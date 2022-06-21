Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Проектный офис Project Office
Публикаций - 296, упоминаний - 324
Проектный офис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Акимов Максим 170 17
|Мишустин Михаил 376 7
|Месропян Владимир 15 6
|Солодовников Денис 93 6
|Садовенко Илья 63 4
|Белайчук Анатолий 25 3
|Аистова Ксения 6 3
|Путин Владимир 2542 3
|Павлов Александр 36 3
|Ульихин Павел 8 3
|Бычков Николай 7 3
|Поярков Алексей 6 3
|Родин Кирилл 7 3
|Сандлер Аркадий 24 3
|Чайковский Сергей 4 3
|Холинов Андрей 18 3
|Завелишко Сергей 4 3
|Шадаев Максут 460 3
|Коптелов Андрей 83 3
|Фишер Андрей 59 3
|Лысенко Эдуард 238 2
|Кузнецов Александр 85 2
|Бокова Людмила 80 2
|Герасимов Андрей 24 2
|Гришин Дмитрий 185 2
|Панков Александр 67 2
|Носков Константин 221 2
|Верисов Михаил 4 2
|Обухов Александр 18 2
|Чернышенко Дмитрий 320 2
|Щеголев Игорь 685 2
|Медведев Дмитрий 1604 2
|Мосягин Константин 19 2
|Березин Евгений 8 2
|Кузьмин Сергей 33 2
|Лацанич Василь 104 1
|Корня Алексей 73 1
|Дмитриев Олег 6 1
|Ведяхин Александр 52 1
|Кузьмич Всеволод 31 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 17
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 4
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 4
|Прайм - Агентство экономической информации 694 1
|Ведомости 375 1
|РИА Новости 766 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 4
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 4
|Gartner - Гартнер 3301 2
|IDC - International Data Corporation 4671 1
|500 Startups 4742 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188483, в очереди разбора - 950273.
Создано именных указателей - 85106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188483, в очереди разбора - 950273.
Создано именных указателей - 85106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru