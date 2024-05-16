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Беспроводные технологии Wireless technologies Беспроводные интерфейсы Wireless interfaces



16.05.2024 Ученые вышки ускоряют разработку беспроводных систем связи 5G и 6G с помощью ИИ-технологий

ли мы используем машинное обучение. Такое моделирование позволяет быстро проводить оценку различных беспроводных систем без необходимости реального развертывания приемников и передатчиков. Наша
16.04.2024 «Ситилинк» запускает продажи вертикальных беспроводных пылесосов Dreame Trouver

Флагманской моделью в новой линейке беспроводных вертикальных пылесосов бренда стал Dreame Trouver J30. Старшая версия получила мотор с мощностью 450 Вт и силой всасывания 24 кПа. Таких показателей в реальном использовании достат
22.03.2024 Eltex начала серийное производство контроллера беспроводного доступа WLC-15

Eltex сообщила о начале серийного производства контроллера беспроводного доступа WLC-15. WLC-15 – базовая модель в линейке аппаратных контроллеров беспроводного доступа Eltex. Контроллер оптимален для использования в корпоративных Wi-Fi-сетях пр
18.03.2024 Sven представила новую беспроводную мышь RX-570SW

Компания Sven продолжает развивать свою линейку беспроводных мышей, ориентированных на максимальный комфорт использования. Новая RX-570SW — о
25.12.2023 Sitronics Group разработала ПО для развертывания беспроводных частных сетей Private LTE

После ухода с российского рынка ключевых производителей решений для организации частных беспроводных сетей предприятий Sitronics Group было принято решение о создании собственной российской экосистемы сервисов, базирующихся на стандартах LTE. Первым разработанным решением стало яд
30.11.2023 Предсерийное производство контроллера беспроводного доступа WLC-15

рте 2023 г. началось серийное производство WLC-30 – первой модели в линейке аппаратных контроллеров беспроводного доступа Eltex для сетей среднего масштаба. Недавно завершена разработка младшей
27.07.2023 Bloody представил беспроводную игровую гарнитуру MR720 в новой расцветке

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил беспроводную игровую гарнитуру MH720 в новой расцветке. Ранее модель уже выпускалась в рамках
19.04.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал беспроводную систему мониторинга персонала

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Концерн Гудвин» разработал и успешно испытал локальную беспроводную систему мониторинга персонала, которую можно быстро развернуть на объекте без использования инфраструктурного оборудования. Она поможет поддерживать связь с сотрудниками без подклю
07.02.2023 Лучшие автомобильные держатели с беспроводной зарядкой: выбор ZOOM

Xiaomi Wireless Car Charger 20W  Удобный держатель с простым дизайном, который поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью до 20 Вт и работает со всеми устройствами, поддерживающими ста
27.12.2022 Россиян допустили до новейшего высокоскоростного Wi-Fi. На это ушло два года

я почти два года, когда весь мир уже стоит на пороге еще более современного и совершенного Wi-Fi 7. Беспроводным интернетом на новых частотах придется пользоваться только внутри помещений Испол
21.12.2022 Аналитика МТС: Apple остается лидером по продажам беспроводных наушников в России

МТС проанализировала рынок гаджетов. По итогам 11 месяцев 2022 г. компания Apple сохраняет лидерство по продажам беспроводных наушников в России в денежном выражении. По итогам 11 месяцев 2022 г. в России было продано 12,2 млн беспроводных наушников на сумму 38,9 млрд руб. По сравнению с аналогичны
08.12.2022 Россию допустят до новых частот Wi-Fi. Привычные диапазоны перегружены

ости В России могут разрешить новый стандарт Wi-Fi, который позволит использовать новые частоты для беспроводных сетей. Это вынужденная мера, связанная с растущим объемом радиопомех на имеющихс
06.12.2022 Вадим Боков, CGPods: Отзывы в сети помогли разоблачить китайскую фабрику, которая воровала наши продукты

Я еще лет пять назад понял, что будущее – именно за беспроводными наушниками CNews: Рынок беспроводных блютуз-наушников отличается высокой конкур
16.11.2022 «Транстелеком» организовал зону бесшовного беспроводного доступа в интернет для пассажиров станции МЦД «Окружная»

Федеральный оператор связи и провайдер цифровых сервисов «Транстелеком» организовал бесшовную сеть публичного беспроводного интернет-доступа на станции МЦД «Окружная». В начале ноября 2022 г. для пассажиров открылся северный вестибюль станции метро «Окружная», объединенный с южным вестибюлем станции МЦ
08.11.2022 Новая коллекция беспроводных наушников 2Drumtek BH300 от A4Tech

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, вывела на российский рынок беспроводную гарнитуру 2Drumtek BH300. Новинка представлена в черном, зеленом и белом цветах. Об этом CNews сообщили представители Merlion. При создании динамиков для 2Drumtek BH300 производите
13.09.2022 Связь в руднике: «Ростелеком» протестировал беспроводную сеть на Учалинском горно-обогатительном комбинате

«Ростелеком» протестировал беспроводную широкополосную сеть с использованием технологии private LTE (pLTE) на Учалинском горно-обогатительном комбинате (г. Учалы, Республика Башкортостан). Благодаря организованной инфрас
01.09.2022 A4Tech пополнила ассортимент беспроводных клавиатур новой моделью

Компания A4Tech, производитель компьютерной периферии, представила беспроводную клавиатуру FBK30 из серии Fstyler. Новинка имеет компактные размеры. Клавиатура FBK30 поставляется в двух цветовых решениях, что позволит пользователю выбрать между черным и белым

25.08.2022 Canyon анонсировал беспроводную зарядную станцию 4-в-1 WS-404

Canyon, бренд доступных по цене мобильных аксессуаров, компьютерных и игровых гаджетов, расширяет продуктовую линейку и представляет беспроводную зарядную станцию 4-в-1 WS-404. Устройство позволяет быстро и безопасно заряжать четыре гаджета одновременно без лишних проводов, включая два смартфона, один из которых – через магн
17.04.2022 Правда ли, что проводные наушники лучше беспроводных?

еретереться, запутаться или порваться. Достаточно ли этого преимущества, чтобы предпочесть модели с беспроводным интерфейсом подключения? Или лучше выбрать проводные «уши»?  В беспроводных науш
07.04.2022 4 нюанса при выборе беспроводной зарядки

Сегодня многие смартфоны, наушники и умные часы поддерживают беспроводную зарядку. Если вы решили купить именно беспроводное зарядное устройство, есть нес
10.01.2022 МТС: продажи беспроводных наушников в России выросли на 40%

МТС проанализировала рынок аудиогаджетов. По итогам 2021 г. в России было продано 11,9 млн пар беспроводных наушников на сумму 51 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост в натуральном выражении составил 40%, а в денежном — 37%. Средняя стоимость беспроводны
17.12.2021 8 полезных подарков для пользователей техники Apple

splay: none; }Беспроводное зарядное устройство Zens Liberty 16 Coil Dual Wireless Charger С помощью беспроводного зарядного устройства Zens вы сможете пополнить батарею любого актуального iPhon
Новый Wi-Fi: понимаем особенности и знакомимся с кейсами

Такой выбор вполне логичен: именно Huawei обладает наиболее развитой экспертизой в построении сетей беспроводного доступа, а также крайне активно сотрудничает с индустриальными альянсами в деле
10.12.2021 Aruba признана лидером магического квадранта Gartner

нии потребностей пользователей в пяти ключевых сферах: «Унифицированная инфраструктура проводного и беспроводного доступа» (Unified Wired and WLAN Access), «Модернизированная/новая инфраструкту
08.12.2021 Huawei подвела первые итоги программы сертификации экспертов по беспроводным технологиям

Компания Huawei подвела промежуточные итоги программы сертификации экспертов по беспроводным технологиям – HCIE WLAN. Целью программы является формирование на рынке пула экс
01.12.2021 D-Link представляет новую аппаратную версию беспроводного маршрутизатора DIR-615

Компания D-Link представляет новую версию беспроводного маршрутизатора DIR-615/Z. Устройство реализовано на новой аппаратной платформе и соответствует современным техническим требованиям к оборудованию доступа в Интернет. Маршрутизатор
25.11.2021 Разработчики из Пермского Политеха создали беспроводную «зарядку» для дронов, электрокаров и роботов

Молодые исследователи из Пермского Политеха разработали прототип платформы, которая обеспечит беспроводную передачу энергии для беспилотников, электромобилей и роботов. Устройство позволит значительно повысить длительность их работы от одной зарядки. Результаты исследования разработчики
17.11.2021 Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: продажи сетевых и беспроводных зарядных устройств в России выросли на 45%

прошлом году доля составляла порядка 10%). В продажах «М.видео-Эльдорадо» смартфоны, поддерживающие беспроводную зарядку, заняли более 28% в штуках, что выше рыночных показателей более чем в 1,
Искусственный интеллект добрался и до Wi-Fi: как инновации помогают строить беспроводные сети в офисах

данных. В последние годы разработчики уделяют этой проблеме особое внимание, и в новых технологиях беспроводного доступа Wi-Fi 6 (он же 802.11ax) и 5G заложены решения, позволяющие предоставля
22.10.2021 Стартовали продажи беспроводных наушников vivo TWS 2 Series в России

ой способности и HD-аудиокодеку скорость цифрового потока увеличивается. Это «скоростное шоссе» для беспроводного аудио, с помощью которого можно услышать максимальное количество музыкальных де
18.10.2021 Аналитика МТС: продажи беспроводных наушников увеличились на треть

МТС проанализировала продажи аудиогаджетов в России. По оценке аналитиков МТС, продажи беспроводных наушников в России за первые девять месяцев 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 34% в денежном и на 36% в натуральном выражении. Всего в январе – с
26.08.2021 Обзор Canon PIXMA G3420: беспроводное МФУ на базе СНПЧ

электросети и провести первичную настройку. Для этого достаточно перейти на сайт производителя, скачать программу для установки принтера и следовать пошаговой инструкции. Так как модель поддерживает беспроводную печать, по умолчанию предлагается настроить ее по Wi-Fi. Но если сеть недоступна или компьютер не может найти устройство, стоит подключить его с помощью USB и провести настройку вр
25.08.2021 Как правильно выбрать беспроводную зарядку

количество кабелей и подходят для смартфонов разных производителей и даже для наушников. При выборе беспроводного зарядного устройства обратите внимание на следующие особенности: 1. Убедитесь,

20.07.2021 5 способов сделать проводной принтер беспроводным

беспроводной доступ к принтеру. Рассмотрим 5 способов, как его получить, если ваш принтер не имеет беспроводного интерфейса. 1. Купить беспроводной адаптер Поищите беспроводной адаптер Wi-Fi (
09.07.2021 Huawei запустила программу сертификации экспертов по беспроводным технологиям

Huawei представила первую в России программу сертификации экспертов по беспроводным технологиям – HCIE WLAN. Целью программы является подготовка высококвалифицирова
01.07.2021 РЖД и «Транстелеком» реализовали пилотный проект по созданию бесшовной среды беспроводного доступа в Интернет на 11 станциях МЦД

Центральная дирекция пассажирских обустройств ОАО «РЖД» и провайдер цифровых сервисов компания «Транстелеком» реализовали пилотный проект по созданию бесшовной среды беспроводного доступа к сети Интернет на 11 станциях МЦД-1 и МЦД-2. Новая система объединяет в себе Wi-Fi-сети на пассажирских станциях: (в зонах пешеходных переходов, конкорсов, платформ, в по
25.06.2021 «Крок» поделится экспертизой по построению беспроводных сетей в промышленности

адут рекомендации, как выбрать топологию построения беспроводных сетей, как построить сверхнадежную беспроводную сеть для подвижных объектов с бесшовным роумингом, а также какие решения можно и
18.06.2021 Cisco представляет пять трендов в области беспроводных технологий

ехнологии беспроводной связи стали настолько важны, что у них даже появился «свой» праздник: 20 июня отмечается Всемирный день Wi-Fi. В канун этой даты Cisco рассказывает о пяти ключевых тенденциях в беспроводных сетях, которые будут определять их развитие ближайшие годы. Сегодня из-за цифрового неравенства у половины мирового населения ограничены возможности учиться, лечиться и заниматься

08.06.2021 ТТК обеспечил новый столичный вокзал бесшовной сетью беспроводного доступа в интернет

Федеральный оператор связи и провайдер цифровых сервисов компания «Транстелеком» развернула сеть бесплатного беспроводного доступа к интернету для пассажиров на вокзале Восточный. На всей территории крупного вокзального комплекса создано единое бесшовное пространство, где пользователи, единожды автори
05.03.2021 Россияне рискуют остаться без беспроводного интернета. Минцифры все отрицает

Россия без интернета Жители России рискуют уже через несколько дней остаться без доступа в интернет. Проблема может коснуться всех абонентов фиксированного беспроводного доступа в Сеть (ФБД), и связано это с истечением у провайдеров срока разрешения на использование требуемых для такого доступа частот. Как пишет РБК, операторы связи, включая «Мега

Публикаций - 9884, упоминаний - 12037

Беспроводные технологии и организации, системы, технологии, персоны:

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Samsung Electronics 10045 834
Microsoft Corporation 24228 732
Apple Inc 11756 695
Sony 6506 563
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5654 503
Cisco Systems 5041 422
Lenovo Motorola 3494 420
Huawei 3755 386
Google LLC 11492 374
Ростелеком 10891 363
HP Inc. 5637 349
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11280 336
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8499 325
Nvidia Corp 3353 319
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2477 315
IBM - International Business Machines Corp 9372 303
LG Electronics 3581 292
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2987 291
ASUS - AsusTek Computer Inc 2010 275
Qualcomm Technologies 1773 261
МегаФон 8097 259
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Siemens AG - Siemens Group 2570 230
Toshiba Corporation 2919 226
Dell EMC 4989 220
Zoom Int - Zoom Video Communications 1398 207
Lenovo Group 2251 197
HTC Corporation 1495 196
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AMD - Advanced Micro Devices 4055 186
ДОК 813 179
Xiaomi 1560 166
HP - Hewlett-Packard 3617 162
Philips 2040 160
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1350 155
Motorola Inc 1137 154
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1304 151
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 149
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1434 139
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6842 382
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 150
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РЖД - Российские железные дороги 1818 73
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2102 63
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Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1058 35
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BMW Group 429 34
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ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 370 32
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NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1847 15
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6196 687
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 117
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2667 79
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1402 77
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 43
WiMAX Forum 68 40
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 451 37
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 214 24
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 20
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 19
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 14
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 12
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 12
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 12
OLPC - One Laptop per Child 81 11
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 200 10
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 195 10
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1005 8
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 51 7
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 87 7
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 52 7
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 7
OMA - Open Mobile Alliance 26 6
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 6
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 683 6
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 277 5
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 5
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 22 5
Linux Foundation 178 5
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 75 5
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 5
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 4
Коммунизм - Коммунистические партии 69 4
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 29 4
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 4
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 4
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12154 3749
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23108 2090
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7011 1965
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23068 1890
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20136 1860
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46241 1821
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27170 1818
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13924 1762
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9714 1637
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60880 1614
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13406 1609
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6362 1587
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24063 1543
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23621 1519
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12211 1518
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9223 1495
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8927 1237
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14874 1171
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13633 1144
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11847 1114
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9103 1074
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20773 1049
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5904 1024
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15719 1011
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5951 964
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7119 927
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16640 906
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10485 890
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6312 858
Наушники - Headphones 3785 846
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7294 828
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5585 777
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5827 759
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7900 755
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3551 690
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28203 676
Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3356 624
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7456 621
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6934 605
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3654 600
Google Android 13563 924
Microsoft Windows 15203 678
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4879 625
Apple iPhone - серия смартфонов 6921 440
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2387 402
Apple iOS 7446 348
Microsoft Windows 2000 8661 339
Linux OS 9316 293
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1888 254
Intel Centrino - Intel Sonoma 579 244
Apple iPad 3816 241
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2617 220
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1436 209
Apple Mac - Apple Macintosh 2934 180
Google Play - Google Store - Android Market 3186 178
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 955 175
Microsoft Windows XP 2543 172
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1307 169
Microsoft Skype 2021 168
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1265 166
Samsung Galaxy 926 166
Apple iPhone 6 4862 163
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 411 163
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 155
Nokia Symbian OS 1398 153
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 667 150
Intel Core - Семейство процессоров 1170 149
Google YouTube - Видеохостинг 2608 135
Microsoft Office 3598 130
Samsung Galaxy Note 692 126
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 767 124
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3975 121
Intel Celeron - Серия процессоров 958 118
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 480 118
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1614 117
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 607 117
Apple iPod 1534 114
Intel XScale - микропроцессорное ядро 244 114
Oracle Java - язык программирования 2929 111
Microsoft Windows 10 1687 110
Ксенин Алекс 311 182
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 48
Солонин Виталий 89 42
Путин Владимир 3011 40
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 905 39
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 31
Рейман Леонид 1041 31
Никифоров Николай 1134 28
Медведев Дмитрий 1645 28
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 164 22
Симонов Игорь 102 20
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 20
Щеголев Игорь 696 19
Свердлов Денис 199 19
Иванов Олег 140 18
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 16
Кожевников Алексей 65 15
Брюквин Юрий 298 15
Анкилов Константин 103 14
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 374 13
Сердюков Анатолий 83 13
Константинов Константин 31 13
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 13
Мардер Наум 116 13
Швайбович Владислав 19 13
Осеевский Михаил 302 13
Кусков Денис 221 13
Виноградов Дмитрий 74 12
Приданцев Сергей 145 12
Демидов Михаил 133 12
Фадеев Михаил 56 12
Клинаичев Андрей 33 12
Танюхин Дмитрий 24 12
Юсуфов Виталий 26 11
Шадаев Максут 870 11
Ермолаев Артем 370 11
Вольпе Борис 91 10
Шойгу Сергей 87 10
Ротенберг Игорь 36 10
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 85 10
Россия - РФ - Российская федерация 136233 3544
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51251 1635
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41448 1124
Европа 21486 892
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16303 685
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13990 591
Япония 13156 573
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16587 468
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13889 420
Южная Корея - Республика 6517 377
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13168 374
Германия - Федеративная Республика 12452 348
Солнце - звезда Солнечной системы 5041 300
Азия - Азиатский регион 5340 242
Китай - Тайвань 3882 215
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7016 211
Франция - Французская Республика 7723 196
Канада 4804 180
Америка Северная - Североамериканский регион 3292 164
Индия - Bharat 5300 163
Финляндия - Финляндская Республика 3562 160
Земля - планета Солнечной системы 10213 156
Украина 7478 153
Швеция - Королевство 3591 141
Россия - СФО - Новосибирск 4066 140
Россия - УФО - Екатеринбург 3717 135
США - Калифорния 4565 127
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2911 120
Африка - Африканский регион 3399 116
Европа Восточная 3044 113
Италия - Итальянская Республика 4292 110
США - Нью-Йорк 3075 108
Казахстан - Республика 5356 107
Ближний Восток 2872 98
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2111 96
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1756 95
Нидерланды 3446 93
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3485 92
Америка - Американский регион 2119 91
Израиль 2689 91
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48418 821
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22781 763
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17264 673
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27186 659
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4697 556
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45981 548
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12911 421
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10466 395
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15668 359
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10467 326
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5202 305
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4685 305
Ergonomics - Эргономика 1536 297
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4616 282
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5401 279
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4622 269
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9512 267
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8028 245
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12450 214
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9214 212
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5443 211
Абонентская база - Абонентская плата 5761 204
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3751 198
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1323 191
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6618 191
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2404 188
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4448 183
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6177 180
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3477 180
Английский язык 6435 179
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2621 174
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5357 166
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4963 165
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8423 163
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2720 161
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5488 160
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2603 153
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5440 147
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4487 146
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6345 144
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IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 92
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 214 36
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 752 16
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МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 221 8
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UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 277 8
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 386 8
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 339 8
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 308 8
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Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 7
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 280 7
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 102 6
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 503 6
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 89 6
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 145 6
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 31 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 497 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 327 5
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 5
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 68 5
Сколково - МШУ - Московская школа управления 62 5
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 85 4
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 916 126
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 120
CeBIT 611 86
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 85
Intel Developer Forum - IDF 276 60
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1176 49
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 43
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 701 36
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2303 35
День молодёжи - 27 июня 747 33
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 23
Рождество Христово - Рождественские каникулы 626 22
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 21
Связь-Экспокомм 113 20
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1934 19
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 75 14
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 13
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1007 12
Международный женский день - 8 марта 320 11
ИнфоКом 93 11
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 168 9
ISE - Integrated Systems Europe 46 8
CNews AWARDS - награда 456 8
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 87 8
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 73 8
Cisco Expo 23 7
Red Dot Design Award 55 7
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 72 7
iF Design Awards 25 7
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 173 7
GITEX Technology - международная выставка 34 7
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 524 6
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 5
MacWorld Expo 35 5
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 104 4
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 4
Black Hat - Конференция 77 4
Samsung Forum 14 4
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2024 годы.
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