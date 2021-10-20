Как меняется отношение к импортозамещению 3

Yadro присоединилась к международному сообществу Open Compute Project 9

Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 3

Российский рынок облаков за год вырос на треть 1

Подтверждена совместимость облачной платформы ECP VeiL с серверами и СХД YADRO 1

Российские производители электроники получат до 20 миллиардов на каждый проект импортозамещения 1

Какой должна быть идеальная СХД 3

BPS начала сотрудничество с производителем платформ обработки и хранения данных Yadro 1

МВД не дали купить партию российских СХД на 300 миллионов 3

Росатом внедряет отечественное серверное оборудование YADRO 2

Sbercloud и Yadro создают центр компетенций по разработке и испытаниям оборудования для облачных решений 1