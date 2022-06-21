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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Проектный офис Project Office

Проектный офис - Project Office


21.06.2022 Платформу Botkin.AI внедрили в сети столичных медклиник 1
20.06.2022 Подтверждена совместимость «Яндекс браузера» и операционной системы AlterOS 1
20.06.2022 Разделение бухгалтерского и оперативного учета в «1С:ERP» и «1С:Бухгалтерия» в компании «Гулливер» 1
25.04.2022 Цифровизация может увеличить выручку промышленного предприятия на 15% 1
13.04.2022 Как цифровизация помогает адаптироваться к новой реальности 2
28.03.2022 Как быстро и недорого перейти на отечественную BPMS 1
21.03.2022 Какие изменения ждут кадровый рынок в России 1
18.03.2022 Клиенты СДЭК смогут отправлять посылки без паспорта 1
17.03.2022 Клиенты СДЭК смогут отправлять посылки без паспорта 1
02.03.2022 Компания «Аэродиск» вошла в АРПЭ 1
28.02.2022 ИТМО и Napoleon IT запустили проектную магистратуру для подготовки инженеров машинного обучения 1
18.02.2022 Игорь Якимов, «Т Плюс»: Мы в начале масштабной роботизации 2
18.02.2022 Как власти потратят 411 млрд руб. на цифровизацию российского госуправления 1
28.01.2022 «Татспиртпром» присоединится к эксперименту по маркировке алкоголя 1
24.01.2022 Власти потратят 5,5 миллиардов на ИТ-систему защиту капиталовложений, которая пока им только навредила 1
19.01.2022 «Ростелеком» подвел итоги первого этапа проекта «Цифровая образовательная среда» 1
30.12.2021 Аналитический центр при Правительстве отлучают от «Цифровой экономики». Проектным офисом станет Минцифры 2
16.12.2021 Банк «Яндекса» возглавил выходец из Сбербанка, Альфа-банка и «Дом.рф» 1
16.12.2021 «Гипросвязь» примет участие в цифровизации школ 1
30.11.2021 Как в России потратят 208 млрд руб. на запуск сетей 5G и разработку оборудования для них 1
18.10.2021 Александр Колесов -

Окно в Европу: как европейский интегратор развивает облачное направление в России

 1
08.10.2021 Первый клиентский семинар «Умный город. Росатом» прошел в Москве 1
05.10.2021 Что такое коэффициент интеллекта умного города 2
15.09.2021 Владимир Месропян возглавит направление GR в «Мегафоне» 1
08.09.2021 СДЭК перешел на бесконтактное обслуживание с помощью OMNIC 1
13.08.2021 Минцифры лишили информсистемы стоимостью почти в 1 миллиард 1
27.07.2021 IBS выполнила миграцию данных для ПАО «СИБУР холдинг» 1
21.06.2021 «Ростелеком» сокращает издержки при помощи системы управления проектами 2
25.05.2021 Столичные абоненты Tele2 по ночам выбирают электронику в интернет-магазинах 1
25.05.2021 Затраты на систему управления российскими госданными урезали в полтора раза 1
17.05.2021 Какие решения должны быть в цифровом офисе 1
14.05.2021 Ростех представил стандарты для построения «Безопасных городов» 1
13.05.2021 Исследование: каждая третья компания в России из рейтинга Forbes работает на «Битрикс24» 1
13.05.2021 Ростех представляет технологические решения для создания «Безопасных городов» 1
11.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 1
29.04.2021 «Первый бит» автоматизировал 100 рабочих мест в ПК «Урал» 1
28.04.2021 НЛМК и «Крок» запустили электронные сертификаты качества и систему QR-кодирования для готовой металлургической продукции 1
28.04.2021 Atos в России увеличивает инвестиции в фокусные направления 1
27.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
16.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1

Публикаций - 296, упоминаний - 324

Проектный офис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 73
Microsoft Corporation 22497 26
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 17
IBM - International Business Machines Corp 8941 14
Yandex - Яндекс 5015 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 11
SAP SE 4595 10
Softline - Софтлайн 1870 8
Huawei 3222 7
Intel Corporation 11262 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 6
Apple Inc 10683 6
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 6
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 336 6
Oracle Corporation 6035 5
Meta Platforms - Facebook 4267 5
Корус Консалтинг ГК 1014 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 5
PM Expert 112 4
Samsung Electronics 9333 4
HP - Hewlett-Packard 3567 4
Telegram Group 805 4
Крок - Croc 1616 4
Ростех - Автоматика Концерн 1008 3
VK - Mail.ru Group 3057 3
Amazon Inc - Amazon.com 2650 3
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 3
NVision Group - Энвижн Груп 660 3
Русские башни ГК 30 3
Google LLC 10352 3
BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 63 3
Доктор рядом - Doc+ 45 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 3
Comindware - Колловэар 73 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 2
6072 2
Cisco Systems 4720 2
Восход ФГБУ НИИ 529 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 33
РЖД - Российские железные дороги 1458 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 13
Альфа-Банк 1476 12
Ренессанс Страхование 83 10
Русагро Группа Компаний 182 7
Почта России ПАО 1853 7
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 9 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 5
Татнефть 182 5
ПСБ - Промсвязьбанк 682 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 4
Mary Kay - Мэри Кэй 88 4
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 46 3
Открытие ФК - Росгосстрах 266 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 3
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 22 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 3
РВК - Российская венчурная компания 530 3
Газпром ПАО 1008 3
Роснефть НК 434 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 3
Транснефть 232 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 2
Газпром нефть 439 2
X5 Group 709 2
Северсталь ПАО 308 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания 75 2
Societe Generale Group 68 2
Аэрофлот - Aeroflot 648 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 2
ГПБ - Газпромбанк 842 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 106 2
X5 Group - Пятёрочка 309 2
Новатэк Новафининвест 36 2
Азия Цемент 11 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 88 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 119
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 77
Правительство РФ 8292 39
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 32
Президент Российской Федерации 3770 28
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 26
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 21
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 18
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 10
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 7
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 5
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 4
Счётная палата РФ 628 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 3
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 74 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 96 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 2
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 17 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 33 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 103
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 94
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 70
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 46
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 39
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 36
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 34
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 32
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 32
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 29
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 29
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 22
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ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 21
Мобильное приложение - Mobile app 4966 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 20
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 12
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Визуализация 1338 11
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 11
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Website - Вебсайт 9736 10
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 10
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AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 990 9
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 46
Microsoft Windows 2000 2856 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 11
Google Android 11959 10
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 9
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 426 6
Microsoft Office 3247 6
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 147 5
1С:Бухгалтерия 647 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 246 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 4
1С:ERP Управление предприятием 268 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 3
Linux OS 7669 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 3
Apple Safari - браузер 743 2
Apple iOS 6422 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 2
ВГТРК Смотрим 272 2
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 27 2
1С:Документооборот - 1С:ДО 159 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management 166 2
ЭОС Дело СЭД 4365 2
Минцифры РФ - Госвеб - ГосWeb - Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти 8 2
ФГИС Единый реестр проверок 12 2
Microsoft SQL Server 1416 2
Telegram Messenger - Мессенджер 168 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 177 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 177 1
БОСС Кадровик HRMS 141 1
Стрелка - Единая транспортная карта Московской области 294 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 275 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет 44 1
Veritas - Symantec Altiris 58 1
Diasoft Insurance Finance 4 1
Акимов Максим 170 17
Мишустин Михаил 376 7
Месропян Владимир 15 6
Солодовников Денис 93 6
Садовенко Илья 63 4
Белайчук Анатолий 25 3
Аистова Ксения 6 3
Путин Владимир 2542 3
Павлов Александр 36 3
Ульихин Павел 8 3
Бычков Николай 7 3
Поярков Алексей 6 3
Родин Кирилл 7 3
Сандлер Аркадий 24 3
Чайковский Сергей 4 3
Холинов Андрей 18 3
Завелишко Сергей 4 3
Шадаев Максут 460 3
Коптелов Андрей 83 3
Фишер Андрей 59 3
Лысенко Эдуард 238 2
Кузнецов Александр 85 2
Бокова Людмила 80 2
Герасимов Андрей 24 2
Гришин Дмитрий 185 2
Панков Александр 67 2
Носков Константин 221 2
Верисов Михаил 4 2
Обухов Александр 18 2
Чернышенко Дмитрий 320 2
Щеголев Игорь 685 2
Медведев Дмитрий 1604 2
Мосягин Константин 19 2
Березин Евгений 8 2
Кузьмин Сергей 33 2
Лацанич Василь 104 1
Корня Алексей 73 1
Дмитриев Олег 6 1
Ведяхин Александр 52 1
Кузьмич Всеволод 31 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 100
Россия - РФ - Российская федерация 108428 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 26
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 11
Россия - СЗФО - Калининградская область 950 10
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 10
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 10
Россия - ЦФО - Тульская область 965 9
Земля - планета Солнечной системы 7427 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 8
Россия - УФО - Тюменская область 838 7
Россия - СФО - Новосибирск 3269 6
Япония 10069 6
Украина 6212 5
Африка - Африканский регион 2928 5
Азия - Азиатский регион 3803 5
Узбекистан - Республика 1285 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 4
Россия - СФО - Омская область 517 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 2
Россия - УФО - Свердловская область 1102 2
Россия - Сибирь 1579 2
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 2
Армения - Республика 1112 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 2
Германия - Федеративная Республика 8903 2
Китай - Тайвань 2115 2
Европа 12319 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 2
Москва - ЮВАО - Лефортово 0 1
Польша - Республика 1559 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 1
Россия - ПФО - Самарская область 939 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 105
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 69
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 64
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 31
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 25
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 23
Юриспруденция 1629 22
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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