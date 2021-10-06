Власти организовали небольшим компаниям огромную скидку на российское ПО 1

Минцифры проведет тотальную ревизию софта из Реестра российского ПО 1

В Реестр российского ПО пустят продукты компаний с головными офисами за рубежом 1

ЦТР внедрила систему контроля планограмм в сети супермаркетов 1

Власти отнимут рекламу у зарубежных сайтов и отдадут ее российским 1

Продукт Datana Mash для металлургов включен в реестре российского ПО 1

Процедура включения продуктов в реестр российского ПО станет вдвое быстрее 1

Власти решили помогать разработчикам игр 3

BelkaCar объявляет результаты деятельности за 2020 год 1

TerraLink xDE включен в Единый реестр отечественного ПО 1

Corel представила новую линейку продуктов CorelDRAW 2021 1