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НДС
Налог на добавленную стоимость


06.10.2021 «Яндекс», «Ланит» и ВТБ начали строить в России завод по производству серверов 1
28.09.2021 Власти организовали небольшим компаниям огромную скидку на российское ПО 1
13.09.2021 Власти раздадут ИТ-специалистам льготную ипотеку и кредиты 1
10.09.2021 Увольнения по совету Big Data в России: Власти утверждают, что их не было, работники говорят, что они уволены 1
08.09.2021 Власти придумали, как собрать с ИТ-компаний налоги на десятки миллиардов 1
07.09.2021 Чтобы ИТ-компании получили налоговые льготы, Минцифры объяснило им, что такое «разработка», «установка» и «сопровождение» ПО 1
06.09.2021 Минцифры подготовило для ИТ-компаний инструкцию, как получить налоговые льготы 1
02.09.2021 «Единая Россия» предлагает иностранным ИТ-компаниям раскошелиться в пользу «Ростелекома» 2
01.09.2021 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о новом порядке включения в реестр российского ПО и аккредитации ИТ-компаний 1
01.09.2021 Минцифры проведет тотальную ревизию софта из Реестра российского ПО 1
27.08.2021 В Реестр российского ПО пустят продукты компаний с головными офисами за рубежом 1
20.08.2021 Microsoft впервые за 10 лет резко повысит цены на ключевые продукты. В России будет два подорожания подряд 1
16.08.2021 Belkacar: выручка компании по итогам первого полугодия выросла почти в 3,4 раза 1
05.08.2021 ЦТР внедрила систему контроля планограмм в сети супермаркетов 1
29.07.2021 Власти отнимут рекламу у зарубежных сайтов и отдадут ее российским 1
26.07.2021 Продукт Datana Mash для металлургов включен в реестре российского ПО 1
23.07.2021 ИТ-система «Росатома» на 2 тыс. пользователей переезжает с ПО Microsoft на российские ОС и СУБД 1
23.07.2021 «ВТБ лизинг» поставит «Ростелекому» телекоммуникационное оборудование на 5,5 млрд рублей 2
22.07.2021 Процедура включения продуктов в реестр российского ПО станет вдвое быстрее 1
19.07.2021 Спрос на лизинг «железа» в России вырос в 3,5 раза 1
30.06.2021 «Ростелеком» и «Т8» будут выпускать радиоэлектронику на отечественной электронно-компонентной базе 1
29.06.2021 Власти решили помогать разработчикам игр 3
09.06.2021 «Крок» пострадал от «налогового маневра». НДС за ПО Microsoft для «Третьяковки» ему придется платить из своего кармана 1
02.06.2021 На российском рынке смартфонов тектонические изменения. В топ-5 два новых лидера, один из них российский 1
27.05.2021 «Яндекс.заправки» запустили аккаунт для бизнеса 1
26.05.2021 Дым над Рунетом: нелегальный рынок онлайн-продаж табака в 2020 году превысил 500 млн рублей 2
24.05.2021 Алексей Куканов, ГТЛК: Цифровому лизингу предстоит стать драйвером импортозамещения в ближайшие 5-7 лет 2
20.05.2021 «Одноклассники» запустили оплату для юридических лиц в рекламном кабинете 1
30.04.2021 «Аквариус» удвоила выручку по итогам 2020 года 1
16.04.2021 Электронная подпись стала оружием против россиян. По стране прошла серия обысков 1
13.04.2021 BelkaCar объявляет результаты деятельности за 2020 год 1
05.04.2021 TerraLink xDE включен в Единый реестр отечественного ПО 1
19.03.2021 ИТ-отрасль просит власти России поддержать ее 64 разными способами из «Таблицы Шадаева» 1
10.03.2021 Corel представила новую линейку продуктов CorelDRAW 2021 1
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
04.03.2021 Иностранные ИТ-компании в России обложат налогами, чтобы спасти их российских конкурентов 3
18.02.2021 Российские продажи iPhone впервые обошли все остальные бренды вместе взятые 1
09.02.2021 «Билайн бизнес» предоставил клиентам возможность запуска таргетированных SMS-рассылок на сети других операторов 1
09.02.2021 В «Контур.Бухгалтерии» появился инструмент для предварительного расчета НДС 3
09.02.2021 Решение резидента «Сколково» для защиты веб-приложений включено в реестр отечественного ПО 1

Публикаций - 534, упоминаний - 741

НДС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 28
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 25
Microsoft Corporation 10997 24
Apple Inc - Эппл Рус 7669 23
Google LLC 7124 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 19
SAP SE 3207 16
3726 14
Yandex - Яндекс 4098 13
Samsung Electronics 5627 12
VK - Mail.ru Group 2482 10
Крок 1219 10
Huawei 2723 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 7
Facebook 3764 7
Ланит ГК 1154 6
Xiaomi 904 6
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 592 5
1С-Рарус 535 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 4
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 4
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 4
Корус Консалтинг ГК 803 4
iTeco - Ай-Теко 713 4
Softline - Софтлайн 1472 3
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 3
IBM 3524 3
InfoWatch - Инфовотч 600 3
Abbyy 793 3
АйТи 748 3
АТОЛ ГК 168 3
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 3
Эвотор - Evotor 105 3
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 3
Гэндальф - Gendalf 59 3
СКБ Контур 416 3
Twitter 2204 3
Amazon Inc - Amazon.com 1467 3
Cisco Systems 2035 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 12
РЖД - Российские железные дороги 1081 10
Альфа-Банк 1122 9
Почта России ПАО 1570 7
ONE RETAIL 23 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 5
HeadHunter Group - HH Group 336 5
X5 Group 599 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Открытие ФК 538 4
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 4
О2О Delivery club 153 4
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
X5 Group - Перекресток 203 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 132 3
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Pandao 21 2
eBay Inc 526 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
МТС банк 254 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Walmart - Wal-Mart Stores 151 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 2
Auchan Holding - Ашан 148 2
Связной ГК 875 2
Visa International 1343 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 2
Qiwi 783 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 2
ВТБ Лизинг 34 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
Gett 60 2
ESforce 22 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 51
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 31
Правительство РФ 2198 26
Президент Российской Федерации 1439 20
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 19
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 15
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 6
Федеральное казначейство России 766 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 5
Счётная палата РФ 459 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 3
Федеральное собрание Российской Федерации 79 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
Правительство и губернатор Ростовской области 27 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 3
Правительство Республики Саха (Якутия) 8 2
Администрация Смоленской области 19 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
Правительство Пермского края 15 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 2
Администрация Красноярского края 25 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 2
Администрация Ленинградской области 13 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 349 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Руссофт - Russoft 250 7
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 2
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 9 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 2 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
Linux Foundation 157 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
ЛДПР 68 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 7 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 23
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 15
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 5
Smartphone - Смартфон 771 5
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 3
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 3
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 2
УПД - Универсальный передаточный документ 44 2
Google Android 10750 19
Apple - App Store 2198 12
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 11
Apple iOS 5741 11
Google Play - Google Store - Android Market 2515 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 8
Microsoft Windows 10 6602 8
VK - Mail.ru Одноклассники 848 7
Apple iPad 3263 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 6
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 6
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 6
Apple Search Ads 9 6
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 126 5
WhatsApp Messenger 654 5
Microsoft Excel 435 4
Сбербанк E-invoicing ЭДО 68 4
Apple iTunes Store 566 4
Apple Mac 1453 4
Apple MacBook - серия ноутбуков 694 4
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 3
Microsoft Office 365 769 3
АСК НДС - Автоматизированная система контроля за возмещением НДС из бюджета 6 3
1С:ERP Управление предприятием 203 3
Apple iMac - Серия моноблоков 222 3
Apple MacBook Air - Ноутбук 460 3
Microsoft Exchange 677 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
СКБ Контур - Контур.EDI 10 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
Microsoft Office 1916 3
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 42 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 2
VK - Mail.Ru myTarget 99 2
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 2
Microsoft Azure 1171 2
Samsung Galaxy Note 558 2
Путин Владимир 1820 33
Мишустин Михаил 302 15
Чернышенко Дмитрий 234 13
Тынкован Александр 48 9
Шадаев Максут 384 9
Гуцериев Михаил 107 8
Касперская Наталья 197 7
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 6
Попов Анатолий 98 5
Макаров Валентин 111 5
Тюрина Мария 39 4
Медведев Дмитрий 1433 4
Садовникова Галина 4 4
Покровский Иван 46 4
Иванов Александр 71 4
Чичваркин Евгений 82 3
Валяева Елизавета 72 3
Федоров Алексей 40 3
Соколов Артем 28 3
Дмитриенко Алексей 3 3
Соколова Ольга 20 3
Никифоров Николай 1126 3
Шабалков Сергей 13 3
Щеголев Игорь 676 3
Семенов Анатолий 12 3
Дворкович Аркадий 169 3
Лигачев Глеб 60 2
Силуанов Антон 52 2
Русанов Сергей 44 2
Егоров Даниил 15 2
Бочаров Олег 27 2
Кудрин Алексей 63 2
Кретов Илья 11 2
Baker Simon - Бейкер Саймон 22 2
Гришин Дмитрий 148 2
Андреев Сергей 39 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
Соколова Екатерина 13 2
Добродеев Борис 83 2
Артемьева Надежда 8 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 280
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 94
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 46
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 31
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 18
Казахстан - Республика 2618 16
Германия - Федеративная Республика 3606 16
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 15
Беларусь - Белоруссия 2079 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 12
Франция - Французская Республика 2109 11
Россия - СФО - Новосибирск 1954 10
Украина 3344 10
Индия - Республика 2156 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 7
Европа 3725 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 5
Россия - ПФО - Казань 1507 5
Япония 2752 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 4
Россия - Ростовская область 859 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 458 4
Бразилия - Федеративная Республика 1120 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 4
Россия - Калужская область 568 4
Прибалтика - Балтия 589 4
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 4
Россия - Калининградская область 531 4
Ирландия - Республика 362 3
Россия - Волгоградская область 395 3
Россия - Иннополис 292 3
Южная Корея - Республика 1448 3
Восточная Европа 1667 3
Москва - Красная Роза - бизнес-центр 46 3
Россия - Свердловская область 804 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 514 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 41
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 25
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 15
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 7
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 7
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 7
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 20 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 5
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 5
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 4
Региональное законодательство 45 4
Информационное общество - Государственная программа 282 4
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 3
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 3
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