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Американцы выбрали Хиросиму, чтобы построить новую фабрику оперативной памяти

Руководство Micron в июле 2026 г. объявило о планах значительного расширения своего производственного комплекса в Японии. Проект обойдется примерно в $9,2 млрд. Ожидается, что фабрика будет производить преимущественно многослойную оперативную память с высокой пропускной способностью для ускорителей под искусственный интеллект и начнет массовый выпуск продукции уже во второй половине 2028 г.

Инвестиции в производство

Американская компания вложит миллиарды в завод памяти для искусственного интеллекта (ИИ) в Японии, пишет Bloomberg. Миллиардный проект Micron в Хиросиме оказался возможен во многом благодаря щедрости японского правительства, которое покрывает около трети затрат — $3,45 млрд.

В июле 2026 г. компания Micron приступила к строительству нового завода по производству чипов памяти в японской Хиросиме. Общая стоимость проекта оценивается около $9,3 млрд. Поставки продукции с нового предприятия планируется начать летом 2028 г. Японские власти окажут финансовую поддержку в размере до $3,1 млрд для покрытия части расходов компании-производителя.

Новый проект в Хиросиме станет очередным шагом Micron в наращивании производства чипов памяти для удовлетворения растущего спроса со стороны ИИ-отрасли. 6 июля 2026 г. компания ведет строительство двух передовых заводов в своем родном городе Бойсе (штат Айдахо). Кроме того, в январе 2026 г. Micron провела церемонию закладки первого камня в строительство крупной производственной площадки стоимостью $100 млрд недалеко от города Сиракьюс (штат Нью-Йорк). Этот проект реализуется в рамках обязательств компании по увеличению производства dynamic random-access memory (DRAM) в США. Аналогичное наращивание производственных мощностей ведут также конкуренты — Samsung и SK hynix.

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Micron
Американцы выбрали Японию для строительства новой фабрики под память для ИИ и готовы вложить почти $10 млрд

«Первая производственная пластина high bandwidth memory (HBM) — ключевой технологии памяти для ИИ-систем — была изготовлена именно здесь, в Хиросиме», — заявил генеральный директор Micron Technology Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra).

По информации Micron, расширение завода в Японии позволит компании повысить энергоэффективность и скорость передачи данных в чипах памяти, которые критически важны для работы ИИ-систем и беспилотных автомобилей.

Micron — это мировой лидер в области производства полупроводников и памяти. Основанная в 1978 г. в США, компания Micron является одним из ведущих производителей DRAM, NAND-флэш-памяти, а также других технологий хранения данных. Оперативная память DRAM, производимая Micron, широко используется в компьютерах, серверах, мобильных устройствах и других электронных устройствах.

Поддержка национальных властей

С 2021 г. Япония выделила несколько десятков миллиардов долларов на поддержку отраслей полупроводников и ИИ, которые рассматриваются как стратегически важные для национальной безопасности страны. Согласно имеющимся планам, до марта 2041 г. суммарный объем частных и государственных инвестиций Японии в производство чипов и развитие ИИ-технологий достигнет $629,55 млрд. При этом точная доля средств, которые будут выделены из государственного бюджета, 6 июля 2026 г. не уточняется.

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Wikipedia
Панорамный вид на Хиросиму (Япония) и Мемориальный парк мира — посвященный памяти жертв атомной бомбардировки города в 1945 г.

Наряду с финансированием научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ японские власти к лету 2026 г. предоставили американской компании Micron около $4,8 млрд. Поддержка Micron, являющейся единственным производителем DRAM-памяти на территории Японии, имеет бесценное значение, об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ресэй Аказава (Resei Akazawa). По его словам, государство готово оказывать аналогичную поддержку и другим зарубежным производителям полупроводниковой продукции, которые выразят намерение построить заводы в Японии.

Важный партнер

Компания Micron стала владельцем завода в Хиросиме в 2013 г. после приобретения обанкротившегося японского производителя DRAM Elpida Memory.

Илья Астахов, «Бинго-Софт»: Управление обращениями + ИИ: безопасный путь от трех‑пяти систем к управляемому стеку
Илья Астахов, «Бинго-Софт»: Управление обращениями + ИИ: безопасный путь от трех‑пяти систем к управляемому стеку Импортонезависимость

Япония сохраняет лидирующие позиции в производстве передовых материалов и оборудования для изготовления чипов, однако значительно утратила долю в собственно производстве полупроводников.

В июле 2026 г. около 80% материалов, необходимых для работы завода Micron в Хиросиме, поставляются из Японии.

Антон Денисенко

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