Гигантский производитель памяти из США за копейки покупает совсем новый завод на Тайване. Построить его стоило в 5 раз дороже

Один из крупнейших в мире производителей компьютерной памяти американская Micron нашла способ быстро нарастить производственные мощности на фоне колоссального спроса, возникшего из-за фоне бума ИИ – для этого приобретается завод тайваньского контрактного производителя из мирового топ-10 – PSMC. Площадка P5 была введена в эксплуатацию менее двух лет назад, а заплатит Micron за нее более чем в пять раз больше потраченного на нее тайваньцами.

Micron покупает завод PSMC

Компания Micron, американский производитель динамической памяти с произвольным доступом DRAM и флеш-памяти NAND, покупает производственную площадку тайваньского контрактного производителя Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC). Таким образом чипмейкер из США рассчитывает в кратчайшие сроки нарастить производство дефицитной электроники, пишет The Register.

О сделке стороны объявили в конце прошлой недели. Согласно меморандуму о намерениях, подписанному ими, под контроль американской компании перейдет целиком вся площадка P5, расположенная на территории городка Тонглуо (уезд Мяоли, Тайвань). PSMC, в свою очередь, получит от Micron $1,8 млрд в денежной форме.

Как отмечает Micron в пресс-релизе, посвященном подписанию документа, на территории P5 располагается чистая комната площадью 300 тыс. квадратных футов (около 2,8 гектара) и инфраструктурой для обработки 300-миллиметровых кремниевых пластин.

kr700.jpg

Micron покупает завод у PSMC

В Micron считают, что приобретение P5 позволит укрепить позиции компании на рынке решений в области компьютерной памяти, спрос на которую в последнее время значительно вырос благодаря буму искусственного интеллекта. Чипмейкер ожидает, что сделка «внесет существенный вклад в увеличение производства DRAM-пластин, начиная со второй половины 2027 календарного года».

Дополнительные условия и последствия сделки

По сообщению PSMC, сделка также предусматривает установление долгосрочных партнерских отношений с Micron в сфере передовых технологий упаковки микросхем DRAM.

Как поясняет The Register, по условиям соглашения, PSMC перенесет собственные производственные линии с P5 на одну из принадлежащих ей площадок в городе Синьчжу (Тайвань).

В PSMC заверили действующих клиентов в том, им не о чем беспокоиться – «переезд» возможен без возникновения простоев в работе, а также уведомили о планах компании по постепенному отказу от выпуска низкомаржинальной продукции, сокращению зависимости от «зрелых» техпроцессов и наращиванию производства компонентов, востребованных в сфере ИИ.

Недавно открытая площадка

Примечательно, что площадке PSMC в Тонглуо менее двух лет – она была запущена в мае 2024 г.

Тайваньская компания, анонсируя ее открытие, заявила, что инвестиции в развертывание комплекса составили в общей сложности $300 млрд новых тайваньских долларов (около $9,5 млрд).

Мощности предприятия позволяли обрабатывать до 50 тыс. кремниевых пластин диаметров 300 мм в месяц. Перечень доступных техпроцессов ограничивался нормами 55, 40 и 28 нм, которые можно отнести к категории «зрелых».

PSMC на тот момент также планировала развертывание еще одного завода на площадке P5, который позволил бы выпускать передовые интегральные микросхемы в соответствии с передовым техпроцессом 2 нм.

Однако спустя 19 месяцев после открытия производственной площадки компания по неизвестной причине решила от нее отказаться и, вероятно, понесла убытки – об этом свидетельствует, к примеру, колоссальная разница между капитальными затратами PSMC на ее запуск и финансовыми условиями сделки с Micron.

Скромная компания из топ-10

Согласно данным аналитической компании TrendForce, PSMC по итогам III квартала 2025 г. вошла в первую десятку крупнейших игроков в сфере контрактного производства полупроводников по размеру выручки. За отчетный период чипмейкер заработал $363 млн (+5,2% к предыдущему кварталу) и занял 0,8% мирового рынка.

Лидерами рейтинга стали тайваньская же TSMC с выручкой $30,06 млрд (71% рынка), южнокорейская Samsung – $3,18 млрд (6,8%) и китайская SMIC – $2,38 млрд (5,1%).

Micron расширяется, надеясь, что спрос сохранится

В Micron заявляют, что приобретение PSMC соответствует ее текущим планам по расширению производства в глобальных масштабах, нацеленного на удовлетворения спроса со стороны клиентов в долгосрочной перспективе.

Американская компания строит новые заводы по производству памяти, в частности, в штате Нью-Йорк (США). Как отмечает The Register, в конце 2025 г. г. уведомила инвесторов о том, что массовое строительство новых дата-центров для развертывания в них ИИ-инфраструктуры привело к «резкому увеличению» прогнозируемого спроса на оперативную память и устройства хранения, который чипмейкеры компании не смогут удовлетворить в обозримом будущем.

Дисбаланс спроса и предложения товаров на базе компьютерной памяти привел к возникновению ее дефицита и закономерному повышению цен. Micron такое положение дел, вероятно, вполне устраивает – компания уже получила предоплату от клиентов за еще не произведенную в 2026 г. память с высокой пропускной способностью (HBM), используемую в производстве ускорителей вычислений на основе GPU, которые пользуются огромным спросом на фоне роста интереса рынка к технологиям искусственного интеллекта.

В декабре 2025 г. Micron даже приняла решение закрыть Crucial, принадлежащего ей производителя твердотельных SSD и оперативной памяти DRAM с мировым именем, чтобы сосредоточиться на обслуживании отрасли ИИ, которая в последний год резко увеличила аппетиты и теперь стремительно поглощает имеющиеся запасы компьютерной памяти.

Как отмечает The Register, переход площадки PSMC P5 в руки Micron может усугубить положение участников рынка, которых нынешний кризис «зацепил» по касательной. Сменившее владельца предприятие специализировалось на DRAM предыдущих поколений, тогда как наиболее ожесточенная борьба развернулась за доступ к поставкам современных DDR5 и HBM. Micron планирует использовать производственные мощности для выпуска именно последних, что означает снижение объема рыночного предложения в области legacy-памяти и ее дальнейшему подорожанию.

Дмитрий Степанов

