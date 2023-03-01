Индексная книга CNews*
Парковка Паркинг Parking Автостоянка Стоянки автомобилей сервис оплаты городской парковки city parking payment service паркомат
Публикаций - 848, упоминаний - 1158
Парковка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Собянин Сергей 254 14
|Путин Владимир 2785 9
|Ермолаев Артем 362 7
|Нащекин Алексей 112 6
|Ликсутов Максим 52 6
|Мишустин Михаил 511 6
|Шипелов Андрей 21 5
|Рейман Леонид 1033 5
|Ротенберг Игорь 35 5
|Никифоров Николай 1172 5
|Богаткин Алексей 30 4
|Волож Аркадий 231 4
|Агафонов Вадим 13 4
|Толстой Лев 43 4
|Ротенберг Аркадий 45 4
|Подобайло Николай 16 4
|Королюк Алексей 86 4
|Нечаев Андрей 24 3
|Аитов Тимур 197 3
|Лысенко Эдуард 278 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 264 3
|Жерновой Федор 6 3
|Яловенко Илларион 15 3
|Шилов Сергей 85 3
|Попов Алексей 330 3
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 78 3
|Лебедев Алексей 20 3
|Натрусов Артем 201 3
|Бутенко Юрий 64 3
|Хахалев Роман 4 3
|Бондаренко Михаил 55 3
|Лагода Георгий 59 3
|Клепиков Алексей 93 3
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 3
|Медведев Дмитрий 1635 3
|Желкова Наталья 8 3
|Чернышенко Дмитрий 469 3
|Сивков Арташес 16 3
|Высоковский Михаил 3 3
|Абрамченко Виктория 17 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1232212, в очереди разбора - 862798.
Создано именных указателей - 117974.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1232212, в очереди разбора - 862798.
Создано именных указателей - 117974.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.