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Пиратство
Авторское право


24.09.2021 Многодетной матери светит шесть лет тюрьмы за «пиратское» ПО. У «1С» к ней претензий нет 1
14.09.2021 Утвержден второй пакет поддержки ИT. Больше импортозамещения, предустановок ПО и «цифровой налог» для иностранцев 1
07.09.2021 В Европе начали выписывать людоедские штрафы подписчикам пиратских интернет-кинотеатров. Отдельных посадят в тюрьму 1
05.07.2021 Загадочная хакерская программа атакует Windows и блокирует доступ к пиратским сайтам 1
17.06.2021 В России создадут базы данных пиратских сайтов для их скоростной блокировки 3
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры 1
22.03.2021 «Яндекс» удалил из поисковой выдачи более 15 млн ссылок на сайты с нелегальным контентом 1
03.03.2021 Group-IB предотвратила ущерб на 40 млн рублей для правообладателя трансляций футбольных матчей 1
13.11.2020 Минцифры задумало обнулить «налог на Google» 1
26.10.2020 GitHub превратился в Роскомнадзор: удалены десятки программ для скачивания роликов YouTube. Разработчики нашли хитрый выход из положения 1
07.09.2020 Российские разработчики ПО для iPhone и iPad притворяются китайцами и американцами, чтобы попасть в App Store 1
20.08.2020 В Windows 10 теперь нельзя выключить встроенный антивирус. Он возвращается, даже если его отключить в реестре 1
19.08.2020 Россияне потребовали запретить в Европе Telegram, YouTube и Mail.ru 5
13.07.2020 Правообладатели хотели засудить «пирата», но в итоге остались должны ему деньги 1
27.05.2020 Госдума запретила в России «пиратские» приложения. Просьбы участников рынка о его смягчении были проигнорированы 4
17.04.2020 У «Яндекса» требуют денег за «пиратский» футбол 3
20.12.2019 Прецедент: Россиянин получил срок за пиратские онлайн-кинотеатры 1
20.12.2019 В России впервые осужден владелец пиратских онлайн-кинотеатров 3
18.12.2019 Россиян лишили самого известного торрент-трекера с сериалами. Возможно, навечно 1
20.09.2019 ESET: 9% пользователей выбирают легальный контент 1
29.08.2019 Поисковики в России обяжут почти мгновенно удалять пиратские ссылки без решения суда 1
27.06.2019 Eset обнаружила криптомайнер, маскирующийся под пиратское ПО для обработки звука 1
24.06.2019 В России навечно заблокирована крупная научная библиотека 4
17.05.2019 В России навечно заблокировали популярные аниме-сайты, хотя они удалили весь пиратский контент 4
14.11.2018 Власти разрешат россиянам записывать на болванки ПО и музыку без лицензии 3
12.11.2018 Оттепель: Российский провайдер избежал наказания за то, что его клиенты ходили по «пиратским» библиотекам 3
01.11.2018 «Яндекс», Mail.ru и «Рамблер» обязались уничтожать ссылки на «пиратские» фильмы и музыку 6
25.09.2018 Блокировки в интернете: как нам жить дальше? Опрос 8
17.09.2018 «Яндекс» попросил заступничества Mail.ru и Rutube в тяжбе о пиратских ссылках 2
12.09.2018 Власти написали два кровожадных закона о блокировке пиратских сайтов в России 3
07.09.2018 Власти готовят закон о блокировке пиратских сайтов без суда и без их ведома 2
30.08.2018 «Яндекс» удалил из поиска легальные сериалы вместе с «пиратскими» 4
11.07.2018 В России запрещают ПО, через которое распространяется «пиратский» контент 12
05.07.2018 В России взрывной рост дел о запретах в интернете. Суды будут рассматривать их в упрощенном порядке 1
15.06.2018 В России начали без суда блокировать сайты по продаже алкоголя 1
14.06.2018 ESET проанализировала киберугрозы для футбольных болельщиков 3
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 4
03.01.2018 Американский провайдер решил отключать отопление интернет-«пиратам» 1
19.10.2017 Минкомсвязи натравит на «пиратские» сайты медиа- и кинолоббистов 1
20.09.2017 В России заблокировали крупнейший сайт с пиратским ПО для Android за игру о тоталитарном обществе 1

Публикаций - 205, упоминаний - 385

Пиратство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 19
Microsoft Corporation 11060 16
Rambler Group - Рамблер ГК 485 12
Google LLC 7144 9
VK - Mail.ru Group 2483 9
3733 7
НТВ-Плюс 174 7
Facebook 3765 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 6
Cloudflare 50 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 5
Apple Inc - Эппл Рус 7692 5
Telegram Group 702 5
АСТ - AST - Advanced System Technologies 51 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Ubisoft 544 4
ESET 989 4
Twitter 2204 4
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 4
Alawar - Алавар 29 3
RuTube - видеохостинг 120 3
Intel Corporation 4169 3
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 3
Huawei 2730 3
Amazon Inc - Amazon.com 1470 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 3
GitHub 412 2
Comodo 25 2
Ланит ГК 1155 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
Руформ 4 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 2
РТ-Информ 112 2
Zello 20 2
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 14 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 1
Seiko Epson Corporation 315 1
SPB TV 43 1
Флибуста 27 15
Эксмо-АСТ - издательство 50 15
Газпром-Медиа Холдинг 120 9
UMG - Universal Music Group 86 5
Sony Music Entertainment 41 5
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 3
LinkedIn 520 2
Bookmate 19 2
WMG - Warner Music Group 71 2
Central Partnership - Централ Партнершип 24 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
РУСАЛ - Объединённая компания 26 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 1
Springer Nature Limited 4 1
Аудиокнига 4 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 24 1
Elsevier 5 1
Storytel - Сторител 5 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 36 1
Criminal Productions - кинокомпания 2 1
Amedia TV - Амедиа 29 1
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 1
Телеспорт 3 1
Азбука-Аттикус 4 1
Добрая книга 1 1
Альпина Digital - Альпина Диджитал 2 1
Синема Галэкси 1 1
Коловрат 5 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 9 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Газпром ПАО 520 1
Warner Bros. International Television Distribution 178 1
eBay Inc 529 1
Почта России ПАО 1572 1
Столичные аптеки 11 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 92
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 87
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 24
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 14
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 4
Президент Российской Федерации 1439 4
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 3
Верховный суд Российской Федерации 174 3
МКС - Международная космическая станция 98 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
Администрация Президента РФ 267 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
Красногорский городской суд Московской области 2 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 2
Таганский районный суд города Москвы 44 2
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 2
Правительство РФ 2201 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации 2 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
ФТС РФ - Ростовская таможня 2 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 4
Интернет-видео - ассоциация 9 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 45 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 2
Единая Россия - Политическая партия 174 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 9 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 26 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 46 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 13
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 4
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
Website - Вебсайт 116 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 450 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 2
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 211 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 1
I2P - Invisible Internet Project - IIP - Проект «Невидимый интернет» - Анонимная компьютерная сеть 11 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 184 1
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 1
UDP - User Datagram Protocol 84 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
BitTorrent - Протокол для обмена файлами 109 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 1
PDU - Power Distribution Unit - Устройств распределения электропитания 16 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 73 1
СНПЧ - Система непрерывной подачи чернил 30 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Public cloud - Публичное облако 19 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 421 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 22
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 12
Google YouTube - Видеохостинг 1713 11
NoName-club - Торрент-трекер 10 9
Microsoft Windows 10 6629 8
Rutor - BitTorrent-трекер 11 8
Linux OS 4253 7
Яндекс.Видео 32 6
Google Android 10750 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
VK - Mail.ru Одноклассники 857 4
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 3
Google Blogger - Google BlogSpot 49 3
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 367 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 3
Apple - App Store 2198 3
Apple macOS 922 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 3
Microsoft Windows 8 1228 2
Apple iOS 5741 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
Microsoft Windows 852 2
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 2
Яндекс.Новости 29 2
Group-IB Anti-Piracy 5 2
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 2
Microsoft SQL Server 793 2
Snapchat 89 2
WeChat - Мессенджер 96 2
Moonwalk - Стриминговый плеер 7 2
Huawei ECS - Huawei AI Elastic Cloud Servers 4 1
ArcheAge - MMORPG - Компьютерная многопользовательская командная игра 6 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
Google YouTube Content ID 5 1
Oracle VM VirtualBox 94 1
Microsoft Windows Defender ATP - Advanced Threat Protection 36 1
Fallout 98 1
BlackBerry Messenger - Мессенджер 50 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 1
Козлюк Артем 39 10
Бырдин Алексей 21 9
Волин Алексей 113 9
Дарбинян Саркис 35 7
Путин Владимир 1824 6
Рябыко Максим 9 4
Жаров Александр 165 3
Никифоров Николай 1126 3
Щеголев Игорь 676 3
Бусаргин Андрей 23 3
Прохоров Алексей 4 2
Ходорковский Михаил 7 2
Дерипаска Олег 19 2
Сайгин Станислав 3 2
Ампелонский Вадим 31 2
Донцова Дарья 7 2
Толстых Петр 3 2
Климарев Михаил 46 2
Горелкин Антон 34 2
Яровая Ирина 63 2
Лугов Андрей 32 2
Казарян Карен 31 2
Навальный Алексей 58 2
Страх Александр 28 2
Дуров Павел 216 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
Медведев Дмитрий 1433 1
Баталова Ирина 1 1
Лепс Григорий 3 1
Ромашова Наталья 1 1
Собчак Ксения 11 1
Тамоников Александр 1 1
Ситников Сергей 51 1
Маринина Александра 2 1
Боярский Сергей 16 1
Петрова Татьяна 1 1
Колесников Юрий 9 1
Колесников Олег 13 1
Мукабенова Марина 2 1
Маринин Александр 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 121
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 10
Германия - Федеративная Республика 3624 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 6
Украина 3361 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 6
Европа 3745 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 4
Беларусь - Белоруссия 2087 4
Нидерланды 972 3
Франция - Французская Республика 2120 3
Россия - Республика Крым 626 3
Украина - Чернобыль 7 2
Россия - Волгоград 540 2
Россия - Симферополь 115 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 2
Восточная Европа 1676 2
Германия - Гессен 4 1
Россия - Элиста 64 1
Россия - Новочеркасск 42 1
Израиль 719 1
США - Юта 33 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 1
Россия - Тамбов 206 1
Россия - Иваново 191 1
Россия - Костромская область 229 1
Россия - Тольятти 235 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - Ставрополь 270 1
Россия - Рязань 353 1
Россия - Астраханская область 371 1
Казахстан - Республика 2627 1
Россия - Челябинская область 658 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 1
Россия - Липецк 257 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 44
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 42
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 9
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 9
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 8
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 5
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 3
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
Антитеррор 62 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 2
F2P - Free-to-play 24 1
The Pirate Bay 79 1
Игра престолов - телевизионный сериал 5 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Чарас - Чаррас - Наркотическое вещество, чистая необработанная смолка, собранная с листьев и соцветий конопли индийской 4 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 6 1
Дед Мороз 58 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 54 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Федеральное законодательство 254 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
РосКомСвобода 75 16
ТНТ - Телеканал 94 9
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 8
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 7
Коммерсантъ - Издательский дом 480 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 5
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 5
Wikipedia - Википедия 276 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 4
Ведомости 259 3
КиноПоиск - Портал о кино 118 3
РОИ - Российская общественная инициатива 68 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 3
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 3
PornHub 23 2
ТВ-3 - телеканал 48 2
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 2
LibGen 3 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
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