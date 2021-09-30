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IPO
Initial Public Offering
Первое публичное размещение акций компании


30.09.2021 Всемирно известный российский интегратор решился на двойное IPO 1
24.09.2021 Ozon врывается на рынок онлайн-кинотеатров 1
10.09.2021 «Тинькофф» запустил диджитал-банк Tinkoff Private 1
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 2
09.07.2021 Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis 1
07.06.2021 Крупнейший в России онлайн-кинотеатр привлек $250 млн инвестиций 1
20.05.2021 Миноритарии Ozon распродали акции на $300 млн 2
04.05.2021 Стартап экс-замминистра связи создаст электротакси вместе с Uber 1
15.03.2021 Акционеры постсоветского финтех-холдинга продали акций на $360 млн 1
05.03.2021 Основатель Yota вложился в стартап экс-замминистра связи 1
09.02.2021 Американский миллиардер крупно вложился в компанию экс-главы «Мегафона» 1
11.01.2021 Сбербанк нацелился купить розничные активы Merlion ценой более $1 млрд, пока его топ-менеджеры за решеткой 1
29.12.2020 Российская Шеринг-Экономика перешагнула за триллион 1
16.12.2020 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
09.12.2020 IPO Ozon оказалось сверхуспешным. Раскрыты подробности 3
25.11.2020 Акции российского онлайн-кинотеатра будут проданы на американской бирже 1
24.11.2020 Ozon заработает на IPO больше $1 млрд 4
19.11.2020 Компания бывшего замминистра связи России выйдет на биржу по хитрой схеме без IPO 1
18.11.2020 Ozon заплатит Сбербанку миллиард за срыв «сверхсекретного» договора 1
18.11.2020 Ozon привлечет на NASDAQ миллиард долларов 1
12.11.2020 IPO и частные компании США: как инвестировать в акции из России 27
22.10.2020 Компания McAfee за первый день IPO привлекла $620 млн, пока ее основатель сидит в тюрьме 2
02.10.2020 Ozon и Ivi готовятся к выходу на американскую биржу 1
04.09.2020 «Яндекс» выделяет беспилотники в отдельный бизнес и выдает ему $150 млн 1
02.09.2020 Знаменитый плагиатор стартапов сбежал с биржи после катастрофического падения акций 2
27.07.2020 SAP анонсировала IPO для Qualtrics 1
30.04.2020 Разработчики Ubuntu впервые за 16 лет вышли на самоокупаемость 1
18.12.2019 Фонд Finsight Ventures определил перспективные для инвесторов активы технологического сектора 5
18.12.2019 В Qiwi меняется руководство 1
29.10.2019 «Яндекс.Такси» готовится к IPO и оценивается в $5-8 млрд 1
05.06.2019 Платежная система Qiwi поломалась из-за пожара 1
17.05.2019 HeadHunter вложил четверть миллиарда в стартап руководителей «Мегафона» 1
26.04.2019 Headhunter идет на IPO, оценив себя в $600 млн 1
24.04.2019 Сбербанк купил «Рамблер» 1
02.04.2019 Apple перестала быть самой прибыльной компанией в мире. Шансов вернуть титул нет 1
15.02.2019 Выручка Softline приблизилась к 100 миллиардам. Реанимированы планы по IPO 1
08.02.2019 МТС обновит стратегию присутствия на рынках акционерного капитала 1
30.01.2019 В базах данных тысяч российских компаний найдена зияющая дыра 1
18.01.2019 IBS продала «Медиалогию» госбанку ВТБ 1
12.11.2018 SAP накануне IPO перекупил стартап за $8 млрд 2

Публикаций - 237, упоминаний - 316

IPO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2482 24
Microsoft Corporation 11039 16
Yandex - Яндекс 4100 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 13
SEC Consult Services 929 9
АФК Система ПАО 993 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 8
Google LLC 7135 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 6
Rambler Group - Рамблер ГК 484 6
Apple Inc - Эппл Рус 7685 5
SAP SE 3208 5
Facebook 3765 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 4
Amazon Inc - Amazon.com 1469 3
Verysell - Верисел 91 3
IBM 3530 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Samsung Electronics 5641 3
Acronis - Акронис 364 3
Luxoft - Люксофт 233 2
Рексофт - Reksoft 200 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
Verysell Проекты - Verysell Project 42 2
Qualtrics 20 2
Ростелеком Связьинвест 693 2
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 67 2
Merlion - Мерлион 273 2
Alibaba Group 298 2
Unity Technologies 97 2
Ланит ГК 1155 2
Alphabet 74 2
Xiaomi 904 2
Intel Americas 3 1
ВестКолл - WestCall 33 1
МКД 16 1
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group 6 1
Merlion Бюрократ 21 1
IT Vison 10 1
Cohesity 4 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 18
HeadHunter Group - HH Group 336 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 8
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 8
Uber 257 8
Uber Technologies 258 7
DST Global 165 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 6
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 5
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 4
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 4
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 4
Qiwi 783 3
Яндекс.Такси 271 3
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 24 3
Airbnb 62 3
Foodfox 11 3
Газпром ПАО 519 2
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 2
Аэрофлот 492 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Альфа-Банк 1123 2
Tesla Motors 241 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
Яндекс.Еда 93 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 2
MLU B.V. 10 2
Citigroup 114 2
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 2
Index Ventures 36 2
Highworld Investments 4 2
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 3
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
Федеральное казначейство России 766 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 2
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 4
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
NoSQL - not only SQL СУБД 92 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 283 1
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 9 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 544 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 1
VK - Mail.ru Одноклассники 856 5
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 3
Google Android 10750 3
Uber Eats - UberEATs 28 3
Microsoft Azure 1171 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 2
Linux OS 4249 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Apple iOS 5741 2
JavaScript - Язык программирования 627 2
Groupon - Групон - скидочный сервис 194 1
Acronis Защита Данных 5 1
Stafory - робот Вера 24 1
VK - Mail.ru Maps.me 45 1
SAP Concur 23 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Microsoft Office Online 25 1
Яндекс.Ровер 9 1
IBM Cognos BI 141 1
Rambler Касса 13 1
Яндекс Go 50 1
Arrival Bus - электробус 6 1
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 9 1
VK - Mail.ru Деньги 5 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Acronis Backup 28 1
Microsoft Excel 435 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 35 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Acronis Cyber Platform 11 1
Superjob 172 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 112 1
Сбербанк Работа.ру - Rabota.ru 30 1
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 170 1
Яндекс.Маркет 439 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 1
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 1
Добкин Аркадий 54 11
Путин Владимир 1821 8
Волож Аркадий 181 7
Медведев Дмитрий 1433 6
Мильнер Юрий 116 4
Никифоров Николай 1126 4
Делицын Леонид 94 2
Таврин Иван 83 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Богуславский Леонид 25 2
Smith Ryan - Смит Райан 3 2
Мацоцкий Сергей 150 2
Карачинский Анатолий 74 2
Баланова Светлана 29 2
Чичваркин Евгений 82 2
Вировиц Юрий 6 2
Худавердян Тигран 66 2
Фролкин Михаил 7 2
Туманов Олег 11 2
Усманов Алишер 241 2
Никитин Алексей 11 2
Семененко Леон 1 1
Алимов Дмитрий 4 1
Полищук Дмитрий 11 1
Губницын Антон 2 1
Комаров Петр 2 1
Лапшина Екатерина 12 1
Егунов Андрей 1 1
Бутерин Виталий 20 1
Румянцев Сергей 19 1
Фадеев Андрей 11 1
Крылов Андрей 14 1
Нигматуллин Тимур 12 1
Мякишева Марина 84 1
Нечаев Иван 57 1
Сапельников Сергей 100 1
Абрамов Александр 6 1
Новиков Олег 2 1
Максимов Юрий 15 1
Мангутов Владислав 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 80
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 13
Украина 3353 13
Европа 3736 11
Казахстан - Республика 2622 11
Германия - Федеративная Республика 3618 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 8
Беларусь - Белоруссия 2084 6
Индия - Республика 2165 6
Япония 2771 5
Израиль 717 4
Россия - СФО - Новосибирск 1959 4
Франция - Французская Республика 2116 4
Бразилия - Федеративная Республика 1122 3
Восточная Европа 1674 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 2
Сербия - Республика 129 2
Россия - Пенза 251 2
Гана - Республика 35 2
Россия - Белгород 239 2
Россия - Ульяновск 292 2
Кот-д’Ивуар 5 2
Нидерланды 971 2
Россия - ПФО - Казань 1510 2
Финляндия - Финляндская Республика 815 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 2
Саудовская Аравия - Королевство 277 2
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 1
Сингапур - Республика 808 1
Европа Западная 611 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 621 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 2
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 12 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
SPAC - Special Purpose Acquisition Company 7 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 6 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 249 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Thomson Reuters - Рейтер 1718 7
Bloomberg 785 6
Forbes - Форбс 441 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 2
NYT - The New York Times 506 2
All Things Digital 156 1
РБК Инновации 36 1
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 1
Чемпионат.com - Championat.com 16 1
Афиша.ру - Afisha.ru 24 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Ведомости 259 1
ZDnet 381 1
The Register 338 1
The Wall Street Journal 709 1
FT - Financial Times 246 1
CNews Analytics 1988 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 5
IDC - International Data Corporation 2711 3
eMarketer 77 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
TelecomDaily ИАА 112 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
ТИАР-Центр 3 1
IHS iSuppli 274 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 22 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757402, в очереди разбора - 661092.
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