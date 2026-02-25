Разделы

Кадры Цифровизация Электроника
|

Студент МИЭТ — целевик «Микрона» пройдет обучение в Пекинском технологическом институте

Студент МИЭТ, участник целевого набора «Микрона», российского производителя микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидента ОЭЗ «Технополис Москва», пройдет обучение по программе академической мобильности «Automation» в Пекинском технологическом институте (BIT) в Китае. Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

Владислав Петров, студент третьего курса НИУ МИЭТ по направлению «Управление в технических системах», приступит к обучению в BIT уже в весеннем семестре: «Пройти первый этап конкурсного отбора мне помогли высокий средний балл и развёрнутое мотивационное письмо. Далее я успешно прошел собеседование на английском языке, где оценивались коммуникативные навыки и готовность воспринимать академический материал на иностранном языке. Уверен, что эта поездка даст возможность приобрести очень важные и нужные компетенции, которые я смогу применять на практике и в будущей работе на "Микроне"».

«Одним из важных и перспективных направлений сотрудничества является академический обмен студентами. Наш партнер, Пекинский технологический институт (BIT), ежегодно предоставляет для студентов МИЭТ порядка 10 квотных мест на обучение по семестровой программе. Так, в рамках соглашения о сотрудничестве между МИЭТ и Пекинским технологическим институтом (BIT) начиная с 2024 г. успешно реализуются международные образовательные программы обмена, в которых приняли участие 30 студентов. МИЭТ проводит конкурсный отбор лучших студентов для направления на обучение в данный институт. Они получают новые знания и практические навыки, обмениваются опытом со студентами и преподавателями ведущих университетов мира. За время освоения программы студенты посещают лекции и мастер-классы от профессоров Пекинского технологического института и приглашенных экспертов, работают над междисциплинарными проектами в международных командах», – сказал Александр Геннадьевич Балашов, проректор МИЭТ по учебной работе.

От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь
Телеком

В 2025 г. «Микрон» заключил 13 целевых договоров на обучение в бакалавриате и магистратуре профильных вузов России (НИУ МИЭТ, МГТУ им. Н.Э.Баумана, МГТУ «Станкин», ВШЭ, РХТУ им. Д.И.Менделеева, МИРЭА, Московский политех) по таким направлениям как «Конструирование и технология электронных средств», «Химическая технология», «Электроника и наноэлектроника», «Материаловедение и технология материалов», «Мехатроника и робототехника», «Прикладная математика и информатика», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Всего у «Микрона» заключено 25 договоров на целевое обучение со студентами девяти российских вузов.

«Микрон профинансирует организационные расходы студента, включая перелет и проживание. Поддержка молодых кадров – это инвестиции в технологическое развитие предприятия и эффективность. Участие в международных образовательных программах даёт возможность получить полезный опыт, усилить компетенции и расширить профессиональный кругозор, что очень важно при нашей отраслевой специфике. Международное сотрудничество – важный фактор развития микроэлектроники», – сказала Евгения Хомутская, заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию АО «Микрон».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как построить масштабируемую систему документооборота для тысяч пользователей

Гендиректора ИТ-компании, работавшей на правительство США посадили на семь лет за продажу секретов в Россию

Как цифровизация массового найма увеличила отклики на вакансии в 2,5 раза: кейс «М.Видео-Эльдорадо»

«Лента» собирает свои ИТ-подразделения в единую «дочку»

Обзор: Виртуальные АТС 2026

ChatGPT и Discord обвинили в сливе данных пользователей американским спецслужбам

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще