсвязьбанк 613 35
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 34
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 31
X5 Group 599 28
X5 Group - Пятерочка 559 27
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 27
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 26
НСПК - Национальная система платежных карт 257 24
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 24
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 22
Газпром нефть 380 21
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 20
Альфа-Банк 1122 19
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 17
Mary Kay - Мэри Кэй 82 17
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 17
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 17
ПГК - Первая грузовая компания 98 17
Ингосстрах СПАО 210 17
Аэрофлот 492 16
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 16
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 42 15
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 15
Уралкалий ПАО 62 15
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 14
Металлинвестбанк 39 14
Мегаполис ТК 87 14
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 13
Интерпрогрессбанк 20 13
МТС банк 254 12
Лукойл-Информ 71 12
Правительство Москвы 649 100
Федеральное казначейство России 766 98
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 97
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 93
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 68
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 49
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 48
Счётная палата РФ 459 42
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 41
Правительство РФ 2198 41
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 39
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 38
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 37
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 37
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 36
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 35
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 35
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 34
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 34
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 33
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 33
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 32
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 30
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 30
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 28
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 28
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 27
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 27
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 25
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 25
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 24
ПФР Департамент информационных технологий 102 23
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 23
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 21
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 20
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 19
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 19
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 18
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 17
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 30
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 4
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 7 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 2 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 15 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
РОЭХ им. академика В,Д.Федорова - Общество эндоскопических хирургов России 2 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
АSEАN - Association of South East Asian Nations - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 1 1
Linux Foundation 157 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Руссофт - Russoft 250 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 172
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 76
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 65
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 49
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 49
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 45
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 34
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 34
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 28
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 28
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 22
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 21
Безопасный город 347 20
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 18
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 16
Big Data - Большие данные 1136 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 15
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 15
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 14
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 13
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 12
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 11
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 11
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 11
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 11
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 10
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 10
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 10
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 9
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 9
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 9
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 16 9
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 9
Google Android 10750 52
Apple iOS 5741 35
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 34
ДИТ Москвы - ICT.Moscow 40 20
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 19
МЭШ - Московская электронная школа 33 17
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 16
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 16
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 15
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 14
Правительство Москвы - Активный гражданин 54 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 14
Google Play - Google Store - Android Market 2515 13
Microsoft Windows 10 6602 13
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1160 12
Google Chrome - браузер 1117 12
Linux OS 4236 11
ЕЦХД ДИТ Москвы - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 30 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 11
Новые облачные технологии - МойОфис 311 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 10
ДИТ Москвы - портал Окно в город 17 10
МаксимаТелеком MT_Free 34 10
Microsoft Windows Phone OS 1472 9
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 8
Правительство Москвы - Наш город 48 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 8
Яндекс.Маркет 439 8
Apple - App Store 2198 7
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 7
Google YouTube - Видеохостинг 1702 7
Apple MacBook - серия ноутбуков 694 6
Microsoft Windows 849 6
Microsoft Skype 1459 6
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 6
ДИТ Москвы - Моя Москва 21 6
Apple macOS 921 6
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 6
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 6
Microsoft Office 365 769 6
Четвернин Алексей 651 116
Ермолаев Артем 340 102
Лысенко Эдуард 209 90
Горбатько Александр 90 67
Бойко Елена 151 56
Шадаев Максут 384 51
Чукарин Алексей 56 47
Чаркин Евгений 182 41
Елистратов Николай 90 41
Евраев Михаил 222 38
Соколов Алексей 121 38
Петрушин Андрей 64 38
Матвеева Татьяна 83 37
Власов Сергей 76 36
Дюбанов Анатолий 86 36
Албычев Александр 74 33
Сотин Денис 102 32
Бутенко Юрий 64 31
Гуральников Сергей 161 30
Демидов Сергей 50 30
Богачев Игорь 172 30
Калина Роман 60 29
Ципорин Павел 51 29
Суровец Дмитрий 44 28
Меджитов Тимур 56 28
Бетсис Павел 84 28
Песчанских Георгий 37 28
Казарин Станислав 100 26
Нестеров Алексей 79 26
Собянин Сергей 211 26
Палей Лев 31 25
Фомичев Олег 107 25
Катамадзе Анна 72 25
Козырев Алексей 270 25
Хайруллин Айрат 39 25
Абакумов Евгений 103 24
Козлов Александр 54 24
Остапенко Григорий 26 24
Контемиров Юрий 27 24
Рудзевич Мария 34 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 765
Россия - Российская федерация - РФ 57124 516
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 94
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 89
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 67
Россия - Челябинская область 658 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 46
Россия - Калужская область 568 34
Россия - Республика Мордовия 386 30
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 29
Восточная Европа 1667 28
Россия - Тульская область 752 28
Россия - Новосибирская область 810 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 24
Россия - Ростовская область 859 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 20
Казахстан - Республика 2618 20
Россия - Сахалинская область 432 19
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 19
Россия - Республика Алтай 681 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 17
Россия - Кировск - Кировская область 301 16
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 14
Россия - ПФО - Казань 1507 14
Сингапур - Республика 808 13
США - Нью-Йорк 1084 12
Великобритания - Лондон 815 12
Россия - Ульяновская область 348 12
Япония 2752 11
Москва - Садовое кольцо 57 11
Россия - Владимирская область 366 11
Россия - Вологодская область 314 10
Германия - Федеративная Республика 3606 10
Россия - Тюменская область 581 9
Россия - Архангельская область 329 9
Арктика 141 9
Россия - Липецкая область 291 9
Россия - Нижегородская область 736 9
Россия - Волгоградская область 395 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 123
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 95
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 59
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 48
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 47
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 22
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 22
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 21
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 20
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 18
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 17
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 13
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 13
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 7
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 6
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 5
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 5
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 4
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 4
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 3
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 3
Региональное законодательство 45 3
Образование в России 328 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 2
Транспорт 62 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 38
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 11
Коммерсантъ - Издательский дом 480 7
Автокод (портал) 29 5
Чудо техники 13 5
The Bell - Издание 34 5
Apps4All 25 4
РосКомСвобода 75 4
TAdviser - Центр выбора технологий 214 4
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 2
Rusbase 15 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 2
Wikipedia - Википедия 272 2
Российская газета 91 2
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1096 2
Ведомости 259 2
Чемпионат.com - Championat.com 16 1
Афиша.ру - Afisha.ru 24 1
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ComputerWorld 92 1
New retail 2 1
СК Пресс 3 1
Forbes - Форбс 441 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
РИА Новости 654 1
Эхо Москвы - радиостанция 47 1
Комсомольская Правда - Газета 22 1
Медуза - Meduza 18 1
Wired - Издание 119 1
The Guardian - Британская газета 189 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
CNews Analytics 1988 30
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 19
IDC - International Data Corporation 2708 17
Gartner 2187 16
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 9
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 6
CNews Инновация года - награда 26 6
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
Photizo Group 8 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
TAP Advisors 1 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 26 1
Vanson Bourne 34 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
РАЭК Экономика Рунета 8 1
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
B2B International 48 1
Медиалогия 37 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 9 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 1
TelecomDaily ИАА 112 1
Frost & Sullivan 101 1
SimilarWeb 24 1
500 Startups 23 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
451 Research Group 44 1
Forrester Research 385 1
Markets&Markets Research 78 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 1
Juniper Research 278 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 13
Школа новых технологий 19 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 4
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 3
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 3
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 3
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 31 2
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 2
ПГУ - Пензенский государственный университет 30 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 2
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 2
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 46 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 2
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 2
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 1 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 1
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России - Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова 1 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 10 1
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 1
НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 3 1
ФГОУ ВПО Уральская академия государственной службы 1 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 3 1
Академгородок Новосибирск 29 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 25 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 34 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 1 1
ГУУ - Государственный университет управления 11 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
РЭШ - Российская электронная школа 8 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 151
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CNews AWARDS 291 54
CNews Баттл 34 7
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 6
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Global mobileGov Awards 5 5
CNews APPWards 36 4
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 3
Всероссийский цифровой диктант 8 3
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 3
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Startup Village - международная стартап-конференция 45 2
BIG Innovation Awards 5 2
Взгляд в цифровое будущее - конференция 5 1
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DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
FIFA Fan Fest - Фестиваль болельщиков FIFA (ФИФА) 1 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 15 1
РИФ - Российский Интернет Форум 16 1
Ночь в музее 4 1
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CSTB Telecom & Media 37 1
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ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 1
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WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755104, в очереди разбора - 658794.
Создано именных указателей - 46354.
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