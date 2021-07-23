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Индексная книга CNews*
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Человеческие ресурсы Подбор персонала Поиск работы Recruitment Рекрутмент Рекрутинг



23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы
24.02.2021 Сервис поиска работы и сотрудников Worki сменил имя на «VK Работа»
22.10.2020 «Одноклассники» и Worki запустили чат-бота для поиска работы в соцсети
03.04.2020 Cервис поиска работы Worki запустил специальный раздел для удаленной работы
02.04.2020 Сбербанк запустил бесплатный сервис для поиска работы
01.04.2019 Сбербанк выходит на рынок сервисов для поиска работы и подбора сотрудников
28.05.2018 «Роскачество» обнаружило небезопасные мобильные приложения для поиска работы
02.09.2015 Superjob и Microsoft представили обновленное приложение для поиска работы на Windows Phone
12.03.2015 «Яндекс» создал приложение для поиска работы без резюме
07.07.2011 В Рунете появился сервис поиска работы в премиум-сегменте
12.05.2008 Сайт Webpersonal.ru открыл сервис для поиска работы
16.05.2000 Интернет становится основным средством поиска работы на Западе

Публикаций - 168, упоминаний - 170

Человеческие ресурсы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 3197 16
Google LLC 10918 16
Yandex - Яндекс 5642 15
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 32 13
Microsoft Corporation 23464 13
Meta Platforms - Facebook 4334 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2615 9
Yahoo! 3687 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10043 7
1С-ИжТиСи 6298 7
1С-Битрикс - Bitrix 502 7
6981 7
Rambler Group - Рамблер ГК 853 4
GitHub 554 4
Apple Inc 11166 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 709 4
Telegram Group 1032 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6917 4
Mindbox - Майндбокс 12 3
Twitter 2691 3
Amazon Inc - Amazon.com 2795 3
Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 32 3
VK Skillbox - Скилбокс 62 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1529 2
NVision Group - Энвижн Груп 667 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8030 2
Прогноз 1651 2
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6249 2
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1673 2
Adobe Figma 10 2
RDV IT - РДВ-Софт - РДВ Автоматизация 2 2
SAP SE 4871 2
Цифра ГК 2142 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4142 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 253 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 799 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 2
Aros SEQ - SEC Consult Services 1611 2
Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 36 2
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 161 2
HeadHunter Group - HH Group 285 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5767 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6177 14
Avito Holding AB - Авито Холдинг 331 13
LinkedIn 582 8
Сбер - СберАвто 21 7
HeadHunter Group - Job.ru 28 6
ЦИАН - CIAN 96 4
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 102 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1007 3
Май - Российская торговая компания 1017 3
Этажи 63 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2832 3
Россети Ленэнерго 2340 3
РДВ-медиа-групп 3 2
Зарплата.ру 5 2
Softline VP - Softline Venture Partners - венчурный фонд 82 2
DST Global 180 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 668 2
Smelborn Enterprises 2 2
DST - Digital Sky Technologies 87 2
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 33 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 869 2
Раунд 288 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 536 2
Ситимобил - Служба такси 149 2
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 64 2
Qiwi 923 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2363 2
РЖД - Российские железные дороги 1615 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1821 2
VK Delivery club 224 2
Сбер - Кухня на районе 17 1
Снежная Королева - СК Трейд 46 1
GreenMoney - ГринМани 5 1
Платежный Центр РНКО 44 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 392 1
ГПБ - Газпромбанк 936 1
Право.ру 13 1
Студия Артемия Лебедева 90 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17902 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10359 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9046 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 688 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2685 4
Президент Российской Федерации 3698 4
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 87 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 206 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 673 3
Правительство Москвы 1986 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1035 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2369 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1641 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1387 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2429 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2992 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 324 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3055 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2332 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1307 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 188 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 137 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 271 2
Верховный суд Российской Федерации 778 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 657 2
Администрация Президента РФ 977 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 205 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2016 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1636 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1544 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1738 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2498 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 517 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 542 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 123 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 285 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 32 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 550 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2566 2
АSEАN - Association of South East Asian Nations - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 1 1
Единая Россия - Политическая партия 262 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 4 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79070 68
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53046 43
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8860 41
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24992 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38699 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25872 22
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10884 19
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7802 19
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9067 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17284 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12932 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19697 14
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1355 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10002 13
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5437 13
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6206 13
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8071 13
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9009 13
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25588 12
DevOps - Development и Operations 522 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17055 11
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4375 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8718 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15989 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11698 10
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5223 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9683 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24931 9
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10132 9
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 3269 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5078 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17394 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21882 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10759 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 7998 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21297 7
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот 2238 7
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11618 7
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4252 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22101 7
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 78 31
Superjob 278 24
Google Android 12517 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4087 15
Apple iOS 6778 14
Python - высокоуровневый язык программирования 569 11
Microsoft Windows 14413 11
Oracle Java - язык программирования 2758 11
C# - C Sharp - Язык программирования 250 11
VK - Mail.ru Одноклассники 1478 9
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 502 9
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 809 8
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6500 8
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 105 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1454 6
Работа в России - портал вакансий Минтруда РФ 73 6
JavaScript - JS - язык программирования 1024 6
Linux OS 8214 6
Google Play - Google Store - Android Market 2923 5
Microsoft Windows 2000 12659 5
Apple iPhone 6 6164 5
Docker - Платформа распределённых приложений 189 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 744 5
Microsoft .NET Core - Модульная платформа для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом 73 5
C++ - Язык программирования 485 5
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 96 5
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 129 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 520 4
Avito - Авито работа - Авито подработка 16 4
Microsoft TypeScript - язык программирования 27 4
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Работа 26 4
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JetBrains Kotlin - язык программирования 46 4
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Google Go - Golang - Язык программирования 35 4
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Яндекс.Маркет 572 3
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RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 35 3
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Делицын Леонид 116 2
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Путин Владимир 2716 2
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Гришаков Максим 28 1
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Бобков Евгений 1 1
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Макаров Валентин 190 1
Малышев Сергей 53 1
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Jobs Steve - Джобс Стив 1000 1
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Добродеев Борис 95 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 896 1
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Евразия 552 4
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Индия - Республика 5062 3
Нидерланды 3300 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2551 3
Канада 4706 3
Латвия - Латвийская Республика 792 3
Россия - СФО - Новосибирск 3692 3
Беларусь - Белоруссия 4229 3
Кипр - Республика 420 3
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Азия - Азиатский регион 4651 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1413 3
Швеция - Королевство 3455 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1743 2
Россия - ПФО - Казань 2356 2
Сингапур - Республика 1625 2
Россия - УФО - Свердловская область 1171 2
Финляндия - Финляндская Республика 3467 2
Армения - Республика 1390 2
Южная Корея - Республика 6278 2
Земля - планета Солнечной системы 9691 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10635 87
Работодатель - Один из субъектов трудового права 1505 70
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41784 37
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23879 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41556 23
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2160 21
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5228 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19954 15
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3886 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15002 15
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2971 14
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5208 13
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4231 12
Английский язык 6152 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8853 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9089 11
Юриспруденция - Jurisprudence 6202 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13902 10
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3444 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6471 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4898 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8259 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5014 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3191 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 5148 7
Паспорт - Паспортные данные 2071 7
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 1649 7
Физическое лицо - Физлицо 3118 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6009 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4977 6
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 1138 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3119 6
Кредитование - Сrediting 5093 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10218 5
Инвестиции венчурные - Venture investments 1851 5
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1718 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4610 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4630 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3038 5
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4462 5
91Mobiles 1693 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10996 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 68 3
РИА Новости 803 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 791 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1206 2
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 2 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 71 2
Из рук в руки - irr.ru 62 2
Mashable 370 2
Los Angeles Times 69 1
News Corp 186 1
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