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Ростелеком ОМП Аврора ОС Sailfish Mobile OS RUS

Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS

 

04.03.2022 «Открытая мобильная платформа» представила разработчикам UI-кит для ОС «Аврора» 4.0
03.02.2022 В госорганы по всей России будут переданы сотни тысяч б/у планшетов на российской ОС
24.01.2022 Корпоративный мессенджер PostLink теперь доступен на ОС «Аврора» 4.0
18.01.2022 Мобильное приложение «Ростелеком. Сервис печати» адаптировано к работе на устройствах с ОС «Аврора»
30.12.2021 Власти потратят 38 миллиардов на обеспечение чиновников планшетами на российской ОС
23.12.2021 Распознавание лиц в мобильных приложениях на ОС «Аврора» 4.0
14.12.2021 Приложение SPB TV Online совместимо с новой версией мобильной ОС «Аврора»
14.12.2021 Приложение SPB TV Online совместимо с новой версией мобильной ОС «Аврора»
13.12.2021 «Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» представили отечественный КПК на ОС «Аврора»
06.12.2021 Российские разработчики «КриптоПро» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместимость клиентского ПО КриптоПро NGate и мобильной операционной системы «Аврора»
30.11.2021 Вышло новое поколение российской мобильной ОС «Аврора» — 4.0
23.11.2021 Компании «Код безопасности» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместимость СКЗИ «Континент АП» и мобильной ОС «Аврора»
17.11.2021 Мобильная ОС «Аврора» получила сертификат соответствия ФСБ России
15.11.2021 Решение «Форсайт. Мобильная платформа» адаптировано для разработки приложений под ОС «Аврора»
15.11.2021 Решение «Форсайт. Мобильная платформа» адаптировано для разработки приложений под ОС «Аврора»
12.11.2021 «Байкал электроникс» и «Открытая мобильная платформа» представляют программно-аппаратное средство доверенной загрузки с корнем доверия в самом кристалле
11.11.2021 «Байкал Электроникс» и «Открытая мобильная платформа» представляют программно-аппаратное средство доверенной загрузки с корнем доверия в самом кристалле
13.10.2021 Dr.Web Mobile Security Suite для мобильной ОС «Аврора» сертифицирован ФСБ России
07.10.2021 Программа бета-тестирования ОС «Аврора» расширяет географию и переходит на релиз 4.0.
05.10.2021 Платформа виртуализации HOSTVM и ОС «Аврора» работают вместе
05.10.2021 Российская ЕММ-платформа «Аврора Центр»: развитие в интересах заказчика
14.09.2021 Стартовала программа бета-тестирования ОС «Аврора»
07.09.2021 Участники конференции «ТехноФест 2021» познакомятся с возможностями мобильной ОС «Аврора»
31.08.2021 Цифровые монтажники «Ростелекома» будут использовать смартфоны с ОС «Аврора»
31.08.2021 «Ростелеком» расширяет использование мобильной ОС «Аврора»
20.08.2021 IVA Technologies и ОМП подписали меморандум о разработке корпоративного мессенджера для ОС «Аврора»
19.08.2021 ОМП представит участникам ОКИТ опыт решения бизнес-задач на платформе «Аврора»
12.08.2021 Тестирование мобильной ОС «Аврора» стало доступно всем желающим
14.07.2021 «КриптоПро CSP 5.0 R2» для ОС «Аврора» сертифицирован ФСБ
09.07.2021 «Актив» выпустил новую линейку Рутокен ЭЦП 3.0 для мобильных устройств на базе ОС «Аврора»
18.06.2021 ОМП представит на конференции ЦИПР информационный киоск на базе российского процессора «Байкал-М» и устройства на платформе «Аврора»
19.04.2021 Мобильная ОС «Аврора» получила положительное заключение ФСБ России
15.04.2021 «Сигма» и «Открытая мобильная платформа» сформировали партнерство для развития ИТ-инноваций в энергетике
15.04.2021 «Сигма» и «Открытая мобильная платформа» сформировали партнерство для развития ИТ-инноваций в энергетике
08.04.2021 Доверенная среда исполнения «Аврора TEE» включена в Единый реестр российского ПО
05.04.2021 ФСБ России сертифицировала ViPNet Client для ОС «Аврора»
18.03.2021 «Интер РАО» автоматизирует технологические обходы и осмотры оборудования с помощью решения «Сигмы» для мобильных устройств на ОС «Аврора»
09.03.2021 ФСТЭК России вновь подтверждает безопасность мобильной ОС «Аврора»
04.03.2021 РЖД внедряет мобильное приложение на ОС «Аврора» для работников, обеспечивающих эксплуатацию сетей связи
02.02.2021 Вышел релиз программного комплекса ViPNet Client для обновленной ОС «Аврора»

Публикаций - 413, упоминаний - 758

Ростелеком ОМП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 219 189
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 73
Jolla - Sailfish Holding 62 54
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 49
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 43
Google LLC 10352 31
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 30
Intel Corporation 11262 28
Microsoft Corporation 22497 28
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 28
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 26
Новые облачные технологии (НОТ) 277 26
Cinimex - Синимекс 170 26
Такском - Taxcom 201 25
Центр2М - Center2М 50 25
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 96 25
Schneider Electric Secure Power 48 25
Ситилабс 28 25
РусБИТех - ГК Astra Linux 574 25
Schneider Electric 493 25
Rimini Street 42 24
Ростех - Ростехнологии 2532 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 23
Samsung Electronics 9333 21
Huawei 3222 21
БайтЭрг 34 20
Smart Engines - Смарт Энджинс 224 20
Yandex - Яндекс 5015 19
Qualcomm Technologies 1639 18
Apple Inc 10683 17
6072 17
1С-Битрикс - Bitrix 443 17
INOI - ИНОЙ 37 16
1С-ИжТиСи 5461 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 15
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 15
Digital Design - Диджитал Дизайн 487 14
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 13
Merlion Citilink - Ситилинк 259 13
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 410 12
РЖД - Российские железные дороги 1458 60
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 42
Почта России ПАО 1853 42
Аэрофлот 648 34
ГПБ - Газпромбанк 842 32
Societe Generale - Росбанк 438 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 29
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 28
Ингосстрах СПАО 301 27
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 35 25
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 25
МТС банк 290 25
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 126 25
ПГК - Первая грузовая компания 117 25
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 27 25
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 24
OKS Group 35 24
X5 Group 709 24
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 23
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 23
Segezha Group - Сегежа Групп 96 20
Альфа-Банк 1476 19
МКБ - Московский кредитный банк 333 16
Почта Банк 319 16
Вотрон 17 16
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 157 14
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 14
Траско - Trasko 29 13
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 46 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 33 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 93 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 50 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 13
Победа - Кондитерская фабрика 15 13
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 94 13
Сургутнефтегаз - СНГ 193 12
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 136 11
АльфаСтрахование СГ 241 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 116
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 90
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 86
Правительство РФ 8292 41
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 33
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 33
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 31
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 27
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 25
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 34 25
Президент Российской Федерации 3770 22
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 21
Правительство Москвы 1640 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 17
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 14
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 14
Счётная палата РФ 628 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 29 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 11
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 9
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 8
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 38 7
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Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 5
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Южная Корея - Республика 4394 6
Испания - Каталония - Барселона 707 6
Франция - Французская Республика 5665 6
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 363 5
Грузия 1064 5
Япония 10069 5
Италия - Итальянская Республика 3310 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 5
Испания - Королевство 2917 4
Канада 3319 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 4
Россия - ЮФО - Республика Крым 727 4
Америка 2011 4
Индия - Республика 4263 4
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 351 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 191
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 98
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 43
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 38
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 28
Всероссийская перепись населения 73 26
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 15886 25
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 67 25
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 21
ЕСН - Единый социальный налог 98 16
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 13
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 10
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 9
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 347 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 7
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 508 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 6
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 6
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика - Медицинские услуги 3233 5
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 4
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 189 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика 624 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 139 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 15
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 7
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 6
Thomson Reuters - Рейтер 5731 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 4
Engadget - Блог о технологиях 411 4
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Ведомости 375 4
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РИА Новости 766 2
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Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 123 2
Рен ТВ - телеканал 57 2
Муз ТВ - Телеканал 17 2
Мобильные системы 94 1
The Register 1286 1
Юность - радиостанция 28 1
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VentureBeat 90 1
КиноПоиск - портал о кино 130 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 1
Associated Press 1975 1
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The Bell - Издание 36 1
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Microsoft Research 128 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 3
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 19 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 3
РАН - Российская академия наук 1397 3
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 3
ИРИ - Институт развития интернета 96 3
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 28 3
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 64 2
ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 3 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 111 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 2
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РАО - Российская академия образования ФГБУ 10 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 89 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 7 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 33 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 25 1
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СФУ - Сибирский федеральный университет 61 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 151 1
University of Oxford - Оксфордский университет 188 1
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Softline Education - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 53 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 77 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 30 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
РАН - Институт Общей Генетики имени Н.И. Вавилова 5 1
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 6 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 10 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 20 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
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