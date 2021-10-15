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Микрон
Micron


15.10.2021 Crucial представила новый SSD MX500 на 4 ТБ 1
06.10.2021 «Яндекс», «Ланит» и ВТБ начали строить в России завод по производству серверов 1
23.09.2021 Рост в прошлом. Ценам на оперативную память и SSD предсказано затяжное падение 1
23.09.2021 «Микрон» модернизирует производство промышленных микросхем для применения в Антарктиде 4
16.09.2021 Российские продажи внешних СХД пошли в рост. На рынке сменился лидер 1
06.09.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали решение для оцифровки школьного инвентаря 4
02.09.2021 Работников Micron посадили в тюрьму за передачу Китаю секретных технологий в обмен на огромную зарплату 5
26.08.2021 Американцы покупают крупнейшего японского производителя флеш-памяти, чтобы догнать корейский Samsung 1
24.08.2021 Western Digital тайком замедлила свой популярный SSD 1
23.08.2021 Власти хотят пометить российскую микроэлектронику, чтобы за ней следить 1
23.08.2021 Россияне взбунтовались: 70% населения против электронных паспортов 2
11.08.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запатентовал интеллектуальное устройство для объектов ЖКХ 2
04.08.2021 «Альбатрос» оцифрует свои объекты с коробочным решением «RFID инвентаризация» 3
14.07.2021 Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей 1
12.07.2021 Кредиторы банкротят гигантский ИТ-холдинг, куда входят мировые производители процессоров и памяти 2
09.07.2021 «Микрон» выходит на рынок Туркменистана 7
02.07.2021 Новые владельцы разработчика «Байкалов» потратят 23 миллиарда на выпуск новых процессоров 1
30.06.2021 СХД Yadro на чипах IBM больше не считаются отечественными. Им грозит удаление из реестра российского «железа» 1
30.06.2021 Цены на сверхновую оперативную память рухнули на четверть еще до начала продаж. Процессоров с ее поддержкой не существует 1
15.06.2021 Создана «двойная память», которая превращает дешевые смартфоны во флагманы 2
09.06.2021 «Микрон» выпустил готовое решение для цифровой маркировки объектов городской среды 2
09.06.2021 Государство выставляет на аукцион свои акции «Микрона» 6
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
17.05.2021 В Москве запустят производство контактов для микроэлектроники 1
10.05.2021 Главных производителей памяти обвинили в картельном сговоре для взвинчивания цен 2
30.04.2021 Крупнейший российский производитель микроэлектроники заявил о гигантском росте выручки 9
30.04.2021 Итоги 2020 года ГК «Микрон»: рост выручки на 32% за счет новых сегментов 6
27.04.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» запатентовал рентген для крови 1
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 1
15.04.2021 «Ситроникс» вложит полмиллиарда в производство серверов на «Эльбрусах» 1
14.04.2021 Электронная замена водительских удостоверений, СНИЛС, ОМС и ИНН появится в России в этом году 1
13.04.2021 «Космические» компании ОЭЗ «Технополис «Москва» имеют более 100 запатентованных разработок 1
08.04.2021 «Микрон» запустил в производство новые радиочастотные метки для металла 3
10.03.2021 Оперативная память и SSD во всем мире стремительно дорожают, и пока не планируют дешеветь 1
05.03.2021 Женщины года в отрасли ИТ 2021. Список CNews 3
04.03.2021 В России появятся продвинутые отечественные процессоры для смартфонов и интернета вещей 1
28.01.2021 Новый резидент откроет в ОЭЗ «Технополис «Москва» центр проектирования микросхем 1
20.01.2021 Производители российской электроники пожаловались Минцифры на недофинансированность в сотни миллиардов 1
18.01.2021 Intel оставит пользователей без своей сверхбыстрой памяти Optane 1
12.01.2021 В 2021 г. «Эльбрусов» будет выпущено в 20 раз меньше, чем «Байкалов», но разработчики не считают это проигрышем 1

Публикаций - 365, упоминаний - 788

Микрон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5627 46
АФК Система ПАО 990 29
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 29
Intel Corporation 4143 25
Ростех - Ростехнологии 2230 20
IBM 3524 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 17
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 16
Broadcom Inc 197 15
Huawei 2723 13
SK hynix 66 12
Toshiba Corporation 1073 11
Qualcomm Technologies 1000 11
Apple Inc - Эппл Рус 7669 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 10
РТИ 122 10
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 9
Ангстрем-Т 95 9
Seagate Technology 281 9
Восход ФГБУ НИИ 365 9
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 9
Ситроникс - Sitronics 556 9
Nvidia Corp 2005 8
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 8
MSI - Micro-Star International 272 8
КНС Групп - Yadro 124 8
Google LLC 7124 8
Microsoft Corporation 10997 8
Microsemi 13 8
SUSE 167 8
Red Hat 664 8
Molex 16 8
Lenovo Group 1635 7
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 7
Элемент ГК - Elementec 49 6
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 6
Dell EMC 2382 6
Ланит ГК 1154 6
Western Digital Corporation - WDC 311 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 17
Газпромбанк - ГПБ 692 12
X5 Group 599 12
РЖД - Российские железные дороги 1081 11
X5 Group - Пятерочка 559 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 6
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 6
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 6
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 6
Вертолеты России 114 6
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 6
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 5
ПСБ - Промсвязьбанк 613 5
УЭК - Универсальная электронная карта 512 5
Агропромкомплектация ГК 6 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 4
НСПК - Национальная система платежных карт 257 4
РусГидро ПАО 129 4
Башнефть ПАО АНК 90 3
Транснефть 159 3
ВТБ Банк Москвы 371 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 2
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 2
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 7 2
Открытие ФК 538 2
СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 7 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
X5 Group - Перекресток 203 2
КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова 4 2
Альфа-Банк 1122 2
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 1 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 34 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
МСП банк 24 1
ИнвестКапиталБанк 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 31
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 11
Федеральное казначейство России 766 11
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 10
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 10
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 9
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 7
Правительство РФ 2198 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 7
Президент Российской Федерации 1439 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 58 6
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 6
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 6
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 6
ФНКЦСМ ФГБУ - Центр спортивной медицины ФМБА России 6 5
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 5
Администрация города Твери 5 5
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 6 5
Правительство Челябинской области - Министерство информационных технологий и связи Челябинской области - МИТиС 6 5
Альянстрансатом 6 5
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 4
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Правительство Москвы 649 4
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 96 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 3
Gen-Z Consortium 11 7
OpenCAPI Consortium 13 7
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 7
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 7
Linux Foundation 157 6
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 6
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 7 3
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
Открытые Сетевые Технологии - ассоциация 1 1
IATF - International Automotive Task Force - Международной автомобильной целевой группой 1 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 27 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 28 1
Руссофт - Russoft 250 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 3 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 224 26
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 15
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 12
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 12
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 11
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 11
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 8
NAND flash memory - Флеш-память 202 8
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 106 8
DDR - Double data rate 1062 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 8
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 7
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 6
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 6
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 307 5
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 5
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СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 4
ISO - IATF TS 16949 - Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части 4 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 565 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 800 3
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 248 3
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 195 3
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
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СКУД - Системы контроля и управления доступом 160 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
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Google Android 10750 6
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 6
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 6
Intel x86 - Архитектура процессора 990 6
Apple iOS 5741 5
Linux OS 4236 5
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 5
3D NAND flash memory 83 4
Microsoft Windows 10 6602 4
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Flashbolt - Пакет инструментов для создания загрузочных USB-носителей 3 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 2
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