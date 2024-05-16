Беспроводные технологии Wireless technologies Беспроводные интерфейсы Wireless interfaces
|16.05.2024
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Ученые вышки ускоряют разработку беспроводных систем связи 5G и 6G с помощью ИИ-технологий
ли мы используем машинное обучение. Такое моделирование позволяет быстро проводить оценку различных беспроводных систем без необходимости реального развертывания приемников и передатчиков. Наша
|16.04.2024
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«Ситилинк» запускает продажи вертикальных беспроводных пылесосов Dreame Trouver
Флагманской моделью в новой линейке беспроводных вертикальных пылесосов бренда стал Dreame Trouver J30. Старшая версия получила мотор с мощностью 450 Вт и силой всасывания 24 кПа. Таких показателей в реальном использовании достат
|22.03.2024
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Eltex начала серийное производство контроллера беспроводного доступа WLC-15
Eltex сообщила о начале серийного производства контроллера беспроводного доступа WLC-15. WLC-15 – базовая модель в линейке аппаратных контроллеров беспроводного доступа Eltex. Контроллер оптимален для использования в корпоративных Wi-Fi-сетях пр
|18.03.2024
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Sven представила новую беспроводную мышь RX-570SW
Компания Sven продолжает развивать свою линейку беспроводных мышей, ориентированных на максимальный комфорт использования. Новая RX-570SW — о
|25.12.2023
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Sitronics Group разработала ПО для развертывания беспроводных частных сетей Private LTE
После ухода с российского рынка ключевых производителей решений для организации частных беспроводных сетей предприятий Sitronics Group было принято решение о создании собственной российской экосистемы сервисов, базирующихся на стандартах LTE. Первым разработанным решением стало яд
|30.11.2023
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Предсерийное производство контроллера беспроводного доступа WLC-15
рте 2023 г. началось серийное производство WLC-30 – первой модели в линейке аппаратных контроллеров беспроводного доступа Eltex для сетей среднего масштаба. Недавно завершена разработка младшей
|27.07.2023
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Bloody представил беспроводную игровую гарнитуру MR720 в новой расцветке
Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил беспроводную игровую гарнитуру MH720 в новой расцветке. Ранее модель уже выпускалась в рамках
|19.04.2023
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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал беспроводную систему мониторинга персонала
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Концерн Гудвин» разработал и успешно испытал локальную беспроводную систему мониторинга персонала, которую можно быстро развернуть на объекте без использования инфраструктурного оборудования. Она поможет поддерживать связь с сотрудниками без подклю
|07.02.2023
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Лучшие автомобильные держатели с беспроводной зарядкой: выбор ZOOM
Xiaomi Wireless Car Charger 20W Удобный держатель с простым дизайном, который поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью до 20 Вт и работает со всеми устройствами, поддерживающими ста
|27.12.2022
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Россиян допустили до новейшего высокоскоростного Wi-Fi. На это ушло два года
я почти два года, когда весь мир уже стоит на пороге еще более современного и совершенного Wi-Fi 7. Беспроводным интернетом на новых частотах придется пользоваться только внутри помещений Испол
|21.12.2022
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Аналитика МТС: Apple остается лидером по продажам беспроводных наушников в России
МТС проанализировала рынок гаджетов. По итогам 11 месяцев 2022 г. компания Apple сохраняет лидерство по продажам беспроводных наушников в России в денежном выражении. По итогам 11 месяцев 2022 г. в России было продано 12,2 млн беспроводных наушников на сумму 38,9 млрд руб. По сравнению с аналогичны
|08.12.2022
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Россию допустят до новых частот Wi-Fi. Привычные диапазоны перегружены
ости В России могут разрешить новый стандарт Wi-Fi, который позволит использовать новые частоты для беспроводных сетей. Это вынужденная мера, связанная с растущим объемом радиопомех на имеющихс
|06.12.2022
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Вадим Боков, CGPods: Отзывы в сети помогли разоблачить китайскую фабрику, которая воровала наши продукты
Я еще лет пять назад понял, что будущее – именно за беспроводными наушниками CNews: Рынок беспроводных блютуз-наушников отличается высокой конкур
|16.11.2022
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«Транстелеком» организовал зону бесшовного беспроводного доступа в интернет для пассажиров станции МЦД «Окружная»
Федеральный оператор связи и провайдер цифровых сервисов «Транстелеком» организовал бесшовную сеть публичного беспроводного интернет-доступа на станции МЦД «Окружная». В начале ноября 2022 г. для пассажиров открылся северный вестибюль станции метро «Окружная», объединенный с южным вестибюлем станции МЦ
|08.11.2022
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Новая коллекция беспроводных наушников 2Drumtek BH300 от A4Tech
Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, вывела на российский рынок беспроводную гарнитуру 2Drumtek BH300. Новинка представлена в черном, зеленом и белом цветах. Об этом CNews сообщили представители Merlion. При создании динамиков для 2Drumtek BH300 производите
|13.09.2022
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Связь в руднике: «Ростелеком» протестировал беспроводную сеть на Учалинском горно-обогатительном комбинате
«Ростелеком» протестировал беспроводную широкополосную сеть с использованием технологии private LTE (pLTE) на Учалинском горно-обогатительном комбинате (г. Учалы, Республика Башкортостан). Благодаря организованной инфрас
|01.09.2022
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A4Tech пополнила ассортимент беспроводных клавиатур новой моделью
Компания A4Tech, производитель компьютерной периферии, представила беспроводную клавиатуру FBK30 из серии Fstyler. Новинка имеет компактные размеры. Клавиатура FBK30 поставляется в двух цветовых решениях, что позволит пользователю выбрать между черным и белым
|25.08.2022
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Canyon анонсировал беспроводную зарядную станцию 4-в-1 WS-404
Canyon, бренд доступных по цене мобильных аксессуаров, компьютерных и игровых гаджетов, расширяет продуктовую линейку и представляет беспроводную зарядную станцию 4-в-1 WS-404. Устройство позволяет быстро и безопасно заряжать четыре гаджета одновременно без лишних проводов, включая два смартфона, один из которых – через магн
|17.04.2022
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Правда ли, что проводные наушники лучше беспроводных?
еретереться, запутаться или порваться. Достаточно ли этого преимущества, чтобы предпочесть модели с беспроводным интерфейсом подключения? Или лучше выбрать проводные «уши»? В беспроводных науш
|07.04.2022
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4 нюанса при выборе беспроводной зарядки
Сегодня многие смартфоны, наушники и умные часы поддерживают беспроводную зарядку. Если вы решили купить именно беспроводное зарядное устройство, есть нес
|10.01.2022
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МТС: продажи беспроводных наушников в России выросли на 40%
МТС проанализировала рынок аудиогаджетов. По итогам 2021 г. в России было продано 11,9 млн пар беспроводных наушников на сумму 51 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост в натуральном выражении составил 40%, а в денежном — 37%. Средняя стоимость беспроводны
|17.12.2021
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8 полезных подарков для пользователей техники Apple
splay: none; }Беспроводное зарядное устройство Zens Liberty 16 Coil Dual Wireless Charger С помощью беспроводного зарядного устройства Zens вы сможете пополнить батарею любого актуального iPhon
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Новый Wi-Fi: понимаем особенности и знакомимся с кейсами
Такой выбор вполне логичен: именно Huawei обладает наиболее развитой экспертизой в построении сетей беспроводного доступа, а также крайне активно сотрудничает с индустриальными альянсами в деле
|10.12.2021
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Aruba признана лидером магического квадранта Gartner
нии потребностей пользователей в пяти ключевых сферах: «Унифицированная инфраструктура проводного и беспроводного доступа» (Unified Wired and WLAN Access), «Модернизированная/новая инфраструкту
|08.12.2021
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Huawei подвела первые итоги программы сертификации экспертов по беспроводным технологиям
Компания Huawei подвела промежуточные итоги программы сертификации экспертов по беспроводным технологиям – HCIE WLAN. Целью программы является формирование на рынке пула экс
|01.12.2021
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D-Link представляет новую аппаратную версию беспроводного маршрутизатора DIR-615
Компания D-Link представляет новую версию беспроводного маршрутизатора DIR-615/Z. Устройство реализовано на новой аппаратной платформе и соответствует современным техническим требованиям к оборудованию доступа в Интернет. Маршрутизатор
|25.11.2021
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Разработчики из Пермского Политеха создали беспроводную «зарядку» для дронов, электрокаров и роботов
Молодые исследователи из Пермского Политеха разработали прототип платформы, которая обеспечит беспроводную передачу энергии для беспилотников, электромобилей и роботов. Устройство позволит значительно повысить длительность их работы от одной зарядки. Результаты исследования разработчики
|17.11.2021
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Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: продажи сетевых и беспроводных зарядных устройств в России выросли на 45%
прошлом году доля составляла порядка 10%). В продажах «М.видео-Эльдорадо» смартфоны, поддерживающие беспроводную зарядку, заняли более 28% в штуках, что выше рыночных показателей более чем в 1,
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Искусственный интеллект добрался и до Wi-Fi: как инновации помогают строить беспроводные сети в офисах
данных. В последние годы разработчики уделяют этой проблеме особое внимание, и в новых технологиях беспроводного доступа Wi-Fi 6 (он же 802.11ax) и 5G заложены решения, позволяющие предоставля
|22.10.2021
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Стартовали продажи беспроводных наушников vivo TWS 2 Series в России
ой способности и HD-аудиокодеку скорость цифрового потока увеличивается. Это «скоростное шоссе» для беспроводного аудио, с помощью которого можно услышать максимальное количество музыкальных де
|18.10.2021
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Аналитика МТС: продажи беспроводных наушников увеличились на треть
МТС проанализировала продажи аудиогаджетов в России. По оценке аналитиков МТС, продажи беспроводных наушников в России за первые девять месяцев 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 34% в денежном и на 36% в натуральном выражении. Всего в январе – с
|26.08.2021
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Обзор Canon PIXMA G3420: беспроводное МФУ на базе СНПЧ
электросети и провести первичную настройку. Для этого достаточно перейти на сайт производителя, скачать программу для установки принтера и следовать пошаговой инструкции. Так как модель поддерживает беспроводную печать, по умолчанию предлагается настроить ее по Wi-Fi. Но если сеть недоступна или компьютер не может найти устройство, стоит подключить его с помощью USB и провести настройку вр
|25.08.2021
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Как правильно выбрать беспроводную зарядку
количество кабелей и подходят для смартфонов разных производителей и даже для наушников. При выборе беспроводного зарядного устройства обратите внимание на следующие особенности: 1. Убедитесь,
|20.07.2021
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5 способов сделать проводной принтер беспроводным
беспроводной доступ к принтеру. Рассмотрим 5 способов, как его получить, если ваш принтер не имеет беспроводного интерфейса. 1. Купить беспроводной адаптер Поищите беспроводной адаптер Wi-Fi (
|09.07.2021
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Huawei запустила программу сертификации экспертов по беспроводным технологиям
Huawei представила первую в России программу сертификации экспертов по беспроводным технологиям – HCIE WLAN. Целью программы является подготовка высококвалифицирова
|01.07.2021
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РЖД и «Транстелеком» реализовали пилотный проект по созданию бесшовной среды беспроводного доступа в Интернет на 11 станциях МЦД
Центральная дирекция пассажирских обустройств ОАО «РЖД» и провайдер цифровых сервисов компания «Транстелеком» реализовали пилотный проект по созданию бесшовной среды беспроводного доступа к сети Интернет на 11 станциях МЦД-1 и МЦД-2. Новая система объединяет в себе Wi-Fi-сети на пассажирских станциях: (в зонах пешеходных переходов, конкорсов, платформ, в по
|25.06.2021
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«Крок» поделится экспертизой по построению беспроводных сетей в промышленности
адут рекомендации, как выбрать топологию построения беспроводных сетей, как построить сверхнадежную беспроводную сеть для подвижных объектов с бесшовным роумингом, а также какие решения можно и
|18.06.2021
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Cisco представляет пять трендов в области беспроводных технологий
ехнологии беспроводной связи стали настолько важны, что у них даже появился «свой» праздник: 20 июня отмечается Всемирный день Wi-Fi. В канун этой даты Cisco рассказывает о пяти ключевых тенденциях в беспроводных сетях, которые будут определять их развитие ближайшие годы. Сегодня из-за цифрового неравенства у половины мирового населения ограничены возможности учиться, лечиться и заниматься
|08.06.2021
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ТТК обеспечил новый столичный вокзал бесшовной сетью беспроводного доступа в интернет
Федеральный оператор связи и провайдер цифровых сервисов компания «Транстелеком» развернула сеть бесплатного беспроводного доступа к интернету для пассажиров на вокзале Восточный. На всей территории крупного вокзального комплекса создано единое бесшовное пространство, где пользователи, единожды автори
|05.03.2021
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Россияне рискуют остаться без беспроводного интернета. Минцифры все отрицает
Россия без интернета Жители России рискуют уже через несколько дней остаться без доступа в интернет. Проблема может коснуться всех абонентов фиксированного беспроводного доступа в Сеть (ФБД), и связано это с истечением у провайдеров срока разрешения на использование требуемых для такого доступа частот. Как пишет РБК, операторы связи, включая «Мега
Беспроводные технологии и организации, системы, технологии, персоны:
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