Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Мосбиржа
Московская Биржа
MOEX
Moscow Exchange
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 449, упоминаний - 689
Мосбиржа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 16
|Путин Сергей 36 15
|Горбатько Александр 90 15
|Нуйкин Андрей 27 15
|Демидов Сергей 50 14
|Цыганов Вячеслав 54 10
|Сологуб Денис 16 10
|Дворкович Аркадий 169 9
|Курбатов Владимир 19 9
|Соколов Алексей 121 9
|Емельченков Сергей 83 9
|Марова Юлия 10 9
|Лагунов Андрей 10 9
|Казанцев Сергей 11 9
|Бижан Михаил 10 9
|Палей Лев 31 7
|Нестеров Алексей 79 7
|Потапов Владимир 40 7
|Борисов Илья 26 7
|Анохин Сергей 40 6
|Контемиров Юрий 27 6
|Калинкин Алексей 16 6
|Волож Аркадий 181 6
|Сычев Артем 48 6
|Трояновский Владимир 40 6
|Чемериский Максим 6 6
|Ромашов Андрей 6 6
|Мусич Роман 16 6
|Гущин Александр 15 6
|Лобанов Михаил 9 6
|Шевченко Александр 9 6
|Чулков Олег 6 6
|Остапенко Григорий 26 6
|Яковлев Сергей 23 6
|Мешков Александр 6 6
|Деточкин Андрей 6 6
|Суровец Дмитрий 44 6
|Дилбарян Павел 14 6
|Плешков Алексей 42 6
|Путин Владимир 1820 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754930, в очереди разбора - 658620.
Создано именных указателей - 46352.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754930, в очереди разбора - 658620.
Создано именных указателей - 46352.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru