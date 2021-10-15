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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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15.10.2021 Выходя на биржу, «Циан» раскрыл все свои секреты. Разбор CNews 1
06.10.2021 «Билайн» и «Альфа-Капитал» расширяют инвестиционные возможности для клиентов 1
30.09.2021 Всемирно известный российский интегратор решился на двойное IPO 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
22.09.2021 В группе «Самолет» внедрили умного бота Easy Report для получения мгновенной бизнес-отчетности 1
17.09.2021 В группе «Самолет» внедрили умного бота Easy Report для получения мгновенной бизнес-отчетности 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 «Ренессанс кредит» и «Диасофт» с нуля запустил направление брокерского обслуживания 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
30.08.2021 Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
03.08.2021 Клиенты «ВТБ капитал инвестиции» теперь могут подать форму W-8BEN в НРД онлайн и бесплатно 1
15.07.2021 «Русгидро» переезжает с софта IBM и Microsoft Excel на российское ПО 1
14.07.2021 «Ростелеком» размещает биржевые облигации на 15 млрд рублей 1
06.07.2021 Зампред ВТБ возглавил совет директоров российского блокчейн-оператора 1
05.07.2021 Ак Барс Банк повысил операционную эффективность за счет роботизации бизнес-процессов при поддержке «Диасофт» 1
21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 3
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 2
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 2
03.06.2021 МТС вложит в цифровую инфраструктуру Ростовской области два миллиарда рублей 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
27.05.2021 Группа М.Видео-Эльдорадо создает единый блок OneRetail для управления брендами М.Видео и Эльдорадо 1
21.05.2021 «Ред софт» разместила второй выпуск облигаций 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
17.05.2021 ITI Capital запустил новый сервис «Торговые идеи» 1
17.05.2021 «ВТБ мои инвестиции» предоставили доступ к торгам иностранными акциями на Мосбирже 1
14.05.2021 «Ред софт» погасила второй выпуск облигаций 1
13.05.2021 ITI Capital выступил одним из организаторов размещения облигаций АФК «Система» на 10 млрд руб. 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
11.05.2021 ПСБ расширил функциональность мобильного приложения для частных инвесторов 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.04.2021 Газпромбанк выступил соучредителем первого в России блокчейн-оператора 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1
01.04.2021 Рынок венчурных инвестиций Москвы 2020: итоги коронакризиса и самые привлекательные отрасли 1
26.03.2021 Как COVID-19 изменил сферу информационной безопасности 2
25.03.2021 Российский малый и средний бизнес допустят к онлайн-агрегаторам финансовых услуг, которыми могли пользоваться только физлица 1
03.03.2021 Постсоветский сотовый оператор уходит с Лондонской биржи 1

Публикаций - 449, упоминаний - 689

Мосбиржа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 92
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 70
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 32
VK - Mail.ru Group 2482 30
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 20
Microsoft Corporation 10997 19
Rambler Group - Рамблер ГК 483 19
АФК Система ПАО 990 17
Yandex - Яндекс 4098 15
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 12
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 12
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 11
SAP SE 3207 11
Ростелеком Связьинвест 692 10
IBM 3524 9
АвтоТрекер 95 7
ВолгаТелеком 213 7
Apple Inc - Эппл Рус 7669 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 6
Ростелеком ЦентрТелеком 188 6
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 6
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 178 6
Восход ФГБУ НИИ 365 5
Ростелеком Сибирьтелеком 298 5
Ростелеком Дальсвязь 203 5
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 5
Ланит ГК 1154 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
Синтерра - Synterra 562 4
Telegram Group 702 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 4
Samsung Electronics 5627 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 4
Neoflex - Неофлекс 141 3
SEC Consult Services 929 3
Ред Софт - Red Soft 246 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
М2М телематика 165 3
Армада 275 3
Газпромбанк - ГПБ 692 43
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 37
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 33
Открытие ФК 538 28
РЖД - Российские железные дороги 1081 26
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 26
Альфа-Банк 1122 23
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 19
МКБ - Московский кредитный банк 268 18
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 14
Росводоканал 44 11
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 11
OTP Group - ОТП Банк 125 10
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 10
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 10
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 42 9
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 9
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 8
Уралсиб Банк 389 8
ПСБ - Промсвязьбанк 613 8
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 8
НСПК - Национальная система платежных карт 257 7
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 7
Магнит - Сеть магазинов 269 7
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 7
Металлинвестбанк 39 7
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 7
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 7
Takeda Pharmaceutical 15 6
Башнефть ПАО АНК 90 6
MICL - MegaFon Investments (Cyprus) Limited 17 6
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 6
Лукойл-Информ 71 6
РСХБ-Страхование жизни 9 6
НС-Банк 6 6
Алеф-Банк 12 6
АльфаСтрахование СГ 207 6
HeadHunter Group - HH Group 336 5
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 5
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 26
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 16
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 14
ПФР Департамент информационных технологий 102 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 11
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 6
Московская безопасность ГКУ 7 6
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 23 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 6 6
Правительство Москвы - Департамент строительства 9 6
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 3
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 2
Федеральное казначейство России 766 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Счётная палата РФ 459 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 13
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
Единая Россия - Политическая партия 171 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
Руссофт - Russoft 250 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 22
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 16
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 15
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 12
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 9
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 16 6
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
Big Data - Большие данные 1136 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 6
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 3
e-Commerce - Электронная коммерция 299 3
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 3
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 3
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 3
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SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 2
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ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 477 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 2
DevOps - Development и Operations 296 2
Google Android 10750 14
Apple iOS 5741 9
ВТБ Мои Инвестиции 34 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
VK - Mail.Ru myTarget 99 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
Linux OS 4236 3
Ред ОС 239 3
Apple - App Store 2198 3
DataSpace ЦОД 18 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 3
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 9 2
ВТБ Онлайн 137 2
Apple iPhone 6 547 2
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 2
VK - Mail.Ru Почта 164 2
Oracle Generation 2 Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 14 2
Microsoft Dynamics CRM 384 2
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
Apple iPad 3263 2
IBM Bluemix 38 2
Microsoft Windows 10 6602 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 2
VK - Mail.ru Облако 77 2
VK - Mail.ru Одноклассники 848 2
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Rakuten Viber 429 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 327 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Azure 1171 1
Allods Team Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 1
Microsoft SQL Server 789 1
Java - Язык программирования 1166 1
Samsung Galaxy 345 1
WhatsApp Messenger 654 1
Четвернин Алексей 651 16
Путин Сергей 36 15
Горбатько Александр 90 15
Нуйкин Андрей 27 15
Демидов Сергей 50 14
Цыганов Вячеслав 54 10
Сологуб Денис 16 10
Дворкович Аркадий 169 9
Курбатов Владимир 19 9
Соколов Алексей 121 9
Емельченков Сергей 83 9
Марова Юлия 10 9
Лагунов Андрей 10 9
Казанцев Сергей 11 9
Бижан Михаил 10 9
Палей Лев 31 7
Нестеров Алексей 79 7
Потапов Владимир 40 7
Борисов Илья 26 7
Анохин Сергей 40 6
Контемиров Юрий 27 6
Калинкин Алексей 16 6
Волож Аркадий 181 6
Сычев Артем 48 6
Трояновский Владимир 40 6
Чемериский Максим 6 6
Ромашов Андрей 6 6
Мусич Роман 16 6
Гущин Александр 15 6
Лобанов Михаил 9 6
Шевченко Александр 9 6
Чулков Олег 6 6
Остапенко Григорий 26 6
Яковлев Сергей 23 6
Мешков Александр 6 6
Деточкин Андрей 6 6
Суровец Дмитрий 44 6
Дилбарян Павел 14 6
Плешков Алексей 42 6
Путин Владимир 1820 5
Россия - Российская федерация - РФ 57124 228
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 73
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 61
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 49
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 29
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 23
Украина 3344 21
Восточная Европа 1667 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 13
Казахстан - Республика 2618 13
Беларусь - Белоруссия 2079 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 8
Германия - Федеративная Республика 3606 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 5
Япония 2752 5
США - Нью-Йорк 1084 4
Россия - Республика Крым 625 4
Великобритания - Лондон 815 3
Россия - СФО - Новосибирск 1954 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 3
Нидерланды 969 3
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 2
США - Сан-Франциско 687 2
Россия - Сочи 910 2
Россия - Калининградская область 531 2
Россия - Уфа 640 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Россия - Якутск 246 2
Великобритания - Виргинские Острова 110 2
Индия - Республика 2156 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Россия - Грозный 93 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 2
Франция - Французская Республика 2109 2
EMEA - Europe, Middle East and Africa - ЕБВА - Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка 1093 2
США - Кремниевая долина 397 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 756 2
США - Купертино 204 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 118 1
Россия - Пенза 251 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 30
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 23
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 9
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 9
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 8
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 60 8
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 235 4
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 3
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
ОФЗ - Облигации федерального займа 8 3
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 24 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
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