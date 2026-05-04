Сделано на «Микроне»: 61 новое изделие освоено в серийном производстве в 2025 году

Микрон, российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», в 2025 г. освоил в серийном производстве 61 новое изделие для промышленного и массового применения. Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

Среди новинок в серийном производстве – контроллеры тока и напряжения, биполярные регуляторы и несинхронные преобразователи напряжения, операционные усилители, компараторы для использования в приборах учета, телекоммуникационном оборудовании, системах безопасности и другой промышленной аппаратуре, 24 новых радиочастотных изделия, включая новые индукционные дуальные смарт-карты, БСК «Тройка - Стрелка» и БСК «СберТройка», которая объединяет более 20 регионов России в единое цифровое пространство, а также микроконтроллер MIK32 Амур в модификации К1948ВК015, который уже успешно используется в целях импортозамещения в различных приборах и устройствах.

«Микрон» ежегодно осваивает в серийном производстве более 40 новых позиций, имеет собственную RFID лабораторию по разработке и тестированию изделий радиочастотной идентификации во всех действующих диапазонах частот, ведет активную работу по импортозамещению материалов в сотрудничестве с заинтересованными предприятиями и институтами и открыт для сотрудничества со всеми, кто готов вместе строить будущее на основе отечественной ЭКБ.

Для предприятий и организаций, заинтересованных в импортозамещении ЭКБ в своих изделиях, 67 изделий «Микрона» включены в реестр отечественной промышленной продукции в соответствии с ПП РФ №719, всего в настоящее время продуктовая линейка «Микрона» включает более 1000 типономиналов продукции.

Для удобства разработчиков, тестирующих замещение иностранных компонентов в своей продукции отечественными, 50+ изделий представлены в интернет-магазине Микрона. В том числе, в розничной продаже доступны тестовые наборы промышленных микросхем, набор «Старт» с отладочной платой, отладочная плата «Игровая консоль» и другие изделия на базе MIK32 «Амур», а также RFID-изделия. Продукция «Микрона», включая новинки, доступна к покупке в розницу на Ozon.