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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Микрон
Micron
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 365, упоминаний - 788
Микрон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Хасьянова Гульнара 85 30
|Медведев Дмитрий 1433 16
|Никифоров Николай 1126 11
|Путин Владимир 1820 10
|Рейман Леонид 407 8
|Прохоров Александр 86 8
|Дюбанов Анатолий 86 6
|Матвеева Татьяна 83 6
|Макаренков Константин 32 6
|Корягин Михаил 6 6
|Галактионов Вячеслав 8 6
|Калина Роман 60 6
|Гоцуцов Сергей 9 6
|Приданкин Андрей 30 6
|Масенков Владислав 9 6
|Чукарин Алексей 56 6
|Зыков Игорь 7 6
|Четвернин Алексей 651 6
|Осипова Александра 16 6
|Соколов Алексей 121 6
|Носов Михаил 17 6
|Черепенников Антон 52 5
|Симаков Олег 106 5
|Исаев Антон 7 5
|Дианов Алексей 13 5
|Иванов Георгий 18 5
|Мозин Олег 5 5
|Мухамадеев Ильяс 5 5
|Баренбойм Владислав 5 5
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 5
|Артамохов Павел 6 5
|Кудрявцев Олег 6 5
|Балашов Игорь 9 5
|Тарасевич Василий 8 4
|Лебедев Михаил 38 4
|Газизов Алексей 11 4
|Емелин Дмитрий 14 4
|Шадрин Виталий 9 4
|Петричкович Ярослав 10 3
|Ранчин Сергей 4 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754881, в очереди разбора - 658571.
Создано именных указателей - 46348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754881, в очереди разбора - 658571.
Создано именных указателей - 46348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru