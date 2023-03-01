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Парковка Паркинг Parking Автостоянка Стоянки автомобилей сервис оплаты городской парковки city parking payment service паркомат

Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат


01.03.2023 В «Яндекс картах» появилась оплата парковки в Москве
07.02.2023 Снижена комиссия при оплате парковки в Москве с мобильного счета билайн
19.12.2022 Умная парковка довела до тюрьмы. Виновных в грандиозном мошенничестве ждут 10 с лишним лет заключения и гигантские штрафы
«Госуслуги», платные парковки и база доноров: Какие цифровые проекты «выстрелили» в России?
19.08.2022 «Ашан» и «Сбермаркет» тестируют в Москве самовывоз заказа с парковки
13.04.2022 Tele2: москвичи пользуются платной парковкой 7 раз в месяц
31.03.2022 Чат-бот «Свободный доступ» помог устранить незаконную парковку в Черемушках
16.12.2021 Сервис бронирования и оплаты парковки Parkly привлек $700 тысяч инвестиций
22.07.2021 Tele2 предлагает умное устройство для оплаты парковок
11.12.2020 Сбербанк поможет оплатить резидентную парковку в Москве в центрах госуслуг
30.11.2020 Axis Communications запустила в России приложение для обнаружения нарушений при парковке автомобилей
21.07.2020 МТС создает цифровой жилой комплекс в Москве
25.02.2020 Нейросеть будет выявлять водителей, не оплачивающих парковку
29.01.2020 Линейка RFID-решений «Микрона» пополнилась системой автоматизации доступа на парковку
30.08.2019 «Программный продукт» доработает ПАК «Помощник Москвы»
07.12.2018 Интеллектуальные парковки на пути к единому парковочному пространству
21.11.2018 Виртуальная «Елена» от «Мегафона» поможет оплатить парковку в столице
15.11.2018 «Мегафон» за счет демпинга отобрал сервис голосовой парковки у микрокоманды энтузиастов, которая его изобрела
05.07.2018 Bosch и e.GO запускают в Аахене систему автоматической парковки
08.02.2018 Российская парковочная ИТ-система выходит на международный рынок
06.06.2017 «Яндекс» начал подсказывать свободные места на парковках
06.06.2017 «Яндекс.Навигатор» научился показывать освободившиеся парковочные места
19.04.2017 «Яндекс.Навигатор» научился строить парковочные маршруты
14.11.2016 Мобильное приложение от резидента «Сколково» поможет найти свободное место для парковки
26.10.2016 Интернет вещей помог разгрузить центральные улицы Ростова-на-Дону от автотранспорта
26.10.2016 «Яндекс.Навигатор» научился искать парковки
08.09.2016 ИТ-департамент Москвы: штраф за неоплаченную парковку можно обжаловать в электронном виде
15.04.2016 Qiwi запустила сервис моментальной оплаты парковок в Туле
24.02.2016 Visa, Honda и ParkWhiz представили прототипы приложений для оплаты заправки автомобиля и парковки
23.12.2015 В Москве восстановлена работа городских сервисов для оплаты парковки
04.12.2015 ВТБ24 обработал более 120 тыс. платежей за парковку в центре Санкт-Петербурга
03.11.2015 Столичные абоненты Tele2 могут оплачивать парковку с мобильного телефона
19.10.2015 Стать резидентами платных парковок туляки смогут через «Госуслуги 71»
13.04.2015 Правительство даст «Почте России» право на бесплатную парковку
05.02.2015 «Яндекс» поможет московским водителям найти и оплатить парковку
30.01.2015 «Горизонт-Телеком» завершил монтаж оборудования системы мониторинга парковочных мест в Санкт-Петербурге
12.08.2014 2ГИС покажет парковки и путь до остановки
16.07.2014 Технология Paysera превращает регистрационный номер автомобиля в способ оплаты парковки
07.07.2014 SAP вместе с партнерами создаст облачное решение для поиска мест парковки
02.07.2014 «Умные» паркоматы делают скидку гибридам и не берут денег с электромобилей

Публикаций - 848, упоминаний - 1158

Парковка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5887 69
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10221 47
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9747 31
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6368 31
Google LLC 11083 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8149 25
Apple Inc 11332 23
Siemens AG - Siemens Group 2551 22
IBM - International Business Machines Corp 9235 22
Samsung Electronics 9806 21
Microsoft Corporation 23693 19
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7134 17
Zoom Int - Zoom Video Communications 1345 16
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 390 16
Philips 2055 14
Intel Corporation 11724 14
5nine Software 1819 14
SAP SE 4956 13
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2561 13
LG Electronics 3548 13
Huawei 3564 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2830 12
Toshiba Corporation 2898 12
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2975 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2848 12
Cisco Systems 4914 12
Прогноз 1677 11
Sony 6491 11
Ситроникс - Sitronics 1102 11
Oracle Corporation 6369 11
Xiaomi 1356 11
HP Inc. 5579 10
Meta Platforms - Facebook 4350 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 10
Крок - Croc 1726 9
Amazon Inc - Amazon.com 2828 9
7151 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5614 9
Nvidia Corp 3235 9
Горпарковки - Городские парковки 12 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6684 42
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6007 31
Visa International 1883 27
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6279 26
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2539 22
BMW Group 414 20
Volvo Cars 250 18
Tesla Motors 350 18
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1781 18
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 614 17
Ford 399 16
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 253 16
Volkswagen Group - VW 260 15
GM - General Motors 448 15
X5 Group - Перекрёсток 460 14
Volkswagen Audi Group 196 14
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 425 14
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 308 13
Россети Ленэнерго 2380 13
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 251 12
Яндекс.Такси 333 12
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 368 12
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 12
РЖД - Российские железные дороги 1658 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2462 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1887 10
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 168 9
KIA Motors 100 9
Альфа-Банк 1617 9
Qiwi 934 9
Hyundai Motor Company 344 9
Почта России ПАО 2028 9
Май - Майский чай - российская торговая компания 1045 9
Jaguar Cars 124 8
Лента - Сеть розничной торговли 1763 8
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 7
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 105 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 943 7
Honda Motor Company 230 7
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 7
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1195 73
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18370 62
Правительство Москвы 2077 62
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10559 61
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1449 41
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9431 36
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2497 28
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4643 26
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 81 17
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 893 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3093 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2758 13
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 60 13
Президент Российской Федерации 3792 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2458 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2489 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3821 9
Федеральное казначейство России 1585 8
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 411 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3039 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1262 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1061 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1927 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 529 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3005 6
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 145 6
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1594 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1929 5
Мосгортранс ГУП 95 5
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 671 5
Судебная власть - Judicial power 2131 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 676 5
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 213 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 535 5
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 212 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 709 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1695 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1225 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2389 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6144 10
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 982 4
АЮР - Ассоциация юристов России 30 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 2
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 17 2
4CIO 728 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 9 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
Greenpeace - Гринпис 119 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 14 1
8K Association - Ассоциация 8K 164 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 1
АSEАN - Association of South East Asian Nations - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 1 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
АРБ - Ассоциация российских банков 208 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 36 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 252 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 94 1
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ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 1
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80156 241
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Apple iOS 6947 77
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Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 612 42
Яндекс.Навигатор 501 39
Microsoft Windows 2000 12785 38
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Apple iPhone 6 6267 31
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17224 67
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6503 59
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15336 55
Германия - Федеративная Республика 12168 51
Япония 13018 44
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2418 37
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13051 30
Земля - планета Солнечной системы 9843 29
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2555 28
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Казахстан - Республика 5036 28
Россия - СФО - Новосибирск 3779 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13316 24
Солнце - звезда Солнечной системы 4929 22
Южная Корея - Республика 6326 21
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2364 21
Франция - Французская Республика 7110 20
Италия - Итальянская Республика 4241 19
Сингапур - Республика 1780 19
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1305 19
Великобритания - Лондон 2377 17
Украина 7356 16
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 124 16
Азия - Азиатский регион 5143 15
США - Калифорния 4684 15
Канада 4729 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1572 14
Испания - Королевство 3618 13
Швеция - Королевство 3544 13
Испания - Каталония - Барселона 718 13
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3441 13
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1164 12
Армения - Республика 1562 12
Россия - ПФО - Нижегородская область 1586 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15446 416
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8977 59
Страхование - Страховое дело - Insurance 5257 57
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14351 54
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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