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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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01.10.2020 Практический опыт использования HPE Nimble: все ли так хорошо, как заявляет маркетинг? 1
07.08.2020 Российский бизнес приспособил песочницы под нужды ИБ 1
07.07.2020 НТЦ ИТ «РОСА» представил ROSA Virtualization 2.0 1
07.07.2020 «Лаборатория Касперского» выпустила интегрированное решение на базе EDR-технологий 1
30.06.2020 Eset выпустила новую версию Enterprise Inspector 1
30.06.2020 Zyxel открыла API-интерфейсы облака Nebula 1
29.06.2020 Что такое виртуализация XEN, особенности, сравнение с другими гипервизорами 1
05.06.2020 Как работает виртуализация VMware: платформа vSphere, приложение vCenter Server и гипервизоры ESX и ESXi 1
02.06.2020 Как развернуть топ-защиту компании всего за 30 минут? 1
29.05.2020 LG представила новый 48-дюймовый OLED-телевизор с разрешением 4K. Фото 1
29.05.2020 Acronis заключил официальное партнерство в области ИИ с ФК «Рома» 1
28.05.2020 App Annie и IDC подвели итоги развития игрового рынка в первом квартале 1
12.05.2020 Zyxel Networks выпустила обновление SD-WAN OS 1
28.04.2020 Aliexpress отметил рост продаж телевизоров и игровых приставок 1
20.04.2020 Seagate представила геймерские накопители Game Drive для Xbox. Цена 1
20.04.2020 В «Яндекс.Диалогах» появились новые возможности в формате Dev Preview 1
16.04.2020 Виртуализация KVM: характеристики, сравнительные особенности, цены 1
10.04.2020 Veeam объявила о выпуске Service Provider Console v4 1
09.04.2020 ПО «Acronis Инфраструктура» включено в Единый реестр российского ПО 1
02.04.2020 Облако «Крок» прошло тест Гилева благодаря новым процессорам Intel 1
31.03.2020 Вся информация о Sony PlayStation 5 и MS Xbox Series X: войны не будет? 1
26.03.2020 Девушка-хакер украла у AMD коды новейших процессоров и хочет выложить их в открытый доступ 1
23.03.2020 Acer представила домашний проектор H6522ABD 1
17.03.2020 «Ростелеком-Солар» выпустил Solar webProxy 3.2 с автоматическим распространением политики фильтрации 1
11.02.2020 Windows Server 2008 перестает загружаться после обновления. Как решить проблему 1
03.02.2020 «Яндекс.Маркет» назвал главные гаджеты десятилетия 1
15.01.2020 Телефония Mango Office интегрирована с Saleforce 1
09.01.2020 Samsung представил портативный SSD T7 Touch со сканером отпечатков пальцев 1
26.12.2019 «Онлайм» начал продажу игровых комплектов с Playstation 4 в кредит 1
06.12.2019 VMware обновила платформу цифрового рабочего пространства VMware Workspace ONE 1
06.12.2019 Известная ИБ-компания случайно распахнула хакерам дверь к собственной ИТ-инфраструктуре 1
04.12.2019 HPE представила платформу управления нового поколения 1
02.12.2019 Специальные VPS серверы 1
29.11.2019 OCS включил в портфель инфраструктурного ПО решение RuSIEM 1
28.11.2019 Acer представила в России механизированное геймерское кресло Predator Thronos. Цена 1
28.11.2019 Серверы VPS и Dedicated для игр: обзор рынка, тенденции, конфигурации 1
15.11.2019 Illusive Networks выявляет инсайдеров и внешние атаки с помощью обманных файлов Microsoft Office 1
29.10.2019 IaaS (Infrastructure as a Service) 1
03.10.2019 МТС и Samsung протестировали работу сети 5G 1
30.09.2019 Таинственные злоумышленники проделали в Windows «общедоступную дыру» для захвата чужих ПК 1

Публикаций - 134, упоминаний - 135
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176562, в очереди разбора - 984996.
Создано именных указателей - 71357.
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