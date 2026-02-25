Студент МИЭТ — целевик «Микрона» пройдет обучение в Пекинском технологическом институте

Студент МИЭТ, участник целевого набора «Микрона», российского производителя микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидента ОЭЗ «Технополис Москва», пройдет обучение по программе академической мобильности «Automation» в Пекинском технологическом институте (BIT) в Китае. Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

Владислав Петров, студент третьего курса НИУ МИЭТ по направлению «Управление в технических системах», приступит к обучению в BIT уже в весеннем семестре: «Пройти первый этап конкурсного отбора мне помогли высокий средний балл и развёрнутое мотивационное письмо. Далее я успешно прошел собеседование на английском языке, где оценивались коммуникативные навыки и готовность воспринимать академический материал на иностранном языке. Уверен, что эта поездка даст возможность приобрести очень важные и нужные компетенции, которые я смогу применять на практике и в будущей работе на "Микроне"».

«Одним из важных и перспективных направлений сотрудничества является академический обмен студентами. Наш партнер, Пекинский технологический институт (BIT), ежегодно предоставляет для студентов МИЭТ порядка 10 квотных мест на обучение по семестровой программе. Так, в рамках соглашения о сотрудничестве между МИЭТ и Пекинским технологическим институтом (BIT) начиная с 2024 г. успешно реализуются международные образовательные программы обмена, в которых приняли участие 30 студентов. МИЭТ проводит конкурсный отбор лучших студентов для направления на обучение в данный институт. Они получают новые знания и практические навыки, обмениваются опытом со студентами и преподавателями ведущих университетов мира. За время освоения программы студенты посещают лекции и мастер-классы от профессоров Пекинского технологического института и приглашенных экспертов, работают над междисциплинарными проектами в международных командах», – сказал Александр Геннадьевич Балашов, проректор МИЭТ по учебной работе.

В 2025 г. «Микрон» заключил 13 целевых договоров на обучение в бакалавриате и магистратуре профильных вузов России (НИУ МИЭТ, МГТУ им. Н.Э.Баумана, МГТУ «Станкин», ВШЭ, РХТУ им. Д.И.Менделеева, МИРЭА, Московский политех) по таким направлениям как «Конструирование и технология электронных средств», «Химическая технология», «Электроника и наноэлектроника», «Материаловедение и технология материалов», «Мехатроника и робототехника», «Прикладная математика и информатика», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Всего у «Микрона» заключено 25 договоров на целевое обучение со студентами девяти российских вузов.

«Микрон профинансирует организационные расходы студента, включая перелет и проживание. Поддержка молодых кадров – это инвестиции в технологическое развитие предприятия и эффективность. Участие в международных образовательных программах даёт возможность получить полезный опыт, усилить компетенции и расширить профессиональный кругозор, что очень важно при нашей отраслевой специфике. Международное сотрудничество – важный фактор развития микроэлектроники», – сказала Евгения Хомутская, заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию АО «Микрон».