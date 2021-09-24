Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Пиратство
Авторское право
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 205, упоминаний - 385
Пиратство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Козлюк Артем 39 10
|Бырдин Алексей 21 9
|Волин Алексей 113 9
|Дарбинян Саркис 35 7
|Путин Владимир 1824 6
|Рябыко Максим 9 4
|Жаров Александр 165 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Щеголев Игорь 676 3
|Бусаргин Андрей 23 3
|Прохоров Алексей 4 2
|Ходорковский Михаил 7 2
|Дерипаска Олег 19 2
|Сайгин Станислав 3 2
|Ампелонский Вадим 31 2
|Донцова Дарья 7 2
|Толстых Петр 3 2
|Климарев Михаил 46 2
|Горелкин Антон 34 2
|Яровая Ирина 63 2
|Лугов Андрей 32 2
|Казарян Карен 31 2
|Навальный Алексей 58 2
|Страх Александр 28 2
|Дуров Павел 216 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Баталова Ирина 1 1
|Лепс Григорий 3 1
|Ромашова Наталья 1 1
|Собчак Ксения 11 1
|Тамоников Александр 1 1
|Ситников Сергей 51 1
|Маринина Александра 2 1
|Боярский Сергей 16 1
|Петрова Татьяна 1 1
|Колесников Юрий 9 1
|Колесников Олег 13 1
|Мукабенова Марина 2 1
|Маринин Александр 4 1
|ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
|Sci-Hub - Научная онлайн-библиотека 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759308, в очереди разбора - 662998.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759308, в очереди разбора - 662998.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru