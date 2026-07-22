В Европе пользователю заморозили на счетах 197 тыс. евро за твит, как попасть на пиратский сайт

Любопытный прецедент

Во Франции в качестве обеспечительной меры заморозили крупную сумму на личных счетах пользователя Сети за публикацию руководства по обходу интернет-блокировок пиратского ресурса. Допустимость такой меры признал французский суд, пишет TorrentFreak.

Мера затронула гражданина Франции, который помогал в поддержании работы ныне не функционирующих сервисов Uptobox и Uptostream, с которыми ранее судилась антипиратская организация ACE. Организация представляет интересы Disney, Amazon, Apple, Netflix, Paramount, Warner Bros и других крупных компаний индустрии развлечений.

Uptobox – популярный в прошлом файлообменник. Uptostream – связанный с Uptobox видеохостинг. Оба сервиса прекратили свою работу в сентябре 2023 г. после полицейской операции, в ходе которой были изъяты его серверы. Ранее сервисы были заблокированы за пиратство по решению французского суда. Технически блокировка осуществлялась на уровне DNS французских интернет-провайдеров.

Unsplash - Amy Syiek За публикацию инструкций по обходу блокировок пиратских ресурсов во Франции могут заморозить деньги на счетах

Француз, связанный с Uptobox, после блокировки ресурса разместил в одной из социальных сетей сведения, которые позволяли пользователям подключаться к пиратскому сервису вопреки решению суда. По данному факту у правообладателей возникли претензии, которые впоследствии вылились в заморозку 197 тыс. евро на банковских счетах автора проблемного сообщения.

Второй процесс

Параллельно с разбирательством с Uptobox в коалиции с другими гигантами в сфере развлечений компания Disney решила искать справедливости в суде против физического лица, якобы имевшего отношение к деятельности платформы. Иск был подан к гражданину Франции, проживающему в ОАЭ и ведущему микроблог на платформе X (ранее Twitter) под псевдонимом Starouille.

Скрывающаяся под этим псевдонимом персона в исковых документах обозначена как “M. [U]”, что, вероятно, является сокращением от комбинации слова «господин» (фр. Monsieur) и фамилии ответчика, начинающейся с буквы “U”.

Starouille в X ранее сам называл себя техническим директором Uptobox, однако ответчик факт занятия данной должности в ходе процесса отрицал. Представляющий его адвокат не пытался опровергнуть связь своего подзащитного с пиратской платформой, но настаивал на его статусе подрядчика, поддерживавшего работу инфраструктуры сервиса, а не одного из непосредственных его руководителей. Должность, которую ответчик указал в профиле X не соответствовала реальному положению дел, утверждал защитник.

В январе 2025 г. суд встал на сторону ответчика, посчитав, что юристам Disney не удалось доказать, что тот занимал должность технического директора Uptobox и отказал истцу в передаче средств с его счета, замороженных ранее. Disney с решением суда не согласилась и подала апелляцию.

К июлю 2026 г. апелляционный суд завершил рассмотрение обращения Disney и согласился с выводами суда предыдущей инстанции. Представленные сторонами доказательства показали, что ответчик действительно сотрудничал с Uptobox с 2012 г. в качестве фрилансера, но не более того. Фактов, подтверждающих вовлеченность ответчика в управление организацией, истцом предоставлено не было. В обязанности Starouille входило лишь поддержание работоспособности и обновление серверной инфраструктуры площадки, что было подтверждено с помощью материалов, предоставленных хостинг-провайдером Opcore.

Деньги останутся замороженными

В то же время исход разбирательства на данный момент нельзя назвать полностью благоприятным для Starouille, поскольку апелляционный суд постановил, что средства, по крайней мере их часть, на его счетах должны оставаться замороженными.

На решение суда в этой части влияние оказала установленный факт осведомленности ответчика о предпринимаемых законных мерах блокировки Uptobox и стремлении донести до широких масс сведения, которые способны помочь в обходе этих мер, о чем свидетельствует ранее упомянутая публикация в соцсети X.

Защита Starouille пыталась доказать, что сообщение о методах обхода блокировки было размещено в Сети в интересах правообладателей: якобы таким образом их представители могли бы заходить на блокируемый ресурс и поддерживать контакт с его администрацией относительно судьбы материалов, опубликованных в нарушение норм авторского права. Доводы стороны ответчика в данном случае суд признал несостоятельными.

Как отмечает TorrentFreak, активность Starouille в соцсети X и ранее далеко не всегда шла на пользу Uptobox и ему лично. Один из его предыдущих твитов, впоследствии удаленный, позволил правоохранительным органам и ACE установить физическое местоположение части серверов Uptobox. Некоторое количество машин находилось в дата-центре хостера Scaleway, который с недавних пор сотрудничает с Airbus, в муниципалитете Витри-сюр-Сен (пригород Парижа, Франция). Эти сведения сделали возможной полицейскую операцию по изъятию серверов Uptobox, проведенную в сентябре 2023 г.

Следует отметить, что Disney пока не удалось доказать, что Starouille должен нести ответственность за свою деятельность в правовом поле. Суд счел аргументы американского гиганта убедительными настолько, чтобы не разблокировать замороженные средства на принадлежащих ответчику счетах.

На старте разбирательства Disney потребовала заморозки 16 млн евро на счетах ответчика. Именно в эту сумму компания оценила свои убытки от деятельности Uptobox, исходя из занимаемой сервисом доли на рынке в период с 2020-2023 гг., его аудитории и стоимости подписки Disney+, в рамках которой компания предоставляет легальный доступ к принадлежащим ей видеоматериалам. По оценке американского гиганта, сервис ежемесячно посещали 1 млн пользователей, и до прекращения работы он сумел захватить 15% рынка видеостриминга.

Данные показатели апелляционный суд счел завышенными, а требования чрезмерными, постановив, что на счетах Starouille достаточно заблокировать 306 тыс. евро, что тем не менее все равно больше уже замороженных 197 тыс. в банке BNP Paribas.