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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком ОМП Аврора ОС Sailfish Mobile OS RUS
Публикаций - 413, упоминаний - 758
Ростелеком ОМП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Эйгес Павел 70 47
|Чаркин Евгений 203 29
|Абакумов Евгений 110 27
|Слышкин Василий 66 27
|Нестеров Алексей 84 26
|Лебедев Антон 35 26
|Соловьев Алексей 67 26
|Сыкулев Андрей 67 25
|Сороченков Алексей 26 25
|Трофимова Людмила 34 25
|Каюмов Шамиль 37 25
|Прохорова Алла 48 25
|Горчаков Денис 29 25
|Семенихин Игорь 40 25
|Ямщиков Владимир 35 25
|Москальков Дмитрий 26 25
|Егоров Владимир 64 25
|Дьяченко Валерий 70 25
|Халматов Максим 48 25
|Рубин Адар 31 25
|Емелин Александр 29 25
|Карпов Иван 46 25
|Клепиков Алексей 80 25
|Юсупов Шамиль 25 25
|Генкина Екатерина 27 25
|Васильев Владислав 42 25
|Смык Виталий 30 25
|Мискевич Евгений 32 25
|Сотин Денис 106 25
|Урьяс Вадим 82 25
|Портной Михаил 26 25
|Степченков Максим 42 25
|Валчев Стоян 48 24
|Казарин Станислав 115 24
|Платонов Михаил 42 24
|Богданов Кирилл 110 24
|Березкин Григорий 31 22
|Путин Владимир 2542 22
|Вахнин Павел 52 20
|Шадаев Максут 460 18
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185461, в очереди разбора - 959411.
Создано именных указателей - 79401.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1185461, в очереди разбора - 959411.
Создано именных указателей - 79401.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru