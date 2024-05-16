Ученые вышки ускоряют разработку беспроводных систем связи 5G и 6G с помощью ИИ-технологий ли мы используем машинное обучение. Такое моделирование позволяет быстро проводить оценку различных беспроводных систем без необходимости реального развертывания приемников и передатчиков. Наша

«Ситилинк» запускает продажи вертикальных беспроводных пылесосов Dreame Trouver Флагманской моделью в новой линейке беспроводных вертикальных пылесосов бренда стал Dreame Trouver J30. Старшая версия получила мотор с мощностью 450 Вт и силой всасывания 24 кПа. Таких показателей в реальном использовании достат

Eltex начала серийное производство контроллера беспроводного доступа WLC-15 Eltex сообщила о начале серийного производства контроллера беспроводного доступа WLC-15. WLC-15 – базовая модель в линейке аппаратных контроллеров беспроводного доступа Eltex. Контроллер оптимален для использования в корпоративных Wi-Fi-сетях пр

Sven представила новую беспроводную мышь RX-570SW Компания Sven продолжает развивать свою линейку беспроводных мышей, ориентированных на максимальный комфорт использования. Новая RX-570SW — о

Sitronics Group разработала ПО для развертывания беспроводных частных сетей Private LTE После ухода с российского рынка ключевых производителей решений для организации частных беспроводных сетей предприятий Sitronics Group было принято решение о создании собственной российской экосистемы сервисов, базирующихся на стандартах LTE. Первым разработанным решением стало яд

Предсерийное производство контроллера беспроводного доступа WLC-15 рте 2023 г. началось серийное производство WLC-30 – первой модели в линейке аппаратных контроллеров беспроводного доступа Eltex для сетей среднего масштаба. Недавно завершена разработка младшей

Bloody представил беспроводную игровую гарнитуру MR720 в новой расцветке Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил беспроводную игровую гарнитуру MH720 в новой расцветке. Ранее модель уже выпускалась в рамках

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал беспроводную систему мониторинга персонала Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Концерн Гудвин» разработал и успешно испытал локальную беспроводную систему мониторинга персонала, которую можно быстро развернуть на объекте без использования инфраструктурного оборудования. Она поможет поддерживать связь с сотрудниками без подклю

Лучшие автомобильные держатели с беспроводной зарядкой: выбор ZOOM Xiaomi Wireless Car Charger 20W Удобный держатель с простым дизайном, который поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью до 20 Вт и работает со всеми устройствами, поддерживающими ста

Россиян допустили до новейшего высокоскоростного Wi-Fi. На это ушло два года я почти два года, когда весь мир уже стоит на пороге еще более современного и совершенного Wi-Fi 7. Беспроводным интернетом на новых частотах придется пользоваться только внутри помещений Испол

Аналитика МТС: Apple остается лидером по продажам беспроводных наушников в России МТС проанализировала рынок гаджетов. По итогам 11 месяцев 2022 г. компания Apple сохраняет лидерство по продажам беспроводных наушников в России в денежном выражении. По итогам 11 месяцев 2022 г. в России было продано 12,2 млн беспроводных наушников на сумму 38,9 млрд руб. По сравнению с аналогичны

Россию допустят до новых частот Wi-Fi. Привычные диапазоны перегружены ости В России могут разрешить новый стандарт Wi-Fi, который позволит использовать новые частоты для беспроводных сетей. Это вынужденная мера, связанная с растущим объемом радиопомех на имеющихс

Вадим Боков, CGPods: Отзывы в сети помогли разоблачить китайскую фабрику, которая воровала наши продукты Я еще лет пять назад понял, что будущее – именно за беспроводными наушниками CNews: Рынок беспроводных блютуз-наушников отличается высокой конкур

«Транстелеком» организовал зону бесшовного беспроводного доступа в интернет для пассажиров станции МЦД «Окружная» Федеральный оператор связи и провайдер цифровых сервисов «Транстелеком» организовал бесшовную сеть публичного беспроводного интернет-доступа на станции МЦД «Окружная». В начале ноября 2022 г. для пассажиров открылся северный вестибюль станции метро «Окружная», объединенный с южным вестибюлем станции МЦ

Новая коллекция беспроводных наушников 2Drumtek BH300 от A4Tech Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, вывела на российский рынок беспроводную гарнитуру 2Drumtek BH300. Новинка представлена в черном, зеленом и белом цветах. Об этом CNews сообщили представители Merlion. При создании динамиков для 2Drumtek BH300 производите

Связь в руднике: «Ростелеком» протестировал беспроводную сеть на Учалинском горно-обогатительном комбинате «Ростелеком» протестировал беспроводную широкополосную сеть с использованием технологии private LTE (pLTE) на Учалинском горно-обогатительном комбинате (г. Учалы, Республика Башкортостан). Благодаря организованной инфрас

A4Tech пополнила ассортимент беспроводных клавиатур новой моделью Компания A4Tech, производитель компьютерной периферии, представила беспроводную клавиатуру FBK30 из серии Fstyler. Новинка имеет компактные размеры. Клавиатура FBK30 поставляется в двух цветовых решениях, что позволит пользователю выбрать между черным и белым

Canyon анонсировал беспроводную зарядную станцию 4-в-1 WS-404 Canyon, бренд доступных по цене мобильных аксессуаров, компьютерных и игровых гаджетов, расширяет продуктовую линейку и представляет беспроводную зарядную станцию 4-в-1 WS-404. Устройство позволяет быстро и безопасно заряжать четыре гаджета одновременно без лишних проводов, включая два смартфона, один из которых – через магн

Правда ли, что проводные наушники лучше беспроводных? еретереться, запутаться или порваться. Достаточно ли этого преимущества, чтобы предпочесть модели с беспроводным интерфейсом подключения? Или лучше выбрать проводные «уши»? В беспроводных науш

4 нюанса при выборе беспроводной зарядки Сегодня многие смартфоны, наушники и умные часы поддерживают беспроводную зарядку. Если вы решили купить именно беспроводное зарядное устройство, есть нес

МТС: продажи беспроводных наушников в России выросли на 40% МТС проанализировала рынок аудиогаджетов. По итогам 2021 г. в России было продано 11,9 млн пар беспроводных наушников на сумму 51 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост в натуральном выражении составил 40%, а в денежном — 37%. Средняя стоимость беспроводны

8 полезных подарков для пользователей техники Apple splay: none; }Беспроводное зарядное устройство Zens Liberty 16 Coil Dual Wireless Charger С помощью беспроводного зарядного устройства Zens вы сможете пополнить батарею любого актуального iPhon

Новый Wi-Fi: понимаем особенности и знакомимся с кейсами Такой выбор вполне логичен: именно Huawei обладает наиболее развитой экспертизой в построении сетей беспроводного доступа, а также крайне активно сотрудничает с индустриальными альянсами в деле

Aruba признана лидером магического квадранта Gartner нии потребностей пользователей в пяти ключевых сферах: «Унифицированная инфраструктура проводного и беспроводного доступа» (Unified Wired and WLAN Access), «Модернизированная/новая инфраструкту

Huawei подвела первые итоги программы сертификации экспертов по беспроводным технологиям Компания Huawei подвела промежуточные итоги программы сертификации экспертов по беспроводным технологиям – HCIE WLAN. Целью программы является формирование на рынке пула экс

D-Link представляет новую аппаратную версию беспроводного маршрутизатора DIR-615 Компания D-Link представляет новую версию беспроводного маршрутизатора DIR-615/Z. Устройство реализовано на новой аппаратной платформе и соответствует современным техническим требованиям к оборудованию доступа в Интернет. Маршрутизатор

Разработчики из Пермского Политеха создали беспроводную «зарядку» для дронов, электрокаров и роботов Молодые исследователи из Пермского Политеха разработали прототип платформы, которая обеспечит беспроводную передачу энергии для беспилотников, электромобилей и роботов. Устройство позволит значительно повысить длительность их работы от одной зарядки. Результаты исследования разработчики

Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: продажи сетевых и беспроводных зарядных устройств в России выросли на 45% прошлом году доля составляла порядка 10%). В продажах «М.видео-Эльдорадо» смартфоны, поддерживающие беспроводную зарядку, заняли более 28% в штуках, что выше рыночных показателей более чем в 1,

Искусственный интеллект добрался и до Wi-Fi: как инновации помогают строить беспроводные сети в офисах данных. В последние годы разработчики уделяют этой проблеме особое внимание, и в новых технологиях беспроводного доступа Wi-Fi 6 (он же 802.11ax) и 5G заложены решения, позволяющие предоставля

Стартовали продажи беспроводных наушников vivo TWS 2 Series в России ой способности и HD-аудиокодеку скорость цифрового потока увеличивается. Это «скоростное шоссе» для беспроводного аудио, с помощью которого можно услышать максимальное количество музыкальных де

Аналитика МТС: продажи беспроводных наушников увеличились на треть МТС проанализировала продажи аудиогаджетов в России. По оценке аналитиков МТС, продажи беспроводных наушников в России за первые девять месяцев 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 34% в денежном и на 36% в натуральном выражении. Всего в январе – с

Обзор Canon PIXMA G3420: беспроводное МФУ на базе СНПЧ электросети и провести первичную настройку. Для этого достаточно перейти на сайт производителя, скачать программу для установки принтера и следовать пошаговой инструкции. Так как модель поддерживает беспроводную печать, по умолчанию предлагается настроить ее по Wi-Fi. Но если сеть недоступна или компьютер не может найти устройство, стоит подключить его с помощью USB и провести настройку вр

Как правильно выбрать беспроводную зарядку количество кабелей и подходят для смартфонов разных производителей и даже для наушников. При выборе беспроводного зарядного устройства обратите внимание на следующие особенности: 1. Убедитесь,

5 способов сделать проводной принтер беспроводным беспроводной доступ к принтеру. Рассмотрим 5 способов, как его получить, если ваш принтер не имеет беспроводного интерфейса. 1. Купить беспроводной адаптер Поищите беспроводной адаптер Wi-Fi (

Huawei запустила программу сертификации экспертов по беспроводным технологиям Huawei представила первую в России программу сертификации экспертов по беспроводным технологиям – HCIE WLAN. Целью программы является подготовка высококвалифицирова

РЖД и «Транстелеком» реализовали пилотный проект по созданию бесшовной среды беспроводного доступа в Интернет на 11 станциях МЦД Центральная дирекция пассажирских обустройств ОАО «РЖД» и провайдер цифровых сервисов компания «Транстелеком» реализовали пилотный проект по созданию бесшовной среды беспроводного доступа к сети Интернет на 11 станциях МЦД-1 и МЦД-2. Новая система объединяет в себе Wi-Fi-сети на пассажирских станциях: (в зонах пешеходных переходов, конкорсов, платформ, в по

«Крок» поделится экспертизой по построению беспроводных сетей в промышленности адут рекомендации, как выбрать топологию построения беспроводных сетей, как построить сверхнадежную беспроводную сеть для подвижных объектов с бесшовным роумингом, а также какие решения можно и

Cisco представляет пять трендов в области беспроводных технологий ехнологии беспроводной связи стали настолько важны, что у них даже появился «свой» праздник: 20 июня отмечается Всемирный день Wi-Fi. В канун этой даты Cisco рассказывает о пяти ключевых тенденциях в беспроводных сетях, которые будут определять их развитие ближайшие годы. Сегодня из-за цифрового неравенства у половины мирового населения ограничены возможности учиться, лечиться и заниматься

ТТК обеспечил новый столичный вокзал бесшовной сетью беспроводного доступа в интернет Федеральный оператор связи и провайдер цифровых сервисов компания «Транстелеком» развернула сеть бесплатного беспроводного доступа к интернету для пассажиров на вокзале Восточный. На всей территории крупного вокзального комплекса создано единое бесшовное пространство, где пользователи, единожды автори