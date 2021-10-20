Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Positive Technologies
Позитив Текнолоджиз


20.10.2021 PT Sandbox научилась обнаруживать руткиты после заражения системы 1
19.10.2021 15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов 1
19.10.2021 Таинственные хакеры крепко взялись за топливные и авиационные компании в России, США и по всему миру 2
07.10.2021 Positive Technologies и «Айти бастион» договорились о сотрудничестве в области мониторинга ИБ 5
05.10.2021 Positive Technologies и ИВК объединили возможности Maxpatrol SIEM и «ИВК Кольчуга-К» 6
30.09.2021 Новая хакерская группировка напала на авиапромышленность и ТЭК России 7
28.09.2021 В России предложили построить открытую базу знаний для антивирусных компаний 4
08.09.2021 Исправленные уязвимости в POS-терминалах PAX могли использоваться в мошеннических операциях 2
02.09.2021 Исследование Positive Technologies: более чем в 30% случаев в отечественных компаниях применяют безопасную разработку 5
01.09.2021 PT ISIM выявляет эксплуатацию критически опасных уязвимостей в комплексе промышленной автоматизации CODESYS 2
30.08.2021 Positive Technologies: число атак с использованием шифровальщиков бьет все рекорды 3
24.08.2021 Positive Technologies: технологическая сеть 75% промышленных компаний открыта для хакерских атак 3
24.08.2021 MaxPatrol SIEM теперь обрабатывает до 60 тысяч событий в секунду 2
27.07.2021 «Роснано» закупит на десятки миллионов ПО российского разработчика под санкциями США 7
23.07.2021 «Мегафон» запустил обучающую платформу для защиты от киберугроз 1
19.07.2021 Шесть известных ИБ-компаний России попали под санкции Минторга США. Это прямой удар по их бизнесу 3
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 30
12.07.2021 ГРЧЦ проанализировал кибератаки на критическую информационную инфраструктуру 1
22.06.2021 Устранена уязвимость в межсетевом экране Fortinet FortiWeb, обнаруженная Positive Technologies 1
21.06.2021 Минцифры переманило в штат топ-менеджера знаменитой ИБ-компании 6
18.06.2021 Positive Technologies помогла Cisco устранить уязвимости в решении для развертывания IT-инфраструктуры 2
11.06.2021 Positive Technologies: злоумышленники затачивают вредоносы под атаки на виртуальную инфраструктуру 4
07.06.2021 Positive Technologies обнаружила уязвимости в промышленном контроллере WAGO 3
01.06.2021 Власти: Против российских ИТ-компаний в скором времени введут санкции 3
28.05.2021 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на платформу SAP Netweaver Application Server для Java-приложений 2
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
20.05.2021 Positive Technologies продемонстрировала реальность нового подхода в информационной безопасности 6
18.05.2021 Уязвимость в ядре Linux позволяет обходить защиту от эксплойтов 1
14.05.2021 Positive Technologies помогла Vmware исправить критически опасную уязвимость в средстве анализа эффективности облачных ресурсов 1
28.04.2021 Positive Technologies: число атак на промышленные компании выросло на 91% по сравнению с 2019 годом 4
16.04.2021 Positive Technologies выступила с заявлением по санкциям США 3
15.04.2021 Америка ввела санкции против шести крупных российских ИТ-компаний 5
14.04.2021 В новой версии PT Sandbox появились приманки-провокаторы, помогающие раскрыть злоумышленников 3
13.04.2021 Эксперты Positive Technologies назвали главные технологические тренды развития систем Sandbox в ближайшие 3-5 лет 5
13.04.2021 Positive Technologies обнаружила критически опасную уязвимость в платформе VMware для защиты конечных устройств 3
12.04.2021 Positive Technologies помогла VMware устранить уязвимость в утилите для тестирования производительности виртуальных ПК 1
08.04.2021 Positive Technologies выпустила версию Maxpatrol SIEM для небольших кредитных организаций 5
07.04.2021 VMware исправила опасные уязвимости в ПО для мониторинга инфраструктуры 1
29.03.2021 Эксперты Positive Technologies зафиксировали резкий рост числа атак на торговые предприятия 4
23.03.2021 Positive Technologies представила коммерческий релиз системы управления уязвимостями MaxPatrol VM 7

Публикаций - 501, упоминаний - 1615

Positive Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 40
SAP SE 3208 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 21
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 21
Код Безопасности 365 18
Cisco Systems 2037 16
IBM 3530 12
InfoWatch - Инфовотч 603 12
Google LLC 7135 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 11
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 11
Крок 1219 9
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 9
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 9
Intel Corporation 4158 9
Citrix Systems 571 8
Infotecs - ИнфоТеКС 249 7
Siemens AG - Сименс Россия 646 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 6
Fortinet 286 6
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 99 5
Dr.Web - Доктор Веб 976 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 5
Инфосистемы Джет 675 5
Acronis - Акронис 364 5
Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 5
Schneider Electric 408 4
Конфидент 56 4
AMD - Advanced Micro Devices 1664 4
Крипто-ПРО 200 4
Apple Inc - Эппл Рус 7685 4
Telegram Group 702 4
SAP CIS - САП СНГ 753 4
ICEFOG - Хакерская группировка 6 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Yandex - Яндекс 4100 4
Oracle Corporation 3333 3
Red Hat 665 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 11
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 9
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 9
РСХБ-Страхование жизни 9 9
Металлинвестбанк 39 9
Лукойл-Информ 71 9
Росводоканал 44 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 9
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 9
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 9
НСПК - Национальная система платежных карт 257 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 7
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 6
Алеф-Банк 12 6
НС-Банк 6 6
Takeda Pharmaceutical 15 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Транснефть 159 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 3
Открытие ФК 538 3
Донстрой - Дон-Строй Инвест 14 3
Банк Санкт-Петербург 120 2
Аэроклуб 13 2
Юнистрим - Unistream 167 2
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 2
Yokogawa Electric Corporation - Иокогава Электрик 8 2
Россети ПАО 168 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
НАЦ - Национальный аттестационный центр 15 1
Таможенная карта 9 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Кредит Европа банк 29 1
Puma - Пума 23 1
Honda 71 1
Почта России ПАО 1570 1
Банк Оранжевый 25 1
Газпром ПАО 519 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 29
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 14
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 14
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 14
ПФР Департамент информационных технологий 103 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 10
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 23 9
Московская безопасность ГКУ 7 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 6 6
Правительство Москвы - Департамент строительства 9 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 6
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 6
Правительство РФ 2200 5
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 5
Президент Российской Федерации 1439 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 4
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
МФЦ Мои документы Москвы 6 2
Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 3 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 2
Правительство Калининградской области 13 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа - Департамент информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа - ДИТИС ЯНАО 1 1
ГАОУ ДПО ТемоЦентр - Московский центр технологической модернизации образования - Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования города Москвы 2 1
Комитет национальной безопасности Республики Казахстана - РГП ГТС - Государственная техническая служба 1 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
ЦМУССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 8 1
Национальная служба здравоохранения Великобритании - The National Health Service - NHS 9 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 3
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
СОИ - Союз операторов интернета 2 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 116
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 35
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 27
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 24
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 20
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 16
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 16
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 14
CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы 73 12
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 11
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 99 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 9
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 9
NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика 20 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 9
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 9
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 16 9
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 8
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 7
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 29 6
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 36 6
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 431 6
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 6
Intel PCH - Platform Controller Hub - Семейство микросхем 11 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 6
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 5
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 448 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 5
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 5
Фишинг - Phishing 96 5
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 162 5
IME - Input Method Editor - Редактор метода ввода 6 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 47
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 36
Positive Technologies - PT ESC - Expert Security Center 45 31
Microsoft Windows 10 6622 28
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 76 22
Google Android 10750 18
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 33 18
SQL - Язык программирования 432 17
Linux OS 4249 15
Java - Язык программирования 1169 15
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 24 14
Apple iOS 5741 12
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector 31 11
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 8
MITRE ATT&CK - Структурированный список поведений киберпреступников 20 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 7
JavaScript - Язык программирования 627 6
Microsoft SQL Server 790 6
Intel ME - Management Engine 14 6
Microsoft Windows 851 5
Microsoft Azure 1171 5
Positive Technologies - PT MultiScanner 15 5
Apple macOS 922 5
Citrix ADC - Citrix Application Delivery Controller - NetScaler ADC 31 4
SAP ICM - SAP Incentives and Commissions Management 5 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
SAP NetWeaver 62 4
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
SAP SOAP - SAP Simple Object Access Protocol 4 4
Intel VISA - Intel Visualization of Internal Signals Architecture 4 4
Positive Technologies - PT Platform 4 3
SAP Notes 13 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
Citrix Gateway 6 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 274 3
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 38 3
Intel Core - Семейство процессоров 863 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
Новиков Алексей 39 17
Соколов Алексей 121 13
Карпов Илья 27 11
Сычев Артем 48 11
Ключников Михаил 18 11
Авезова Яна 10 10
Путин Сергей 36 9
Филиппов Максим 36 9
Четвернин Алексей 651 9
Контемиров Юрий 27 9
Калинкин Алексей 16 9
Трояновский Владимир 40 9
Курбатов Владимир 19 9
Мусич Роман 16 9
Гущин Александр 15 9
Борисов Илья 26 9
Цыганов Вячеслав 54 9
Остапенко Григорий 26 9
Суровец Дмитрий 44 9
Демидов Сергей 50 9
Нуйкин Андрей 27 9
Палей Лев 31 9
Горбатько Александр 90 9
Путин Владимир 1821 8
Назаров Владимир 12 7
Даренский Дмитрий 9 6
Дилбарян Павел 14 6
Чулков Олег 6 6
Зиненко Ольга 10 6
Деточкин Андрей 6 6
Мешков Александр 6 6
Шевченко Александр 9 6
Чемериский Максим 6 6
Ромашов Андрей 6 6
Лобанов Михаил 9 6
Яковлев Сергей 23 6
Касперская Наталья 197 5
Александров Антон 8 5
Максимов Юрий 15 5
Горячий Максим 9 4
Россия - Российская федерация - РФ 57238 187
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 14
Германия - Федеративная Республика 3618 13
Восточная Европа 1674 11
Индия - Республика 2165 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 9
Россия - ПФО - Казань 1510 9
Европа 3736 8
Бразилия - Федеративная Республика 1122 8
Казахстан - Республика 2622 7
Украина 3353 7
Беларусь - Белоруссия 2084 7
Россия - СФО - Новосибирск 1959 5
Франция - Французская Республика 2116 5
Япония 2771 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 4
Азия - Азиатский регион 1512 4
Монголия 172 3
Нидерланды 971 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 3
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 3
Италия - Итальянская Республика 1377 3
Россия - Иннополис 292 3
Южная Корея - Республика 1454 3
Россия - Кисловодск 27 2
Кавказ 57 2
Северный Кавказ 136 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1049 2
Европа Западная 611 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 2
Россия - Ставропольский край 458 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 18
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 7
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 6
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 5
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
Чипокалипсис - Chipocalypse 31 3
Слепые зоны 12 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Русский язык 976 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Федеральный закон 35-ФЗ - Об электроэнергетике 1 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 13 1
Социальная инженерия - Психологическое манипулирование людьми 6 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 28 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Человеческий фактор 126 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 4
The Verge - Издание 448 3
Forbes - Форбс 441 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 2
Wikipedia - Википедия 275 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 1
FT - Financial Times 246 1
Медуза - Meduza 18 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
TechPowerUp 13 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
Gartner 2189 8
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 6
CNews Analytics 1988 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 4
OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 4
IDC - International Data Corporation 2711 3
SANS Institute 18 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 2
W3Techs 10 2
Juniper Research 278 1
Fortune Global 500 160 1
Frost & Sullivan 101 1
CNews Fast рейтинг 29 1
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 5 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
КГ НИЦ ГАУ - Калининградский научно-исследовательский центр информационной и технической безопасности 1 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 10
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 9
Олимпийские игры - Olympic Games 302 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Black Hat - Конференция 41 2
Skolkovo Cybersecurity Challenge 8 2
БИТ Москва - межотраслевая конференция 2 2
The Standoff 6 2
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 291 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 18 1
VolgaCTF - соревнования в области информационной безопасности 2 1
IT&Security Forum 10 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758163, в очереди разбора - 661853.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще