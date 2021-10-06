Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НДС
Налог на добавленную стоимость
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 534, упоминаний - 741
НДС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 33
|Мишустин Михаил 302 15
|Чернышенко Дмитрий 234 13
|Тынкован Александр 48 9
|Шадаев Максут 384 9
|Гуцериев Михаил 107 8
|Касперская Наталья 197 7
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 6
|Попов Анатолий 98 5
|Макаров Валентин 111 5
|Тюрина Мария 39 4
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Садовникова Галина 4 4
|Покровский Иван 46 4
|Иванов Александр 71 4
|Чичваркин Евгений 82 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Федоров Алексей 40 3
|Соколов Артем 28 3
|Дмитриенко Алексей 3 3
|Соколова Ольга 20 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Шабалков Сергей 13 3
|Щеголев Игорь 676 3
|Семенов Анатолий 12 3
|Дворкович Аркадий 169 3
|Лигачев Глеб 60 2
|Силуанов Антон 52 2
|Русанов Сергей 44 2
|Егоров Даниил 15 2
|Бочаров Олег 27 2
|Кудрин Алексей 63 2
|Кретов Илья 11 2
|Baker Simon - Бейкер Саймон 22 2
|Гришин Дмитрий 148 2
|Андреев Сергей 39 2
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
|Соколова Екатерина 13 2
|Добродеев Борис 83 2
|Артемьева Надежда 8 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754946, в очереди разбора - 658636.
Создано именных указателей - 46353.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754946, в очереди разбора - 658636.
Создано именных указателей - 46353.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru