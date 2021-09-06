Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 71357
ИКТ 6598
Организации 4617
Ведомства 1385
Ассоциации 521
Технологии 2558
Системы 15046
Персоны 24598
География 1310
Статьи 859
Пресса 751
ИАА 495
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1040
Мероприятия 752

Роутер Маршрутизатор Router Модем Точка доступа



06.09.2021 Три вещи, которые нужно проверить перед покупкой Wi-Fi-роутера
16.06.2021 Где лучше поставить роутер в доме
07.06.2021 Как выбрать роутер для дачи: Wi-Fi на всем участке
29.05.2021 Доступные 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM
07.04.2021 Вторая жизнь — как еще можно использовать старый роутер
02.12.2020 «Дом.ru» представил новые цены на роутеры и скидки на тарифы
17.11.2020 «Ростелеком» и Huawei представили роутер «Игровой» с искусственным интеллектом
29.10.2020 TCL расширяет линейку сетевых решений Alcatel и представляет 4G Wi-Fi-роутер Alcatel LINKZONE MW45V
01.10.2020 Mercusys представила новый двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi-роутер MR50G. Цена. Фото
21.08.2020 Новый беспроводной модем для «интернета вещей» от EKF
14.07.2020 Роутеры с поддержкой частоты 5 ГГц: хиты продаж 2020 года
05.06.2020 Выбираем 4G роутер для дачи и поездок
19.05.2020 TP-Link представила в России базовый роутер с поддержкой Wi-Fi 6
01.05.2020 Лучшие 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM
19.03.2020 Nokia анонсировала mesh-маршрутизатор Beacon 6
27.02.2020 «Росэлектроника» разработала спутниковый модем с открытой прошивкой
27.02.2020 Выпущен первый в мире 6-нанометровый процессор с 5G внутри
19.02.2020 Создан первый в мире 5G-модем с топологией 5 нм
13.01.2020 TP-Link представила роутер с поддержкой 5G, Wi-Fi 6 и Mesh
25.11.2019 D-Link представила беспроводной маршрутизатор ADSL2+ DSL-2750U/R
21.11.2019 Самые «дырявые» беспроводные роутеры: рейтинг по результатам тестов
24.09.2019 В России создали автомобильный роутер, предоставляющий интернет до 200 Мбит/с
16.09.2019 TP-Link выпускает на российский рынок Archer MR600 – свой первый Wi-Fi роутер с поддержкой технологии 4G+ Cat6
06.09.2019 Huawei представила новый беспроводной маршрутизатор Huawei WiFi Q2 Pro
02.08.2019 Как ускорить домашний Wi-Fi: роутеры 5 ГГц и их преимущества
29.07.2019 D-Link представила новые беспроводные маршрутизаторы AC1200 для операторов связи
01.07.2019 Быстрые роутеры для дома: хиты продаж
24.06.2019 D-link представила гибридный маршрутизатор DRW-980 для сегмента SMB/SOHO
08.02.2019 D-Link представила 2-диапазонные маршрутизаторы AC1200 Wave 2. Цены
24.01.2019 Huawei представила многорежимный чип для 5G сетей и модем 5G CPE Pro
22.01.2019 7 лучших роутеров с поддержкой 5 ГГц: выбор Zoom
11.01.2019 Asus представила новые мониторы, компьютеры, маршрутизаторы и комплектующие
05.04.2018 D-Link представила маршрутизаторы с поддержкой Wi-Fi 802.11ac Wave 2
02.04.2018 Zyxel представила в России LTE решения для дачников и туристов
01.12.2017 Лучшие роутеры 2017: выбор ZOOM
14.06.2017 TP-Link представила роутер для дома из премимум-линейки Archer C3150
14.10.2016 TP-Link представит новые сетевые решения для дома и бизнеса
24.12.2015 Mozilla готовится выпустить планшет, роутер и компьютер
22.12.2014 Беспроводной трехдиапазонный маршрутизатор Netgear Nighthawk X6 доступен в России
05.11.2014 Роутер Huawei WS880 — красавец в белом

Публикаций - 731, упоминаний - 926

Роутер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Huawei 3115 53
Qualcomm Technologies 1609 39
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6401 38
Samsung Electronics 9188 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7622 35
Apple Inc 10456 34
Xiaomi 1023 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8671 33
Microsoft Corporation 22153 30
Cisco Systems 4694 29
Google LLC 9946 27
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8091 26
Intel Corporation 11096 25
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2305 18
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5385 18
D-Link 328 17
MediaTek 380 17
TP-Link 178 16
Yota - Скартел - WiMAX Holding 738 16
Lenovo Group 2037 14
Nvidia Corp 3080 12
SEQ - SEC Consult Services 1357 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3844 11
ASUS - AsusTek Computer Inc 1767 11
AMD - Advanced Micro Devices 3583 10
Ericsson 2697 10
21 век – ТВ - Народный телефон 1090 10
Twitter 2367 8
OPPO Electronics 255 8
ZyXEL Communications 277 8
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1157 8
Zelax - Зелакс 80 8
Yandex - Яндекс 4862 8
Realme 109 8
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 720 7
Meta - Facebook 4191 7
LG Electronics 3269 7
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 198 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1485 7
Ростех - Ростехнологии 2458 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 584 10
АТАК - сеть магазинов 1285 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 560 8
Точка 794 5
Связной ГК 1119 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1616 4
РЖД - Российские железные дороги 1422 3
Май - Российская торговая компания 228 3
Ростатом - Калининская АЭС - атомная электростанция 82 3
Евросеть 1392 3
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 43 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 212 2
МТС банк 272 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 392 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 255 2
Ford 381 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 98 2
Полярные авиалинии 3 1
Uber 280 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 32 1
Skoda - Škoda Auto 37 1
KGI Securities 49 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 67 1
Банк Оранжевый 88 1
Porsche 68 1
Мосэнергосбыт АО 88 1
Starbucks - Старбакс 78 1
Башнефть ПАО АНК 114 1
LEGO 197 1
ЛизаАлерт - Поисково-спасательная организация 8 1
БалтАвтоЛайн 1 1
Родник 75 1
Казанский метрополитен 11 1
Ассоциация КБ 2 1
Intel Capital 149 1
Мать и дитя 17 1
ИСК - Ижевская строительная компания 616 1
Index Ventures 47 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 92 1
Квант НПО - Научно-производственное объединение - Зеленоградский завод 7 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3048 34
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 8568 14
Правительство Москвы 1527 10
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 632 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7723 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1180 7
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 390 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 567 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1009 4
Правительство РФ 7300 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 337 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2188 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1924 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 529 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2336 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1315 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1558 3
Президент Российской Федерации 3233 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2304 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1854 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 354 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 686 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2647 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2101 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 177 2
ДНР - Почта Донбасса 9 1
Правоохранительные органы - Спецслужбы - Специальные службы 348 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 1
ФАС РФ - Управления Федеральной антимонопольной службы - УФАС 93 1
Правительство Челябинской области 39 1
Верховный суд Российской Федерации 652 1
Главная военная прокуратура Российской Федерации 11 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы 31 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы 9 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 252 1
Правительство Москвы - ДКР Москва - Департамент капитального ремонта города Москвы 4 1
ДНР - Минсвязи - Министерство связи Донецкой Народной Республики 7 1
Правительство Москвы - ДНПИМС Москва - Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы 1 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 20 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 66 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1978 8
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 77 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 55 1
Linux Foundation 166 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 85 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
WiMAX Forum 66 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10312 189
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 33045 140
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4398 104
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 6349 92
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9076 83
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5607 83
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6767 71
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6402 66
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 5151 57
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3142 55
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5124 52
5G - Пятое поколение мобильной связи 1855 51
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3609 47
USB Type-C - USB-C 1032 47
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 7283 45
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3063 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 16879 43
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2112 40
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 3683 39
ОС - Операционная система - OS - Operating system 2741 36
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 1518 36
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2302 36
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 1128 33
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 7896 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 5102 32
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2223 31
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 1954 29
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 1338 29
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6962 28
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 2160 27
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1615 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 8603 26
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 2160 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 11606 25
Gen V - кибератаки пятого поколения 809 25
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1634 24
Фотокамеры - Фотоаппараты 1124 22
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 3127 21
Сервер - Серверные платформы 4404 21
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 658 20
Google Android 11745 63
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1357 34
Apple iOS 6320 33
Microsoft Windows 10 11275 32
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2181 31
Google Android 10 183 25
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 329 24
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 463 23
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 163 23
Apple iPhone - серия смартфонов 6036 23
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1658 19
Apple iPad 3584 19
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 199 18
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 698 18
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 458 17
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 201 16
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 380 16
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 900 15
Linux OS 7504 14
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 210 14
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 316 13
Google YouTube - Видеохостинг 2211 13
Corning Gorilla Glass 589 12
Sony Exmor IMX CMOS - КМОП-сенсоры 133 11
Huawei Mate - серия смартфонов 226 11
Qualcomm Snapdragon X 67 11
Intel Core - Семейство процессоров 1351 11
Apple iPhone 6 1193 10
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 732 10
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 824 10
Apple Mac - Apple Macintosh 2596 10
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 188 9
Apple MacBook Pro 488 9
Samsung Galaxy Note 625 9
Яндекс.DNS 17 9
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 443 9
Google Android 9 Pie 179 8
Apple iPhone 11 167 8
ЭОС Дело СЭД 2251 8
Google Play - Google Store - Android Market 2676 8
Исанин Антон 3992 21
Свердлов Денис 170 5
Мельникова Анастасия 190 4
Вольпе Борис 82 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 340 3
Галушкин Олег 172 3
Клебанова Юлия 19 3
Телков Алексей 23 3
Lirong Liu - Лоранг Лю 6 2
Евтушенко Олег 125 2
Шарков Иван 8 2
Румянцев Антон 47 2
Кабанов Владимир 174 2
Centoni Liz - Чентони Лиз 5 2
Сизов Григорий 14 2
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 2
Слободин Михаил 56 2
Жевак Сергей 3 2
Косилов Михаил 14 2
Бокова Людмила 80 2
Лацанич Василь 104 2
Вольфсон Влад 57 2
Водясов Алексей 111 2
Бусова Татьяна 4 2
Голованов Сергей 37 1
Филимончик Михаил 5 1
Лысенко Эдуард 227 1
Фредерик Ваносчуйзе 25 1
Эмдин Сергей 68 1
Залманов Дмитрий 22 1
Давыдова Ольга 3 1
Гостев Дмитрий 22 1
Кулаковский Дмитрий 67 1
Ormandy Tavis - Орманди Тевис 12 1
Оглоблин Александр 2 1
Смирнов Павел 36 1
Безруков Андрей 26 1
Хуэй Ван 1 1
Чазов Андрей 18 1
Joswiak Greg - Джозвиак Грег 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 103208 193
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32316 77
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44726 56
Того - Тоголезская Республика 15310 56
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12697 54
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12006 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12759 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5128 19
Индия - Республика 4186 16
Китай - Тайвань 1779 14
Япония 9587 14
Южная Корея - Республика 3955 13
Европа 10430 13
Россия - СФО - Новосибирск 3186 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2629 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11072 9
Германия - Федеративная Республика 8379 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12342 9
Россия - ПФО - Казань 1976 9
Москва - Садовое кольцо 106 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2936 8
Европа Восточная 2895 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1414 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1586 6
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1148 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1282 6
Испания - Каталония - Барселона 706 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1992 5
Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград 160 5
Австралия - Австралийский Союз 2718 5
Канада 3129 5
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 808 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 878 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 915 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2066 4
Америка Северная 2636 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1945 4
Украина 5952 4
Америка 1955 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 911 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 7784 27
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 6759 21
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 1769 19
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 7474 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление 3770 11
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1249 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг 2492 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2022 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3695 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2581 5
Финансовый сектор - Банковский сектор экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 5492 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура 1977 5
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 606 5
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 507 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 834 4
Русский язык 4111 4
Абонентская база 886 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 1279 4
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1645 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 222 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 954 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 954 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2402 3
Федеральное законодательство 1309 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 157 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 690 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 445 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 212 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 581 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2368 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 87 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 159 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1606 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 903 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2866 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 651 2
Торговая марка - Товарный знак 294 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 129 1
Санкции - коллективные или односторонние принудительные меры 184 1
ВНО - выявление налогооблагаемых объектов - Налоговая база 2 1
CNews - ZOOM.CNews 1388 11
91Mobiles 193 6
GizmoChina 88 4
Коммерсантъ - Издательский дом 837 3
GSM Arena 57 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 394 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10423 3
WSJ - The Wall Street Journal 1219 3
Reddit 216 2
Wikipedia - Википедия 408 2
Android Authority 36 2
Jiemian 4 2
Thomson Reuters - Рейтер 5719 2
MIT Technology Review 64 2
Engadget - Блог о технологиях 406 2
NDTV.com 3 1
Стрим-ТВ - телекомпания 143 1
The Verge - Издание 466 1
Лига.нет 9 1
Space Weather 117 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 55 1
Ramber - Чемпионат.com - Championat.com 22 1
Yahoo Finance 99 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 129 1
Nikkei Electronics 68 1
InfoWorld 56 1
TechSpot 29 1
Hacker News 20 1
Windowslatest 13 1
Inquirer 462 1
TENAA 16 1
SlashGear 134 1
Liliputing 32 1
Digital Trends - Издание 31 1
VentureBeat 90 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 49 1
PhoneArena 69 1
КиноПоиск - портал о кино 126 1
WCCFTech - Издание 33 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 147 1
500 Startups 1226 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2989 11
Juniper Research 464 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 929 4
Gartner 3271 3
IDC - International Data Corporation 4587 2
Markets&Markets Research 95 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 74 1
Nielsen Holdings - NetRatings 384 1
CCS Insight 20 1
Pen Test Partners 6 1
Cisco Annual Internet Report 3 1
IBM X-Force Red Team 3 1
Superdata 12 1
PCMark 103 1
Dell'Oro Group 35 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 1954 29
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 162 3
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 175 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 382 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 183 1
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 63 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 77 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 13 1
CSU - Cal State - California State University - Университета штата Калифорния 8 1
Tsinghua University - Университет Цинхуа 13 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 77 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 596 1
Columbia University - Колумбийский университет 141 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 34 1
100+ Forum Russia 2554 32
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 1416 12
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 986 9
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 752 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 544 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 252 2
Samsung Unpacked 23 2
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 7 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1429 1
GITEX Technology Week - Выставка 20 1
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 6 1
Чёрная пятница (распродажи) 87 1
Defcon 38 1
CiscoLive! 10 1
Qualcomm Snapdragon Tech Summit 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176562, в очереди разбора - 984996.
Создано именных указателей - 71357.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука HONOR MagicBook 16: высокая производительность в компактном корпусе

Лучшие VPN для Facebook и заблокированных сайтов: выбор ZOOM

Как оцифровать виниловые пластинки в домашних условиях: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Новый фотонный радар способен отследить даже бабочку

Окаменелость возрастом 1,5 миллиона лет перечеркивает гипотезу африканского происхождения человека

Планетарный разум вполне реален, но Земля еще не «доросла»
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022