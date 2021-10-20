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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Positive Technologies
Позитив Текнолоджиз
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 501, упоминаний - 1615
Positive Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Новиков Алексей 39 17
|Соколов Алексей 121 13
|Карпов Илья 27 11
|Сычев Артем 48 11
|Ключников Михаил 18 11
|Авезова Яна 10 10
|Путин Сергей 36 9
|Филиппов Максим 36 9
|Четвернин Алексей 651 9
|Контемиров Юрий 27 9
|Калинкин Алексей 16 9
|Трояновский Владимир 40 9
|Курбатов Владимир 19 9
|Мусич Роман 16 9
|Гущин Александр 15 9
|Борисов Илья 26 9
|Цыганов Вячеслав 54 9
|Остапенко Григорий 26 9
|Суровец Дмитрий 44 9
|Демидов Сергей 50 9
|Нуйкин Андрей 27 9
|Палей Лев 31 9
|Горбатько Александр 90 9
|Путин Владимир 1821 8
|Назаров Владимир 12 7
|Даренский Дмитрий 9 6
|Дилбарян Павел 14 6
|Чулков Олег 6 6
|Зиненко Ольга 10 6
|Деточкин Андрей 6 6
|Мешков Александр 6 6
|Шевченко Александр 9 6
|Чемериский Максим 6 6
|Ромашов Андрей 6 6
|Лобанов Михаил 9 6
|Яковлев Сергей 23 6
|Касперская Наталья 197 5
|Александров Антон 8 5
|Максимов Юрий 15 5
|Горячий Максим 9 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758163, в очереди разбора - 661853.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758163, в очереди разбора - 661853.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru