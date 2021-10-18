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Twitter


18.10.2021 «Вероломный» шаг Apple навстречу пользователям iOS лишил Facebook и Google миллиардов 1
15.10.2021 Из Windows 11 испарилась давно обещанная функция. Пользователи в ярости 2
11.10.2021 Безжалостное импортозамещение. Samsung навязывает российское ПО англичанам 1
06.10.2021 В Москве начали строить ИТ-платформу, о готовности которой Собянин отрапортовал два месяца назад 3
05.10.2021 Произошел крупнейший сбой в истории интернета, оставивший мир без Facebook, WhatsApp и Instagram. Что это было? 3
04.10.2021 Из-за глупой ошибки программиста криптоплатформа раздала пользователем $192 млн и с угрозами требует деньги назад 2
30.09.2021 Facebook грозит в России крупнейший штраф в истории 2
29.09.2021 Хозяева iPhone платят деньги, лишь бы не видеть «быстрые» версии сайтов от Google 2
24.09.2021 Данные половины жителей Земли утекли в Сеть и выставлены на продажу. Спасибо Clubhouse и Facebook 3
24.09.2021 Американские шпионы призвали весь мир уничтожить главный источник денег в интернете 1
16.09.2021 Над банками всего мира нависла угроза от амбициозного хакерского ПО «русского» происхождения 1
16.09.2021 Власти строят систему автоматического поиска запрещенки в Telegram, Facebook и на кондитерской фабрике 1
14.09.2021 В «Билайне» возможна утечка. В Сеть могли попасть данные миллионов россиян 2
14.09.2021 «Ростелеком» предлагает запретить своим клиентам доступ к публичным серверам Google 1
09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 2
01.09.2021 В последние годы власти «отрубали» интернет в своих странах сотни раз. Со временем вкус к отключениям растет 2
27.08.2021 Названы самые популярные языки программирования. C# стремительно рвется в лидеры 1
26.08.2021 «Лаборатория Касперского»: русскоговорящих пользователей больше всего волнует конфиденциальность во «Вконтакте», Instagram и Google 1
23.08.2021 «Дыра» в Razer позволяет стать админом Windows 10, просто воткнув мышь 3
29.07.2021 Власти готовятся запретить в России популярнейшую художественную галерею интернета 2
29.07.2021 МТС предупреждает: Из-за «суверенного Рунета» упадет качество связи 2
29.07.2021 На GitHub создана служба юридической защиты программистов от борцов за копирайт 1
28.07.2021 Топ-менеджер eBay сел в тюрьму за изощренную травлю критиков компании. Судья: это было «безумие» 1
22.07.2021 Владельцы хромбуков массово потеряли доступ к своим файлам из-за опечатки программиста длиной в один символ 1
20.07.2021 Власти перекроют платежи иностранным ИТ-компаниям, у которых нет представительства в России 2
16.07.2021 Выпущен «единственный в мире» смартфон без цензуры и без слежки за пользователем. Его можно заказать в Россию 1
15.07.2021 Microsoft выпустила вторую новую Windows за месяц. Видео 1
14.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions заплатит до 3 млн рублей за обнаружение уязвимостей 1
14.07.2021 Самая прославленная группировка «русских хакеров» внезапно прекратила работу и отключила все сайты 1
12.07.2021 В Samsung грандиозная утечка. Стали известны все будущие новинки компании 1
08.07.2021 Москва потратит 540 миллионов на систему мониторинга критики властей во «Вконтакте», Facebook и Telegram 1
08.07.2021 «Убийца флагманов» пойман на обмане нового типа. OnePlus на тестах занижает производительность смартфонов 1
01.07.2021 Android откажется от фундаментальной особенности, которая была в нем всегда. И это ударит по Windows 11 1
29.06.2021 Opera представляет новую версию десктопного браузера R5 1
24.06.2021 Основатели крупной криптовалютной биржи исчезли, прихватив миллиарды долларов, принадлежащие их клиентам 1
24.06.2021 Погиб Джон Макафи, самый эксцентричный ИТ-шник современности. Его могли убить 2
24.06.2021 Банда из Москвы получила крупные сроки за похищение криптовалютного магната 1
24.06.2021 Готовятся к выходу два дешевых iPhone. Что известно о будущих смартфонах Apple? 1
23.06.2021 Opera представила новую версию десктопного браузера под названием R5 1
23.06.2021 Жаркий июнь 2021 г. Роскомнадзор получил беспрецедентные полномочия для управления Рунетом 3

Публикаций - 2204, упоминаний - 3913

Twitter упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 307
Google LLC 7135 260
Apple Inc - Эппл Рус 7685 177
Samsung Electronics 5641 126
Facebook 3765 117
VK - Mail.ru Group 2482 93
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 69
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 52
Yandex - Яндекс 4100 47
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 46
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 41
Telegram Group 702 39
SEC Consult Services 929 37
IBM 3530 30
Amazon Inc - Amazon.com 1469 28
GitHub 412 26
Intel Corporation 4158 25
Xiaomi 904 25
Huawei 2727 23
SAP SE 3208 18
Cisco Systems 2037 16
Nvidia Corp 2012 16
Lenovo Group 1636 16
Cambridge Analytica 43 15
Rambler Group - Рамблер ГК 484 15
Alphabet 74 14
PayPal 439 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 12
Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 12
AMD - Advanced Micro Devices 1664 11
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 198 11
Qualcomm Technologies 1001 10
Alibaba Group 298 10
Nokia Corporation 2424 10
Oracle Corporation 3333 9
OnePlus - BBK Electronics 131 9
Lenovo Motorola 999 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 9
EA - Electronic Arts 906 9
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 8
LinkedIn 520 32
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 20
Uber 257 19
Uber Technologies 258 18
Tesla Motors 241 12
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 10
eBay Inc 529 8
Walmart - Wal-Mart Stores 151 7
AliExpress 275 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 7
HeadHunter Group - HH Group 336 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 6
Airbnb 62 6
Газпром-Медиа Холдинг 120 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Square 38 4
Carl Zeiss 176 3
John McAfee Global Technologies - MGT Capital Investments 6 3
Visa International 1345 3
Qiwi 783 3
Альфа-Банк 1123 3
Vimeo - Видеохостинг 57 3
EPIC Telecom Invest 69 3
Флибуста 27 3
SoftBank Group 101 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Sequoia Capital 81 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
Открытие ФК 538 3
DST Global 165 2
The Walt Disney Company 166 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Runa Capital 153 2
Coca-Cola Company 112 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 2
Barnes & Noble 52 2
X5 Group 599 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 45
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 43
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 30
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 21
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 18
Президент Российской Федерации 1439 18
Таганский районный суд города Москвы 44 11
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 9
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 9
Президент США 105 8
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 8
Правительство РФ 2200 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 7
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 6
Счётная палата РФ 460 5
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 5
Мировой суд Таганского района Москвы 4 4
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 71 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 4
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 97 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 3
Администрация Президента РФ 267 3
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 3
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 79 3
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 3
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Единая Россия - Политическая партия 174 7
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 4
Демократическая политическая партия США 36 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 43 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 2
Verdi 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
GSMA All IP Interconnect Russia 5 1
Project Veritas 2 1
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 1 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 1
Bitcoin Foundation 8 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 3 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 13 1
IFF - Internet Freedom Foundation 1 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 5 1
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 25 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 25 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 3 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
Руссофт - Russoft 250 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 195
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 139
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 117
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 72
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 45
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 41
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 40
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 40
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 32
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 28
Flash 472 28
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 27
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 26
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 24
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 24
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 24
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 21
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 20
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 19
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 19
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 19
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 19
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 18
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 18
QWERTY-клавиатура 190 18
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 881 17
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 16
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 16
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 758 15
Социальные сети - Соцсети 96 15
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 15
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 15
USB Type-C - USB-C 901 14
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 13
ARM64 - Архитектура процессора 1017 12
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 12
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 11
Micorosft Windows Insider 78 11
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 336 10
Google Android 10750 391
Apple iOS 5741 194
Microsoft Windows 10 6622 106
VK - Mail.ru Одноклассники 856 104
WhatsApp Messenger 654 104
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 84
Microsoft Windows Phone OS 1472 73
Google Play - Google Store - Android Market 2515 70
Google YouTube - Видеохостинг 1710 56
Facebook Instagram - Инстаграм 569 49
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 46
Linux OS 4249 42
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 40
Apple macOS 922 38
Apple iPad 3263 35
Symbian OS 767 34
Microsoft Windows 7 1662 32
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 31
JavaScript - Язык программирования 627 28
Java - Язык программирования 1169 28
Microsoft Windows 8 1228 27
Google Picasa Web Albums 119 27
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 27
Nokia N - серия 239 24
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 23
Rakuten Viber 429 22
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 21
Nvidia GeForce GTX 2055 21
Microsoft Windows 851 20
Samsung Galaxy Note 558 20
Google Chrome - браузер 1117 20
Google Nexus - Серия смартфонов 398 20
HTC Desire - серия смартфонов 101 19
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 18
Apple macOS X 901 16
Apple iPhone 7 246 15
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 15
AWS - Amazon Web Services 568 14
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1167 14
Apple iPhone 5 710 14
Путин Владимир 1821 34
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 29
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 22
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 18
Жаров Александр 165 15
Дуров Павел 216 13
Dorsey Jack - Дорси Джек 19 13
Дворкович Аркадий 169 13
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 12
Никифоров Николай 1126 10
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 10
Зайцев Михаил 145 10
Галушкин Олег 168 8
McAfee John - МакАфи Джон 27 8
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 7
Навальный Алексей 58 7
Пушков Алексей 8 7
Sundar Pichai - Сундар Пичай 50 6
Чернышенко Дмитрий 234 5
Медведев Дмитрий 1433 5
Водясов Алексей 97 5
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 5
Щеголев Игорь 676 5
Хинштейн Александр 50 4
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 39 4
Волож Аркадий 181 4
Wojcicki Susan - Войжитски Сюзан 13 4
Biden Joe - Байден Джо 29 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 4
Bezos Jeff - Безос Джефф 72 4
Мишустин Михаил 302 4
Горелкин Антон 34 4
Lau Pete - Ло Пит 13 4
Кирюхин Дмитрий 73 3
Дерипаска Олег 19 3
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 15 3
Lau Pete - Лау Пит 9 3
Боярский Сергей 16 3
Кулин Филипп 39 3
Мельникова Анастасия 166 3
Россия - Российская федерация - РФ 57238 663
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 476
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 153
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 148
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 112
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 95
Германия - Федеративная Республика 3618 82
Индия - Республика 2165 54
Европа 3736 52
Франция - Французская Республика 2116 50
Япония 2771 47
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 45
Украина 3353 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 30
Беларусь - Белоруссия 2084 22
Казахстан - Республика 2622 21
Россия - СФО - Новосибирск 1959 15
США - Калифорния 972 14
США - Кремниевая долина 398 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 13
Восточная Европа 1674 12
Канада 1295 11
Австралия - Австралийский Союз 1121 10
Испания - Королевство 1250 9
Италия - Итальянская Республика 1377 9
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 9
Бразилия - Федеративная Республика 1122 9
Россия - ПФО - Казань 1510 9
Специальный административный район Гонконг 547 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 8
США - Сан-Франциско 689 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 7
США - Вашингтон 334 7
Европа Западная 611 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 756 6
Иран - Исламская Республика Иран 374 6
Россия - ПФО - Самара 1287 6
США - Техас 222 6
Нидерланды 971 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 29
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 249 13
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 13
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 11
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 8
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 7
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 6
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 347 5
Русский язык 976 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 5
Пиратство - Авторское право 205 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 4
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 3
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