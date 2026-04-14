Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Электроника Импортонезависимость
|

«Микрон» и Центр компетенций Минобрнауки России подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке инженерных кадров

«Микрон», российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», и Центр компетенций Минобрнауки России по продвижению результатов научно технической деятельности подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны нацелены на продвижение отечественной компонентной базы в разработках организаций, подведомственных Минобрнауки России. Об этом CNews сообщил представитель «Микрона».

Партнёрство поможет ускорить внедрение научных разработок, популяризировать российскую инженерную школу в сфере микроэлектроники и увеличить долю отечественных электронных компонентов при проектировании приборов, устройств и электронных модулей различного назначения. В рамках сотрудничества стороны создадут совместные рабочие группы, будут обмениваться научно технической информацией и совместно участвовать в профильных мероприятиях для продвижения научно технических разработок подведомственных Минобрнауки организаций.

Микроэлектроника – одна из критических сквозных технологий, необходимых для технологического суверенитета и лидерства. Подготовка кадров является одной из приоритетных задач для развития отрасли.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

