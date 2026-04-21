«СберТройка» и МСП подписали соглашение о тестировании карт «Тройка» с отечественными чипами нового поколения в регионах России

«СберТройка», совместная ИТ-компания «Сбера», правительства Москвы и правительства Московской области, и «Микрон Секьюрити Принтинг» (МСП), совместное предприятие ГУП «Московский метрополитен» и «Микрона» (входят в группу компаний «Элемент»), подписали соглашение о тестировании карт «Тройка» с отечественными чипами нового поколения в регионах Российской Федерации. Об этом CNews сообщил представитель «Микрона».

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать самые современные отечественные решения в транспортной сфере. Соглашение между «СберТройкой» и МСП о тестировании в регионах России карт «Тройка» на российских чипах нового поколения — важный шаг в усовершенствовании билетной системы по всей стране. Благодарим наших партнеров за разработку новых платежных инструментов и вклад в развитие транспортной отрасли», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Сегодня карта «Тройка» — это не просто транспортная карта для жителей и гостей столицы, а удобный и выгодный инструмент для оплаты проезда, который объединяет более 20 регионов России в единое цифровое пространство. Именно поэтому нам так важно работать с транспортными картами на базе надежного, высокотехнологичного и независимого решения МСП. Функционал карты «Тройка» давно вышел за рамки привычного городского транспорта: любую поездку — от пригородного электропоезда до электросудна — пассажиры всё чаще оплачивают единой транспортной картой. Помимо ряда функциональных возможностей, всегда можно выбрать «Тройку» по душе — с любимым городом, героем мультфильма и даже питомцем Новосибирского зоопарка», — сказала генеральный директор компании «СберТройка» Елена Колесникова.

Единая билетная система на базе карты «Тройка» позволяет оплачивать проезд в Москве и других регионах России, делает перемещение между регионами и внутри них более комфортным и бесшовным.

«На МСП произведено уже более 5,5 млн полностью отечественных транспортных карт. Это реальный кейс эффективного импортозамещения – производство «Тройки» на всех этапах не зависит от импорта», – отметил Александр Симонов, генеральный директор «Микрон Секьюрити Принтинг».

С 2023 г. «Тройка» стала на 100% российской, независимой от внешних факторов и ограничений: при поддержке правительства Москвы на совместном предприятии «Микрона» и ГУП «Московский метрополитен» «Микрон Секьюрити Принтинг» была запущена первая в России линия по корпусированию интегральных микросхем в COB-модули. Ранее чипы для бесконтактных карт «Тройка», электронных документов и других смарт-карт корпусировались за пределами РФ, а в преламе (состоит из микросхемы и антенны) применялись иностранные материалы. Теперь весь цикл производства транспортной карты «Тройка» локализован в РФ.

Линейка транспортных чипов «Микрона» включает 4 изделия: MIK1KMCM, К5016ВГ4Н4 (MIK1312ED) и К5016ХС1Н4 (MIK640D/MIK64PTAS), а также чип нового поколения NE501CD+. В картах «Тройка» чипы «Микрона» используются с 2022 г., с 2023 г. в «Тройке» применяется чип NE501CD+.

