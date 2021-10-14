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Мобильная связь
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Поколения мобильной телефонии


14.10.2021 Yota запустила продажи SIM-карт на маркетплейсах Lite-Mobile и «Холодильник.ру» 1
05.10.2021 «Ростелеком» построил первую базовую станцию по проекту УЦН 2.0 в СЗФО 1
29.09.2021 Yota открыла продажи SIM-карт на «Сбермегамаркете» 1
27.07.2021 В России начинаются продажи «неубиваемого» 5G-смартфона Nokia, выполненного по армейским стандартам. Цена 1
19.07.2021 Найден способ сократить расходы телеком-операторов и повысить качество связи при переходе на 5G 1
17.06.2021 ГКРЧ продлила на год использование радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц для организации доступа в интернет 1
31.05.2021 «Мегафон» запустил самую широкую тестовую зону с доступом к услугам класса 5G в России 1
29.05.2021 Доступные 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM 1
25.02.2021 Сбербанк и «Тинькофф мобайл» запустили сервис «Рекомендованный платеж» 1
10.11.2020 «Тинькофф» запускает Tinkoff Pro — единую финансовую подписку на сервисы экосистемы и партнеров 1
11.09.2020 МТС закупает 5G-ready оборудование Huawei для модернизации сети в Московском регионе 1
08.07.2020 Новые однокристальные системы Qualcomm снабдят смарт-камеры продвинутыми функциями ИИ и МО 1
02.07.2020 Samsung и МТС провели тестирование 5G на Galaxy S20 Ultra 1
26.06.2020 Huawei начала разработку технологий для эффективного внедрения сетей 5G 1
08.05.2020 Шамиль Хайретдинов, МТС: Как просчитывать логистику тысяч поставок в 15 раз быстрее 1
24.04.2020 «Сбербанк онлайн» пополнил список способов оплаты услуг связи Danycom.Mobile 2
15.04.2020 Годовой оборот «Ситилинка» превысил 100 млрд рублей 1
26.03.2020 МТС покупает 5G-ready оборудование Ericsson для модернизации сети в ЦФО 1
29.11.2019 В 2020 г. очень многие 5G-смартфоны «превратятся в тыкву» 1
26.11.2019 Danycom.Mobile защитил данные абонентов с помощью Infowatch Traffic Monitor 1
13.11.2019 «Ростелеком» раскрыл параметры сделки по приобретению Tele2 1
18.10.2019 В МТС объявили о запуске скоростного интернета на паромной переправе в Стрежевом 1
24.09.2019 В России создали автомобильный роутер, предоставляющий интернет до 200 Мбит/с 1
05.09.2019 Ericsson модернизирует транспортную сеть «Мегафона» на всей территории России 2
04.09.2019 Tele2 предлагает пользователям протестировать 5G 1
06.08.2019 В сетях 5G телефоны можно прослушивать с помощью «железки» за $7 1
18.04.2019 МТС и «Мегафон» обеспечили все подземные станции Московского метрополитена сетью 4G 1
01.04.2019 Tele2 подвела итоги интеграции с «Ростелекомом» 1
14.03.2019 «Билайн» запустил VoLTE в Москве и Санкт-Петербурге 1
07.03.2019 Huawei представила решение для упрощенного развертывания 5G-сетей 1
01.03.2019 На пороге эпохи 5G: новинки от ZTE на MWC 2019 1
11.02.2019 Сотовым абонентам в Крыму возвращают деньги из-за длительного отсутствия связи 1
10.01.2019 Российская мобильная ОС получила смартфон в защищенном корпусе. Видео 1
22.11.2018 Orange запустила сеть LTE-M во Франции 1
13.11.2018 TTK Mobile пришел в четыре новых региона 1
20.09.2018 2Test представил нательные видеорегистраторы для контроля работы полевых служб 1
20.06.2018 «Билайн» обеспечил связь в обновленном аэропорту «Храброво» 1
20.06.2018 МТС запустила VoLTE и Wi-Fi Calling в Башкортостане 1
13.06.2018 Мобильный оператор TTK Mobile запущен в трех регионах Западной Сибири 1
01.06.2018 «Ростех» завершил построение ИКТ-инфраструктуры для ЧМ-2018 1

Публикаций - 241, упоминаний - 268

Мобильная связь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 47
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 28
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 20
Microsoft Corporation 10997 12
Samsung Electronics 5627 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 5
Huawei 2723 5
Ericsson 846 5
МегаФон Кавказский филиал 192 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 592 3
SAP SE 3207 3
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 2
ТТК Mobile - ТТК Мобайл 8 2
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 66 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 2
NXP Freescale Semiconductor 96 2
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 35 2
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 67 2
Navitel - Навител Навигатор 252 2
Intel Corporation 4143 2
Lenovo Group 1635 2
Qualcomm Technologies 1000 2
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 1
Ростелеком НСС 48 1
Yandex - Яндекс 4098 1
Мобител 46 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 27 1
Belkin 13 1
Riverbed Technology 103 1
Fortinet 286 1
Xiaomi 904 1
Ростелеком Связьинвест 692 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 1
SAP CIS - САП СНГ 753 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
АйТи 748 1
Incarnet 3 1
3Q 38 1
Navteq 109 1
Связной ГК 875 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 5 1
Почта России ПАО 1570 1
Храброво - Международный аэропорт Калининград 7 1
Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя 4 1
Тинькофф страхование 19 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 82 1
PickPoint - Сеть постаматов 34 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 1
AliExpress Tmall 52 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Qiwi 783 1
Pony Express 55 1
Альфа-Банк 1122 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
CyberPlat - КиберПлат 201 1
Visa International 1343 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 1
МТС банк 254 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
Правительство РФ 2198 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 1
Правительство Москвы 649 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 51
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 38
3G - Стандарт мобильной связи 3699 38
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 23
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 17
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 13
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 6
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 5
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 4
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 4
Smartphone - Смартфон 771 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 3
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 3
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 3
5G NR - 5G New Radio 58 3
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
URLLC - Ultra-Reliable Low Latency Communication - сверхнадежная межмашинная связь M2M с низкими задержками 7 2
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 2
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 27 2
eMBB - Enhanced mobile broadband - Расширенная мобильная широкополосная связь 4G LTE 11 2
Google Android 10750 34
Apple iOS 5741 25
Microsoft Windows Phone OS 1472 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 5
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 4
Ericsson Radio System - ERS 43 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 3
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
Huawei 5G Simplified Solution 16 2
Google Nexus - Серия смартфонов 398 2
Symbian OS 755 2
VK - Mail.ru Одноклассники 848 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Apple iPhone 6 547 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
WhatsApp Messenger 654 2
Microsoft Windows 10 6602 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Samsung Electronics TouchWiz 167 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 2
Linux OS 4236 2
Samsung Galaxy Note 558 2
МегаФон Наши люди 18 2
Apple macOS 921 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
HTC Touch Pro 19 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 1
Intel Core - Семейство процессоров 863 1
Microsoft Office 1916 1
Tele2 5G-сеть - Tele2 5G Hub 6 1
Google TensorFlow 67 1
TP-Link Neffos X - Серия смартфонов 16 1
vivo Halo Fullview 50 1
MyDrivers 31 1
Бурлаков Радмир 14 3
Эмдин Сергей 67 2
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 2
Туровский Михаил 19 2
Барков Алексей 32 2
Прозоров Дмитрий 58 2
Белов Виктор 26 2
Марченко Антон 12 1
Каракулин Михаил 2 1
Глотов Дмитрий 13 1
Черников Олег 1 1
Полонский Дмитрий 13 1
Фещенко Марина 10 1
Тяпаев Денис 9 1
Журавлев Артем 2 1
Савватеев Денис 1 1
Hu Jason - Ху Джейсон 1 1
Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
Высочина Людмила 22 1
Звонаренко Андрей 1 1
Башмаков Александр 10 1
Тютин Алексей 14 1
Гарцев Алексей 1 1
Марсагишвили Александр 4 1
Макаров Станислав 111 1
Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 16 1
Орловский Виктор 229 1
Осеевский Михаил 221 1
Лысенко Эдуард 209 1
Фредерик Ваносчуйзе 25 1
Бровко Василий 47 1
Хайретдинов Шамиль 2 1
Арефьев Андрей 22 1
Кравцов Роман 77 1
Мордашов Алексей 29 1
Ming Zhao - Мин Чжао 9 1
Дрозденко Владимир 1 1
Катаев Александр 36 1
Клебанова Юлия 16 1
Chaobin Yang - Чаобинь Ян 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 93
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 9
Россия - Ростовская область 859 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 7
Россия - ПФО - Казань 1507 6
Россия - СФО - Новосибирск 1954 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 5
Франция - Французская Республика 2109 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 5
Украина 3344 5
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 5
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 4
Япония 2752 3
Индия - Республика 2156 3
Россия - Приморский край - Приморье 604 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 3
Россия - Рязанская область 313 3
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 113 3
Россия - Башкортостан - Стерлитамак 25 3
Россия - Салават 18 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 2
Беларусь - Белоруссия 2079 2
Восточная Европа 1667 2
Россия - Севастополь 419 2
Россия - Республика Крым 625 2
Россия - Новосибирская область 810 2
Россия - Курская область 338 2
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 2
Россия - Краснодарский край 913 2
Россия - Калининградская область 531 2
Россия - Ивановская область 261 2
Россия - Челябинская область 658 2
Россия - Астраханская область 369 2
Россия - Кемеровская область 461 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 55 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
CNews - ZOOM.CNews 1084 2
Pocket-Lint 68 1
CNews Analytics 1988 1
Markets&Markets Research 78 1
Strategy Analytics 173 1
NPD DisplaySearch 194 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Black Hat - Конференция 41 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754925, в очереди разбора - 658615.
Создано именных указателей - 46351.
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