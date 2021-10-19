Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

ОМП Аврора ОС
Sailfish Mobile OS RUS


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
15.10.2021 «Ростелеком» обеспечит круглосуточную техническую поддержку Всероссийской переписи населения 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
13.10.2021 Dr.Web Mobile Security Suite для мобильной ОС «Аврора» сертифицирован ФСБ России 2
07.10.2021 Программа бета-тестирования ОС «Аврора» расширяет географию и переходит на релиз 4.0. 5
05.10.2021 Платформа виртуализации HOSTVM и ОС «Аврора» работают вместе 3
05.10.2021 Российская ЕММ-платформа «Аврора Центр»: развитие в интересах заказчика 4
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
28.09.2021 Дан старт работе клуба пользователей российских корпоративных мобильных технологий 1
27.09.2021 «Яндекс.дзен» запускает курс для блогеров 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
15.09.2021 В продажу выходит первый российский смартфон, разработанный под отечественный процессор 2
14.09.2021 Стартовала программа бета-тестирования ОС «Аврора» 5
13.09.2021 В России ПО для Linux и UNIX пишут чаще, чем для Windows 2
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
13.09.2021 В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air 1
07.09.2021 Участники конференции «ТехноФест 2021» познакомятся с возможностями мобильной ОС «Аврора» 2
31.08.2021 Цифровые монтажники «Ростелекома» будут использовать смартфоны с ОС «Аврора» 5
31.08.2021 «Ростелеком» расширяет использование мобильной ОС «Аврора» 4
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
20.08.2021 IVA Technologies и ОМП подписали меморандум о разработке корпоративного мессенджера для ОС «Аврора» 1
19.08.2021 ОМП представит участникам ОКИТ опыт решения бизнес-задач на платформе «Аврора» 2
12.08.2021 Тестирование мобильной ОС «Аврора» стало доступно всем желающим 2
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
16.07.2021 ОМП развивает образовательные проекты в российских вузах 1
14.07.2021 «КриптоПро CSP 5.0 R2» для ОС «Аврора» сертифицирован ФСБ 1
09.07.2021 «Актив» выпустил новую линейку Рутокен ЭЦП 3.0 для мобильных устройств на базе ОС «Аврора» 3
05.07.2021 «Актив» запустила новую линейку продуктов «Рутокен ЭЦП 3.0» для мобильных устройств 1
21.06.2021 Smart Engines предоставила безопасную альтернативу сервисам распознавания документов в Интернете 1
18.06.2021 ОМП представит на конференции ЦИПР информационный киоск на базе российского процессора «Байкал-М» и устройства на платформе «Аврора» 2
18.06.2021 Российских военных и их родственников переведут на отечественные смартфоны 6
10.06.2021 Список техники с предустановленным российским ПО станет длиннее, а отечественной ОС обяжут пользоваться даже врачей 1
01.06.2021 Детище Чубайса получит сотни миллиардов за счет новых технологий 1
31.05.2021 Решена «фундаментальная проблема» распознавания российского паспорта искусственным интеллектом 1
30.04.2021 «Аквариус» удвоил выручку благодаря госконтрактам 1
30.04.2021 Новая версия Smart Code Engine распознает данные банковских карт 21 платежной системы 1
29.04.2021 Россияне создали компактный сверхзащищенный планшет на отечественной ОС 2

Публикаций - 322, упоминаний - 896

ОМП Аврора ОС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ОМП - Открытая мобильная платформа 186 99
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 65
Jolla - Sailfish Holding 58 51
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 36
Google LLC 7124 23
Samsung Electronics 5627 20
Microsoft Corporation 10997 20
Nokia Corporation 2404 19
Aquarius - Аквариус 209 16
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 16
Huawei 2723 16
Yandex - Яндекс 4098 15
Cinimex - Синимекс 160 15
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 15
Schneider Electric 408 14
Schneider Electric Secure Power 44 14
Такском - Taxcom 119 14
Ситилабс 25 14
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 14
Новые облачные технологии (НОТ) 227 14
Rimini Street 38 14
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 14
Центр2М - Center2М 47 14
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 14
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 13
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Digital Design - Диджитал Дизайн 370 12
INOI - ИНОЙ 30 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 11
БайтЭрг 24 10
Apple Inc - Эппл Рус 7669 10
Intel Corporation 4143 9
Infotecs - ИнфоТеКС 249 8
Qualcomm Technologies 1000 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 6
Ростех - Ростехнологии 2230 6
InfoWatch - Инфовотч 600 6
Код Безопасности 365 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 43
Газпромбанк - ГПБ 692 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 28
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 26
Почта России ПАО 1570 22
Аэрофлот 492 21
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 19
Альфа-Банк 1122 16
Ингосстрах СПАО 210 15
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 15
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 15
OKS Group 31 14
Интер РАО ПАО 158 14
X5 Group - Пятерочка 559 14
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 14
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 14
X5 Group 599 14
ПГК - Первая грузовая компания 98 14
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 14
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 13
Траско - Trasko 27 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
МТС банк 254 13
PepsiCo - Пепсико 93 13
Уралсиб Банк 389 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
Вотрон 16 12
АльфаСтрахование СГ 207 10
Почта Банк 289 10
Совкомбанк ПАО 147 7
МКБ - Московский кредитный банк 268 6
Бином 16 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 73
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 66
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 53
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 19
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 17
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 14
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Президент Российской Федерации 1439 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 10
Правительство РФ 2198 7
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 5
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 5
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 2
Федеральное казначейство России 766 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Правительство Москвы 649 2
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 4
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 4
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 28 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 3
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 3
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 30
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 29
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 28
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 23
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 22
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 20
ARM64 - Архитектура процессора 1017 19
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 17
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 16
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 15
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 15
Big Data - Большие данные 1136 15
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 15
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 15
3G - Стандарт мобильной связи 3699 14
e-Commerce - Электронная коммерция 299 14
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 14
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 13
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 12
Smartphone - Смартфон 771 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 7
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 6
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 6
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 5
COPE - Corporate Owned, Personally Enabled - Корпоративные устройства, настройкой и обслуживанием которых сотрудник занимается самостоятельно 13 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 5
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 4
USB Type-C - USB-C 901 4
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 437 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 103 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 4
Google Android 10750 120
Linux OS 4236 81
Apple iOS 5741 72
Microsoft Windows 10 6602 52
Apple macOS 921 34
Новые облачные технологии - МойОфис 311 31
INOI R - Серия смартфонов 19 18
Intel x86 - Архитектура процессора 990 17
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 327 15
1С:ERP Управление предприятием 203 15
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 15
ОМП Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 32 15
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 14
Tizen OS - Linux 215 13
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 11
Microsoft Windows Phone OS 1472 11
Linux MeeGo Core Software Platform 236 10
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 10
Google Play - Google Store - Android Market 2515 10
Microsoft Office 1916 10
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 9
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 39 8
MobilityLab WorksPad 36 7
INOI T - Серия смартфонов 7 7
Symbian OS 755 6
Microsoft Windows 849 6
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 6
Nokia N - серия 236 6
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 6
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 5
Apple - App Store 2198 5
INOI - Серия смартфонов 8 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 5
Купибилет - Kupibilet 13 5
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 5
Java - Язык программирования 1166 5
WhatsApp Messenger 654 5
Киберника Сибрус - мессенджер 26 5
BlackView BV6000s - смартфон 7 5
Эйгес Павел 66 31
Путин Владимир 1820 20
Чаркин Евгений 182 17
Абакумов Евгений 103 16
Березкин Григорий 28 16
Носков Константин 201 16
Соловьев Алексей 60 15
Нестеров Алексей 79 15
Слышкин Василий 54 15
Ямщиков Владимир 32 14
Генкина Екатерина 24 14
Юсупов Шамиль 22 14
Горчаков Денис 26 14
Сыкулев Андрей 57 14
Халматов Максим 45 14
Рубин Адар 28 14
Дьяченко Валерий 66 14
Егоров Владимир 52 14
Клепиков Алексей 77 14
Портной Михаил 23 14
Сотин Денис 102 14
Емелин Александр 25 14
Лебедев Антон 28 14
Сороченков Алексей 23 14
Трофимова Людмила 31 14
Осеевский Михаил 221 14
Степченков Максим 36 14
Карпов Иван 41 14
Урьяс Вадим 76 14
Москальков Дмитрий 23 14
Васильев Владислав 39 14
Семенихин Игорь 37 14
Каюмов Шамиль 34 14
Прохорова Алла 45 14
Смык Виталий 27 14
Мискевич Евгений 29 14
Сарнацкий Владислав 16 13
Богданов Кирилл 90 13
Вахнин Павел 51 13
Шевченко Владимир 135 13
Россия - Российская федерация - РФ 57124 184
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 38
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 35
Восточная Европа 1667 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 18
Германия - Федеративная Республика 3606 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 8
Беларусь - Белоруссия 2079 8
Казахстан - Республика 2618 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 7
Украина 3344 6
Франция - Французская Республика 2109 6
Япония 2752 5
Грузия 687 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 4
Россия - Иннополис 292 4
Россия - Ивановская область 261 4
Индия - Республика 2156 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 4
Москва - Красная Роза - бизнес-центр 46 4
Африка 1480 3
Россия - Республика Крым 625 3
Испания - Барселона 521 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 593 3
Европа 3725 3
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 118 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 2
Латвия - Латвийская Республика 450 2
Канада 1290 2
Испания - Королевство 1248 2
Америка 452 2
Россия - Волгоградская область 395 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 821 2
Южная Корея - Республика 1448 2
Бразилия - Федеративная Республика 1120 2
Земля - планета Солнечной системы 854 2
Португалия - Португальская Республика 313 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 65
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 30
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 23
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 14
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 13
Всероссийская перепись населения 31 12
ЕСН - Единый социальный налог 66 11
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 10
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 3
Русский язык 966 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Ctrl 39 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 23 1
Федеральный закон 184-ФЗ - О техническом регулировании 12 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 7 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 11 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
ТТН - товарно-транспортная накладная 6 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 3 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
Утечка мозгов - brain drain 5 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 14
Ведомости 259 3
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 2
Wikipedia - Википедия 272 2
Thomson Reuters - Рейтер 1708 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1096 2
РИА Новости 654 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
CVE Details 2 1
Аэромар - Skyshop 2 1
Российская газета 91 1
Известия ИД 59 1
Liliputing 27 1
CNews - ZOOM.CNews 1084 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
The Bell - Издание 34 1
GizChina - Издание 40 1
Bloomberg 785 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
FT - Financial Times 246 1
CNews Analytics 1988 4
Gartner 2187 4
IDC - International Data Corporation 2708 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 1
Samsung Research 10 1
IDC EMEA 14 1
RepTrak Global 100 4 1
CNews Mobile - рейтинг 10 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 15 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 2
СибАДИ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 5 2
ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 3 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 2
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 10 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 21 2
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
Институт Общей Генетики им. Н. И. Вавилова РАН 1 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 37 1
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 5 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
ЭЛАС НПО 6 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 1
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
РАН - Российская академия наук 315 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 24
CNews AWARDS 291 15
CNews Баттл 34 14
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 11
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 3
Хрустальный атом 3 3
Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 3
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 2
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 2
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 5 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Электрические сети - международный форум 8 1
ICMV - International Conference on Machine Visio 3 1
TAdviser SummIT 3 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755008, в очереди разбора - 658698.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще