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Микросхемы «Микрона» применяются в устройствах промышленной автоматизации Bixanit

Российский разработчик и производитель устройств автоматизации «Колибри Микроэлектроникс» завершил разработку универсальных устройств автоматизации Bixanit на базе микросхем «Микрона», российского производителя микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидента ОЭЗ «Технополис Москва». Об этом CNews сообщил представитель «Микрона».

«Наши партнеры из «Колибри Микроэлектроникс» использовали в своих устройствах микроконтроллер «MIK32 Амур» с ядром на открытой архитектуре RISC-V для полного цикла управления и трансивер К5361ВВ1Т для обеспечения надежной связи с этими устройствами по протоколу RS-485. Обе микросхемы выпускаются серийно и внесены в реестр ЕРРРП как микросхемы 1 уровня, таким образом, нашим клиентам доступны максимальные баллы при локализации своих устройств», – сказал Евгений Кузьмин, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности «Микрона».

«Устройства автоматизации Bixanit ATD1-R предназначены для ввода и вывода дискретных и аналоговых сигналов в составе автоматизированных систем управления. Широкая линейка наших устройств позволяет обеспечить потребности различных отраслей промышленности. Использование микросхем «Микрона» гарантирует стабильность поставок, возможности долгосрочного планирования развития и снижает зависимость от импорта», – отметил Сергей Родин, генеральный директор «Колибри Микроэлектроникс».

Устройства Bixanit предназначены для автоматизации производственных установок в пищевой, перерабатывающей, химической промышленности, жилищно-коммунальном, сельском хозяйстве, транспорте, машиностроении, металлургии, энергетике. Номенклатура включает в себя большой ассортимент различных типов дискретных и аналоговых входов-выходов и их количества, позволяя гибко подобрать решения для любой задачи автоматизации.

Микроконтроллер «MIK32 Амур» (К1948ВК015) реализует полный цикл управления устройством, включая сбор и обработку дискретных и аналоговых сигналов, выдачу дискретных и аналоговых команд через согласующую схему, подключенную к GPIO, и цифроаналоговые преобразователи, подключенные по интерфейсу SPI; обмен данными с контроллерами или системами верхнего уровня.

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Полудуплексный трансивер малой мощности К5361ВВ1Т широко применяется в электроэнергетике и радиоэлектронной промышленности и обеспечивает передачу данных на скорости до 10000 Кбит/с по протоколу RS-485.

На данный момент 69 изделий «Микрона» внесены в реестр российской промышленной продукции,

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