Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
КНС Групп
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 124, упоминаний - 332
КНС Групп упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Черепенников Антон 52 19
|Лебедев Михаил 38 10
|Шелобков Алексей 12 7
|Усманов Алишер 241 7
|Икоев Артем 8 6
|Вермишян Геворк 61 4
|Калинин Александр 95 3
|Смирнов Алексей 142 3
|Бакулин Александр 4 3
|Сорокоумов Александр 19 3
|Ананьев Алексей 88 2
|Акимов Максим 167 2
|Серебряникова Анна 47 2
|Шубин Сергей 25 2
|Русанов Сергей 44 2
|Легостаева Светлана 23 2
|Стрешинский Иван 33 2
|Сахненко Сергей 71 2
|Колбин Евгений 43 2
|Ананьев Дмитрий 53 2
|Петров Дмитрий 33 2
|Ермаков Иван 5 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Голодец Ольга 16 1
|Тероев Михаил 1 1
|Копосов Максим 7 1
|Петров Антон 11 1
|Мамров Алексей 1 1
|Юнов Константин 34 1
|Фомичев Андрей 52 1
|Васильева Владислава 2 1
|Карпинский Алексей 37 1
|Хренов Алексей 1 1
|Богдыль Александр 2 1
|Редькин Александр 1 1
|Удодов Александр 1 1
|Тищенко Андрей 12 1
|Карпов Алексей 21 1
|Матвеенко Андрей 1 1
|Семынин Дмитрий 3 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 4
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Ведомости 259 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 264 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761262, в очереди разбора - 664951.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761262, в очереди разбора - 664951.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru