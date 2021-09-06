Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Роутер Маршрутизатор Router Модем Точка доступа
Публикаций - 731, упоминаний - 926
Роутер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 3992 21
|Свердлов Денис 170 5
|Мельникова Анастасия 190 4
|Вольпе Борис 82 4
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 340 3
|Галушкин Олег 172 3
|Клебанова Юлия 19 3
|Телков Алексей 23 3
|Lirong Liu - Лоранг Лю 6 2
|Евтушенко Олег 125 2
|Шарков Иван 8 2
|Румянцев Антон 47 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Centoni Liz - Чентони Лиз 5 2
|Сизов Григорий 14 2
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 2
|Слободин Михаил 56 2
|Жевак Сергей 3 2
|Косилов Михаил 14 2
|Бокова Людмила 80 2
|Лацанич Василь 104 2
|Вольфсон Влад 57 2
|Водясов Алексей 111 2
|Бусова Татьяна 4 2
|Голованов Сергей 37 1
|Филимончик Михаил 5 1
|Лысенко Эдуард 227 1
|Фредерик Ваносчуйзе 25 1
|Эмдин Сергей 68 1
|Залманов Дмитрий 22 1
|Давыдова Ольга 3 1
|Гостев Дмитрий 22 1
|Кулаковский Дмитрий 67 1
|Ormandy Tavis - Орманди Тевис 12 1
|Оглоблин Александр 2 1
|Смирнов Павел 36 1
|Безруков Андрей 26 1
|Хуэй Ван 1 1
|Чазов Андрей 18 1
|Joswiak Greg - Джозвиак Грег 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176562, в очереди разбора - 984996.
Создано именных указателей - 71357.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176562, в очереди разбора - 984996.
Создано именных указателей - 71357.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru