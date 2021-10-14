Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Мобильная связь
5G/4G/3G/2G
Поколения мобильной телефонии
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 241, упоминаний - 268
Мобильная связь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бурлаков Радмир 14 3
|Эмдин Сергей 67 2
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 2
|Туровский Михаил 19 2
|Барков Алексей 32 2
|Прозоров Дмитрий 58 2
|Белов Виктор 26 2
|Марченко Антон 12 1
|Каракулин Михаил 2 1
|Глотов Дмитрий 13 1
|Черников Олег 1 1
|Полонский Дмитрий 13 1
|Фещенко Марина 10 1
|Тяпаев Денис 9 1
|Журавлев Артем 2 1
|Савватеев Денис 1 1
|Hu Jason - Ху Джейсон 1 1
|Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
|Высочина Людмила 22 1
|Звонаренко Андрей 1 1
|Башмаков Александр 10 1
|Тютин Алексей 14 1
|Гарцев Алексей 1 1
|Марсагишвили Александр 4 1
|Макаров Станислав 111 1
|Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 16 1
|Орловский Виктор 229 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Фредерик Ваносчуйзе 25 1
|Бровко Василий 47 1
|Хайретдинов Шамиль 2 1
|Арефьев Андрей 22 1
|Кравцов Роман 77 1
|Мордашов Алексей 29 1
|Ming Zhao - Мин Чжао 9 1
|Дрозденко Владимир 1 1
|Катаев Александр 36 1
|Клебанова Юлия 16 1
|Chaobin Yang - Чаобинь Ян 7 1
|CNews - ZOOM.CNews 1084 2
|Pocket-Lint 68 1
|CNews Analytics 1988 1
|Markets&Markets Research 78 1
|Strategy Analytics 173 1
|NPD DisplaySearch 194 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754925, в очереди разбора - 658615.
Создано именных указателей - 46351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754925, в очереди разбора - 658615.
Создано именных указателей - 46351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru