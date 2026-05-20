«Микрон», НИИМЭ и ПетрГУ подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке кадров

«Микрон», российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ) и Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Микрона»

Партнерство будет способствовать подготовке молодых инженерных кадров с актуальными для отрасли и работодателей знаниями и навыками, развитию новых технологий и инновационных решений, расширит возможности для реализации совместных исследовательских проектов.

В церемонии подписания приняли участие ректор ПетрГУ Анатолий Воронин, генеральный директор АО «Микрон» Сергей Ранчин, заместитель генерального директора по организационному развитию АО «НИИМЭ» Лилиана Поликарпова.

Анатолий Воронин, ректор ПетрГУ, отметил, что вуз участвует в трансформации высшего образования в стране. Один из важнейших атрибутов обновленных программ – наличие индустриального и научного партнера, с которым университет совместно разрабатывает учебные планы, готовит кадры под конкретную отрасль или предприятие. «Крайне важно работать сообща, это касается как образовательных программ, так и стажировок, практик. Строить программу с партнером – это не просто тренд, это необходимость. Поэтому мы усилили подготовку наших студентов и возможности профессорско-преподавательского состава университета уникальным трехсторонним соглашением. Благодарим коллег завода «Микрон» и НИИ молекулярной электроники за интерес к совместной работе в области подготовки кадров», – сказал Анатолий Воронин, ректор ПетрГУ.

В рамках соглашения студентам будет предоставлена возможность работать над выпускной квалификационной работой по специальным темам в формате индивидуального учебного плана под наставничеством ведущих специалистов, инженеров и ученых НИИМЭ и Микрона.

«ПетрГУ эффективно готовит специалистов в области микроэлектроники, используя как собственные академические ресурсы, так и сотрудничество с промышленными партнёрами. Коллаборация бизнеса с академической средой имеет ключевое значение для подготовки инженерных кадров, позволяя внедрять в программы вузов специальные образовательные модули, разработанные ведущими отраслевыми экспертами. Таким образом, промышленность и наука обеспечивают оптимальную готовность выпускников к реальным вызовам отрасли», – сказал Сергей Ранчин, генеральный директор АО «Микрон».

В числе ближайших совместных мероприятий в рамках партнерства стороны наметили прохождение практики для студентов ПетрГУ. Уже в сентябре «Микрон» и НИИМЭ встретят первых стажеров, которые получат возможность погрузиться в профессиональную атмосферу высокотехнологичного предприятия.

«Будучи заинтересованными в привлечении перспективных кадров наши предприятия не забывают о поддержке молодежи на старте карьеры. На предприятиях существуют практики социальной адаптации и эффективного наставничества», – сказала Лилиана Поликарпова, заместитель генерального директора по организационному развитию АО «НИИМЭ».

Обсуждение перспектив развития отрасли прошло с участием партнеров вуза НИЦ «Курчатовский институт» и ООО «ЭСТО».

Микроэлектроника – одна из критических сквозных технологий, необходимых для технологического суверенитета и лидерства. Подготовка кадров является одной из приоритетных задач для развития отрасли.



