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Компьютеризация Комплектующие Accessories

Компьютеризация - Комплектующие - Accessories


11.05.2022 Импортозамещение не нужно? Российские цены на ПК и комплектующие падают, дефицита на них нет
13.01.2022 Названы самые ненадежные комплектующие ПК: худшие процессоры, видеокарты, SSD, винчестеры и память
17.01.2020 Исследование «Ростеха»: 65% производителей оборудования для интернета вещей используют отечественные комплектующие
28.12.2015 Под Новый год в Москве взлетели цены на ПК и комплектующие
20.01.2012 В Москву прибыли первые самолеты с комплектующими для создания систем видеонаблюдения на избирательных участках
11.08.2008 Префектура САО Москвы закупает комплектующие к компьютерной технике
20.03.2008 Dell закупит в Китае комплектующие на сумму $23 млрд.
13.02.2008 Выборгская таможня задержала контрабандные комплектующие для компьютеров
08.02.2008 ФСО России закупает комплектующие к СВТ
27.06.2007 МЭРТ отменит ставки таможенных пошлин на комплектующие к мобильникам
15.05.2002 NASA ищет в интернете комплектующие для своих компьютеров
15.05.2002 NASA ищет в интернете комплектующие для своих компьютеров
02.04.2002 В 2002 году в России будет продано 4,4 млн. телевизоров

Публикаций - 1032, упоминаний - 1070
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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