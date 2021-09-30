Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IPO
Initial Public Offering
Первое публичное размещение акций компании
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 237, упоминаний - 316
IPO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Добкин Аркадий 54 11
|Путин Владимир 1821 8
|Волож Аркадий 181 7
|Медведев Дмитрий 1433 6
|Мильнер Юрий 116 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Делицын Леонид 94 2
|Таврин Иван 83 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
|Богуславский Леонид 25 2
|Smith Ryan - Смит Райан 3 2
|Мацоцкий Сергей 150 2
|Карачинский Анатолий 74 2
|Баланова Светлана 29 2
|Чичваркин Евгений 82 2
|Вировиц Юрий 6 2
|Худавердян Тигран 66 2
|Фролкин Михаил 7 2
|Туманов Олег 11 2
|Усманов Алишер 241 2
|Никитин Алексей 11 2
|Семененко Леон 1 1
|Алимов Дмитрий 4 1
|Полищук Дмитрий 11 1
|Губницын Антон 2 1
|Комаров Петр 2 1
|Лапшина Екатерина 12 1
|Егунов Андрей 1 1
|Бутерин Виталий 20 1
|Румянцев Сергей 19 1
|Фадеев Андрей 11 1
|Крылов Андрей 14 1
|Нигматуллин Тимур 12 1
|Мякишева Марина 84 1
|Нечаев Иван 57 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Абрамов Александр 6 1
|Новиков Олег 2 1
|Максимов Юрий 15 1
|Мангутов Владислав 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757402, в очереди разбора - 661092.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757402, в очереди разбора - 661092.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru