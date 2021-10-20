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КНС Групп
Yadro


20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 3
15.10.2021 Yadro присоединилась к международному сообществу Open Compute Project 9
11.10.2021 Власти задумались о введении «крепостного права» для разработчиков российских чипов 2
09.10.2021 Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 3
08.10.2021 Алишер Усманов продаст «ИКС Холдинг» 1
06.10.2021 «Яндекс», «Ланит» и ВТБ начали строить в России завод по производству серверов 2
01.10.2021 Российский рынок облаков за год вырос на треть 1
30.09.2021 Конференция CNews «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
20.09.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
16.09.2021 Российские продажи внешних СХД пошли в рост. На рынке сменился лидер 8
15.09.2021 Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу 1
14.09.2021 Российский разработчик «железа» выпускает чип собственной микроархитектуры. Не ARM 11
13.09.2021 IDC: итоги II квартала 2021 года на российском серверном рынке 2
08.09.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
08.09.2021 Yadro покажет школьникам, как проектировать процессоры с открытой архитектурой 1
06.09.2021 МВД не дали закупить российские СХД на чипах IBM, а теперь мешают поставке на «Эльбрусах» 9
03.09.2021 Российский разработчик «железа» наращивает штат в полтора раза. Открыты сотни вакансий 5
01.09.2021 Власти резко ужесточили правила закупок. Госорганам запретили зарубежные серверы и ПК 2
26.07.2021 Подтверждена совместимость облачной платформы ECP VeiL с серверами и СХД YADRO 1
19.07.2021 Российские производители электроники получат до 20 миллиардов на каждый проект импортозамещения 1
19.07.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с серверами Yadro Vegman 2
16.07.2021 Какой должна быть идеальная СХД 3
16.07.2021 BPS начала сотрудничество с производителем платформ обработки и хранения данных Yadro 1
14.07.2021 Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей 3
13.07.2021 Поставкой «железа» на 3 миллиарда в ЦОД ФТС займется компания бывшего зятя Мишустина 2
05.07.2021 МВД не дали купить партию российских СХД на 300 миллионов 3
02.07.2021 Власти вводят новые критерии «отечественности» для электроники. Использование российских чипов больше не обязательно 2
30.06.2021 СХД Yadro на чипах IBM больше не считаются отечественными. Им грозит удаление из реестра российского «железа» 2
28.06.2021 Росатом внедряет отечественное серверное оборудование YADRO 2
22.06.2021 В Реестр российской электроники загадочно просочилось «железо» на чипах IBM 3
16.06.2021 Федеральная таможня потратит миллиарды на заполнение своего ЦОДа «железом» и ПО 2
15.06.2021 Российский рынок внешних СХД рухнул в полтора раза. В тройке лидеров перестановки 1
09.06.2021 «Ситроникс» начала выпуск серверов на Intel Xeon и хочет «разогнаться» до 30 тыс. штук в год 3
04.06.2021 Sbercloud и Yadro создают центр компетенций по разработке и испытаниям оборудования для облачных решений 1
03.06.2021 «Яндекс», «Ланит», Gigabyte и ВТБ будут производить сервера в России 3
21.05.2021 «Почта России» четырехкратно нарастит многомиллиардные инвестиции в российские ИТ 1
20.05.2021 «Почта России» в 4 раза увеличит вложения в российские информационные технологии 1
29.04.2021 Mail.ru потеряла миллиарды рублей на киберспорте 1
23.04.2021 Huawei начинает делать сервера на заводах «Ситроникс» в России 3
19.04.2021 Производители российской электроники потребовали у властей особые права 1

Публикаций - 124, упоминаний - 332

КНС Групп упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 35
IBM 3539 27
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 24
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 22
Ростех - Ростехнологии 2230 19
Huawei 2730 17
Intel Corporation 4175 15
Dell Technologies 133 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 13
Samsung Electronics 5666 12
ИКС холдинг - Форпост 35 12
Lenovo Group 1636 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 11
VK - Mail.ru Group 2483 10
Red Hat 665 9
Broadcom Inc 197 9
Dell EMC 2400 9
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 127 9
Google LLC 7148 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 9
SUSE 167 9
Микрон - Micron 365 8
Toshiba Corporation 1090 8
Seagate Technology 282 8
MSI - Micro-Star International 276 8
Molex 16 8
Microsemi 13 8
ИКС холдинг - Цитадель ГК 34 8
Microsoft Corporation 11077 8
Криптонит ГК - Kryptonite 30 8
НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 8
Digital Energy - Диджитал Энерджи 9 7
NetApp 485 7
Nvidia Corp 2019 7
DEPO Computers - Депо Электроникс 350 7
Cisco Systems 2040 7
Yandex - Яндекс 4101 7
Ростех - Концерн Автоматика 397 6
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 16
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 14
РЖД - Российские железные дороги 1081 10
Газпромбанк - ГПБ 692 9
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 7
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 6
Открытие ФК 538 5
X5 Group 599 5
ESforce 22 4
X5 Group - Пятерочка 559 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Возрождение - Коммерческий банк 98 2
Virtus.pro 12 2
ТС-инжиниринг 6 2
Газпром ПАО 520 2
Автоматика КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 22 1
ВТБ24 583 1
Бинбанк 184 1
Almaz Capital Partners 118 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
РКС - Российские космические системы 100 1
МегаФон Финанс 9 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
Вертолеты России 114 1
Газпром нефть 382 1
Россети ПАО 168 1
Альфа-Банк 1123 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
Почта России ПАО 1572 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
Федеральное казначейство России 766 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 5
Правительство РФ 2203 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
МТПП - Московская торгово-промышленная палата 7 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 3 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 79 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 8
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 7
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 7
OpenCAPI Consortium 13 7
Gen-Z Consortium 11 7
Linux Foundation 157 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 7 1
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 3 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 6
ARM64 - Архитектура процессора 1018 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 6
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 6
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 5
Big Data - Большие данные 1136 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 68 4
DDR - Double data rate 1068 3
Kubernetes 307 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 573 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
Безопасный город 347 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
Субтехнологии 8 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Containers 4 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место 25 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 47 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
ARMv7 - Архитектура процессора 40 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 138 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 16
Yadro Tatlin.archive - платформа хранения данных (СХД) 19 11
Yadro Vesnin - Сервер 14 11
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 10
Nvidia GeForce GTX 2062 8
Linux OS 4257 7
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 6
Microsoft Windows 10 6635 6
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 4
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 3
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 3
IBM Power8 27 3
Nvidia Tesla GPU 117 3
Cavium ThunderX 4 3
Microsoft Power BI 113 3
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
IBM Power Systems - Серия серверов 130 3
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 3
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 2
NetApp ONTAP 34 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 2
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 33 2
БАРС.Alpha BI 32 2
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 2
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 2
IBM System p - IBM eServer pSeries 7 2
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 2
Huawei Cloud 26 2
IBM Power9 21 2
Apache Spark 63 2
Сбербанк - Экосистема SberX 15 2
IBM System Z - IBM eServer zSeries 49 2
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 73 2
Т-Платформы Таволга терминал 26 2
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 97 2
Национальные Технологии - СХД Купол 31 2
Черепенников Антон 52 19
Лебедев Михаил 38 10
Шелобков Алексей 12 7
Усманов Алишер 241 7
Икоев Артем 8 6
Вермишян Геворк 61 4
Калинин Александр 95 3
Смирнов Алексей 142 3
Бакулин Александр 4 3
Сорокоумов Александр 19 3
Ананьев Алексей 88 2
Акимов Максим 167 2
Серебряникова Анна 47 2
Шубин Сергей 25 2
Русанов Сергей 44 2
Легостаева Светлана 23 2
Стрешинский Иван 33 2
Сахненко Сергей 71 2
Колбин Евгений 43 2
Ананьев Дмитрий 53 2
Петров Дмитрий 33 2
Ермаков Иван 5 2
Кабанов Владимир 174 2
Голодец Ольга 16 1
Тероев Михаил 1 1
Копосов Максим 7 1
Петров Антон 11 1
Мамров Алексей 1 1
Юнов Константин 34 1
Фомичев Андрей 52 1
Васильева Владислава 2 1
Карпинский Алексей 37 1
Хренов Алексей 1 1
Богдыль Александр 2 1
Редькин Александр 1 1
Удодов Александр 1 1
Тищенко Андрей 12 1
Карпов Алексей 21 1
Матвеенко Андрей 1 1
Семынин Дмитрий 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 93
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 9
Европа 3752 5
Ближний Восток 1473 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
Восточная Европа 1678 4
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 3
Россия - Мурманск 257 2
Россия - Керчь 35 2
Россия - Новороссийск 140 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Россия - Смоленск 234 2
Африка 1489 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Азия - Азиатский регион 1514 2
Казахстан - Республика 2629 2
Россия - Ростовская область 862 1
Россия - Тюменская область 582 1
Арктика 141 1
Россия - Ярославль 404 1
Россия - Калининград 664 1
Россия - Тверская область 248 1
Россия - Томск 449 1
Россия - Иркутская область 543 1
Россия - Арктическая зона 8 1
Россия - Орёл 214 1
Россия - Удомля 41 1
Россия - Хабаровский край 417 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 515 1
Земля - планета Солнечной системы 863 1
Япония 2780 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 831 1
Ирландия - Республика 363 1
Россия - ПФО - Казань 1515 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 13
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 16 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 3
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
Госзаказчик - Государственный заказчик 4 2
Национальная стратегия развития электронной промышленности России 10 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 11 1
Кодекс этики использования данных 8 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 237 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 4
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Ведомости 259 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 264 1
IDC - International Data Corporation 2718 11
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 14 9
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 21 6
IDC Russia - IDC Россия 115 4
CNews Analytics 1988 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 2
Markets&Markets Research 78 2
Juniper Research 278 1
Gartner 2190 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
Analysys Mason 26 1
IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 2 1
IDC Russia IT Services Market 5 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 3
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 2
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
РАН - Российская академия наук 316 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 32 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
Формула Русь - Чемпионат 3 3
CNews AWARDS 291 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 7 1
Криптонит Startup Challenge 13 1
Red Dot Design Award 21 1
UK Finance Financial Innovation Awards 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761262, в очереди разбора - 664951.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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Техника

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Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

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